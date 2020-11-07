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الرئيسية | مجتمع | سجناء "تائبون" يحوّلون "يوتوب" إلى منبر لسرد "غزوات إجرامية"

سجناء "تائبون" يحوّلون "يوتوب" إلى منبر لسرد "غزوات إجرامية"

سجناء "تائبون" يحوّلون "يوتوب" إلى منبر لسرد "غزوات إجرامية"
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)
السبت 07 نونبر 2020 - 09:01

بشكل لافت تحول إلى "ظاهرة"، استطاع مجرمون مغاربة سابقون أن يقتحموا عالم التواصل الاجتماعي، بأسماء لها قنوات على "يوتوب" ومتابعين كثر، يسردون عبرها قصصا عن أحوال السجون وعن معايشاتهم واحتكاكهم بأخطر المجرمين.

"التائبون الجدد" الذين استغلوا التكنولوجيا لإيصال رسائلهم، تحولوا إلى مزار لآلاف المشاهدين، حيث يتم سرد العشرات من القصص في علاقاتهم السابقة مع الأمن والدرك الملكي.

وبين تحقيق الربح الذي تتيحه منصات التواصل الاجتماعي عبر استعمال آليات النصب أو الاستعطاف، وخصوصا "يوتوب"، والرسائل السلبية التي يحملها المجرمون السابقون التي تحكي تفاصيل عن هروب من الأمن أو مواجهة معه، تظل ظاهرة التائبين الجدد مثيرة للاهتمام.

الدكتور علي شعباني، أستاذ علم الاجتماع، يقرأ في حديث مع هسبريس هذا الأمر من زاويتين؛ أولهما "إيجابية يبحث من خلالها المجرم السابق عن الذات بعد محنة السجن"، مبرزا أن ما يتم مشاركته في مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مجموعة من العبر الناتجة عن قسوة السجن.

وأضاف شعباني أن "هذه الزاوية من المعالجة تقوم على كون المجرم السابق يرى ضرورة مراجعة نفسه وتصحيح الأخطاء عبر البحث عن النفس والاعتراف، وتقديم صورة جديدة للمجتمع"، مسجلا أن هذا يهم بعض العناصر التي تسعى للاندماج في المجتمع عبر تقديم صورة مغايرة.

من جهة ثانية، أكد الباحث في علم الاجتماع أن "هناك صورة أخرى تقوم على أن المجتمع لا يثق فيما يقدمه هؤلاء، وعادة لا يقبل اندماج هذه الفئة بسهولة، عملا بمبدأ: لا يمكن العيش مع الأفعى أو الذئب رغم التحولات التي تطرأ على تصرفاتهما، لأنها لا تنسينا عادتهما، وكلما أتيحت لهما الفرصة للإضرار بالمجتمع فلن يترددا"، مبرزا أن هذه "حيلة منهم تجاه المجتمع الذي يحمل نظرة أخرى هي أنهم يظلون مجرمين مهما قدموا من صور مخالفة".

وفي هذا الصدد، يرى الأستاذ الجامعي أن "غاية هؤلاء المجرمين هي كسب عطف الناس للحصول على المساعدات، وهذه المسألة تدخل في إطار النصب والاحتيال عبر تقديم صورة إيجابية للناس لكن يظل المجرم يحمل صفاته الإجرامية"، مشددا على أن الهدف هو "جني الأرباح بسهولة لأن الإنسان في السابق يكد للحصول على رزقه واليوم يكون البحث عن موارد سهلة مدرة للمال بمردودية كبيرة".

واعتبر الباحث ذاته أن "هذا التحول هو استمرار لظاهرة التسول، لكن عبر استعمال منصات التواصل الاجتماعي، لأنه سريع الربح، وبعيد عن الأنشطة المتعبة"، مضيفا أن "هناك من يعود للاشتغال بالطرق المشروعة، وهناك من يستهويه الظلام عبر الاحتيال والاستعطاف ودموع التماسيح والمظلومية، وهو ما يجعل المغاربة يتعاطفون مع هؤلاء، الأمر الذي يمكنهم من كسب أرباح طائلة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - abdo السبت 07 نونبر 2020 - 09:17
من روتيني اليومي الي روتيني الحبسي هد المغاربة خطار المهم عمار بأي طريقة الله سهل على كل واحد
اذا كنت في المغرب فلا تستغرب
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2 - Hassani السبت 07 نونبر 2020 - 09:18
من تاب تاب الله عليه. المهم ان يكون صادقا.
كل إنسان معرض للخطأ لكن الأهم ان يستفيذ من الخطأ وان لايكرره.
اما إستغلال المنصات في الإسترزاق وبأي طريقة حتى ولو على حساب المبادئ والأخلاق والقيم من أجل الحصول على دراهم فهذه هي المشكلة التي يجب ان تعالج.
وعلى الإعلام بالخصوص ان يهتم بهذا الموضوع مثل روتيني اليومي لكثير من النساء اللواتي فقدن أخلاقهن ومبادئهن وكذلك عوائلهن حيث يعرضن لحومهن على الشاشة من أجل الدراهم والكارثة في عدد المتابعين. وهذا ان ذل فإنما يدل على جهل وفراغ كبير لدى فئة كبيرة من المجتمع. فعوض ان يهتم الإنسان بقراءة كتي مفيدة او الإطلاع على مواضيع قيمة تجده اليوم كله يتابع مؤخرات روتيني اليومي
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3 - Max السبت 07 نونبر 2020 - 09:26
العمل و الاجتهاد هو المخرج الوحيد من اثار السجن و الجرمة
اما القصص الجراءم فلا تنفع مع مرور الزمن .لان كل واحد ضروفه الخاصة .
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4 - تمجيد الإجرام . السبت 07 نونبر 2020 - 09:28
أكثر شيء مقزز في هذه الروايات هو التفاخر بماضي الإجرام والحكي عن رفقاء الشر والسجن كما لو أنهم كانوا أبطال وكذالك ولا واحد منهم اعتذر لضحاياه الذين سرقهم سابقا أو أصابهم بإعاقات الغريب هو نسب المشاهدة العالية وكثرة الهبات التي تأتيهم من المتابعين كما لو أنهم كانوا أناسا طيبين .
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5 - Rachod السبت 07 نونبر 2020 - 09:33
المقال تطرق للتوصيف المجرم السابق بالمتسول والمحتال والنصاب وانه مجرم رغم توبته وكنه من غير الطبيعي ان يتوب المجرم والمنطقي انه يبقى مجرم ويعود للسجن مرات عديدة لكي يرضى عليه المتخصصون ولم يتم اعطاء الحل في هذا المقال سؤالي واش كتخلصوهم من جيوبكم او من مزانية الدولة بيناتهم مع المحسنين والله يخلف على اليوتوب مكترحمو مكتخليو الرحمة دالله تنزل
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6 - حر السبت 07 نونبر 2020 - 09:34
من اليوم فصاعدا لا ننتظر من اي دولة عربية ان تتضامن معنا عبر الكلام والاسلوب المتداول منذ مدة ، اليوم من يتضامن معنا من الدول العربية يفتح قنصليته في العيون او الداخلية خلال مدة ثلاثة اشهر وبعد ستة اشهر يرفع الامر الى الجامعة العربية لتؤكد ما توصل اليه العرب وهو لا اعتراف باستحداث دولة عربية غير الاعضاء الحاليين وعددهم 22 دولة وبهذا نقطع الطريق على خلق وتقزيم وتقسيم اي دولة بما فيها الجزائر او ليبيا مستقبلا وتحديد حدود المملكة المغربية الجنوبية مع موريتانيا وتشمل الكويرة ويتم التصويت في الجامعة العربية وعليه نكون في سنة 2021 قد اغلقنا المجال العربي ونتوجه الى الافريقي بنفس الاسلوب واسقاط عضوة الجمهورية الوهمية من الاتحاد الافريقي .
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7 - علم النفس السبت 07 نونبر 2020 - 09:38
تحياتي أستاذ لا أتفق مطلقا مع اعتبارك للظاهرة تسولا... هو حكم مجاني انطباعي كحكم قيمة مبتذل... Youtube تعطي أرباحا مشروعة وفق منظومة مقننة استَعوبناها أم لم نستوعبها فعن أي تسول تتحدث؟
.. إلا إذا قمت بدراسة في هذا الصدد فالمرجو إمدادنا بتفاصيلها وشكرا
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8 - Who care السبت 07 نونبر 2020 - 09:44
ماشي مشكل نزيدوهم على روتيني اليومي .
بحال هادشي جاري به العمل عندنا .
عنداك تكولي شي واحد اخترع شي حاجة و نجح في العالم . و لا شي شركة مغربية ولات عالمية هديك هي اللي متلقاهاش
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9 - موحى السبت 07 نونبر 2020 - 09:47
السلام عليكم انا ضد رأي هذا الباحث اللهم يربحو عن طريق التكنولوجيا واليوتوب اولا يخرجو يكريسيو عباد الله. نسأل الله التوبة للجميع
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10 - ميلود المغربي السبت 07 نونبر 2020 - 09:52
أولا وقبل كل شيء هؤلاء سجناء سابقين واليوم لا يمكننا ان نقول عنهم انهم مجرمين، لأنهم دفعو ثمن جرائمهم في الماضي، ثانيا إن الله يغفر الذنوب جميعا، خير الخطائين التوابين، الناس تابو لله وربي يتقبل منهم ان شاء الله، اليوم ترون انهم على اليوتيب ولديهم متابعين بالالاف الله يعاونهم ويسهل عليهم؛ لا يجب ان نحسدهم او نكرههم لأنهم وببساطة لا يسرقون ولا ينهبون المال العام، يشتغلون على انفسهم ويتعبون بالتصوير والمونتاج وما إلى ذلك، وجب علينا ان نساعد هذه الفئة حتى تندمج في المجتمع ونساعدهم ماديا ومعنويا، لا ان نكسرهم ونذلهم. وشكرا
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