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كُتّاب وآراء
رحلة بحرية جديدة من طنجة إلى الجزيرة الخضراء
أعلنت السفارة الإسبانية بالرباط عن تنظيم رحلة بحرية جديدة من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء، للمسافرين من حاملي الجنسية الإسبانية أو الذين يحملون تصريح إقامة في إسبانيا والمركبات التي تحمل ترقيما للاتحاد الأوروبي.
الرحلة ستغادر في 14 نونبر الجاري، فيما الموعد النهائي للحجز هو يوم الـ12 من الشهر ذاته، وتورد السفارة أن البيع سيتم عن طريق بطاقة الائتمان، مذكرة بضرورة الامتثال للوائح الصحية للسفر الدولي.
وانطلقت، أول أمس الجمعة، الرحلة رقم 38 من هذا النوع من الرحلات منذ انطلاق إجراءات الحجر الصحي وإغلاق الحدود في مارس الماضي.
وضمت الرحلة 403 مسافرين و210 مركبات، وتأتي هذه الرحلات في وقت قرّرت فقيه حكومة مدريد المركزية تمديد إغلاق حدودها مع المملكة. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرّسمية للبلاد، فإنّ "هذا القرار يقضي بتمديد التقييد المؤقت للرحلات غير الضرورية"، مبرزة أنّ "المغرب من البلدان المعنية بمنع سفر مواطنيه إلى إسبانيا، إضافة إلى دول أخرى، باستثناء أستراليا وكندا وجورجيا واليابان ونيوزيلندا ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروغواي والصين".
وتذكر السفارة الإسبانية بالرباط أن هذه السنة، أكثر من أي وقت مضى، على المواطنين "السفر في أمان وبكل مسؤولية"، وتقول: "إذا سافرت إلى الخارج، ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد في ما يخص: الحدود والحجر الصحي والقيود المفروضة على التنقل".