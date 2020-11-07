تدشين مشاريع ضخمة بالعيون في ذكرى المسيرة

هسبريس من العيون

استمرارا لسلسلة التدشينات المخلدة للذكرى الـ 45 لعيد المسيرة الخضراء، أشرف عبد السلام بيكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، اليوم السبت، مرفوقا بقنصل دولة الإمارات العربية المتحدة، عيسى البلوشي، ورؤساء المجالس المنتخبة، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأمنية، إلى جانب أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية، على تدشين حزمة جديدة من المشاريع الخاصة بتعزيز العرض التربوي بالعيون.

وفي هذا الصدد، أشرف الوفد الرسمي على إعطاء الانطلاقة لأشغال مدينة المهن والكفاءات التي تضم قطاعات وتكوينات مختلفة تستجيب لحاجيات سوق الشغل بجهة العيون الساقية الحمراء.

كما عمد الوفد إلى زيارة مشروع بناء كلية الطب والصيدلة الأول من نوعه بالأقاليم الجنوبية للمملكة، على مساحة تصل إلى 22.527 مترا مربعا، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 2000 مقعد، بتجهيزات علمية من الجيل الجديد.

وبالمناسبة ذاتها وقف الوفد الرسمي على أشغال المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون، الذي ينتظر أن يعزز بدوره القطاع الصحي بالجهة.

مشاريع أخرى ضخمة ترى النور لتعزيز العرض التربوي بجهة العيون الساقية الحمراء، وترسخ التحول العميق الذي عرفه حضور المؤسسات الجامعية بمختلف الجهات الجنوبية، بإحداث مدرسة عليا للتكنولوجيا بكلميم، ومركز للدراسات الاقتصادية سيتم تحويله إلى كلية مستقلة الموسم الحالي، ومدرسة وطنية للتجارة والتسيير بمدينة الداخلة؛ مع تدشين مشروع بناء مدرسة عليا للتكنولوجيا وكلية متعددة التخصصات بالسمارة، ومركز الأبحاث والدراسات حول مهن الطبيعة والتنمية المستدامة بمدينة آسا، ومركز للتكوين والدراسات بالوطية- طانطان.

يذكر أن قاعة قصر المؤتمرات بالعيون ستحتضن مساء اليوم السبت حفل الإنصات إلى الخطاب الملكي، الذي سيوجه الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لعيد المسيرة الخضراء.