رحيل الدبلوماسي المغربي ناصر بنجلون التويمي

هسبريس من الرباط

توفي، اليوم السبت في الرباط، ناصر بنجلون التويمي، الدبلوماسي السابق، إثر معاناة طويلة مع المرض، حسب ما عُلم لدى أسرته.

وتقلد الراحل بنجلون التويمي، خلال مساره الدبلوماسي الطويل، عدة مناصب من بينها سفير المغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف (1995-2001)، وسفير مساعد بالأمم المتحدة بنيويورك (1990-1995).

وعمل الراحل، الذي كان أستاذا سابقا للقانون بجامعة محمد الخامس بالرباط، مستشارا للمدير العام للمنظمة العالمية للتجارة بين 2002 و2004.

والراحل شقيق إبراهيم بنجلون التويمي، المتصرف المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، وأمين بنجلون التويمي، المدير العام لبريد المغرب.