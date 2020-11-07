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الرئيسية | مجتمع | رحيل الدبلوماسي المغربي ناصر بنجلون التويمي

رحيل الدبلوماسي المغربي ناصر بنجلون التويمي

رحيل الدبلوماسي المغربي ناصر بنجلون التويمي
هسبريس من الرباط
السبت 07 نونبر 2020 - 20:36

توفي، اليوم السبت في الرباط، ناصر بنجلون التويمي، الدبلوماسي السابق، إثر معاناة طويلة مع المرض، حسب ما عُلم لدى أسرته.

وتقلد الراحل بنجلون التويمي، خلال مساره الدبلوماسي الطويل، عدة مناصب من بينها سفير المغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف (1995-2001)، وسفير مساعد بالأمم المتحدة بنيويورك (1990-1995).

وعمل الراحل، الذي كان أستاذا سابقا للقانون بجامعة محمد الخامس بالرباط، مستشارا للمدير العام للمنظمة العالمية للتجارة بين 2002 و2004.

والراحل شقيق إبراهيم بنجلون التويمي، المتصرف المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، وأمين بنجلون التويمي، المدير العام لبريد المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الرحيل السبت 07 نونبر 2020 - 20:55
اللهم ارحمه واغفر له ولجميع موتى المسلمين وارزق اهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون رحل وترك علم ينتفع به و ذرية صالحة تدعو له بالرحمة والمغفرة يارب
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6
2 - بوعزة السبت 07 نونبر 2020 - 21:02
انا لله وانا اليه راجعون .
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
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6
3 - الرباطي السبت 07 نونبر 2020 - 21:02
ها الأمم المتحدة ها بريد المغرب ها البنك المغربي خيرنا ما يديه غيرنا.....المهم رحمه الله
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6
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