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الرئيسية | مجتمع | شبكة صحية تنبه إلى "خصاص بالمستلزمات الطبية"

شبكة صحية تنبه إلى "خصاص بالمستلزمات الطبية"

شبكة صحية تنبه إلى "خصاص بالمستلزمات الطبية"
هسبريس من الرباط
الأحد 08 نونبر 2020 - 16:27

دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ناقوس الخطر بشأن "النقص المهول" للمستلزمات الطبية بالمغرب، داعية إلى العمل على ضمان السيرورة العادية للمرفق العمومي والخاص بقطاع الصحة.

وأوردت الشبكة، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "قطاع الصحة يعرف نقصا مهولا في المستلزمات الطبية، خاصة المواد المنبثقة من المادة الطبيعية اللطيكس latex، وهي المادة التي عرفت استهلاكا مفرطا بالعالم، لاسيما في الفترة الممتدة من مارس إلى يومنا هذا".

واستطرد البيان قائلا: "أصبحت أغلب المستلزمات شبه منعدمة، وتباع بأثمان خيالية، مثل المستلزمات المستعملة في الجراحة العامة، والمسالك البولية، وحتى في الولادة العادية القيصرية، وغيرها".

وأبرزت الهيئة الصحية ذاتها أن "المغرب بلد غير منتج لمجموع المستلزمات الطبية، باستثناء الكمامات في الفترة الأخيرة؛ ومن ثمة، فإن جميع المستلزمات الطبية يتم استيرادها من الخارج، بما فيها أجهزة التنفس الاصطناعي التي أصبحت تشكل جدلا في ميدان الصحة".

وتابعت بأن "هناك عراقيل كثيرة يعرفها القطاع، لا تأخذ بعين الاعتبار وضعية المنظومة الصحية، ولا وضعية الجائحة"، مشيرة إلى "القانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، حيث صار من الأولوية تطبيقه في مديرية الأدوية والصيدلة، من أجل رفع الخناق عن هذا القطاع بالمغرب".

وخلصت الشبكة الصحية إلى أن "توفر المستلزمات الطبية بالمغرب يعد ضرورة ملحة، يوازيه توفر الأدوية واللقاحات، بغية ضمان السيرورة العادية للمرفق العمومي والخاص بقطاع الصحة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - القضاء على كرونا الأحد 08 نونبر 2020 - 16:42
خاص شريكات يصنعو 45 مليون سيوار تع اليد يكن كيعبر الحرارة واي وحد يخرج لزنقة يكون دير سيوار في يدو ويكون شعال بلون اخضر انا لكن لون احمر انا غدي نبعد من ونت تبعد منو وحد اخور يبعد منو باش ما نتعدواش وكي انا مني ندير سيوار في يدي اتشعل لبولة ليمونية يعني انا فيا صخنة مانقدرش نخراج غدي نبق في دار تا نكون بخير وندير سيوار في يدي وتشعل لبولة خضرة ديك ساعة نخراج حور وهد سيوار لي خرج لزنقة ومديروش هدك اي وحد يعلم بيه ويخاف منو في اقرب وقت كرونا تمشي بحالى
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2 - youness.ram الأحد 08 نونبر 2020 - 16:58
القضاء على كورونا خاصو القضاء على الجهل أولا يا صاحب السوار
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-1
3 - بيضاوي الأحد 08 نونبر 2020 - 16:59
أشمن سيوار الله يهديك،على هذ الحساب كون غير ندوروا مع كورونا بشوية الفلوس من الأحسن باش تبعد منا.
الحل هو الحجر الشامل والكامل و...و...و،حنا نغامروا بحياتنا على قبال الإقتصاد،أشمن إقتصاد لي تيجي على حساب صحة المواطن
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