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الرئيسية | مجتمع | أسر ضحايا "إكديم إزيك" تطالب بردع قطّاع الطرق

أسر ضحايا "إكديم إزيك" تطالب بردع قطّاع الطرق

أسر ضحايا "إكديم إزيك" تطالب بردع قطّاع الطرق
هسبريس من الرباط
الأحد 08 نونبر 2020 - 14:30

دعت تنسيقية ضحايا إكديم إزيك السلطات المغربية إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر والتعامل بصرامة وحزم مع قطّاع الطرق الذين يعرقلون معبر الكركرات الحدودي منذ أزيد من 15 يوماً.

وأصدرت التنسيقية بياناً صحافياً بمناسبة الذكرى العاشرة لأحداث مخيم إكديم إزيك التي راح ضحيتها في الثامن من نونبر 2010 أحد عشر شهيدا من أفراد القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية أثناء تفكيكهم للمخيم بشكل سلمي، بعد ما سيطرت عليه عصابات الجبهة الانفصالية.

ونبهت التنسيقية إلى خطورة تكرار سيناريو مخيم إكديم إزيك بمعبر الكركرات، مشيرة إلى أن "مشاهد الاستفزاز التي يتعرض لها الجنود المغاربة المرابطون بعين المكان، تُعيد التذكير بالشحن الذي مارسته جبهة البوليساريو قبيل تنفيذها لأعمالها الإجرامية الخطيرة التي مست أبناءنا من شهداء الواجب الوطني في الأحداث الأليمة لمخيم اكديم إزيك".

تنسيقية ضحايا إكديم إزيك، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أدانت بشدة "أعمال البلطجة الخطيرة التي تقوم بها مليشيات الجبهة الانفصالية بمعبر الكركرات، في محاولة منها لاستغلال إغلاق المعبر بشكل غير شرعي من أجل نصب مخيم بالمنطقة في محاولة لاستنساخ تجربة مخيم اكديم ازيك".

ودعت التنسيقية إلى إعادة فتح ملف ضحايا إكديم ازيك إعلاميا وتسليط الضوء عليه انطلاقا من كون الذين سقطوا هم الضحايا الحقيقيون في الملف، ودحض أطروحة البوليساريو الانفصالية التي تقدم الأعمال الوحشية التي تم ارتكابها في حق الشهداء على أنها "ملحمة" لتغطية والالتفاف على الطابع الإجرامي لأحداث اكديم إزيك.

وطالبت التنسيقية بحفظ ذاكرة ضحايا الواجب الوطني من خلال تشييد نصب تذكاري بمدينة العيون يحمل أسماء ضحايا الأحداث الأليمة، وجعل يوم ثامن نوفمبر من كل سنة يوما وطنيا للاحتفاء بشهداء الواجب الوطني، مع حث المؤسسات التعليمية ونوادي الطفولة والشباب على تنظيم أنشطة تحسيسية تذكر بتضحيات الشهداء وبالمخطط الانفصالي الذي كان يستهدف الوطن.

ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واليقظة ضد ما يحاك بمعبر الكركرات، "في محاولات بائسة لتكرار سيناريو اكديم ازيك بمختلف أوجهه البشعة، خاصة وأن نفس حملة التجييش التي سبقت أحداث مخيم اكديم ازيك هي التي يخطط لها حاليا، مع ما يصاحب ذلك من أعمال بلطجة أدت لقطع الطريق على مرور وسائل النقل من سيارات وشاحنات ومركبات تجارية ومدنيين في تحدي سافر لقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2548".

وأعلنت التنسيقية، في بيانها، "استمرارها في مواكبة الملف قضائيا الذي كان موضوع طعن بالنقض من قبل دفاع ذوي حقوق الضحايا الذي ننتظر فيه قرار محكمة النقض".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - falcon الأحد 08 نونبر 2020 - 14:42
أستغرب لماذا الدولة تتهاون مع هؤلاء قطاع الطرق أعداء الحضارة بدل شن حرب ضروس ستحضى بكل الدعم الشعبي كما فعلت اذربيجان بعد ثلاثين سنة من المفاوضات مع المحتلين.. انظروا كيف يخربون البنية التحتية رغم انها تهدف لفك العزلة عن مدن الصحراء وتخدم المواطنين بالدرجة الأولى.. كفى من اللين الذي لا يستحقه هؤلاء
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12
2 - حاميدو الأحد 08 نونبر 2020 - 14:45
ما فائدة إرسال قمر صناعي إلى الفضاء ب 500 مليون أورو إذا كان أوباش البوليساريو سيصلون حتى الكركرات ويقطعون الطريق على المغرب....أين جيشنا وأين أسلحتنا وإلى متى سيستمر هذا التطاول علينا؟
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14
3 - فدواششش الأحد 08 نونبر 2020 - 14:49
حسب ما هو واضح على الأرض ، صحراويون مدنيون هم من يقطعون ممر الكركرات على الشاحنات التجارية المتجهة من وإلى موريتانيا.. كمغاربة مستعدون من كل مدن الصحراء المغربية إلى التوجه إلى الكركرات باعداد كبيرة للتصدي لقطاع الطرق البوليزاريو، وتحرير الممر لعودة حركة المرور فيه ... الاشتباك معهم في المعبر هو الحل الانجع في نظرنا ..ولتبقى القوات المسلحة الملكية على اهبة الاستعداد اذا تطورت الامور الى استعمال الأسلحة النارية من طرف مليشيات البوليزاريو....وبه وجب الإعلام والسلام ....
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17
4 - hassia الأحد 08 نونبر 2020 - 14:52
faut chasser cette bande qui veut destabiliser notre maroc
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6
5 - عثمان الفاطمي الأحد 08 نونبر 2020 - 14:58
المغرب ملتزم بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الأخير الذي دعا إلى ضبط النفس في المنطقة كما أنه ملتزم بباقي قرارات مجلس الأمن الدولي ، وكذلك المغرب ملتزم بٱحترام اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991م،وملتزم بحسن الجوار مع الجزائر وموريتانيا، وذلك بٱعتبار أن بلادنا تشتغل وفق القانون الدولي والشرعية، لكن هذا لايعني أن بلادنا ستتراجع عن حقها المشروع الذي يمنحه القانون الدولي وتؤكده المواثيق الأممية، والذي يتمثل في الحق في الدفاع عن النفس في حالة وجود أية محاولة لتغيير الواقع على الأرض، فالمغرب في بداية الأمر ونهايته دولة ذات سيادة وتشتغل وفق ذلك، وهذا مايجب أن يعيه قطاع الطرق والجارة الشرقية الداعمة لهم.......
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9
6 - سوسي مغربي واصلي صحراوي الأحد 08 نونبر 2020 - 15:03
15 يوم من الإغلاق دون أن يتحرك الجيش المغربي يظهر لي أننا انهزمنا أو نخاف من العصابة
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-11
7 - مولاي الطيب سعدون الأحد 08 نونبر 2020 - 15:05
يحزننا ان نتفرج على بعض المغرر بهم يمسون بشرف قوتنا المسلحة الملكية ولا من يحرك ساكنا .هل هدا خوف من شرذيمة يتطلب سحقها في دقائق ام تعبير عن ذل نرفضه قلبنا يدمع وتضيق علينا صدورنا
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-5
8 - سعيد الأحد 08 نونبر 2020 - 15:10
نعم يجب إرجاع الحدث الى الصفر وإظهاره للعالم أننا نتعامل مع منظمة إرهابية وأننا لن نعيد سيناريو التراخي بل على أهبت الإستعداد لدحر كل معتد وخاصتا عندما سمع العالم التهديدات لجنودنا الأشاوس. وكمغربب أساند حملة عالمية وتحسيسية بمع من نتعامل ولا يجب إعطاء الفرصة حتى لتقرب الى قواتنا المسلحة الملكية وليشهد الجميع اننا مع الشرعية ولكن لا نغامر مع من تخطاها
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9 - زهير الأحد 08 نونبر 2020 - 15:15
وجوه الخراب يريدون بناء دولة ، يحفرون الطريق ، على اي بعد توقف العالم باسره و حبس الانفاس و شخصيا لاحظتها من نفسي تتبعي لادق تفاصيل الانتخابات الامريكية اكثر من بلدي ، او اي انتخابات بالعالم ، فعلا انتخاب رئيس امريكا هو انتخاب لرئيس العالم . بعد هذا التوقف الطويل نسبيا توقفت معه كل المؤسسات الدولية و كل الدول تنتظر اي استراتيجية ستتعامل بها مع الرئيس الجديد . الامم المتحدة و التي تعد المسؤولة عن المنطقة العازلة و تعرض المينورسو لمضايقات مسجلة من عناصر بزي عسكري و التحرش بهم و نزع ارقام سياراتهم ، علاوة على استفزازات اخرى للجيش المغربي و محاولة الاعتداء عليهم ، كلها تجعل من الملف امام غوتيريس سمين ، و الملك كان جد واضح نتحلى بالصبر و التعقل و الثقة في المؤسسات الاممية و كذلك نحن مستعدين لاي خيار اخر ، و حرب الجزائر الاقتصادية لازاحة المغرب من غرب افريقيا كلها امور واضحة .
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10 - رضوانلعلالي الأحد 08 نونبر 2020 - 15:17
لفهم يفهمني ياك هادي طريق المغرب هو لدارها
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11 - نصيحة الأحد 08 نونبر 2020 - 15:17
هادو للي كايحفرو راه ماكرهوش احطوا المعاويل ديالهم وهربوا للمغرب ، ولكن اظن ان المرتزقة في تندوف لا يرسلون الى معبر الكركرات الا من له اولاد وعاءلة لكي لا يسمح فيهم ويهرب الى المغرب لانهم فلادات اكبادهم، وكل هذا لياخذوا حفنة من النقود عند رجوعهم لتندوف. ومجمل القول افتحوا الباب في تندوف ولو ليوم واحد، غدا ستجد كلهم هربوا الى المغرب .بالله عليكم جربوا ولو لنصف يوم.
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12 - مواطن الأحد 08 نونبر 2020 - 15:20
لمإذا لم تتدخل القوات المسلحة أو الدرك وتقديم هؤلاء المرتزقة إلى المحاكمة والزج بهم في السجن
ليكونوا عبرة لغيرهم .أما إن لم تفعلوا فانتظروهم مرة اخرى في الكويرة .
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13 - هشام الأحد 08 نونبر 2020 - 15:24
يبدو أن عددا كبيرا من المعلقين يجهلون بعض الأمور. المناطق العازلة المتواجدة بين الجدار الأمني المغربي و الحدود الموريتانية و الجزائرية بما فيها ممر الكركرات، هي تحت وصاية و مراقبة الامم المتحدة الممثلة بمينورسو. و الذي يجب معرفته هو أن المغرب مسيطرة على الأراضي الصحراوية المتواجدة داخل الجدار الأمني. و كيفما قال أحد المسئولين الجزائريين المغرب شاد الأرض و الجزائر ٱش شادة. و السلام عليكم. و ديما عطيهم العصير.
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14 - القوات الأحد 08 نونبر 2020 - 15:34
لكل من يتشدق بالمواطنة و عاش الملك، أنظروا بعينكم كم هو المخزن جبان و مرعوب ليس من أولئك فهو يعلم جيدا أنهم طعم فينال العلقة الساخنة من الجزائر و أتباعه من المرتزقة فهم مسلحون و مدربون و ليسوا أقل من القوات المسلحة الملكية بين قوسين، الصحراء شاسعة و الاشتباكات مع البوليزاريو في السابق لم تعد ممكنة اليوم فقد مرت ثلاثون سنة تسلح فيها البوليزاريو و الجيش الجزائري بقوة، و المخزن يعرف أن هزيمته هناك تعني زواله الى الأبد فلن تبق له القوة و لا الشرعية للاستقواء على ثورة الجياع القادمة التي ستحرق الأخضر و اليابس.
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15 - medmod الأحد 08 نونبر 2020 - 15:36
لن يعيد المغرب ما وقع من قبل كان تعاملا سلميا مع مرتزقة الداخل انا الان المغرب استفاء من الاخطاء . هناك مدرعات وطائرات. بدون طيار تكفي لابادت المرتزقة في يا ومي معدودة . ما يقع في الكركرات جلالة الملك نبه واعطى امره ان زاد البوزبال في طغيانه فالجيش له بالمرصاد . وانتهى الكلام
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16 - halo الأحد 08 نونبر 2020 - 15:37
السلام عليكم ، المغرب أشترى و السترى ثم زاد أشترى من الأسلحه المتطوره ، أنظروا ما عملو فينا ١٠ مرتزقه فكيفا سيعمل جيشنا مع الجار الشمالي إذا قدّر الله.
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