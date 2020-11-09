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كُتّاب وآراء
المضاربة تدفع مصحات إلى مضاعفة كلفة "علاج كورونا" 4 مرات
أقدمت عدد من المصحات التابعة للقطاع الخاص في مدينتي الرباط والدار البيضاء على مضاعفة كلفة متابعة وعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بنسبة 380 في المائة خلال الشهور الأربعة الأخيرة.
وتزامنت هذه الزيادات في كلفة العلاج من هذا الفيروس المعدي بالمصحات الخاصة مع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، التي سجلتها مدينة الدار البيضاء على وجه الخصوص، إذ ساهمت زيادة الطلب على خدمات هذه المصحات في زيادة الأسعار بمستويات صاروخية غير مسبوقة.
وحسب مصادر هسبريس فإن الأسعار التي كانت تطبق من طرف المصحات الخاصة كانت تتراوح ما بين 3000 و4000 درهم لليلة الواحدة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصادرها الخاصة فإن الأسعار ظلت مستقرة طوال فصلي الربيع والصيف، قبل أن تتجه نحو الارتفاع لتتراوح حاليا ما بين 14 ألفا و15 ألف درهم لليلة الواحدة، تنضاف إليها كلفة الخدمات الصحية الإضافية، بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، كضيق التنفس والحساسية والسكري ومرض الضغط.
وتسببت هذه الزيادات في تجنب عدد من المرضى اللجوء إلى خدمات هذه المصحات، والبحث عن حلول بديلة على رأسها محاولة اتباع بروتوكول العلاج في بيوتهم، في ظل وجود طلب كثيف على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، التي امتلأت عن آخرها في معظم المدن التي تشهد انتشارا كبيرا للفيروس التاجي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (70)
المراقبة ثم المراقبة قبل تجارة في صحة .
رحم الله الملك الحسن التاني
التضامن كان مجرد شعار ،لنا الله ياوطن .
يجب على الدولة التدخل لحماية المواطنين من هاته الكائنات التي فقدت وطنيتها ولا تسعى إلا لجمع الاموال بشتى الطرق
Ministre de la santé assume ces responsabilités no
More comment
طلبت مني مصحة بالدار البيضاء الاسبوع الماضي مائة وعشرة آلاف درهم (11مليون سنتيم ) لدخول مريضة والى حد كتابة هذه السطور الفاتورة قد تصل ثلاثمائة ألف درهم مع حلول الخميس المقبل....
المغرب أضحى ولاية أمريكية..
نحن في فترة تستدعي التضامن و تقديم مصلحة الوطن و صحة المواطنين على كل شئ
ادعوا وزارة الداخلية و الصحة الضرب من حديد على منعدمي الضمير
تدكرني بمعظم الاطباء في مغربنا الحبيب بل اخد لنفسي الحرية واقول عنهم جزارين ومرتزقة لا يهمهم سواى هامش الربح ومنهم من يرسل افراد اسرته للعلاج خارج المغرب رغم انه طبيب و صاحب مصحة حلل وناقش يلا شي طبيب ما عجبوش كلامي المحكمة موجودة وليدهب حتى لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بكل اسف والم هده هي الحقيقة
المصحات معندها باش تفيدكم الاوكسجين ديال الله غادا تبيعوا بي 13kdh المغاربة دراري
راه فاش كيرتفع ثمن شي منتوج أو خدمة ترتفع مداخيل الدولة عبر الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة
يعني الدولة في صالحها ترتفع الأثمان وخصوصا في هذه الأزمة
راه غادي تخلصو الديون و الاقتراضات التي في ذمة الحكومة اللي انتخبتوها أنتم يا الشعب المغربي. غادي تخلصوها سوا اليوم سوا غدا. سوا أنتم سوا أطفالكم سوا أحفادكم.
أما المغاربة في الخارج فقانونيا لم يصوتوا وهم خارج المعادلة
ديما نعطيكم نصيحة: الهرباااا
حرام ثم حرام هؤلاء الأطباء الذين ينهشون جيوب المرضى المستضعفين هم حطب جهنم إن شاء الله.
يارب أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء أنا لا نسمح لمن يستغلوننا في هذه الضروالظروف العصيبة.
نتحدث دائما على طمع الدولة وتسلطها على جيوب المواطنين ، هاكم اقرأوا طمع المثقفين والاطباء الذين يفترض فيهم تقديم المساعدات من دون مقابل ، الذين تفترض في قلوبهم الرحمة ؟
لكن الى متى ستقف الحكومة ومعها الوزارة المعنية متفرجة على هذا الجشع الذي من شأنه ان يفاقم الحالة الوبائية في البلاد ويرمي بها في مستنقع آلاف الموتى كل يوم ؟
أقول أن الأخلاق العملية وروح المواطنة غائبة في الأوساط الاجتماعية داخل المغرب .
الاستغلال والبراغماتية القذرة عنوان هاؤلاء الشرذمة التي لا تهتم إلا لملئ جيوبها
المصحات الخاصة مثال صارخ على عقلية مول اشكارة .
يستغل الوضع لحلب المزيد من الأرباح و مراكمة الثروات .
عندما ترى طبيب اختصاصي يراكم شراء الأراضي و البقع انتهى الكلام.
الدولة ليس باستطاعتها مواجهة مافيات المصحات الخاصة كما لم تستطع مواجهة مافيات المدارس الخاصة...
استطاعتها تكون فقط على المواطن الضعيف...فترى القائد والمقدم يصول ويجول في تطبيق القانون...
ربما كان أفضل أن يستسلم المرء للموت من أن يبقى بين هذا القوم.
هل هناك مواطن فقير أو حتى متوسط الدخل سيذهب إلى هذه المصحات .
ربما سيذهب لها من مصوا الدماء في مصالح أخرى
وسيعوضون عنها ليستنزفوا الصناديق .
أما الفقير فلك الله وصدقني لا تذهب إلى هذه
المصحات لن تموت إلا بأجلك ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا
اصبح الطب تجارة في بلادنا ان لم تتدخل الحكومة لردع الاطباء ومصحاتهم نعم لمااصبحت زيارة الطبيب للفحص 350 درهم وان كان الفحص بالاشعة 600درهم لايستغرق 5 او 10 دقائق في المريض انا اعرف اطباء يصلون حتى 90 مريض في اليوم فل تكن هناك مراقبة من الدولة يتوجه الطلبة لطب ليس حبا في المهنة انما هو تهافت على جمع الاموال مع العلم انهم تعلموا باموال الشعب من الضرائب
فلمهندس احسن منهم بكثير ويتقاضى في شركة 8500درهم.
يبدو أن دور دولتنا العزيزة ينحصر في تحصيل الضرائب والزيادة فيها وتوفير ''العصا'' بأقصى سرعة لكل من طالب بحق من حقوقه البسيطة.
في إحدى مصحات كازا المرحوم الصيدلاني توفي بعد سبعة أيام في الانعاش بكورونا فطلب من أقاربه 14مليون سنتيم لتسليم الجثة.
وهناك شخص آخر كان مصاب بكورونا قضى 6ايام في مصحة أخرى فشفي أدى 6ملايين سنتيم.
أو المغاربة حدكين غير في مقاطعة جوج فرماجات ديال كيري،حيث الزبدة والكوفتير عطاه الله؟؟؟؟؟
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يجب على الدولة أن تقوم بإخراج قانون للأزمة يفرض على الشركات الخاصة نوعا من التضامن دون أن تكون خاسرة ولا أن تكون رابحة بكثير.
أتذكر فترة المسيرة الخضراء عندما بلغ إلى أصحاب مصانع تصبير السمك ضرورة تخصيص كميات من منتجاتها لتوفير الغذاء للمتطوعين بالمجان في إطار التضامن الوطني في تلك الفترة الزاهرة من تاريخنا. وطبعا لب الجميع النداء دون تردد لأن العاهل الكبير أمر بذلك. حينها كان للمخزن هبته الكاملة ولا يتجرأ أحد على الخوض في أشياء تدخل في التضامن الوطني.
إذا لم يتضامن القطاع الخاص في هذه الأزمة الحالية فمتى سيتضامن.
sont dans la necessite et qui veulent se soigner
dans leurs domiciles ne trouve pas ces medicaments .
توجهت بأخي اليوم إلى مستشفى مولاي عبد الله بسلا على إثر أزمة صحية شعر فيها الاختناق شديد. أجروا له سكانير وقالوا لي إنه مصاب بكورونا بدون ان يخضع للاختبار وأنه ليس هناك مكان فارغ ويجب علي ان أجد حلا بنفسي. نقلته إلى مصحة بالرباط تحمل اسم Amal Rajae Clinique وطلبوا مني هناك 6 ملايين سنتيم. واديت 500 درهم مقابل الفحص وعدت به إلى مستشفى مولاي عبد الله حيث وجدت له مكانا بإمكانياتي الخاصة. ووضعوه في جناح المرضى غير المصابين بكورونا لأنه لا يحمل أعراض المرض حسب تقديرهم هذه المرة. وسيخضع للاختبار غدا.
لي ما عندو فلوس غير يبقى يموت في دارو.
لذلك اطلب منك الاحتراس واحترام التدابير الوقائية بصرامة لأن الوضع في المستشفيات كارثي والمصحات مجرد وكالات للمضاربة