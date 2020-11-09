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الرئيسية | مجتمع | المضاربة تدفع مصحات إلى مضاعفة كلفة "علاج كورونا" 4 مرات

المضاربة تدفع مصحات إلى مضاعفة كلفة "علاج كورونا" 4 مرات

المضاربة تدفع مصحات إلى مضاعفة كلفة "علاج كورونا" 4 مرات
هسبريس ـ محمد لديب
الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:00

أقدمت عدد من المصحات التابعة للقطاع الخاص في مدينتي الرباط والدار البيضاء على مضاعفة كلفة متابعة وعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بنسبة 380 في المائة خلال الشهور الأربعة الأخيرة.

وتزامنت هذه الزيادات في كلفة العلاج من هذا الفيروس المعدي بالمصحات الخاصة مع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، التي سجلتها مدينة الدار البيضاء على وجه الخصوص، إذ ساهمت زيادة الطلب على خدمات هذه المصحات في زيادة الأسعار بمستويات صاروخية غير مسبوقة.

وحسب مصادر هسبريس فإن الأسعار التي كانت تطبق من طرف المصحات الخاصة كانت تتراوح ما بين 3000 و4000 درهم لليلة الواحدة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصادرها الخاصة فإن الأسعار ظلت مستقرة طوال فصلي الربيع والصيف، قبل أن تتجه نحو الارتفاع لتتراوح حاليا ما بين 14 ألفا و15 ألف درهم لليلة الواحدة، تنضاف إليها كلفة الخدمات الصحية الإضافية، بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، كضيق التنفس والحساسية والسكري ومرض الضغط.

وتسببت هذه الزيادات في تجنب عدد من المرضى اللجوء إلى خدمات هذه المصحات، والبحث عن حلول بديلة على رأسها محاولة اتباع بروتوكول العلاج في بيوتهم، في ظل وجود طلب كثيف على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، التي امتلأت عن آخرها في معظم المدن التي تشهد انتشارا كبيرا للفيروس التاجي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (70)

1 - السعيدي الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:05
يلاه الدولة ورينا حنت يديك في محاربة مافيا المصحات الخاصة، ول القانون غير على الضعيف.
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661
2 - هشام الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:09
ملايين الاشخاص عبر العالم يحتاجون لعمليات جراحية لكي لا يفقدو ارواحهم، ومن حين لاخر نسمع عن جمع تبرعات لإجراء عملية جراحية قد تنقذ حياة شخص ما، عمليات جراحية بالملايين. لمن تذهب تلك الملايين. يتاجرون في ارواح الناس، قمة الحقارة.
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283
3 - Max الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:10
ان لم تتدخل الدولة لمراقبة المصحات الخاصة بخصوص مرض كورونا سوف تنزف جيوب المغاربة و الغش .

المراقبة ثم المراقبة قبل تجارة في صحة .
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251
4 - fariss الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:12
صافي الدولة هزات يديها وخلتنا فريسة للمصحات اقصد ( المصلخات )الخاصة... دابا غادي نحاربو الفيروس بكري...لينا الله هو الشافي اما بحال هادو كيتسناو غير الوجبة باش يريشونا.
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270
5 - هشام الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:12
مشيت ندير المنظار على المعدة عند وحد طبيبة والله العظيم الكريساج عاين باين خلصت 5000 درهم. فقلت حسبي الله ونعم الوكيل. والآن أنتظر نتائج دعوة المظلوم. لأن الله وعد المظلوم بنصره.
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249
6 - خالد الجابري الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:13
إلا صحة ودم البشر حرام البيع والشراء فيه
رحم الله الملك الحسن التاني
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93
7 - عابر سببل الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:13
هذا هو الإرهاب الحقيقي الذي يلزم الحكومة والدولة محاربته قبل الشعب.. أين المراقبة؟؟ أين رجال الدولة؟؟ أين المحاسبة والمعاقبة؟؟ أم أن الحكومة أنشغلت هذه الأيام بالكمامة والفراشة والباعة الجائلين..!!؟؟
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191
8 - سامي الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:13
فوضى علنية بدون حسيب ولارقيب ، إستغلال الجائحة لإستنزاف ما تبقى من دراهم المرضى ،
التضامن كان مجرد شعار ،لنا الله ياوطن .
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120
9 - Moncef from Sweden الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:16
ليس لدينا مستشفيات ، إنها مسالخ والأطباء جزارون
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139
10 - Couvid marocain الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:16
اين هو التكافل امام هذه الجاءحة. هذه المصحات مازالت جلها تنادي وزارة الصحة أن تمرر لهم مزيدا من الاختصاصات وتنازلات فيما يخص كوفيد لمص وتهافت على هذه الغنيمة بدون رحمة أو شفقة.
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99
11 - رشيد القنيطرة الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:16
المتاجرة في المآسي والأمراض! هل هذه هي أخلاق الطبيب؟ أهكذا الأطباء في بلدنا؟
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111
12 - متتبع الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:17
التعليم والصحة للعموم فعلى الشعب الذي يؤدي الضرائب أن يخرج ويطالب بحل جميع القطاعات الخاصة في التعليم والصحة وتبنى مستشفيات ومراكز صحية ممولة من طرف الدولة( دافعي الضرائب )وصندوق الضمان الاجتماعي (دافعي الضرائب +الشركات)
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112
13 - مغربي الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:18
المصحات الخاصة تفعل بالمغاربة ما تشاء لا حسيب ولا رقيب اللهم الطف بعبادك اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء
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85
14 - silvio الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:18
مصاصوا الدماء يرعون في دولة لم تسطر لهم قوانين رادعة
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69
15 - التعليق الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:19
السلام عليكم
يجب على الدولة التدخل لحماية المواطنين من هاته الكائنات التي فقدت وطنيتها ولا تسعى إلا لجمع الاموال بشتى الطرق
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71
16 - متتبع الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:19
اكره المصحات الخاصة نموت او مانمشيش لكلنيك.لا رحمة ولا شفقة وما تموت اطلبو الفلوس.
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54
17 - Immigre الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:20
Il faut fermer ces hôpitaux privés et très vite c’est du vol Qualifier que le
Ministre de la santé assume ces responsabilités no
More comment
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45
18 - ابو اسحاق الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:21
اللوبيات الحاكمة في المغرب تمتص رزق ودماء المغاربة ،
طلبت مني مصحة بالدار البيضاء الاسبوع الماضي مائة وعشرة آلاف درهم (11مليون سنتيم ) لدخول مريضة والى حد كتابة هذه السطور الفاتورة قد تصل ثلاثمائة ألف درهم مع حلول الخميس المقبل....
المغرب أضحى ولاية أمريكية..
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79
19 - كاتب حروف الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:21
الدولة أضعفت خدمات الصحة العمومية والتعليم العمومي، و أطلقت الحرية للخواص كي ينهشوا المواطنين كما شاءوا. وليس هذا الواقع في المصحات الخصوصية يتغلق بمرض كرونا فقط، بل في جميع الأوقات والحالات كان المواطن يشكو من ارتفاع أسعار الاستشفاء وضعف جودة الخدمات. لكن الأسعار التي جاءت في هذا المقال تجعلنا نتساءل حقا ربما كانت هناك أشياء أخطر من كرونا في واقعنا.
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53
20 - Mre الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:26
كلفة الليلة الواحدة تتجاوز كلفة المصحات الأوروبية الخاصة. عصابة في دولة و السلام.
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77
21 - TARIK الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:26
لسوء الحظ بعض المصحات في الدار بيضاء عبارة عن مصاصي الدماء لا علاقة لهم بالمعنى النبيل لمهنة الطب او التمريض مايهمهم هو المال
نحن في فترة تستدعي التضامن و تقديم مصلحة الوطن و صحة المواطنين على كل شئ
ادعوا وزارة الداخلية و الصحة الضرب من حديد على منعدمي الضمير
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40
22 - لحسن الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:28
حتى هما مزال وقع ليهم ما وقع لبعض مدارس الخاص كلشي على العمومي هد شي ديال خواص ديراه الدولة غير سكور
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25
23 - مغربي الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:29
هنا بالرباط وبمصحة السويسي على كل مريض بكوفيد ان يدفع مسبقا مبلغ 40 الف و 50 الف درهم والحجة هنا متوفرة لمن لا يتيق،، وعليك دفع هدا المبلغ نقدا وليش شيكا، وبدون فاتورة ولا تأمين ولا كنوبس ولا سنساس، يعني بالمغربية نوارnoir ، من هنا نطلب من الحكومة التدخل لوضع حد لهدا التسيب وهدا اللامبالات، الضحية المواطن وخزينة الدولة التي لا تستفيد بدرهم واحد من هده الاموال الطاءلة التي يجنيها بعض المنتهزين الدين ينتظرون هده المناسبة لا رحمة عندهم، لا يهمهم لا صحة المواطن ولا امن الوطن همهم كم ستدخلوا صناديقهم،
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64
24 - Imrane الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:36
Cette citation de Rabelais, “Science sans conscience n’est que ruine de l’âme
تدكرني بمعظم الاطباء في مغربنا الحبيب بل اخد لنفسي الحرية واقول عنهم جزارين ومرتزقة لا يهمهم سواى هامش الربح ومنهم من يرسل افراد اسرته للعلاج خارج المغرب رغم انه طبيب و صاحب مصحة حلل وناقش يلا شي طبيب ما عجبوش كلامي المحكمة موجودة وليدهب حتى لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بكل اسف والم هده هي الحقيقة
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40
25 - Driss benattou الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:37
المقاطعة هي الحل! #خاليني نموت
المصحات معندها باش تفيدكم الاوكسجين ديال الله غادا تبيعوا بي 13kdh المغاربة دراري
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33
26 - يوسف المغربي الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:45
على الشعب المغربي أن يعلم أن هناك ثلات مافيات تنخر فيهم بدون حسيب ولا رقيب و هم مافيا العقار و الصحة و التعليم و بأسهم أشد من مافيا تهريب المخذرات ....
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39
27 - swissmor الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:47
خاصكم تفهموا واحد المعادلة
راه فاش كيرتفع ثمن شي منتوج أو خدمة ترتفع مداخيل الدولة عبر الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة
يعني الدولة في صالحها ترتفع الأثمان وخصوصا في هذه الأزمة
راه غادي تخلصو الديون و الاقتراضات التي في ذمة الحكومة اللي انتخبتوها أنتم يا الشعب المغربي. غادي تخلصوها سوا اليوم سوا غدا. سوا أنتم سوا أطفالكم سوا أحفادكم.

أما المغاربة في الخارج فقانونيا لم يصوتوا وهم خارج المعادلة
ديما نعطيكم نصيحة: الهرباااا
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16
28 - وديع الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:48
السلام عليكم. شكرا على هذا الموضوع الهادف. حقا إن المستشفيات تمتص دم المواطنين وأنا أعيش هذه المعضلة مع والدتي. اين وزارة الصحة لمراقبة هذه الخروقات. إن المستشفيات ترعب المرضى بأثمنة خيالية ولا يمكن لأحد أن يناقش. والله العظيم أن هذا لمنكر. حسبنا الله ونعم الوكيل
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17
29 - مغربي الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:48
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب العرش العظيم.
حرام ثم حرام هؤلاء الأطباء الذين ينهشون جيوب المرضى المستضعفين هم حطب جهنم إن شاء الله.
يارب أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء أنا لا نسمح لمن يستغلوننا في هذه الضروالظروف العصيبة.
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16
30 - مهتم جدا الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:49
هذه هي حقيقة المغرب والمغاربة ، وخصوصا الاطباء منهم ، انظروا الى الجشع وسلخ جلود الناس وهم أحياء , وهم مرضى . اين هم الاطباء من القسم الذي ادوه عند التخرج ؟
نتحدث دائما على طمع الدولة وتسلطها على جيوب المواطنين ، هاكم اقرأوا طمع المثقفين والاطباء الذين يفترض فيهم تقديم المساعدات من دون مقابل ، الذين تفترض في قلوبهم الرحمة ؟
لكن الى متى ستقف الحكومة ومعها الوزارة المعنية متفرجة على هذا الجشع الذي من شأنه ان يفاقم الحالة الوبائية في البلاد ويرمي بها في مستنقع آلاف الموتى كل يوم ؟
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15
31 - الواقع الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:51
90 بالمئة من اصحاب "الشكارة" معروفين باستغلال الأزمات لصالحهم هم ليكانو أكثر سبب في انتشار هاد الڤيروس طبعا بالتواطأ مع !؟!؟ والنتيجة بالطبع هي هادي في ظل وجود التماسيح والعفاريت
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18
32 - أشرف - الجديدة الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:57
القول بانه على الدولة التدخل لردع المصحات الخاصة عما تقوم به من استنزاف المرضى قول مبالغ فيه وليس له معنى مادامت الدولة عاجزة على تيسير وتسيير مرافقها العامة ذاتها. وكمثال ملموس اخي يعاني من مرض في الحنجرة وقيل له باجراء عملية جراحية في 20 غشت.وعندما اجرى عدة تحليلات وسكانيرات قيل له بالعودة للجديدة والتأكد من عدم اصابته بكوفيد. عاد لمستشفى محمد خ بالجديدة ولمدة ثلاثة ايام من السابعة صباحا ينتظر وسط المصابين وفي الاخير وجد من يتكلم معه ويفهمه انه حتى وان اجرى هذه التحليلة وتأكد عدم اصابته فلن تسلم له اية وثيقة تتبث عدم اصابته وهي الوثيقة التي يحتاجها لاجراء العملية. انها الفوضى الصحية في البلد.
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20
33 - Dan era الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:58
الدولة لا تستطيع أن تمنع المصحات من رفع تكفلة العلاج نظرا لقيمة الضرائب المستخلصة ولا سيما وجود نقص صارخ في أطقم الاطباء والممرضين و الأجهزة الطبية مما دفع الدولة الى محاولة التعاقد مع أطباء من القطاع الخاص الخ... كل هذه الأسباب كفيلة لكي تجعل أرباب المصحات الخاصة على التكشير عن أنيابهم من خلال رفع التكلفة الى هذا الحد
أقول أن الأخلاق العملية وروح المواطنة غائبة في الأوساط الاجتماعية داخل المغرب .
الاستغلال والبراغماتية القذرة عنوان هاؤلاء الشرذمة التي لا تهتم إلا لملئ جيوبها
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15
34 - متضرر الاثنين 09 نونبر 2020 - 10:03
المصحات الخاصة تعيش في عالم عجيب. لقد طلبوا من أحد معاريفي مبلغ 70.000 درهم ضمانة لتركه يذخل. يعني يمكن للانسان الموت أمام اعينهم إذا لم يؤدي المبلغ. على الدولة تقوية المستشفيات لاضعاف المصحات. فهم فعلا بلا انسانية.
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23
35 - Yoyo الاثنين 09 نونبر 2020 - 10:12
هذه هي نتيجة خوصصة القطاعات الحية،بعد لله المدارس الخصوصية أتى الدور على المصحات الخصوصية ولا زال الآتي يأتي،فهل هي دولة الأغنياء والذين جعلتهم أغنياء،وباقي الشعب للجحيم،أهذا ما تريده الدولة،رحماك يا رب
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16
36 - حسن مدريد الاثنين 09 نونبر 2020 - 10:17
المراقبة غير على البقالة لي تيزدو ريال على التمن الحقيقي
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18
37 - sam الاثنين 09 نونبر 2020 - 10:23
tripler les taxes au même niveau que les augmentations tarifaires pour ne pas dire les vols qualifiés de cette bande de medecins commerçants de la mort et de la misère des malades
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13
38 - انس الاثنين 09 نونبر 2020 - 10:25
أينما وجد القطاع الخاص هناك وسيلة للربح و البحث عن الربح و لو بطرق غير مشروعة مادامت التشريعات لا تضبط الأمور .
المصحات الخاصة مثال صارخ على عقلية مول اشكارة .
يستغل الوضع لحلب المزيد من الأرباح و مراكمة الثروات .
عندما ترى طبيب اختصاصي يراكم شراء الأراضي و البقع انتهى الكلام.
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10
39 - abdo x الاثنين 09 نونبر 2020 - 10:28
هد هي المتاجرة بالبشر ماشي الحراكة لالة الحكومة ضربة طم حيت وكلة حقها
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9
40 - lahbil الاثنين 09 نونبر 2020 - 10:50
هدا دليل قاطع على ان المصحات همها الوحيد هو المال ولعل زمن كورونا فرصة ثمينة بالنسبة إليهم امظاعفة كلفة العلاج حتى تبقى مفتوحة في وجه أصحاب الأموال أما المسكين خاصهم يتخلصوا منوا يمشي إموت لم قتلوا الفقر والجوع تقتلو كورونا سياسة لامثيل لها فهم يشربون دماء المواطنين بدون شفقة ولارحمة واش هدو قلوبهم من الحجر أم هم ليسو بشر
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9
41 - ABOU ADAM الاثنين 09 نونبر 2020 - 10:59
هنا في دولة عربية والتي تعتبر اكبر دولة في الخليج اقتصاديا ,ومع كثرة الحالات التي عرفها العالم ,تخيل ان المريض بفيروس كورونا يتم صرف له مسكن صداع الراس دواء شبيه بدوليبران اضافة الى فيتامين س . ويطلب منك الجلوس في البيت لمدة 10 ايام بدون متابعة او مراقبة . للمعلومة الواقعة صارت مع شخص صديق والدي اصيب بالفيروس اضافة الى 6 اشخاص من نفس العائلة.
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3
42 - مريمرين الاثنين 09 نونبر 2020 - 11:00
كل الاحترام و التقدير لرجال أشاوس في الأمن و الشرطة و الدرك و المخابرات عن مجهوداتهم في محاربة الجريمة المنظمة و الاتجار الدولي في المخدرات و حل ألغاز الجرائم المستعصية . لماذا لا يناط بجزء من هؤلاء الأبطال مهمة تتبع سير و تسيير المؤسسات الخاصة وتقديم المتجبرين منها للقضاء و على رأسها المصحات الخاصة و المدار س الخاصة ...
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8
43 - يوسف الاثنين 09 نونبر 2020 - 11:02
اين الدولة ووزير الصحة؟!!
الدولة ليس باستطاعتها مواجهة مافيات المصحات الخاصة كما لم تستطع مواجهة مافيات المدارس الخاصة...
استطاعتها تكون فقط على المواطن الضعيف...فترى القائد والمقدم يصول ويجول في تطبيق القانون...
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9
44 - abdou الاثنين 09 نونبر 2020 - 11:06
كثير من الناس يلومون من يعتبر الوضع سوداوي في هذه البلاد لكن الحقيقة المرة هنا . المتاجرة بالمآسي وقمة الجشع حتى عندما يتعلق الأمر بالحياة والموت. أي قوم هذا وبأي وجه سيلقوا الخالق عز وجل.
ربما كان أفضل أن يستسلم المرء للموت من أن يبقى بين هذا القوم.
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10
45 - ومن يملك هذه المصحات والمدارس الاثنين 09 نونبر 2020 - 11:08
لمن تنادي يامنادي الصغير قبل الكبير يعلم ان هذه المصحات والمدارس الخاصة هي اصلا في ملك اصحاب القرار والسلطة في البلاد اذن من يحاسب من.فكل القطاعات الحيوية الخاصة بهذا البلد هي لاصحاب المسؤولية فلا تنتظرني ان أحاسب نفسي بنفسي.قلنها ومازلنا نكررها اذا لم تتم المحاسبة الجدرية فلن نتقدم ولو خطوة الى الامام
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11
46 - ومن يملك هذه المصحات والمدارس الاثنين 09 نونبر 2020 - 11:08
لمن تنادي يامنادي الصغير قبل الكبير يعلم ان هذه المصحات والمدارس الخاصة هي اصلا في ملك اصحاب القرار والسلطة في البلاد اذن من يحاسب من.فكل القطاعات الحيوية الخاصة بهذا البلد هي لاصحاب المسؤولية فلا تنتظرني ان أحاسب نفسي بنفسي.قلنها ومازلنا نكررها اذا لم تتم المحاسبة الجدرية فلن نتقدم ولو خطوة الى الامام
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11
47 - مواطن الاثنين 09 نونبر 2020 - 11:21
مرحبا
هل هناك مواطن فقير أو حتى متوسط الدخل سيذهب إلى هذه المصحات .
ربما سيذهب لها من مصوا الدماء في مصالح أخرى
وسيعوضون عنها ليستنزفوا الصناديق .
أما الفقير فلك الله وصدقني لا تذهب إلى هذه
المصحات لن تموت إلا بأجلك ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا
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4
48 - تمارة و الرباط و كلشي ضباط الاثنين 09 نونبر 2020 - 11:22
مصائب قوم عند قوم فوائد المرجو من الاخوان لتجنب الوقوع ضحية لهؤلاء المستغلين اتباع طرق الوقاية و عوض هدر المال على الادوية ادعوكم للاقبال على الاكل الصحي الخضر و الفواكه و دامت لكم الصحة و العافية و نسأل الله العلي القدير ان يفرج علينا اجمعين.
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12
49 - Marocain dans l'attente الاثنين 09 نونبر 2020 - 11:30
قبح الله الفقر، وأقبح الفقر فقر الأنفس من القيم
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8
50 - فخرالدين الاثنين 09 نونبر 2020 - 11:34
حقيقة هذا الوباء رغم كونه مضر لكن بفضل الله كشف غطاء المصحات الخاصة واستثمارها في المواطن وكأنه جهاز بنكي. دائما ما نلاحظ استغلال هذه المصحات لمثل هذه المواقف للرفع من مردودياتها دون الاخذ بالاعتبار ظروف الناس سواء كانو ميسرين أو فقراء. فمن ياترى عليه التدخل في مثل هذه المواقف واين هي روح الوطنية والتعاون؟! ولماذا ليس هناك من يحاسب؟!! وكيف سمحت لهم انفسهم لوم المواطن فقط؟!! ، أليس من الواجب على هذه المصحات ان تقدم تضحيات لعلاج مرضى هذا الوباء بكل روح وطنية للحد من انتشاره. والجواب يعرفه كل واحد منا من صغيرنا الى كبيرنا. وأين هو وزير الصحة الذي واكبنا طيلة أيام الحجر. أين هي المستشفيات الميدانية كالتي بنيت في ميناء لبنان. أين هي الصفقات التي قامت بها وزارة الصحة لمثل هذه الظروف أين هي المستشفيات التي من الواجب الوطني أن تقوم بواجبها. نتمنى من الله أن يحفظ لنا هذا الوطن ونلتمس من السدة العالية التدخل الفوري ومحاسبة هذه الخروقات وهذه الاعتداءات على المواطنين فحق التطبيب واجب وحق العدل واجب وحق التعليم واجب.
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51 - مواطنة الاثنين 09 نونبر 2020 - 11:38
لا حول ولاقوة الا بالله، يجب التدخل الفوري ما هذا الاستهتار بصحة وجيب المواطنين، من اين له ان يعالج عائلة من اربع او خمس أفراد، كان من الاولى أن تحمي الحكومة عامة المواطنين ، والموضفين الذين تم الاقتطاع من رواتبهم في بداية انتشار الوباء وادراج اقتطاعات اخرى في قانون الميزانية، نتضامن في هذه الضروف ولكن من سيحمينا نحن من جشع اصحاب المصحات الخاصة.
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52 - ما فاهم والو الاثنين 09 نونبر 2020 - 11:49
السلام عليكم من اجل إنهاء كل شىء ؟؟؟؟! ايها المواطنون لا تنجبو الأولاد في هذه الضروف ؟؟؟! بحيت لا صحة لاتعليم لا عدل ؟؟؟! ولماذا الانجاب ؟؟؟؟! ونحن نعلم ان البلاد لا تهتم الا من لديه المال ؟؟؟؟! اتركو هذه البلاد للأغنياء ؟؟؟! ايها الفقراء لا للإنجاب حتى لا يكون أبناءكم عبيدا لهم ؟؟؟! يكفي ما عانينا نحن
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53 - شريفة الاثنين 09 نونبر 2020 - 11:52
هل يمكن للوزارة الوصية ان تتدخل للحد من نهب الاطباء للمريض المستضعف
اصبح الطب تجارة في بلادنا ان لم تتدخل الحكومة لردع الاطباء ومصحاتهم نعم لمااصبحت زيارة الطبيب للفحص 350 درهم وان كان الفحص بالاشعة 600درهم لايستغرق 5 او 10 دقائق في المريض انا اعرف اطباء يصلون حتى 90 مريض في اليوم فل تكن هناك مراقبة من الدولة يتوجه الطلبة لطب ليس حبا في المهنة انما هو تهافت على جمع الاموال مع العلم انهم تعلموا باموال الشعب من الضرائب
فلمهندس احسن منهم بكثير ويتقاضى في شركة 8500درهم.
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54 - ايت واعش الاثنين 09 نونبر 2020 - 12:03
لوبيات الصحة والاطباء ..ليسوا ببشر ولا بكائنات تملك احساس اطلاقا...مشاعرهم متبلدة ..ويهتمون للمال فقط.....الحمد لله سيموتون ايضا ..هم خاضعون لسلطة الموت وفي اخر العمر سبمر شريط ذكرياتهم السوداء امامهم ..من يريد ان يتعرف على دركولا الحقيقي ..فليرى اطباء المغرب....بئس مهنة...تتاجر بالام الناس
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55 - متقاعدة الاثنين 09 نونبر 2020 - 12:09
داكشي علاش خاص الوقاية خير من العلاج انا عندي سكري ملي بدأت كورونا مانشيت للطبيب ناخد دوليا ومجالسة آلله يشافي الجميع ويسعدنا على المصحات لي كتمص دم البشر بدون.حسيب ولا رقيب آلله يحد الباس
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56 - Falcon الاثنين 09 نونبر 2020 - 12:14
Normal dans un pays où l'État et la loi ne sont que des écrits sur papiers et où les citoyens ne sont qu'un nombre, déjà les hôpitaux ne soignent plus les contaminés, ils les laissent mourir, vaut mieux donc mourir chez-soi
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57 - Ahmed الاثنين 09 نونبر 2020 - 12:31
le seul pays au Monde ou le secteur privé n'est pas controlé et ou le citoyen est abandonné a la suvagerie des cliniques privés c'est notre pays . je vois pas pourquoi on paye les taxes si les services publiques ne sont pas aux normes ? ni santé ni enseignement ... et le comble aucune régulation ni controle des prestations et des tarifs du secteur privé
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58 - وجدي الاثنين 09 نونبر 2020 - 13:04
يالاه أ الدولة . استرجعي هيبة ديالك و حاربي مافيا الفساد و لوبيات المصحات و المختبرات الخاصة . الهيبة ماشي غي مع الزفزافي . حتى هاذ المافيات تنتهك هيبة الدولة و تضربها عرض الخائط . الى متى تتركونهم يقطعون هذا الشعب بانيابهم .
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59 - عبد الهادي الاثنين 09 نونبر 2020 - 13:12
ان لم يتدخل جلالة الملك نصره الله وأيده سيتم هدم كل ما تم بنائه من اواسر التضامن والتقة التي بنية بين مؤسسات الدولة والمواطن من خلال نكرات الذات التي تميز بها في بداية الجائحة كل مكونات الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والصحية والتي انفردت بها المملكه عن مجموعة من الدول في العالم.
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60 - مواطن مغربي الاثنين 09 نونبر 2020 - 13:14
السؤال المطروح هو ما دور هذه الدولة إن لم تقم بمعاقبة وزجر الفاسدين ومافيات القطاع الخاص تجار المآسي البشرية؟؟؟
يبدو أن دور دولتنا العزيزة ينحصر في تحصيل الضرائب والزيادة فيها وتوفير ''العصا'' بأقصى سرعة لكل من طالب بحق من حقوقه البسيطة.
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61 - أزمة الضمير الاثنين 09 نونبر 2020 - 13:16
الاثمنة متباينة بين المصحات هناك من له ضمير حي يعرف أنه ملاقي ربه،ياخد بما قسم الله له. وهناك من قسى عليه ضميره ويتعامل مع المرضى كسلعة تدر عليه الربح.
في إحدى مصحات كازا المرحوم الصيدلاني توفي بعد سبعة أيام في الانعاش بكورونا فطلب من أقاربه 14مليون سنتيم لتسليم الجثة.

وهناك شخص آخر كان مصاب بكورونا قضى 6ايام في مصحة أخرى فشفي أدى 6ملايين سنتيم.
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62 - Hakim الاثنين 09 نونبر 2020 - 14:16
الحل هو مقاطعة جميع المصحات .باك الأعمار بيد الله،والشفاء من عند الله...
أو المغاربة حدكين غير في مقاطعة جوج فرماجات ديال كيري،حيث الزبدة والكوفتير عطاه الله؟؟؟؟؟
الرجاء النشر
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63 - مغربي الاثنين 09 نونبر 2020 - 14:24
قسم ' أبو أقراط' وليس أبوقراط وكلمة أقراط في اللغة الأمازيغية تعني قطع الاصابع ونقول إقرطاس اطوضان أي قطع اصابعه بعنى الاحتيال والنصب وهذا ما يمارسه هؤلاء الجزارون
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64 - abdou الاثنين 09 نونبر 2020 - 16:11
في مثل هذه الظروف الصعبة يظهر جليا عجز الدولة عن فرض نظام الأزمة على الشركات الخاصة وخاصة المصحات. نعم ليس من حق أحد أن يفرض على المصحات أن تشتغل بالخسارة ولكن ليس معقولا ولا إنسانيا ولا أخلاقيا أن ترى هذه المصحات أن الأزمة الحالية فرصة للاغتناء. أن تكون هاذه الشركات بهذه العقلية يعني أننا في الغابة تماما ولا وجود لأي اعتبار أننا في وطن واحد وتجمعنا هويتنا ونحن بشر وليس حيوانات مفترسة.
يجب على الدولة أن تقوم بإخراج قانون للأزمة يفرض على الشركات الخاصة نوعا من التضامن دون أن تكون خاسرة ولا أن تكون رابحة بكثير.
أتذكر فترة المسيرة الخضراء عندما بلغ إلى أصحاب مصانع تصبير السمك ضرورة تخصيص كميات من منتجاتها لتوفير الغذاء للمتطوعين بالمجان في إطار التضامن الوطني في تلك الفترة الزاهرة من تاريخنا. وطبعا لب الجميع النداء دون تردد لأن العاهل الكبير أمر بذلك. حينها كان للمخزن هبته الكاملة ولا يتجرأ أحد على الخوض في أشياء تدخل في التضامن الوطني.
إذا لم يتضامن القطاع الخاص في هذه الأزمة الحالية فمتى سيتضامن.
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65 - fatyاسبانيا الاثنين 09 نونبر 2020 - 16:29
من الواجيب علئ الحكومة التوفير العلاج للمرضئ كرونة بالمجان لان هد الوباء اصاب العالم والعالم كله يعالج المرضاه بالمجان والبلد الوحيد اللي يعالج هد الوباء بالمقابل هو المغرب والحكومة تتفرج وزيدة في التشجيعات المصحات الخاصة يعني المافيا و يا اسفاه مع هد الحكومة الفاشلة كل شيئ بالمقابل حسبي الله ونعم الوكيل .
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66 - تجار كورونا الاثنين 09 نونبر 2020 - 17:29
قرانا في التاريخ ان الحرب لها تجار ينتعشون وعشنا في زمن الوباء من مارس وشفنا تجار كورونا كالطفيليات تنمو وتكبر . من الخضار والل تييع كلينكس ومواد التنظيف حتى هو يقولك مع كورونا الطريق محبوسة كلش غلا.... فيتامين c يباع للمعارف تقولك جاو 2 باكيات وتباعو ....اما المصحات فهذا العاااادي جدا ...والحمد لله كورونا مالها دوا واخ تاهي دخلات افريقيا ومبقاتش ديمقراطية ولات تتعزل ودخلها الغش ...اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء ...والحمد لله الذي ساوانا وقادنا الحمد لله ان الله ربنا وامرنا بيده وفوضنا الامر اليه .
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67 - ADIL الاثنين 09 نونبر 2020 - 17:53
Ce qui est honteux c'est la pénurie des médicaments qui rentrent dans le protocole de CORNA, des gens atteints par la maladie et qui
sont dans la necessite et qui veulent se soigner
dans leurs domiciles ne trouve pas ces medicaments .
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68 - joseph الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:54
على هاد الحساب كورونا أرحم من تجار الصحة...أقول للمغاربة غير بقاو في بيوتكم لأن المصحات لا تقدم أي خدمة تستاهل هذه المبالغ الخيالية...قرعة لوكسجين والسيروم ب١٠٠٠٠ درهم لليلة...شخصيا أفضل الموت عوض الكريساج...
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69 - حسن الريفي الاثنين 09 نونبر 2020 - 19:53
ماذا ينتضر المرء من بلد لا رقيب ولا حسيب فيها. لا حول ولا قوة الا بالله.
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70 - حسن الاثنين 09 نونبر 2020 - 22:50
انا شهادة حية على هذا الجشع والمتاجرة بأرواح الناس وغياب المراقبة وتواطؤ السلطة مع رأس المال.
توجهت بأخي اليوم إلى مستشفى مولاي عبد الله بسلا على إثر أزمة صحية شعر فيها الاختناق شديد. أجروا له سكانير وقالوا لي إنه مصاب بكورونا بدون ان يخضع للاختبار وأنه ليس هناك مكان فارغ ويجب علي ان أجد حلا بنفسي. نقلته إلى مصحة بالرباط تحمل اسم Amal Rajae Clinique وطلبوا مني هناك 6 ملايين سنتيم. واديت 500 درهم مقابل الفحص وعدت به إلى مستشفى مولاي عبد الله حيث وجدت له مكانا بإمكانياتي الخاصة. ووضعوه في جناح المرضى غير المصابين بكورونا لأنه لا يحمل أعراض المرض حسب تقديرهم هذه المرة. وسيخضع للاختبار غدا.
لي ما عندو فلوس غير يبقى يموت في دارو.
لذلك اطلب منك الاحتراس واحترام التدابير الوقائية بصرامة لأن الوضع في المستشفيات كارثي والمصحات مجرد وكالات للمضاربة
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