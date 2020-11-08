المغرب يسجل 4596 إصابة و75 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 4596 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 256.781 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.234.533 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 75 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4272 حالة، بينما تم التأكد من 4245 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 209.801.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.