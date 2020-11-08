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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 4596 إصابة و75 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 4596 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 256.781 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.234.533 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 75 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4272 حالة، بينما تم التأكد من 4245 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 209.801.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
ورغم ذلك النساء هن اكثر من يضعن الكمامات وبطريقة صحيحة في المغرب.
النساء في المغرب صراحة هن اكثر وعيا و نظاما و أدبا من الرجال.
بغيت نفهم واش هادي مؤامرة من السلطات ضد مدينة سلا علاش مكايتحركوش راه مبقاتش في البراجات ديال البوليس وسط المدينة ومكايوقفو تواحد
ألى بقات سلا مهمولة منسية لا يهتمون بها السلطات نعطيكم شهر غايولي أعداد الأصابات أكتر من الدار البيضاء وكلشي مصاب والكارتة فيها سبيطار واحد صغير مغايقدرش يهز داك الخلق كولو
اللهم ان نرجع إلى الحياة الطبيعية
وبقاو تعانقو فالزناقي وتخالطو فالاسواق و تصيفطو ولا دكم المدارس حتى كلشي يفنا حسبي الله ونعم الوكيل في الذي كان السبب وراء انتشار هذ الفيروس
لا اله الا الله محمد رسول الله
امس وصل العدد الى رقم قياسي و اليوم اقل من امس و رغم الارتفاع المهول فانه اصبح عاديا ...
و اذا استمر الوضع هكذا فسنتدرج لارقام جد مرتفعة حتى تصبح عديمة الجدوى .
هذا كله امام خضوع سحري من طرف المجتمع لكورونا و تنويم ميغناطيسي
فربما يتذكرالمجتمع كل شيء سوى شيء واحد اسمة الاحتراز .
آعباد الله ! الله يرحم ليكم الوالدين؛ اللي عندو شي حد عزيز عليه و خايف عليه سواء مصاب أو لا؛ الله يرحم ليكم الوالدين اعطيوهم البروبوليس و غذاء الملكات و قطعوا عليهم المصبرات و المواد المصنعة و الحلويات و المقليات و الأكلات السريعة و السكر و اللحم ( السمك أحسن)؛ ياكلوا غير ماهو طبيعي و يشربوا منقوع أوراق الزيتون و خليوهم يستنشقوا بخار القرنفل و القرفة كل ليل قبل ما ينعسوا؛ و شجعوهم إيديرو الرياضة.
كلامي ما غاديش يعجب لشي و حدين و لكن هادشي اللي قلت ما فيهش شي حاجة كتضر؛ إيلا ما نفعش ماغاديش يضر؛ غير جربوا ما غاتخسرو والو. كانبقاو معولين على الدوا حتى كايفوت الفوت.
يا اما ان هؤلاء القوم يكذبون ويراوغون ويغامرون بالشعب المغربي بإلقاءهم وتطبيق قاعدة مناعة القطيع
يا اما ان الموارد الطبية قليلة وغير موجودة في بعض المدن
انظر اخي واختي 15500 تحليلة والنتيجة 4600 حالة اليس هذا بتلاعب
ولو رجعنى للوراء قليل ايام كانت نسبة التحاليل 23000 كيف ستكون النتيجة الم نقل انها ستكون 7500 حالة يومية
اليس هذا بتلاعب
لك الله يا وطني ويا اخواني واخواتي
ما علينا سوى كثرة الدعاء بان يرفع الله عنا هذا الوباء
والسلام عليكم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العضيم.