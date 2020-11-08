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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 4596 إصابة و75 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 4596 إصابة و75 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 4596 إصابة و75 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 08 نونبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 4596 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 256.781 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.234.533 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 75 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4272 حالة، بينما تم التأكد من 4245 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 209.801.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - meknassiya الأحد 08 نونبر 2020 - 18:11
يارب نسالك اللطف الطف بنا..اشف مرضانا .. ارحم موتانا و اشرح صدورنا يا رب العالمين
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99
2 - لحنين احمد الأحد 08 نونبر 2020 - 18:11
سلام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارفع عنا هدا الوباء قريبا انشاء الله
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72
3 - السلام عليكم الأحد 08 نونبر 2020 - 18:13
رغم ان اليوم عطلة والسبت كذلك كان شبه عطلة وعدد التحليلات كانت في حدود 15500 رغم ذلك سجل هذا العدد الكبير من الإصابات
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55
4 - سعيد الأحد 08 نونبر 2020 - 18:14
اللهم ارحم موتانا واسكنهم فسيح جناتك واشفي مرضانا ويسر أمورنا انك على كل شيء قدير التزموا بقواعد النظافة وعدم الاختلاط وخذوا الحيطة والحذر لأن هذا المرض خطير جدا
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41
5 - مغربية الأحد 08 نونبر 2020 - 18:16
الأكيد ان هذا العدد لا يعكس الواقع خاصة في الدار البيضاء لان عملية تتبع المخالطين توقفت كما أن عطلة ايام الجمعة والسبت والأحد يظهر انعكاسهابشكل واضح على الاعداد
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39
6 - شمالي الأحد 08 نونبر 2020 - 18:16
اغلب من يموتون بسبب كورونا هم من الرجال.
ورغم ذلك النساء هن اكثر من يضعن الكمامات وبطريقة صحيحة في المغرب.
النساء في المغرب صراحة هن اكثر وعيا و نظاما و أدبا من الرجال.
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71
7 - سلا وصلت اليوم ألى 500 حالة الأحد 08 نونبر 2020 - 18:17
سلا تغرق في كورونا والسلطات لا تحرك ساكن لا أجرائات ولا حزم ولا صرامة ولا كمامة تواحد مابقا كايديرها والزحام شي لاصق فشي

بغيت نفهم واش هادي مؤامرة من السلطات ضد مدينة سلا علاش مكايتحركوش راه مبقاتش في البراجات ديال البوليس وسط المدينة ومكايوقفو تواحد

ألى بقات سلا مهمولة منسية لا يهتمون بها السلطات نعطيكم شهر غايولي أعداد الأصابات أكتر من الدار البيضاء وكلشي مصاب والكارتة فيها سبيطار واحد صغير مغايقدرش يهز داك الخلق كولو
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32
8 - مواطنة الأحد 08 نونبر 2020 - 18:18
ياربي ترحمنا وتلطف بينا.
ماذا عن اللقاح
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10
9 - حسين عمري الأحد 08 نونبر 2020 - 18:18
الله يلطف وصافي هدشي مكيفرحش والأعدادزفي أزدياد
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10
10 - ملاك أيرير الأحد 08 نونبر 2020 - 18:20
يا رب الطف بنا . كل هذا بسبب البشر هل نحن في عصر الجاهلية يا أمة محمد اتقوا الله
اللهم ان نرجع إلى الحياة الطبيعية
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8
11 - le marocain الأحد 08 نونبر 2020 - 18:21
يجب إرجاع الحجر الصحي خصوصا بالدار البيضاء
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15
12 - oum basma الأحد 08 نونبر 2020 - 18:22
ويك وييييك اعباد الله الحجر الحجر ولاشيء غيره والا غنبداو نطيحو كزبيب في الارض انا جوج خوتي تصابو بكورونا والله ماحاشاها ليهم حد واحد فب البنكة والثانية في centre d appel مكين لا دوا لا test فابور حطو دم جوفهم وتعالجو بطريقتهم الخاصة غير ربي سنرها معاهم
وبقاو تعانقو فالزناقي وتخالطو فالاسواق و تصيفطو ولا دكم المدارس حتى كلشي يفنا حسبي الله ونعم الوكيل في الذي كان السبب وراء انتشار هذ الفيروس
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36
13 - مواطن من المغرب الأحد 08 نونبر 2020 - 18:22
نسأل الله السلامة و المرجو تطبيق الصرامة في حق من لا يضع الكمامة و لا يحترم المسافة للتباعد .. والله حتى عيينا و خفنا على آبائنا .. الله يشوف من حالنا و صافي ..
لا اله الا الله محمد رسول الله
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10
14 - من القنيطرة الأحد 08 نونبر 2020 - 18:22
ربما هذا العدد في حي من أحياء مدينة القنيطرة. الفحوصات قليلة في عددها حتى نعرف الحقيقة. انا شخصيا أعرف عائلات كثيرة مريضة بهذا الوباء. اللهم اشف الجميع آمين
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11
15 - Mejriti youssef cym rabat الأحد 08 نونبر 2020 - 18:23
لا زلتتم لا تريدون أن تتقوا الله في هادا ابشعب . إحصائيا كلها خاطئة مند بداية . الله يهدي ما خلق
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-3
16 - ahmed الأحد 08 نونبر 2020 - 18:23
اللهم يا غافرالزلات ويا قاضي الحاجات ويا حي يا قيوم ارفع عنا هذا الوباءوافتح لنا ابواب رحمتك وفرج عنا وعافنا و المسلمين اللهم اميييييين الله اكبر لطفك يا رب العالمين ومع ذلك ستفرج باذن الله
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15
17 - المنوني الأحد 08 نونبر 2020 - 18:24
لم يبق للأرقام فائدة ....
امس وصل العدد الى رقم قياسي و اليوم اقل من امس و رغم الارتفاع المهول فانه اصبح عاديا ...
و اذا استمر الوضع هكذا فسنتدرج لارقام جد مرتفعة حتى تصبح عديمة الجدوى .
هذا كله امام خضوع سحري من طرف المجتمع لكورونا و تنويم ميغناطيسي
فربما يتذكرالمجتمع كل شيء سوى شيء واحد اسمة الاحتراز .
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1
18 - عمي الأحد 08 نونبر 2020 - 18:24
مقارنة بارقام دول أخرى يتضح جليا ان الشعب المغربي ملتزم بالاجراءات الاحترازية .الشكر و التقدير لكل مواطن يلتزم بارتداء الكمامة .
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-16
19 - الرعب النفسي الإعلامي الأحد 08 نونبر 2020 - 18:27
عندما تشاهد امريكا يحتفلون بفوز بايدن رغم عشرات الٱلاف من الإصابات و المئات من الوفيات يوميا و تشاهد اوروبا برغم الحجر الكلي لا زالت الاصابات و الوفيات في ارتفاع ثم تشاهد بعض التعاليق التي صار اصحابها يرتعبون من كورونا الإعلامية و ينادون بالحجر الكلي تعلم علم اليقين انك تشاهد فيلم هندي بحكم تجربتي الشخصية و العائلية مع ما يسمونها كورونا و الله تم تظخيم موضوعها لأبعد الحدود و الله خالتي المصابة بالسكري و القلب جائتها كورونا مثل زكام عادي و شفيت الحمد لله كفاكم هلوسة الرعب يا اصحاب الحجر
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-3
20 - Mr. Propolis الأحد 08 نونبر 2020 - 18:27
إلى متى هذا النزيف في الأرواح ؟
آعباد الله ! الله يرحم ليكم الوالدين؛ اللي عندو شي حد عزيز عليه و خايف عليه سواء مصاب أو لا؛ الله يرحم ليكم الوالدين اعطيوهم البروبوليس و غذاء الملكات و قطعوا عليهم المصبرات و المواد المصنعة و الحلويات و المقليات و الأكلات السريعة و السكر و اللحم ( السمك أحسن)؛ ياكلوا غير ماهو طبيعي و يشربوا منقوع أوراق الزيتون و خليوهم يستنشقوا بخار القرنفل و القرفة كل ليل قبل ما ينعسوا؛ و شجعوهم إيديرو الرياضة.
كلامي ما غاديش يعجب لشي و حدين و لكن هادشي اللي قلت ما فيهش شي حاجة كتضر؛ إيلا ما نفعش ماغاديش يضر؛ غير جربوا ما غاتخسرو والو. كانبقاو معولين على الدوا حتى كايفوت الفوت.
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12
21 - simo الأحد 08 نونبر 2020 - 18:27
هدشي ولا كيخلع . صافي خصهم يديرو حجر صيحي . اللهم مشكل قتصادي ولا يموتو الالاف
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11
22 - مناعة القطيع الأحد 08 نونبر 2020 - 18:31
على المغرب تطبيق مناعة القطيع ،لانه افضل من توعية القطيع
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8
23 - عماد الأحد 08 نونبر 2020 - 18:34
لقد تأكدت إصابتي بفيروس كورونا والدي و والدتي خوتي دعواتكم لي محتاج ليها
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52
24 - boyka الأحد 08 نونبر 2020 - 18:43
منين كوليو الارقام بحال هكا 4000 و 5000 فنهار السلطات كيبغيو يقولو لينا ستعدو للحجر الصحي را غايرجع
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0
25 - حبيب الأحد 08 نونبر 2020 - 18:44
مغربنا العزيز يغرق في الوباء و الشعب المغلوب على آَمره يموت في صمت والحكومة تفتخر وتتبجج بفتح قنصليات في الآقاليم الجنوبيه وكلنا يعرف آن الآفارقة عمرهم ما يفعلون شيء فافور وليس لهم عهد إدا قدر الله غدا الجزائر تدفع لهم فلوس أكثر. أقسم بالله العظيم آنهم ينقلبون ضدنا
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5
26 - شبح الحجر يطل علينا الأحد 08 نونبر 2020 - 18:47
نفس السيناريو ..نفس الفرحة المؤقتة بانخفاظ الاصابات نهاية الاسبوع...لكن ارتفاع الوفيات يفضح الواقع ..لا ترتفع الوفيات الا بارتفاع الاصابات التي ستظهر بعد يومين من الان ..الوضع خارج السيطرة .ويجب على الحكومة ان تصارح الشعب بذلك.فاذا امتلأت الاسرة بالحالات الحرجة جدا فسنفقد ارواحا بمنازلهم لعدم امكانية استقبالهم في المستشفيات ...لابد من انقاذ المدن الموبوءة كاولوية والتشديد على المدن الاقل اصابة حتى تحتفظ او تنقص اصابتها ...اتساءل اين المغاربة الأذكياء الابطال في كل الظروف..هل استسلمتم امام الجائحة؟ .اين التعبئة اين الصبر والايمان ..لماذا كل هذا الاستهتار البشع الذي اضحك فينا الاعداء..اين الشهامة وسمعتنا في تدهور..التزموا بالتدابير الاحترازية والا فان شبح الحجر الصحي يطل علينا بتداعياته القاسية علينا جميعا وخاصة على الطبقة الهشة ..واساسا على الوطن ككل..وعندها سنبكي دما لا دموعا..لا عمل..لا دراسة لا حرية لا صحة جسدية او نفسية ..الحذر رحمكم الله
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4
27 - ريفي الأحد 08 نونبر 2020 - 18:48
قلتها بالامس ان عدد التحاليل قليلة وهي في نقصان يوم بعد يوم وهذا تهرب من إعطاء الاحصاءات الدقيقة لحالة الوباء وان استمر الوضع على ما هو عليه فوالله ان الكارثة العظمى قادمة لا محالة واتمنى من الله الا نصل اليها
يا اما ان هؤلاء القوم يكذبون ويراوغون ويغامرون بالشعب المغربي بإلقاءهم وتطبيق قاعدة مناعة القطيع
يا اما ان الموارد الطبية قليلة وغير موجودة في بعض المدن
انظر اخي واختي 15500 تحليلة والنتيجة 4600 حالة اليس هذا بتلاعب
ولو رجعنى للوراء قليل ايام كانت نسبة التحاليل 23000 كيف ستكون النتيجة الم نقل انها ستكون 7500 حالة يومية
اليس هذا بتلاعب
لك الله يا وطني ويا اخواني واخواتي
ما علينا سوى كثرة الدعاء بان يرفع الله عنا هذا الوباء
والسلام عليكم
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5
28 - البيضاوي الأحد 08 نونبر 2020 - 18:49
تعيا تفهم ماتفهم والو.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العضيم.
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11
29 - عادل الأحد 08 نونبر 2020 - 18:56
فيروس الجهل المنتشر بين أغلب المغاربة هو سبب انتشار فيروس كورونا و الأول اخطر من الثاني
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12
30 - انهاء كرونا في اقرب وقت الأحد 08 نونبر 2020 - 18:59
خاص شريكات يصنعو 45 مليون سيوار تع اليد يكن كيعبر الحرارة واي وحد يخرج لزنقة يكون دير سيوار في يدو ويكون شعال بلون اخضر انا لكن لون احمر انا غدي نبعد من ونت تبعد منو وحد اخور يبعد منو باش ما نتعدواش وكي انا مني ندير سيوار في يدي اتشعل لبولة ليمونية يعني انا فيا صخنة مانقدرش نخراج غدي نبق في دار تا نكون بخير وندير سيوار في يدي وتشعل لبولة خضرة ديك ساعة نخراج حور وهد سيوار لي خرج لزنقة ومديروش هدك اي وحد يعلم بيه ويخاف منو في اقرب وقت كرونا تمشي بحالى
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-15
31 - أمجد زهيد الأحد 08 نونبر 2020 - 19:31
والله ثم والله، لقد دخلت مقهى ووجدتها ممتلئة عن آخرها ولا أحد يضع كمامة إلا رجلين اثنين. أتدرون من يكونا؟؟ هما من الجالية الافريقية، أي ذوا بشرة سوداء، ويضعانها بطريقة مثالية. والله لا أكذب!
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12
32 - سلا الجديدة الأحد 08 نونبر 2020 - 19:49
المسؤولين والمنتخبين على سلا الجديدة ما قدروش حتى احلوا مشكل بسيط و كاي ساهم كثير في انتشار الفيروس هو واد الحار لي كايدوز على طريق السيارات ديال طريق ابري بري، كيلوث جميع السيارات لي كدخل و لي كتخرج من سلا الجديدة...يا عباد الله واش خصك تكون دكتور في الفيروسات باش اتفهموا يا المنتخبين لي كأي اوجدوا الانتخابات الجاية..حادكين غير في الاجتماعات الخاوية باش اشوفوا الخطة الجهنمية لي اربحوا بها الاصوات...لا حولة و لا قوة الا بالله العظيم. من بعد امشيوا انعسوا خمسة أعوام.الجاية ..
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6
33 - مواطن الأحد 08 نونبر 2020 - 20:47
لابد من التنويه بمجهودات السلطات العمومية و الحكومة و مقاربتها في التوان بين الاقتصاد و الوضع الوباءي الحمد لله مند بداية الجائحة لم نتجاوز عتبة 10000 بفظل الله و حمده يجب القيام بحملات تحسيسة لابراز دور الكمامات و التباعد الاجتماعي اللهم احف و طننا
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-4
34 - ام وليد الأحد 08 نونبر 2020 - 22:08
انا بعدة مابقيت فاهمة والو في هدشي للواقع بالخصوص في الاحياء الشعبية لمعدوم فيها التباعد معدومة فيها الكمامة العزاء باقي هو هو تجمعات وتعناق وبكاء الولادة باقة برفيستها وعونياتها وتجمع العيالات المارشي لصق فية نلصق فيك مالين الكرارس البيع بدون كنامة والشاري بدون كمامة لاحول ولا قوة الا بالله باينة على هدشي كرونا غادي تعشش وتولد ولادها وولاد ولادها في المغرب غير الله استر وصافي
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3
35 - elaamryjolay الأحد 08 نونبر 2020 - 22:22
لقد بداء الحجر الصحي يطرق الابواب الإصابات في ارتفاع والوفيات وما هو الحل الحل الوحيد هو الجلوس في المنازل لا خيار للمغرب سوى التطبيق الحجر الصحي الشامل
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2
36 - ام الجيلالي الأحد 08 نونبر 2020 - 22:24
الشعب كيقول ليكم خليوه منو لكورونا إن شاء الله يتغلب عليها بلا إجراءات ديالكم لي كتزيد فتفقيرنا غير عطيونا التيساع لي بغا الحجر يديرو شكون لي حبسو ولكن ما تفرضوهشه علينا و بان ليا كتر الذباب لي كينادي بالحجر كنقول ليه الله يسلط عليك الحجر مدى الحياة في شي حبس عاد غادي تحس بالمياوم......الله يعطيك خالتو…......
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-1
37 - visiteur الاثنين 09 نونبر 2020 - 00:48
لمادا التهويل كرونا موجود حقا لكن ما ااكد عليه وهو تخويف الناس بهده الطريقة انه لشيء فضيع .اتمنى ان يستمر الانسان بشكل طبيعي وان يحترز في نفس الوقت وانشاء الله سننتصر بادن الله على هدا الفيروس
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38 - الشمس ما تضرق بالغربال الاثنين 09 نونبر 2020 - 00:51
أنا والله مافهمت اللي كايقول هانفناو بهاد المرض مع أنه كايقتل ثلاثة في المئة ههههه الترهيب الإعلامي.شخصيا تصابو جميع العائلة إلا أنا و داز بحال زكام قاصح شوية .غير شوية الدوا و النظام الغدائي يتحسن و تا واحد ماكايموت ناقص عمر.ماكاين لا حجر لا والو و اللي ماكايشوفش من الغربال أعمى.مرحبا بالدسلايكات المهم نموت ب كورونا ولا نموت بالحكرة و الدل و الجوع
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1
39 - طبيب شرعي الاثنين 09 نونبر 2020 - 07:36
ومع دلك الحكومة وتفاقم الحالة والموتى لا تطبق الحجر الصحي لصحة المواطن بالحد من العدوى .حكومة ترضي يهود فرنسا لمصالحها بالبلاد ولا يهمها صحة المواطن المغربي العربي إلا الأرباح .
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