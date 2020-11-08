وزارة التربية الوطنية تكشف نتائج الحركة الانتقالية

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها نشرت على موقعها الإلكتروني نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2021 الخاصة بهيئة التدريس العاملة بمؤسسات التعليم العمومي.

وأسفرت نتائج هذه الحركة، وفق بلاغ للوزارة، "عن استفادة جد مهمة، حيث بلغ عدد المستفيدين ما مجموعه 35.668 أستاذة وأستاذا بنسبة استفادة بلغت 44.4 بالمائة مقابل 43.9 بالمائة برسم سنة 2020".

وتبعاً للمصدر ذاته، فقد توزع عدد المستفيدين حسب الأسلاك التعليمية على الشكل التالي:

التـعلـــــــيم الابـتـــــدائي: 18.922 مستفيدة ومستفيدا.

التعليم الثانوي الإعدادي: 8.458 مستفيدة ومستفيدا.

التعليم الثانوي التأهيـلي والتقني: 8.288 مستفيدة ومستفيدا.

وأضاف البلاغ أن عدد المستفيدات والمستفيدين في إطار الالتحاق بالزوج(ة) "بلغ ما مجموعه 6979 أستاذة وأستاذا بنسبة استفادة بلغت 60.12 بالمائة ".

تجدر الإشارة إلى أنه شارك في هذه الحركة 80.345 أستاذة وأستاذا مقابل 83.497 برسم سنة 2020.

كما أنهت الوزارة إلى علم المعنيين بالأمر أنها ستفتح باب الطعون خلال سبعة أيام من تـاريخ صدور هذه النتائج، و"على كل من يهمه الأمر تقديم طلبه في الموضوع عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي ستتولى موافاة قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بجميع الطعون في إرسالية واحدة عن طريق البريد المحمول قبل 27 نونبر 2020"، تضيف الوزارة.

وزاد المصدر ذاته أن الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية "يأتي في هذه الفترة من السنة الدراسية في إطار النموذج التدبيري الجديد الذي تعتمده الوزارة والقاضي بتمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من التحضير الجيد للموسم الدراسي المقبل 2022 - 2021، من خلال الإعداد المبكر لبنيات تربوية توفر لجميع المتعلمات والمتعلمين تحصيلا دراسيا ذا جودة. كما أن استمرار المستفيدات والمستفيدين من الانتقال في القيام بمهام التربية والتكوين في مقرات عملهم الحالية إلى غاية نهاية الموسم الدراسي سيحفزهم كما هو معهود فيهم على المزيد من العطاء بكل حزم ومسؤولية في أفق استقبال موسم دراسي جديد بمقرات عمل جديدة بروح وآمال متجددة تعود بالنفع على الناشئة التعليمية".