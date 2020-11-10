24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:24
|07:52
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السفر في زمن كورونا
- أسطورة انفصال العرب عن البربر ..الاستفزاز الضريبي
- إطلاق نار بمطار عسكري يسقط قتلى في روسيا
- بنك فرنسا: الإغلاق سيلحق أضرارا أقل بالاقتصاد
- هل ينجح دونالد ترامب في قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
هل ينجح دونالد ترامب في قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ (5.00)
الأغلبية البرلمانية تتمرد على الحكومة برفع "الضريبة التضامنية" (5.00)
هشام الخطابي .. مغربي يملك مفاتيح الاندماج في المجتمع البلجيكي (5.00)
- معبر الكركرات فوق صفيح ساخن.. والجيش المغربي يتأهب للتدخل - (164)
- الملك يأمر بإطلاق "عملية مكثفة" للتلقيح ضد "فيروس كورونا" - (111)
- رصيف الصحافة: حكومة العثماني تتجه إلى "إلغاء" دعم مادة السكر - (81)
- حضور تراث اليهود في مقرر دراسي يشهد على "الاستثناء المغربي" - (70)
- المضاربة تدفع مصحات إلى مضاعفة كلفة "علاج كورونا" 4 مرات - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ضعف رعاية أطفال ذوي احتياجات خاصة بالصويرة
تعاني أسر الأطفال المصابين بالأمراض الحسية الحركية وتقويم النطق بإقليم الصويرة من غياب أطباء متخصصين بالمركز الاستشفائي لمدينة الرياح، ومن غياب مراكز خاصة لرعاية هذه الفئات.
حسناء العروسي، مربية متخصصة في الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالصويرة، أوضحت أن هذه الفئة تحتاج إلى عناية خاصة لتحسين تمدرسهم؛ لكن هذه الرعاية تقع إلى حدود الآن على المتطوعين بفضاءات لا تتوفر على شروط الأنشطة الخاصة بالتوحد والإعاقة الجسدية وتقويم النطق.
أما عبد الوهاب المرزوقي، عن جمعية تاموزيكا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالصويرة، فقال: "نستقبل أطفال حوالي 35 جماعة ترابية بإقليم الصويرة، ونضطر إلى وضع جدول للاستفادة بالتناوب"، مضيفا: "تعيش المنطقة خصاصا مهولا في الأطر الصحية والمؤسسات المعنية برعاية هذه الفئة من الأطفال".
وفي حديثه لهسبريس، أكد المرزوقي أن "حاجيات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تختلف عن الأسوياء، كما تختلف من فئة إلى أخرى؛ ما يخلق معضلات عديدة تثقل كاهل الأسر التي تحتاج لدعم متواصل".
ولأن المركز الاستشفائي للصويرة يفتقر إلى أطباء مختصين في هذا النوع من الأمراض، فإن أبناء الأسر الهشة يجدون صعوبة في مواصلة حصص العلاج المتعددة، والتي يوفرها القطاع الخاص بالعيادات الخاصة بحوالي 200 درهم للحصة الواحدة لبعض الأمراض، فيما تقدر حصص علاجية لأمراض أخرى بـ4200 درهم.
ويطالب أولياء هذه الفئة من الأطفال بالعمل على توفير أطر صحية متخصصة بالمستشفى الإقليمي، والتعجيل بفتح المركب الوحيد الذي أحدث بمدينة الصويرة، والعمل على برمجت مشاريع أخرى؛ لأن هذه المؤسسة اليتيمة لن تلبي حاجيات أطفال 35 جماعة ترابية.