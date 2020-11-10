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كُتّاب وآراء
"أسعار صاروخية" مقابل خدمات تجهيزات الإنعاش الطبية في المنازل
انتعش نشاط كراء خدمات تجهيزات الإنعاش الطبية الخاصة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ارتفاع الطلب عليها بمدينتي الرباط والدار البيضاء، عقب تسجيل ارتفاع صاروخي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وشرع عدد من ساكنة الدار البيضاء والرباط في كراء أسرة طبية، مجهزة بمستلزمات الطب الاستعجالي والأوكسجين، يشرف عليها ممرضون متمرسون.
وتضاعفت أسعار كراء هذه المستلزمات الطبية بنسبة 200 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة زيادة الطلب عليها، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى.
وتتراوح أسعار كراء هذه المستلزمات ما بين 100 ألف و130 ألف درهم، لمدة تتراوح ما بين أسبوع و14 يوما، إضافة إلى تعويض خاص بالممرضة يبلغ 7 آلاف درهم، كمقابل لمدة المتابعة الصحية اللصيقة.
ولجأ المواطنون إلى هذه الحلول في بداية الأمر بسبب تزايد الضغط على المؤسسات الاستشفائية العمومية، وغلاء تسعيرة المصحات الخصوصية، قبل أن تشهد هذه الخدمات الصحية المنزلية ارتفاعا بدورها مع تزايد الإقبال عليها من طرف الطبقة الميسورة التي يصاب أفراد منها بمرض كوفيد-19.
وتقوم شركات مختصة بتجهيز غرفة العناية الطبية داخل منزل المصاب بمرض كوفيد-19، مجهزة بآليات للتنفس الصناعي وآليات طبية متطورة، يتم استرجاعها بمجرد انتهاء فترة الاستشفاء.
تأتي هذه المستجدات في وقت يشهد فيه المغرب زيادة مضطردة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خاصة في مدينة الدار البيضاء التي تواصل قيادة قافلة المصابين بالفيروس المعدي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (42)
كان عليهم أن يُوفّروا هذه الخدمة بالمجان لجميع المرضى في إطار التضامن مع الدولة في هذه الظروف الخاصة التي يعيشها العالم عامة وبلادنا خاصة.
مصائب قوم، عند قوم فوائد.
لكم الله أيها الفقراء
كان الله ليك يامسكين الأكسجين بالملايين
انظروا الى نتيجة الحجر الذي قامت به اسرائيل مؤخرا
عندك لفلوس و لكتاف غادي تعيش كيف بغيت
ماعندك لا فلوس لا كتاف غادي تبقى مليوح في طارو زبل
يقفون على الرصيف في إنتظار الكوارث للإسترزاق منها
حالهم كحال الضباع الفاشلة في الصيد، تكتفي بالإقتيات على الجثث والطرائد المجروحة
و تريدون الإصلاح و تنظيف البلاد من الفساد الإصلاح يبدأ من أنفسنا، منا نحن الشعب.
وبتالي كنبقاو نطرحوا السؤال علاش السياحة عندنا فاشلة علاش الخدمات عيانة علاش حنا في مؤخرة الترتيب ديال التنمية؟؟ نسأل الله حسن الهدايا
لإصلاح ماأفسدته سياسة حكومات سابقة تلجأ الحكومات الحالية للتوجه الى التأمين ظانتا أنها سوف تظع حدا لهاته الحالة المزرية لكنها في الواقع ماتزيد المشاكل سوى مشامل أكبر. فلا أعتقد أن شركات التأمين سوف تدفع تكاليف مثل هاته الإجراءات.
فما يجب العمل به هو الرجوع الى نقطة الصفر. مساهمة شهرية لكل عائلة بمبلغ 150 او 200 درهم، تجهيز المستشفيات بجميع الأجهزة الازمة، تشجيع شركات لإنتاج ماتستلزمه المستشفيات من ادوات و مواد ذاخليا، تخفيض رسوم التحاليل و العمليات الجراحية، توفير السكن للممرضين والأطباء بأثمنة جد مناسبة لتشجيعهم على الإتجاه الى المستشفيات العمومية، التبرع للمعاهد الصحية والمختبرات من الخواص والشركات الكبرى عوض تمويل معراجنات الرقص و الغناء.
يجب منع هذا العبث.
يجب منع كراء الأجهزة الطبية في هذه المرحلة الخطيرة.