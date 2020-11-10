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الرئيسية | مجتمع | "أسعار صاروخية" مقابل خدمات تجهيزات الإنعاش الطبية في المنازل

"أسعار صاروخية" مقابل خدمات تجهيزات الإنعاش الطبية في المنازل

"أسعار صاروخية" مقابل خدمات تجهيزات الإنعاش الطبية في المنازل
هسبريس ـ محمد لديب
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:00

انتعش نشاط كراء خدمات تجهيزات الإنعاش الطبية الخاصة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ارتفاع الطلب عليها بمدينتي الرباط والدار البيضاء، عقب تسجيل ارتفاع صاروخي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وشرع عدد من ساكنة الدار البيضاء والرباط في كراء أسرة طبية، مجهزة بمستلزمات الطب الاستعجالي والأوكسجين، يشرف عليها ممرضون متمرسون.

وتضاعفت أسعار كراء هذه المستلزمات الطبية بنسبة 200 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة زيادة الطلب عليها، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى.

وتتراوح أسعار كراء هذه المستلزمات ما بين 100 ألف و130 ألف درهم، لمدة تتراوح ما بين أسبوع و14 يوما، إضافة إلى تعويض خاص بالممرضة يبلغ 7 آلاف درهم، كمقابل لمدة المتابعة الصحية اللصيقة.

ولجأ المواطنون إلى هذه الحلول في بداية الأمر بسبب تزايد الضغط على المؤسسات الاستشفائية العمومية، وغلاء تسعيرة المصحات الخصوصية، قبل أن تشهد هذه الخدمات الصحية المنزلية ارتفاعا بدورها مع تزايد الإقبال عليها من طرف الطبقة الميسورة التي يصاب أفراد منها بمرض كوفيد-19.

وتقوم شركات مختصة بتجهيز غرفة العناية الطبية داخل منزل المصاب بمرض كوفيد-19، مجهزة بآليات للتنفس الصناعي وآليات طبية متطورة، يتم استرجاعها بمجرد انتهاء فترة الاستشفاء.

تأتي هذه المستجدات في وقت يشهد فيه المغرب زيادة مضطردة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خاصة في مدينة الدار البيضاء التي تواصل قيادة قافلة المصابين بالفيروس المعدي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - خالد الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:06
ياك قالو الدولة تتكفل .... و الفقير اذا اصيب ما مصيره ؟ حسبي الله ونعم الوكيل..
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52
2 - سلام عليكم الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:07
لي عندو اعيش لي ماعندوش امشي اموت عاش الملك ههههههههههههههههه
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38
3 - رضوان الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:07
سبحان الله العباد مبغاتش تموت ما يسمى بحب الحياة وهذا شيء طبيعي.
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-10
4 - من بين الاموات الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:12
اتمنى انهم يستطيعون تجهيز القبور ايضا، لم ترحمو الضعفاء في هذا البلد ، الكرونا مجرد بداية الاتي اسوء. استعدو فحتى اموالكم لن تغني عنكم مما هو قادم ، رحمة لله على الاموات و الحمد لله قاهر العباد بالموت.
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24
5 - فقير الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:14
الاغنياء بامكانهم دفع هذه التكاليف الباهظة لضمان البقاء.اما الفقراء و المساكين فربما القبر ارحم.
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35
6 - محمد الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:14
إنهم تجار المآسي يا سادة
كان عليهم أن يُوفّروا هذه الخدمة بالمجان لجميع المرضى في إطار التضامن مع الدولة في هذه الظروف الخاصة التي يعيشها العالم عامة وبلادنا خاصة.
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30
7 - مغربي فقير الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:16
كنتمنى من الملك قائد البلاد ، يتدخل و يعمم مؤقتا التغطية الصحية و التعويض ، حتى تفوت هاد الازمة ، راه احنا في حالة الطوارئ ، الخدمة والو ، المدخول والو ، ولا فيا بومزوي خايف نمرض و يحكروني ماعنديش الفلوس ، خاص الحكومة تقدم الاستقالة
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8
8 - محمد مداني الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:16
أين هم أصحاب القرار من وزراء وأحزاب، أين هي مراقبة ما يجري في المصحات أين هي وزارة الصحة ما دورها، تركتموا المواطنين بين المطرقة والسندان فالمواطن إن لم يمت بكورونا قتلته المصحات اتقوا الله في شعب مسالم ولا من يدافع عنه.
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17
9 - الجار محمد الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:16
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مصائب قوم، عند قوم فوائد.

لكم الله أيها الفقراء
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14
10 - mohammed oujda الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:18
مصائب قوم عند قوم فوائد الله يهدينا
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8
11 - الريش الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:19
مصاءب قوم عند قوم فوائد
كان الله ليك يامسكين الأكسجين بالملايين
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10
12 - مسلم الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:22
ضروري اسبوعين على الاقل ديال حجر صحي خصوصا فالدار البيضاء...حجر صحي كامل .
انظروا الى نتيجة الحجر الذي قامت به اسرائيل مؤخرا
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3
13 - فاهم و ميك الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:22
انهم تجار الازمات يا سادة. ادا دققنا في الامر نجد حتما احد او بعض المسوؤلين هم اصحاب هده المشاريع. هدفهم الربح السريع دون مراعاة. في الدول الاوروبية تكون هدة الخدمة بالمجان. تصوروا معي الفرق الشاسع
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7
14 - كولومبو الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:23
فكرة جهنمية لم تخطر على البال لاحد من قبل اذن الدور جاء على المهندسين المعماريين بانزال تعديلات عن التصاميم المعمارية للفيلات و المنازل المزمع تشيدها للخواص بتخصيص اركان من المساحات لتشييد غرف طبية مجهزة و بطبيعة الحال سنجد شرائح واسعة من المجتمع او المنعشين العقاريين ستتسابق لتجهيز بيوتها باخر الصيحات من المعدات الطبية الحديثة كنوع من التفاخر بين العائلات المخملية بل و سيتفننون في استقطاب الجميلات من الممرضات من اوروبا الشرقية كانهم يجلبون الخادمات الاسيويات كنوع من الدلل و التفاخر المتفشي في الطبقة المخملية هذا هو حال الصحة بالمملكة المغربية منذ القدم نقيم المؤتمرات و المهرجانات العالمية بالملايين من الدولارات و في المقابل نشيد البنايات من الاسمنت و نسوقها امام المواطنين كمستشفيات للقرب بحارس و مكتب مهتريء و ممرض غاءب و عندما ننتقذ الأوضاع السيئة التي تمر منها الصحة يزج بالكثيرين الي السجون لتكميم الافواه في بلاد العجائب و الغرائب.
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16
15 - الشر ق الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:23
تبارك الله هنا ظهر اننا نحن المغاربة سواسية في جميع الحقوق (الطب وووووو) اذن لعندوا لفلوس يداوا ولي معندوش هزو الما لك الله يا وطني لقد نسوا ان الاجل لا يفرق بين الغني والفقير اذن لماذا لا تقوم الدولة بفرض ضراءب على اصحاب الشكارة دركا بانو لفلوس
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5
16 - كريم الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:23
أحد أفراد عائلتي مصاب بكوفيد 19 يرقد بمستشفى أبو الوافي عمالة الفداء في حالة حرجة تحت التنفس الاصطناعي حيث أمروا عائلته بالذهاب به إلى المنزل واشتروا ليه لوازم التنفس الاصطناعي حيث أن المعني متقاعد راتبه لا يتعدى 3000 درهم رغم هده التجهيزات غالية أين هي وزارة وصندوق الدعم المرضى المغربي المصاب لا حولة ولا قوة بالله
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7
17 - حسن الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:24
مشكل الطبقات في البلاد. لي عندو فلوس يشري كلشي. ويجي عندو طبيب ويخلي المرضى ف المستشفيات....الماديات قيمتك هي ما تملك...غتشري كلشي لكن لن تؤخر أجلك...إذاجاءاجلهم لايستاخرون ساعة ولا يستقدمون.
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5
18 - مواطن الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:25
لا حول ولا قوه الا بالله. الاتجار بألام العباد. ولي معندو 13 مليون إموت. الحمد لله الاوكسجين فابور
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3
19 - اللهطة الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:26
اللهطة أدت بهم حتى كراء هذه المستلزمات الطبية بثمن خيالي مع التعويض المادي للممرض أو للممرضة. الشيء الذي لايقوى عليه الا ميسوري الحال. فما هو نصيب المواطن العادي كي يواجه هذا الوباء الذي يزداد يوما عن يوم.
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5
20 - مغربي من المغرب الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:27
و أخيرا ظهر الوجه الحقيقي للمغرب : لا عيش كريم الا بالمال و الجاه، و قريبا لا حياة الا بالمال و الجاه

عندك لفلوس و لكتاف غادي تعيش كيف بغيت
ماعندك لا فلوس لا كتاف غادي تبقى مليوح في طارو زبل
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4
21 - Chamchom الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:33
البرازيل توقف العلاج باللقاح الصيني بعدما تسبب في وفاة عدد كبير من المتطوعين. السؤال الان هل المغرب الذي يسعى إلى تلقيح شعبه بنفس اللقاح الصيني سيتخلى عنه، ام أن شعبه رخيص و سبضحي به. على المسؤولين أن يلقحوا أنفسهم اولا قبل الشعب. السلع الصينية داءما مغشوشة.
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22 - Ilyas-Amir الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:36
تجار الحروب
يقفون على الرصيف في إنتظار الكوارث للإسترزاق منها
حالهم كحال الضباع الفاشلة في الصيد، تكتفي بالإقتيات على الجثث والطرائد المجروحة
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23 - مكفهر الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:37
وما العجب في هذا. فهي بلاد أمير المدمنين حيث يظلم عنده كل ما يدب على الأرض. انها بلاد الغائط.. بلاد القضيب. نسأل الله ٱن يجعل سافلها عاليها، وهو على ذلك إذا يشاء قدير.
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-2
24 - مغترب الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:37
الجائحة أبانت عن جشع كل ماهو خصوصي من التعليم إلى الصحة مرورا بالقطاع البنكي تبا للخوصصة و لفرض التعاقد لإضعاف مؤسسات الدولة و منحها بطبق من ذهب للخواص و الذريعة تنفيذ أجنذة صندوق النقد الدولي المدمرة للشعوب الفقيرة.... يتبع
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4
25 - عديمو الضمير الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:37
كم أكره مستغلي الأزمات للإغتناء، أليس لديكم ضمير!!!
و تريدون الإصلاح و تنظيف البلاد من الفساد الإصلاح يبدأ من أنفسنا، منا نحن الشعب.
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26 - عبدالله الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:38
الاسلام بعيد كل البعد عن هده التصرفات ويحرم كل اشكال الاستغلال ويحرم الربح الدي يتجاوز الثلث ولكن للاسف نحن اكثر استغلالا للظرفبة من المنتسبين للديانات الاخرى بل لا رحمة ولا شفقة في قلوبنا ولو ونحن نشاهد الناس تموت امام اعننا فالمال المال خو فتنتنا.......
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27 - abdokadiri الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:38
مصائب قوم عند قوم فوائد ، اللهم إن هاذا منكر
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0
28 - Abdc الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:40
ماذا عن أولاد الشعب الفقراء والطبقة المتوسطة. هل مآلهم البزملة وإلى الإستشفاء المؤدي الى المقبرة
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0
29 - كلمة حق الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:40
كلنا نعلم ضعف وهشاشة المنظومة الصحية بالمغرب والكل يعرف السبب ولكن أن يترافق ذلك بغياب أي مراقبة من طرف الجهات المختصة فهذا أمر جلل بمعنى آخر لي عندو باش يعالج راسو ميزان ولي معندوش مسكين راه في عداد المفقودين. من هنا نطالب بتسريع شمولية التغطية الصحية كما دعا لها الملك.
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30 - ابو رضا الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:40
موت الفقير قبل ان يخضع القبر بدوره لرسم ضريبي.
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0
31 - يوسف افراسكو الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:41
الله يحسن عونك أ الفقير ف هاد البلاد
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32 - عبد ربه الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:46
هذه العادة يمتاز بها أصحاب الخدمات في المغرب و تسمى استغلال الفرصة وعطي لبنادم حتا يتكعد.
وبتالي كنبقاو نطرحوا السؤال علاش السياحة عندنا فاشلة علاش الخدمات عيانة علاش حنا في مؤخرة الترتيب ديال التنمية؟؟ نسأل الله حسن الهدايا
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3
33 - الله مع الضعيف الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:52
نطلب من الله ان ينجي الطبقة التي لاتقوى على مصاريف العلاج ويكون في عون الميسورين ان الله على كل شيء قدير
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34 - Ingénieur EMI الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:54
ما عساي ان اقول! انني حزين جدا لسماعي هذه الأخبار السيئة اخبار التبزنيس في أغلى ما يملك الإنسان في الحياة الا وهي صحته انه لشيء محزن! أين المخزن الغبي الذي يحب هاته الأشياء ان تحدث لتشتيت انتباه المغاربة و أين الدكاكين السياسية المتواطئة مع المخزن و لوبي الصحة؟ كلكم في سلة واحدة سلة القمامة لاتنفعون و الأسوء انكم تضرون.
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3
35 - ZakariaJ الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:57
عندما تتخلى الدولة عن مهامها، وتفوت مايجب ان يكون تحث مسؤليتها للخواص معتقدة أنها سوف تربح الأموال الطائلة و عندما لا يكون المواطن مستعدا للمساهمة في تحمل شيء بسيط من تكالف خدمات عامة مثل الصحة والتعليم تصبح الصحة والتعليم ثجارة أصحابها لايعرفون سوى شيء واحد و هو الربح ثم الربح.
لإصلاح ماأفسدته سياسة حكومات سابقة تلجأ الحكومات الحالية للتوجه الى التأمين ظانتا أنها سوف تظع حدا لهاته الحالة المزرية لكنها في الواقع ماتزيد المشاكل سوى مشامل أكبر. فلا أعتقد أن شركات التأمين سوف تدفع تكاليف مثل هاته الإجراءات.
فما يجب العمل به هو الرجوع الى نقطة الصفر. مساهمة شهرية لكل عائلة بمبلغ 150 او 200 درهم، تجهيز المستشفيات بجميع الأجهزة الازمة، تشجيع شركات لإنتاج ماتستلزمه المستشفيات من ادوات و مواد ذاخليا، تخفيض رسوم التحاليل و العمليات الجراحية، توفير السكن للممرضين والأطباء بأثمنة جد مناسبة لتشجيعهم على الإتجاه الى المستشفيات العمومية، التبرع للمعاهد الصحية والمختبرات من الخواص والشركات الكبرى عوض تمويل معراجنات الرقص و الغناء.
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3
36 - مظلوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:58
كل شيئ بتمن.فاذاكنت لا تملك المبغ المذكور فعليك ان تحكم عليك باب منزلك و انتضر الفرج من الواحد القهار...اما ان كتب لك الموت...عفوا...عليك ان لا تموت و ليس مسموح لك بالموت قبل ان تكون لديك من المال ما يكفي لدفنك و جنازتك...
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1
37 - مواطن مغربي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 14:01
في زمن المجاعات و الأوبئة والحروب لا تشبع إلا الكلاب و آكلة الجيف ، وهذان الصنفان من المخلوقات للأسف كُثر في مجتمعنا .
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38 - مؤمن بالله الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 14:05
الإنسان لا يقتله إلا أجله لقوله تعالى :"أينما تكونوا يدرككم الموت وإن كنتم في بروج مشيدة"
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39 - سفيان الهولندي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 14:08
هذه الأجهزة لن تنفعكم اذا كنتم مصابون بأمراض مزمنة وبعجز الجهاز المناعي لدى هؤلاء المرضى ب كوفيد 19 واما الأثمنة فهي خيالية جدا حتى في هولندا لا تساوي هذا الثمن وهي مجانية ومعها الممرض لأنك مؤمن على هذه الخدمة.
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40 - Fijdji الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 14:11
نعم فهنالك عدة اعتقادات عادية برسم الولاية التشريعية المقبلة من طرف أبناء صاحب المشروع الصغير تطبيقات دراسات الجدوى إجراءات قانونية تراخيص المحال وثائق قانونية وثائق الحكومة الالكترونية في إطار جهوي إيديولوجي على الممارسة الديمقراطية للشغل محليا و وطنيا مكونا من طرف أرباب النقل و الشركات الخاصة و شبه العمومية و شكرا المنضوية تحت لواء على كل حال هنيئا مرة في الدقيقة الأولى التي كانت تتابع الإنتاج المتنوع
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41 - hamid tourabi الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 14:18
أين هي مراقبة المسؤولين.
يجب منع هذا العبث.

يجب منع كراء الأجهزة الطبية في هذه المرحلة الخطيرة.
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42 - حكيمة الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 14:27
نحن كامة مسلمة نؤمن بالقدر خيره وشره فهناك الطب النبوي كبديل والقران شفاء لصدور لان الشافي هو الله ولكل اجل كتاب لان سيد البشر رسولنا صلعم قال نحن امة القران لا نحتاج لحكيم او طبيب فالشفاء كله في القران ة وسنة رسوله فالطب في بلدنا الحبيب اصبح تجارة مربحة انهم يفوتون الربح بكثير اليس هدا ربا فان الله ورسوله سيحاربه الله يمهل ولا يهمل وامام الله سيختصمون هم والمريض المستضعف وحداري من عقاب الله.
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