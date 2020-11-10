24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2407:5213:1616:0618:3119:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأغلبية البرلمانية تتمرد على الحكومة برفع "الضريبة التضامنية" (5.00)

  2. إصدار جديد يبرز مسار ومنجزات "معهد الأمازيغية" (5.00)

  3. رصاص مقدم شرطة يردي مسلّحا بسيفَين في تمارة (5.00)

  4. نادي الوداد البيضاوي يعلن عودة اللاعب أيوب الكعبي (5.00)

  5. شابٌّ في السبعين (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | اختطاف صحراوي بالمخيمات يجر غضب المحتجزين على البوليساريو

اختطاف صحراوي بالمخيمات يجر غضب المحتجزين على البوليساريو

اختطاف صحراوي بالمخيمات يجر غضب المحتجزين على البوليساريو
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 03:00

تتواصل سلسلة الاختفاء القسري الذي تمارسه عناصر جبهة "البوليساريو" في حقّ المحتجزين الصحراويين، حيث شهد مخيّم "الرابوني"، الكائن بجنوب تندوف (يوجد به مقر القيادة)، احتجاجات مكثفة للسكان يوم الأحد، بسبب اختطاف شاب صحراوي من طرف قوة عسكرية تابعة للجبهة.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الشاب المعني يدعى "داهي ولد أبا ولد لحزام ولد حنود"، جرى اختطافه من قبل وحدة عسكرية تابعة بشكل مباشر لجبهة "البوليساريو"، يطلق عليها اسم "القوة 20"، بعد مناوشات كلامية معه على إثر انقلاب سيارة عسكرية تابعة لهؤلاء الجنود، ما أدى إلى جرح بعض العناصر، ليتم اتهامه بكونه المُتسبّب في الحادثة، لأنه كان قريباً من المكان.

ويوضح شريط مُصوّر لمدون مُعارِض للجبهة، اطلعت عليه هسبريس، تفاصيل ما وقع نهاية الأسبوع المنصرم في المخيم الصحراوي، حيث جرى اعتقال الشاب من قبل ما يسمى بـ"درك البوليساريو"، غير أن القوة العسكرية الخاصة هاجمت مقر "الدرك" في منتصف ليل الأحد، ثم اعتدت على المختطف الصحراوي، ما تسبّب له في جروح جسدية خطيرة.

ولم يُعرف مصير الشاب الصحراوي بعد الاعتداء عليه إلى حدود يوم الاثنين؛ إذ تم نقله إلى مكان غير معروف لأسرته، ما دفع أهالي مخيم "الرابوني" إلى الاحتجاج على الحادث، بحيث انتقل المحتجون إلى أمام مقرّ القوة العسكرية، إلا أن هذه الأخيرة واجهتهم بعنف، ما أدى إلى إصابة كثيرٍ منهم بجروح جسدية، وفقاً لشريط الفيديو الذي وثّقه الناشط المدعو "مولاي أبا بوزيد".

ورجّح المعتقل السابق في سجون جبهة "البوليساريو" استمرار الاحتجاجات الميدانية في المخيم الصحراوي، منبها إلى إمكانية زيادة الاحتقان الداخلي خلال الساعات القادمة، بينما اعتبر الفاضل ابريكة، المعتقل السابق في سجن "الذهيبية" بمخيمات تندوف، أن "الأمر يتعلق باختفاء قسري"، موردا في الشريط عينه أن "الشاب تم الاعتداء إليه ظلماً وعدواناً من طرف القوات القمعية، حيث ما زال مفقودا إلى حدود الأحد".

يأتي هذا الحادث في ظل إغلاق مجموعات صحراوية مدنية لمعبر "الكركرات" بالمنطقة الحدودية، وإقدامها على استفزاز عناصر الجيش المغربي، في وقت ما زالت عشرات الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه عالقة في حدود "بلاد شنقيط"، ما جعل جزءا من الرأي العام الموريتاني ينتقد غياب رد فعل رسمي من لدن رئاسة الجمهورية تجاه ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - انوروك الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 03:13
الذل يورث الذل
قليل في حقهم الخونة
هذا جزاء كل من فر و خان وطنه مصيره يكون عبد
انا لا يهمني امر كل خائن مرتزق حتى لو كان مغربي و ما اذراك ببيادق في يد الصعاليك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
88
2 - Funney الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 04:28
دولة يختطف مواطنيها ولا تتحرك لحمايته. يعني دولة لا تأبه او بالاحرى ليست في خدمة مواطنيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-72
3 - Solo الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 06:23
الكل مختطف في اندوف المغربيه لماذا الاحتجاج على فرد واحد ... سيحرقون ويختطفون لانهم راضون بالذل والعيش تحت عصابتين المرادية والرابوني نداء الى اخواني الصحراويين كفاكم خيانة لوطنكم وعودوا الى رشدكم . هداكم الله المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
72
4 - متأمل الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 07:13
هادو أكثر منا فالقمع، القمع لي غادي يشوفوه على يد جلادي البوليساريو في حال إستقلوا، غادي يوليو يتمناو يوم من أيام النعيم المغربي في الصحراء، سبحان الله عقلية العرب واحدة وليس في القنافذ أملس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
5 - عبدالرحيم 2 الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 07:40
هذه هي سياسة عصابة البوليزاريو و من يحتضنهم و يفقر شعبه من أجلهم... كل من انتقدهم أو عارضهم مصيره الإختطاف والزج به في غياهب السجون أو التصفية الجسدية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
6 - الخميس الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 08:26
المناوشات البهلوانية التي تقوم بها شرذمة من البوليزاريو في الكركارات ما هي إلا غطاء لاختطافات وتصفيات حسابات المرتزقة مع الفئة المتمردة في المخيمات وهذا الاختفاء القسري ما هو إلا بداية لاختطافات أخرى ستتبعها لذا يجب أخذ الحيطة والحذر من هذه العصابة من طرف أهالينا الراغبين في العودة إلى وطنهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
7 - sauve qui peut الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 09:18
الحصا الدي وضعه بوخروبة ومستشاره بوكروسة في حداء المغرب إنتقل مع مرور الزمن إلى حداء الجزائر لدا هده الأخيرة تحاول التخلص من هدا الحصا بالإعتقال الحرق الإختطاف القتل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
8 - المحمودي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 09:33
يشغلون الغوغاء بالاحتجاج في الكركرات ونهب ما تحمله الشاحنات من خضر وفواكه لكي تتسلل أياديهم لتكميم واختطاف أصوات الحرية المعارضة لعصابة الجبهة واصطناع الأسباب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
9 - مصطفى الفداء الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 09:41
البوليزاريو مغفلون..جنرالات الجزائر يطمعون فى منفد على المحيط الاطلسى المغربى و لا فى الاحلام......للمغررين بهم من الانفصاليين عودوا الى رشدكم و ان الوطن لغفور رحيم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
10 - أزغوذ الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 10:42
القمع موجود كذلك عندنا داخل المغرب ولو كان أقل درجة من ما هو عند أعداء المغرب ،فلذلك نطالب دوما بإصلاح أنفسنا أولا ثم ننتقد الآخرين .عصابة البولزاريو ما هي إلا عصابة و ليست دولة كما يدعون مجموعة من القتلة والدباحين و قطاع الطرق جمعتهم الجدزائر على أراضيها لاستعمالها في أغراض تخدم أجندتها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
11 - اختطاف جماعي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:55
الصحراويون الذين يعيشون في " الجمهورية " الموجودة في مدينة تيندوف


اخطفتهم البوليزاريو منذ عدة سنوات.


هؤلاء الصحراويون المختطفون لا حول لهم و لا قوة يعيشون سوء التغذية


رغم المساعدات الغذائية الكثيرة التي ترسل إليهم.


الاختطاف ظاهرة عادية في المخيمات منذ زمن بعيد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - سام الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:05
انتهت قصة قطاع الطرق و للصوص الذي كان همهم الوحيد التمكن من اصل ملكية الصحراء للقيام بعد ذلك ببيعها للجار العاصي و المتعجرف الجزائر انتهت قصة هؤلاء و لم يبقى لهم سوى النباح و الاعتداء على من لا يشاطرهم الراي و السلوك الاجرامي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - Kamal Deutschland الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:21
هؤلاء الخونة يتعاملون بمبدأ العصابات لأن من صنعها أصلا عصابة، وبالتالي فلا غرابة في ذلك. نحن نتق في بلدنا وجيشنا الباسل أسياد حرب الصحراء. جارة السوء قامت بحسابات خاطئة لمحاولتها دفع الجيش المغربي للتهور ولكن الحمد لله المغرب بلد عريق ويعلم ما يقوم به. موريتانيا أيضا كحكومة تخشى الدخول في مواجهة مع جيران السوء ولكن المتضرر هو الشعب الموريتاني الشقيق. جارة السوء تريد تبديل معبر الكركارات بمعبرها المضحك في تيندوف لكن لايمكن تعويض المنتجات المغربية من الخضر و الفواكه التي جارة السوء نفسها تفتقر إليها. يحيا الجيش المغربي الباسل أسياد حرب الصحراء والذل والمهانة للخونة ومن يساندهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.