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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 3170 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3170 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3170 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 3170 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 259951 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3250466 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 84 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4356 حالة.

وتم التأكد من 3104 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 212905.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - hassan الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:11
أحسن لقاح متوفر في الوقت الراهن هو الوقاية، باعتبار أن اللقاح الطبي الناجع غير جاهز، والوقاية أفضل من العلاج في المستشفيات .
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89
2 - سعيد الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:13
اللهم ارحمنا والطف بنا الأوضاع تزداد سوءا مزيداً من الحيطة والحذر حتى نخرج بأقل الخسائر اللهم ارحم موتانا واجعلهم من الشهداء وارزق أهلهم الصبر والسلوان
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92
3 - عمي الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:17
نهاية الكوفيد مع نهاية العام ان شاء الله.
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72
4 - mistere الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:17
كل الاثنين ارقام منخفضة الحمدلله
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26
5 - Docteur الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:18
3170 normal le dimanche pas de travail
Par contre le nombre de morts en augmentation montre que le virus circule à fond
CONFINEMENT TOTAL 4semaines minimum sinon décembre vous allez voir
Merci hespress
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24
6 - كوكوس الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:20
نتائج ايام الاثنين دائما منخفضة منذ بداية الجائحة.. السبت والاحد عطلة. نعاس نعم اس.
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15
7 - samir الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:20
84 وفاة , و 4356 مجمموع الوفيات بكورونا وهذه نتيجة الاحتفالات بالعيد الاضحى , اصبحت عدد الوفيات اكثر من الصين اللي كتتو كتضحكو عليها,
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10
8 - محمد طه الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:24
اللهم لطفك ياالله اللهم احفض بلدنا من كل وباء. ومزيدا من الحدر كرونا مازال يحصد الأرواح.
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12
9 - متابع الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:25
اعلنها بايدن قبل قليل الكمامة واللقاح على الابواب هل فهمتم لماذا زوروا الانتخابات حتى المتوفون صوتوا ترامب انهزم مرغما والاعلام جالس اطبل لبايدن ترامب كشف لهم اللعبة انظروا الاسوء لاستعباد البشر في السنوات القادمة والكمامة مدى الحياة
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-25
10 - Hassan الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:26
trois mesures pour prévenir et éviter la contamination : la bavette, la propreté et la distanciation. Je ne comprends pas pourquoi on ne respecte pas ces trois mesures si simples. Il faut à mon avis sanctionner les contrevenants, c'est pour leurs intérêts et l'intérêt des autres.
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13
11 - ميلود الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:29
في رأي الحجر الصحي و انسب الحجر ولا تفعل ديزلايك من فضلك و شكرا لهسبريس
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16
12 - متتبع الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:33
عدد الوفيات في المغرب مرتفع جدا وفي تصاعد يومي وهذا يذل ان المنظومة الصحية بجميع طبقاتها لا تعطي اية أهمية لانقاذ حياة المواطنين وفشلت في كل شيء وذنوبهم ستحاسبون عليها يوم القيامة, عكس اسبانيا والسويد والامارات... ب0 وفاة منذ يومين,و10 بلبنان و 15 بالسعودية و 28 بكندا و48 بالبرتغال و68 بالمانيا وغيرها من الدول اتي تعرف تراجع يومي في أعداد الوفيات ماعذا المغرب. فاللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وتوفانى وانت راض عنا.
رحم الله من عمل عملا صالحا واتقنه.
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24
13 - كولومبو الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:41
اخبار سارة هذه الليلة بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية و شركة فايزر الامريكية لصنع الأدوية تطور لقاحا فعالا ضد الإصابة بكورونا و المغرب يسجل أدنى معدل للاصابات بكوفيد 19وميلاشات البوليزاريو تغادر الكركرات انها بوادر الفرج و الأيام المقبلة ستستعد مجموعة من البلدان في العالم للاحتفال باعياد المسيح و بدخول 2021سيكون العالم قد انتهى من سمفونية لكثرة ما رددت على مسامعنا تغيرت نظراتنا نحو بقاع المعمور و لنجعل منها ذاكرة عالمية تخلذ ذكراها المأساوية ببناء النصب لتتذكرها الاجيال القادمة و تثوارثها بجميع اللغات فليسجل التاريخ ان كورونا ستغادرنا من كوكبنا الارضي مع دنو الاحتفالات باعياد الميلاد و ستظل لغزا محيرا للبشرية.
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-8
14 - Adil الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:42
غدا إن شاء الله وأتمنى أن يخيب ظني الحصيلة ستتجاوز 6000, لأنه من الطبيعي يوم الاثنين تكون الحصيلة لاتتجاوز 3000.بينما كما نلاحظ أنها تتجاوز 3000. اللهم اننا نطلب الهداية لأولئك الذين لايضعون الكمامة بطريقة صحيحة والذين لايحترمون الاجراءات الوقائية اللازمة. وأرجو من وزارة الداخاية الضرب بيد من حديد على الذين يخالفون القانون بخصوص الاحتياطات سواء الأشخاص أو المؤسسات التعليمية
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-7
15 - marocain الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:48
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 84 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4356 حالة.
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4
16 - موظف الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:50
نقطة التشابه ما بيننا احنا الموظفين وكوفيد .. هو أننا ماكنحملوش نهار الإتنين !!!!!
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12
17 - Meryam Rochdi الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:52
بنادم تيتخلع من الموت راه الى ما متيش اليوم غادي تموت الغد ليه أو بعده..
راه بقات واش صفيتي الحساب مع مولاك اللي خلقك!!!
ظلمتي تعديتي عاى فلان و فلانة كليتي رزق فلان فلانة وووو
راه اغلبية اللي تيتخلعو علينا هنا مقفرينها مع الله سبحانه و تعالى
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7
18 - by by corona الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:52
ليكن في علم الجميع راه قربنا نتقضاو بهد الأرقام التي يتم حصرها كل يوم
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7
19 - Realiste الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:57
Je répond le docteur : cher ami le corps médical est censé rassurer la population au lieu de Semer la panique, si on laisser la décision aux médecind ils vont tout fermer vous avez peur, depuis toujours les médecins ont tendance à dramatiser les choses ,c'est le cas quand un patient vous consulte et vous le bombarder d analyses et de radio. vous avez peur de dire 'je ne sais pas", au lieu de montrer l humilité vous préférez cacher votre ignorance et peur derrière la panique et le drame, dieu soit loué il y a internet où on trouve des médecins qui disent la vérité .. soyez modestes et humbles avouez votre ignorance et arrêter de nous prendre pour des cons
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1
20 - أكدالي الاثنين 09 نونبر 2020 - 19:03
التعليق رقم 3 هو عين العقل. ماذا ينتظر المسؤولون الصحيون لفرض الحجر الصحي على الأقل بإغلاق العمالة و تقليص بل منع التحركات الليلية غير الضرورية و ما أكثرها في الرباط؟ الرباط رقم قياسي 130 حالة أما سلا و تمارة و القنيطرة فأرقام عالية لا تنزل عن 250 منذ أيام. كلنا ضد الحجر العام ولكن من الضروري إيقاف العدوى.
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1
21 - مواطن الاثنين 09 نونبر 2020 - 19:04
حنا لقاو عندنا كورونا فالخدمة وصيفطونا نديرو تحليلة خاصك تاخد ورقة من عند اي طبيب ب 150 درهم باش تمشي تديرها عند الدولة لكن هيهات كلنا عارفين تاع الدولة قالو لينا كيدوزو 70 واحد فالنهار وناس بالعرام والمعاملة فحال الى غيعطيوك الاوكسيجين تخايلو ناس كبار كيقمعوهم دايرين المحزن فالباب سير حتى لغدا حيث حنا فمغرب الغد اي حاجة سير حتى لغدا والى بغيتي ديرها بريفي 700 درهم لاحول ولا قوة الا بالله وربي يشافي الجميع ان شاء الله
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14
22 - قارئ الاثنين 09 نونبر 2020 - 19:08
تدبير جائحة كورونا بالمغرب جاء بنتائج عكسية و كارثية في نفس الوقت .....الحجر تم تقديمه و أموال صندوق كورونا تم تبذيرها و المستشفيات الفقيرة أصلا بالمعدات و التجهيزات و بالطواقم الطبية أصبحت قبورا و تفوح منها رائحة الموت و المواطن يعيش حالة يأس و لامبالاة و تجاهل تام لمصيره و لمصير من حوله ....لم يبقى لنا غير التضرع للخالق جل و علا أن يرفع غضبه و مقته عنا و ينزل الرحمات و يفرج الكربات و يكشف عنا النكبات .....لا ملجأ منك إلا إليك ....
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12
23 - soufiane الاثنين 09 نونبر 2020 - 19:32
valeurs non représentatives . je donne l'exemple de la ville de berrchid les autorités sanitaires ont arrêté de faire des tests depuis jeudi...et ca justifie le nombre de 7 cas...
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1
24 - ام وليد الاثنين 09 نونبر 2020 - 19:33
عرفتوا والله العظيم الا في الاحياء الشعبية واقعة مصيبة في التهاون وعدم المبالات ولا كمامة ولا تباعد الصيق عند الخضارة في الحوانت والحثيث وجهي في وجهك والتسلام بالتعناق والداردي لاعبين في الزناقي وكانهم في عالم ثاني والاخرين في عالم ثاني اشنوا بان ليكم زعمة في اكتظاظ الاحياء الشعبية وفي كرونا
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2
25 - america الاثنين 09 نونبر 2020 - 19:36
حياة طويلة للولايات المتحدة الأمريكية أفضل دولة في العالم تنهي الوباء بلقاح فايزر
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2
26 - السويرغي الاثنين 09 نونبر 2020 - 20:01
من خشي على نفسه ما عليه إلا أن يلازم بيته 24 على 24 و إذا تجاوز عتبة الباب عليه ارتداء الكمامة بإحكام، و أن لا يطلب من الأخرين أن يمكثوا بالوكالة عنه في منازلهم، الناس تخرج لتترزق. أما التلقيح إذا ظهر فمن المفروض إعطاء الأولوية لتلقيح الناس المهمين في الدولة ولاحقا بعد سنة أخرى يمكن تعميمه على الشعب.
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3
27 - أكدالي الاثنين 09 نونبر 2020 - 20:17
ثمة خطأ في تعليقي حيث كتبت خطأ رقم 3 عوض رقم 5 أي تعليق Docteur فمعذرة
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2
28 - O.m. الاثنين 09 نونبر 2020 - 20:19
عليكم بمكملات الزنك فهو يقضي على كورونا. و أي شخص يكون عنده فقدان الدوق و الشم يكون سببه نقص في الزنك. الجسم يستهلك الزنك عند مهاجمة كورونا و يحدث نقص. الزنك ضروري مع فتامين س للقضاء على كورونا.
من بعد الزنك تأتي مكملات أخرى كفتامين س و د و ب كوبليكس. لكن الزنك هو المهم لكن لا تكثر منه بسبب تأثيره على معدل النحاس.
أما البروبوليس و غداء ملكات النحل فقط خسران للمال
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29 - عبدالصمد الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 07:48
سؤال يُحيُّرني??? لما كانت الإصابات تُعدُّ بالعشرات ثم المآت ، شهدنا استنفارا في كل القطاعات الأمنية والصحية وخصوصا الصحية حيث منها حيث كانت هناك تصريحات لأطباء لم يرو ابنائهم بالأسابيع و ممرضات منهكات و الكل يصرخ وطلب الدعم من الأطقم الطبية و المنادات بضرورة المستشفيات العسكرية ووووو .
والآن ، الإصابات للآلاف و الموتى بالمآت ؟؟؟ ولم مرى دابك الهرج ؟؟؟ و ذالك الاستنفار ؟؟؟
سؤالي له جراب وحيد هو ان عدد مستشفياتنا كثير اصبحت اكتر قوة وتجهيز ورعاية للمواطن الفقير تماما مثل ماما فرنسا .
آسف كنت أحلم .
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