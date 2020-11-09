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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 3170 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 3170 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 259951 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3250466 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 84 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4356 حالة.
وتم التأكد من 3104 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 212905.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
Par contre le nombre de morts en augmentation montre que le virus circule à fond
CONFINEMENT TOTAL 4semaines minimum sinon décembre vous allez voir
Merci hespress
رحم الله من عمل عملا صالحا واتقنه.
راه بقات واش صفيتي الحساب مع مولاك اللي خلقك!!!
ظلمتي تعديتي عاى فلان و فلانة كليتي رزق فلان فلانة وووو
راه اغلبية اللي تيتخلعو علينا هنا مقفرينها مع الله سبحانه و تعالى
من بعد الزنك تأتي مكملات أخرى كفتامين س و د و ب كوبليكس. لكن الزنك هو المهم لكن لا تكثر منه بسبب تأثيره على معدل النحاس.
أما البروبوليس و غداء ملكات النحل فقط خسران للمال
والآن ، الإصابات للآلاف و الموتى بالمآت ؟؟؟ ولم مرى دابك الهرج ؟؟؟ و ذالك الاستنفار ؟؟؟
سؤالي له جراب وحيد هو ان عدد مستشفياتنا كثير اصبحت اكتر قوة وتجهيز ورعاية للمواطن الفقير تماما مثل ماما فرنسا .
آسف كنت أحلم .