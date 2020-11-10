24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:53
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- محمد الورياغلي .. مغربي يخبر حياة السّاسة ربع قرن في بروكسيل
- الورياغلي والتشريع ببروكسيل
- ضعف رعاية أطفال ذوي احتياجات خاصة بالصويرة
- تفاقم الحالة الوبائية يسائل "سيناريوهات" وزارة التربية الوطنية
- جمعية ترقب مآل أبحاث قضائية بشأن جماعات
- رصاص مقدم شرطة يردي مسلّحا بسيفَين في تمارة - (163)
- "أسعار صاروخية" ترافق خدمات تجهيزات الإنعاش الطبية في المنازل - (78)
- المغرب ينوع مصادر لقاح كورونا بعد الانخراط في التجارب السريرية - (78)
- مشروع "مالية 2021" يعلن التصفية الفعلية لمعاشات البرلمانيين - (78)
- فرنسا تعول على النموذج المغربي لتصحيح "الإساءات إلى الإسلام" - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
آيت الطالب يتعاقد مع المصحات لعلاج أطقم طبية مصابة بـ"كورونا"
ينتظر أن تقوم وزارة الصحة، بحر الأسبوع الجاري، بإبرام اتفاقية مع المصحات الخاصة قصد التكفل بمهنيي القطاع ممن يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر طبية، أن الوزارة تبحث إبرام اتفاقية مع أرباب المصحات الخاصة قصد التكفل بالحالات المصابة بفيروس كورونا من المهنيين في القطاع، لا سيما وأن هذه الفئة توجد في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.
وحسب مصادر هسبريس، فإن خطوة الوزارة تروم التخفيف من معاناة المهنيين بالقطاع الذين يتعرضون للإصابة بالفيروس جراء قيامهم بالواجب المهني، بعد توجيههم انتقادات إليها بالتخلي عنهم وتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم.
وأكد رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب، ذلك، وقال في تصريح لهسبريس إن "هذه الاتفاقية تهم مهنيي الصحة في حالة تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، حيث ستمكنهم من الخضوع للعلاج بالمصحات الخاصة إن رغبوا في ذلك".
وأضاف أن "الاتفاقية تروم الاهتمام بالموارد البشرية للوزارة والحفاظ على صحتهم، فالأطباء والممرضون يوجدون في طليعة الذين يخوضون المعركة ضد فيروس كورونا، وهو ما يستوجب العناية بهم".
وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أعلن عن عدد الإصابات بـ"كوفيد 19" في صفوف الأطر الصحية، مؤكدا إصابة 1600 إطار طبي وشبه طبي؛ وهو رقم اعتبره نقابيون مرتفعا، ويدل على عدم توفير الحماية الكافية لهم.
ويسود غضب كبير في صفوف مهنيي قطاع الصحة من تزايد عدد الإصابات بينهم، وكذا تزايد عدد حالات الوفيات، في وقت لم تقدم فيه الوزارة الوصية دعما وتحفيزا لهم على الاستمرار في مواجهة هذا الفيروس الذي يجتاح العالم.
وكانت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، طالبت في رسالة موجهة إلى وزير الصحة بإحداث خلية للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا وعائلاتهم من نساء ورجال الصحة، وذلك "بالنظر لحجم التضحيات والمخاطر التي تواجههم، ودورهم في التصدي لهذه الظاهرة الكارثية، والتفكير الجماعي في كيفية الحد منها وإنصاف ضحاياها".
كما دعت الهيئة المذكورة الوزارة الوصية على القطاع إلى التصريح بالأطقم الطبية المصابة بالفيروس التاجي "كضحايا حوادث شغل، والإسراع بتصنيف الإصابة بوباء كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية، وتعويضهم وتعويض عائلات المتوفين منهم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
نتمنى نستافدو من هاد الدرس
هذا دليل على أن المقاربة الصحية لتتبع وعلاج المواطنين لا ترقى للمستوى المطلوب. لماذا هذا التمييز للكل الحق في التطبيب بنفس درجة الرعاية.
الله المستعان.
ام ان المواطنين درجات درجة اولى وثانية وغير مصنف.
كل ماسمعناه عن المستشفيات من تردي وضعها إذن بتصرف الوزير يؤكد ذلك.
تبا للمسؤولين 60 سنة من الكذب ولم يستطيعوا حتى توفير مستشفيات يعالجون هم أنفسهم فما بالك بالمواطنيين
الا يستحي مسؤولونا عندما يذهبون للخارج للعلاج ان يقال عنهم لماذا وانتم بيدهم القرارات والميزانيات والطاقة البشرية الهائلة ان تكونوا حتى مستشفى تتقون فيه وتعالجون فيه.
أم لهم الله ، سينتهي بهم المطاف في طوابير ننتظر السراب.
كل من جيوبنا !! اللهم إن هذا لمنكر.
أطباء ليس لهم مكان في مستشفيات البلاد ما هذا؟
هذا دليل قاطع على المونيكات التي تسير هذا القطاع
هي دون المستوى ولم تصل حتى لمقام راعي الغنم الكسول الذي يغفل على قطيعه وتركه للذئاب. المغاربة لم يصلوا حتى إلى مستوى رعايا فما بالك بمواطن!؟ حلل وناقش مع كل من هب ودب
أطباء وعائلاتهم أصيبوا ولم يستطع زملاؤهم رعايتهم لعدم وجود أسرة في أقسام الإنعاش و العناية المركزة. أتمنا ممن ينكر وجود المرض أو يجزم ببساطته أن يفكر مرة أخرى قبل فوات الأوان