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الرئيسية | مجتمع | "لارام" تحدد تدابير جديدة لولوج التراب الفرنسي

"لارام" تحدد تدابير جديدة لولوج التراب الفرنسي

"لارام" تحدد تدابير جديدة لولوج التراب الفرنسي
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:15

أنهت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) إلى علم المسافرين المتوجهين إلى فرنسا أنه يتعين عليهم، ابتداء من بعد غد الأربعاء، أن يدلوا إجباريا، عند عملية التسجيل، بشهادة تفيد بالخضوع لاختبار سلبي للإصابة بفيروس كوفيد-19 تم إجراؤه قبل مدة لا تتجاوز 72 ساعة (حسب تاريخ إصدار نتيجة الاختبار).

وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 سنة معفون من هذا الاختبار، مبرزة أن هذه التدابير تأتي إثر قرار السلطات الفرنسية المتعلق بالتدابير الجديدة الخاصة بالولوج إلى التراب الفرنسي.

من جهة أخرى، ذكرت (لارام) أنه يتعين على المسافرين المتوجهين إلى فرنسا أن يدلوا بشكل إجباري، قبل عملية الإركاب، بشهادة رحلة دولية استثنائية من الخارج نحو فرنسا تتضمن لائحة مفصلة بالفئات المرخص لها الولوج إلى التراب الفرنسي، وكذا بتصريح بالشرف بالخلو من أعراض الإصابة بكوفيد-19.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الدليمي الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:35
هاتشي عادي دايراه حتى السعودية ف المغرب كايطلبو منك عقد عمل أو الفيزى او الباسبور باش يعيطيوك مغادرة التراب الوطني او التحليلة ديال كورونا 48 ساعة
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2 - jingo الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:37
الله يرحم الواليدين لي فهم يفهمي ان المواطن سوفي يدلي بشهادة تتبت انا التحاليل سلبية اي خالي من كوفيد من جهة اخرى ان يدلي بالتزام بالشرف انه خالي من كوفيد اش هد شي الله يرحم باباكم انا امي وزادو عليا هدو
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3 - هشام كولميمة الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:48
اختبار سلبي لكوفيد 19 +تصريح بالشرف من الخلو من الفيروس ومفيد 19 :هذا يسمى الضحك على الذقون و على الشعب المغربي و لو أنه يقال:chaque peuple a un gouvernement qui mérite.
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4 - يوسف الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:48
كيف يعقل ان تكون نقطة واحدة لإجراء التحاليل في المنطقة الشرقية لاحظوا معي بوعرفة بركم عين بني مطهر جرادة تاوريرت دبدو العيون بركان احفير السعيدية الكل مجموع في نقطة واحدة في مدينة وجدة حتى وان لم تكن حامل الفيروس فكن على يقين انك ستلتقطه في هاته البؤرة ارحمونا يا ناس شخصيا اقطن بمدينة تاوريرت وعلي ان انتقل الى مدينة وجدة عسى لإجراء تحاليل قبل يوم الأربعاء وسط للجحافل القادمة من كل فج عميق
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5 - سؤال الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:50
ماهي االوثائق المطلوبة للذهاب الى العمرة
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6 - توضي عباس الاثنين 09 نونبر 2020 - 18:58
هل زيارة فرنسا ممكنة مع الجائحة و الارهاب و تفشي العنصرية كما يشاع؟ ماذا عن الفيزا؟ ش كم ثمنها؟ و قيمة اليورو؟ و هل كل شيئ مفتوح هناك؟ و هل هناك استقرار امني و اجتماعي مع تكاثر احداث العنف؟ اصبحنا نطرح هذه الاسئلة لاننا نخاف من انعدام الامن في مدن فرنسا...و هل بامكاني كمسلم مغربي ان اتجول بامن و امان دون اعتداء او سخرية؟
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