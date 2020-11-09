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كُتّاب وآراء
"لارام" تحدد تدابير جديدة لولوج التراب الفرنسي
أنهت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) إلى علم المسافرين المتوجهين إلى فرنسا أنه يتعين عليهم، ابتداء من بعد غد الأربعاء، أن يدلوا إجباريا، عند عملية التسجيل، بشهادة تفيد بالخضوع لاختبار سلبي للإصابة بفيروس كوفيد-19 تم إجراؤه قبل مدة لا تتجاوز 72 ساعة (حسب تاريخ إصدار نتيجة الاختبار).
وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 سنة معفون من هذا الاختبار، مبرزة أن هذه التدابير تأتي إثر قرار السلطات الفرنسية المتعلق بالتدابير الجديدة الخاصة بالولوج إلى التراب الفرنسي.
من جهة أخرى، ذكرت (لارام) أنه يتعين على المسافرين المتوجهين إلى فرنسا أن يدلوا بشكل إجباري، قبل عملية الإركاب، بشهادة رحلة دولية استثنائية من الخارج نحو فرنسا تتضمن لائحة مفصلة بالفئات المرخص لها الولوج إلى التراب الفرنسي، وكذا بتصريح بالشرف بالخلو من أعراض الإصابة بكوفيد-19.