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محكمة النقض تستعد لإصدار أحكام في ملف "أحداث اكديم إزيك"

محكمة النقض تستعد لإصدار أحكام في ملف "أحداث اكديم إزيك"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 00:00

من المرتقب أن تُصدر محكمة النقض، بصفتها أعلى محكمة في المملكة، حُكمها نهاية الشهر الجاري بخُصوص ملف أحداث اكديم إزيك التي شهدتها مدينة العيون سنة 2010، والتي يقضي بسببها عدد من المدانين عقوبة سجنية تتراوح ما بين 20 سنة والمؤبد.

ويأتي نظر محكمة النقض في هذا الملف بعد الطعن الذي تقدم به مُحامو المدانين فيه مباشرة بعد صُدور الأحكام من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا في يوليوز من سنة 2017.

وأفاد أحد المحامين الذين دافعوا عن المدانين في هذا الملف، في حديث لهسبريس، بأن طلب الطعن وُضع لدى محكمة النقض مُباشرةً بعد صدور أحكام الاستئناف، ومن المقرر أن تصدر قرارها النهائي بخصوص هذا الملف يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

ومعروف أن محكمة النقض بمثابة محكمة قانون تنظر في ما إذا كانت المحاكمة قد احترمت القانون، أي إن دورها الأساسي يتجلّى في مُراقبة تطبيق القانون من طرف مَحاكم الموضوع، سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع.

وفي الوقت الذي يدفع فيه أصحاب الطعن في أحكام الاستئناف بأن المحاكمة "شابتها مزاعم خروقات والاعتماد فقط على تصريحات المتهمين لإصدار الأحكام"، يؤكد عدد من الملاحظين الدوليين الذين تابعوا أطوار المحاكمة العلنية أنها استجابت لشروط المحاكمة العادلة.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) قد أشار في تقريره له أشهراً قليلة بعد صُدور أحكام الاستئناف إلى أن محاكمة الأشخاص المتابعين على خلفية هذه الأحداث تمّت وِفق معايير المحاكمة العادلة؛ وذلك بعد فحص وتحليل مُجريات أطوار المحاكمة التي استغرقت 31 جلسة.

وكشف "CNDH" آنذاك أن المحاكمة جاءت مُراعيةً لمعايير المحاكمة العادلة التي ينص عليها الدستور المغربي والمادة الرابع عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، كما تميزت بتهيئة الشروط القانونية والموضوعية للعلنية والشفافية، وبتوفير كل الوسائل التي مكّنت الجميع من مُتابعتها.

وكان المتهمون الـ24 في هذا الملف قد أُدينوا من طرف المحكمة العسكرية بالرباط في فبراير من سنة 2013 بأحكام تراوحت بين المؤبد و20 سنة سجناً نافذاً، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

ونقضت محكمة النقض الحُكم سالف الذكر في 27 يوليوز 2016، وأحالت الملف على غرفة الجنايات باستئنافية الرباط. وفي دجنبر من السنة نفسها، شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا في النظر في هذه القضية التي حظيت بمُتابعة إعلامية وطنية ودولية كبيرة، وحضور مراقبين دوليين.

ووقعت أحداث اكديم إزيك المأساوية شهري أكتوبر ونونبر من سنة 2010 بإيعاز من انفصاليي البوليساريو، وخلّفت 11 قتيلاً في صُفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر من الوقاية المدنية، و70 جريحاً، وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، وخسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مغربي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 00:59
لماذا ترسلون أمننا ب الهراوات فقط لمواجهة أفراد انفصالية مسلحة، تريدون ان تظهروا للعالم اننا مسالمون و لا تهتمون بحياة رجال الأمن ، أرسلوهم بأسلحتهم فيحق لهم استعمال السلاح و الدفاع عن أنفسهم في حالة تعرض حياتهم للخطر. لا تعيدوا نفس الأحداث في الكركرات.
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138
2 - زعزع الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 01:08
لابد من مضاعفة العقوبة لأن ما فعلوه هؤلاء المرتزقة القتلة يستحق عقاب الدنيا و الاخرة. اما بخصوص المحامون اللذين يدافعون على متل هؤلاء المجرمين من اجل كسب المال فهم لا ذمة لديهم و لا دين لهم.
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84
3 - مغربي جنوبي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 01:09
هؤلاء المجرمون يشكلون نسخا طبقا للأصل لأولئك المجرمين الذين نُقلت صورهم وهم يخربون طريق الكركرات بأدوات بدائية
قلوبهم يملأها الحقد والكراهية والعباد بالله
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86
4 - Said الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 01:51
لا تاخذكم فيهم لا رحمة ولا شفقة. الاعدام لهؤلاء الارهابيون. لو عندكم ضمير أو حرقة على ابناء الفقراء الدين ماتوا مغدورين و امام اعينكم. لو كانت عندهم قيمة في وطنهم لتم اعدامهم في الحين و لكن ذرة نفس غيرة موجودة في المسؤولين المغاربة.
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5 - سعاد الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 02:22
الاعدام....الاعدام....الاعدام
ليطمين قلبي.
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31
6 - Marrakech الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 02:32
على داكشي لي دارو خصهوم الاعدام انتاع العصور المظلمة.. لا تاخذكم فيهم لا رحمة ولا شفقة - الاعدام لهؤلاء الارهابيون.
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34
7 - عبدالله الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 03:46
يستحقون الإعدام الف مرة خونة ومجرمين لا متسامح مع هذه الفئة .
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29
8 - Khokomana الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 04:36
لا مشكلي ان شروط المحاكمة كانت عادلة وهذا الموضوع قد انتهى و أغلق.
السؤال الذي يطرحه جل المغاربة هو : هل رجال الامن اللذين ماتوا تم تعويض اهلهم؟ و هل المسؤول الذي أرسلهم الى ميدان الموت دون سلاح تمت محاكمته.
نعم لن نسمح لمن سولت له نفسه المس بأمن الدولة ولكن المواطنون الضعفاء ايضا لن نسمح في دمهم.
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20
9 - مرتن بري دو كيس الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 07:16
وهل هناك نقض وابرام بعد كل الذي جرى ووقع على ارضنا ؟ من طرف زنادق وشرذمة من المشريين المرتزقة..اتباع جارة الشر الجزاءر ...قتلوا وشوهوا وبالوا على جثث ابطالنا وشهداءنا من القوات الامنية...وتريدون السماع والانصياع الى جمعيات الخزي والعار من حقوق وعقوق الانسان التي جعلت من المحق كاءبا ومن الظالم مظلوما ومن الزبانية شهداء...فكيف تحكمون...حتى وان كان هناك نقض او ابرام ..فلا بد ان يكون لصالح عاءلات الشهداء وليس لغيرهم..(.ومن يتعد حدود الله .فقد ظلم نفسه ..)......(وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون...)..صدق الله العظيم.
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15
10 - مغربية الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 07:27
ابن جيراننا القدامى مات في هذا الحادث كان ولدا خلوقا جدا واعطاه الله تعالى جمالا خلقا و خلقا. والله افتقدناك يا انس رحمك الله واسكنك فسيح جناته والله ينتقم من القتلة الذين غدرو بك وانت في ريعان شبابك والله يصبر امك واهلك يستحقون الإعدام امام الملا
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15
11 - ناصر الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 08:01
لا عفو ولا شفقة على هؤلاء المجرمين القتلة الظالمين ، عقوبة الإعدام والمؤبد هو ما يستحقول ، ليعلموا هم وأمثالهم أن المس بأمن وٱستقرار البلاد خط احمر ، وأناشد من يدافعون عنهم بأنهم يدافعون عن الظلم .
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13
12 - القادري الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 08:44
أنا اتساءل كباقي المغاربة لما محاباة هؤلاء المجرمين بعدما تم توثيق أعمالهم الإجرامية وتأكد انهم يعملون وفق أجندة خارجية تكن للمغرب حقدا وكراهية لا حدود لها وقد نفدوا جرائمهم بدم بارد ودنسوا جثت شهداء الواجب الوطني بتلك الطريقة الهمجية هؤلاء أعداء حقيقيون وأن أي تخفيف للعقوبات التي هي أصلا مخففة سوف تؤلم الشعب المغربي
كما اتساءل هل الجزائر أو تركيا أو الصين أو غيرها ستتعامل بهذا الاحترام مع انفصاليين من هذآ النوع
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13
13 - سعيد الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 09:54
ليمدا هد المسرحية لام تنته ولله العضيم لاو هد المجرمن فعلو متل هد الجرمة فى بلد اخر لارموهم با النار فى نفس اليوم وفى عين المكان مدا تريدو من هد البلد تريدون تشريد المغربة هولا مجرمن حكمة عليهم محكمة الرسمية طبق لقانون وكن الحكم مخفف اقل من العقوبة التى تصدر على السرق حدا فى المسجيد بركا من الهبل الشعب المغربى لاه كرامة يا السادة
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3
14 - عبده/ الرباط الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 09:59
من الممكن نقض الحكم و اعادة القضية الى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد بهيئة أخرى على أساس تطبيق القانون.... أي الاعدام لأصحاب المؤبد و المؤبد لأصحاب المحدد...و الله أعلم
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15 - عبدالله الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 10:55
لم انسى ذالك المشهد الذي غيه عنصر انفصالي يتبول على جثة قتيل مغربي وآخر يذبح مغربي من القوات العمومية امام الناس
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16 - BATLIMOUSS الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:46
هناك عناصر من المرتزقة يجب إعدامهم في نفس المكان الذي أرتكبوا فيه الجريمة في حق أفراد القوات العمومية العزل ورجال المطافئ ، للأسف كانوا عناصر شباب حديثي التوظيف لا يملكون الخبرة في التعامل مع ملشيات البوليزاريو ، يجب محاسبة المسؤولين أيضا على الاخطاء الفادحة التي أرتكبت في ذلك اليوم المشؤوم ، تحية خاصة للدرك الحربي و الجيش الذين يعرفون كيف يتعاملون مع الوضع بكل جد و حزم يجب فقط أعطائهم الفرصة للقطع رأس الافعى
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