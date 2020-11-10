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الرئيسية | مجتمع | جراحة تخرج معتقلا في "حراك الريف" من السجن

جراحة تخرج معتقلا في "حراك الريف" من السجن

جراحة تخرج معتقلا في "حراك الريف" من السجن
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 14:12

استجابت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، لطلب نبيل أحمجيق، المعتقل على خلفية "حراك الرّيف" القاضي بزيارة والدته المقبلة على إجراء عملية على مستوى شرايين القلب.

وقال محمد أجمجيق، شقيق المعتقل المدان بعشرين سنة نافذة على خلفية مشاركته في أحداث الحسيمة، إنّ "مندوبية السّجون" وافقت على طلب المعني بالأمر برؤية والدته قبل خضوعها لعملية جراحية على مستوى شرايين القلب.

وشكر محمد أحمجيق "كل المتضامنين على حملة تفاعلهم مع طلب المعتقل السياسي نبيل الإنساني عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وكان المعتقل نبيل أحمجيق، الذي يقضي سنوات الاعتقال في السّجن المحلي بطنجة، طالب، عبر طلب خطي، المندوبية العامة لإدارة السجون بالسماح له وتمكينه من القيام بزيارة والدته التي ستجرى لها عملية جراحية على مستوى شرايين القلب بإحدى مصحات الدار البيضاء.

وقال أحمجيق إنّ "فصول معاناة والدته الصحية المسترسلة قد تفاقمت بسبب تداعيات اعتقال ابنها المظلوم منذ تاريخ 5 يونيو 2017 والذي ترتب عنه تعرضها لأزمة قلبية مباغتة أضحى معها لزاما أن تجري عملية جراحية بحر هذا الأسبوع".

ورحّب نشطاء مغاربة بقرار مندوبية السّجون السّماح للمعتقل الرّيفي برؤية والدته قبل ولوجها قاعة العمليات. وقال الجامعي عمر الشّرقاوي إن "المندوبية العامة لإدارة السجون تستجيب لطلب نبيل أحمجيق القاضي بزيارة أمه المريضة. برافو التامك والمؤسسة القضائية.. لفتة إنسانية نبيلة".

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1 - ريفي مغربي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 14:25
نشكر إدارة السجون وعلى رأسهم التاميك وكذالك القاظي اللذي وافق، ونشكر كذالك كل من تظامن مع جميع معتقلين الرئي العام والشفاء العاجل للوالدة البطل احمجيق والحري لجميع المعتقلين
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