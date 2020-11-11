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الرئيسية | مجتمع | "الأغلبية" تطلب دعم المتزوجين حديثا للحصول على قروض سكنية

"الأغلبية" تطلب دعم المتزوجين حديثا للحصول على قروض سكنية

"الأغلبية" تطلب دعم المتزوجين حديثا للحصول على قروض سكنية
هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:00

طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب، ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2021، بدعم عدد من الفئات الشابة بهدف الحصول على سكن رئيس؛ وفي مقدمتهم الشباب المتزوجين حديثا لأول مرة، داعية إلى ضرورة تدخل الدولة في القروض السكنية على أن لا تتجاوز 150 مليون سنتيم.

وجاء في تعديلات الأغلبية التي وضعت على مشروع القانون المالي أنه "يخصص دعم مالي لتغطية فارق نسبة الفائدة لفائدة الأجراء والموظفين، والمهنيين الصغار من ضمن الفئات المعنية بالمساهمة المهنية الموحدة، المتزوجين لأول مرة؛ وذلك من أجل اقتناء السكن الرئيس لأول مرة على أن لا يتجاوز ثمن الاقتناء 1.5 مليون درهم".

وفي هذا الصدد، أكدت تعديلات فرق الأغلبية بالغرفة الأولى على ضرورة أن "تلزم مؤسسات الائتمان والهيئات الداخلة في حكمها بتخصيص قروض عقارية خاصة لفائدة هاته الفئات لاقتناء السكن الرئيس، بنسبة فائدة لا تتجاوز 1.5 في المائة"، مشددة على ضرورة "تحمل الدولة فارق الثمن المقابل لمجموع سعر الفائدة سنويا".

من جهة ثانية، وعلاقة بإدماج الشباب في سوق الشغل، اقترحت فرق الأغلبية، علاوة على المناصب المالية المحدثة، أن يؤهل رئيس الحكومة، ابتداء من فاتح يناير 2021، لتوزيع 100 منصب مالي تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، مطالبة بحذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات أو الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.

ودعت الأغلبية إلى إحداث 200 منصب مالي لدى وزير الشغل والإدماج المهني تخصص لتسوية وضعية الموظفين الذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة مفتش الشغل من الدرجة الثالثة، وتحذف ابتداء من التاريخ نفسه المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات أو الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.

ونصّت التعديلات ذاتها على أن يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2021، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، 700 منصب مالي تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد؛ وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مشيرة إلى ضرورة أن تحذف ابتداء من التاريخ نفسه المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - هلال بني ملال الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:10
وعلاش هادشي كولو لي ما قادر على الزواج ومسؤوليته يمشي يتكمش. .
زواج أصبح من أصعب العلاقات الاجتماعية .. القروض لن تزيد في راحة الزوجين بل ستازم
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88
2 - امازيغ سوسي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:11
قبل الدعم يجب توفير الشغل لهم شغل رسمي مع ضمانات حتى يتمكنوا من اداء القروض التي ستمنح لهم . اما ان تعطوا قروضا لعامل مؤقت فهدا هو الظحك بعينيه لان النهاية ستكون في السجن والمنزل سيكون من نصيب البنك والتشرد وسبكون مصير اسرته . طبعا ليس غباء سياسي ولكن مكر سياسي بهده الطريقة ستتحكم في الشخص خاصة ارباب العمل كيفما شاؤوا. .
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131
3 - هشام الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:12
هل هؤلاء الناس يعيشون معنا ام هم من خارج المغرب. ومن قال لكم انهم يحتاجون لقروض ؟؟؟؟ المتزوجون حديثا يلزمهم ان يعرفو كيف يبقو متزوجين، لان نسبة كبيرة من المتزوجين لا يمضي عن زواجهم سنة حتى يدخلو ردهات المحاكم. هذا ان تزوجو اصلا فاغلبية الشباب لديهم القدرة المادية لفتح بيت، ولكن يعزفون عن الزواج ، والسبب الجمعيات النسائية و مدونة الاسرة. فيفضل الشاب عدم الزواج كي لا يحطم مستقبله. فأغلب من كان في طريق النجاح وتزوج دخل في متاهات انتهت به في الدرك الاسفل من الفاشلين وكلنا لدينا امثلة من معارفنا.
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110
4 - dokali الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:15
احدروا هدا فخ مالك ا خويا الرزاق الله كين مولانا عليكم بالعمل الجاد تبدا حياتك بالكريدي المهم هو الهنا فين ما سكنتي قيل من الحلال تنزل عليك السعادة و الكينة والله المعين
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110
5 - مواطنة تحاول شراء منزل الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:15
لا نريد قروضكم الربوية بل نريد ثمنًا معقولاً للمنازل.
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153
6 - muwaten الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:15
هذا خير دليل على غباء الحكومة والبرلمان، بمجرد أن يدخل هذا القانون حيز التنفيد ستشتعل أسعار العقار من جديد وجل القروض ستمرر ب١٥٠ مليون والباقي سيستنزف من المقتني تحت الطبلة، وهذا سيخدم الأبناك والمقاولين العقاريين على حساب المواطن كالعادة ولعل ذلك ما تبتغيه الحكومة الماكياج فوق الخنونة.
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81
7 - هشام الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:15
اش بغيتو عندهم. الكريدي هم وغم لا نهاية له. يخدم يجيب 50 درهم ف نهار ياكلها هو وأولادو خير له من لكريدي.
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69
8 - هشام الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:19
لماذا تريدونا ان نتزوج اصلا، انا شخصيا اسست شركة وانا عمري 23 سنة وكنت اسير في طريق النجاح كل شيء كان جيد جدا، وبعد ان تزوجت بعدها بسنتين دخلت في الة مدونة الاسرة لمدة تزيد عن 10 سنوات من المحاكم، بعدها تدمرت حياتي المهنبة ومستقبلي تماما، اليوم انا عمري 40 سنة يعني قضيت تقريبا 15 سنة وانا في الدمار والمحاكم ما نتج عنه ديون تراكمية بسبب الشركة وما صرفته عند المحاميين قدر ب 30 مليون. انا حاليا اعمل لسدادها. حذاري من الزواج فهو اقرب طريق للدمار.
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-14
9 - Elli الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:20
فرنسا تقدم قروضا نصفها مجاني والنصف الاخر بفائدة ابتداءا من 0,5لكي يتحرك العقار.

لا شك ان بيع العقار شبه متوقف، والكل يعرف هذا، الثمن بااااهض، او السكن غير لائق، لهذا من الاحسن مراجعة ثمنه

فهل يعقل ان تكون شقة في الرباط اغلى من نظيرتها في احسن شواطيء العالم في مدينة اوروبية كنيس او كان؟!!!!!!!!

رحم الله عبدا عرف قدر نفسه
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56
10 - Max الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:27
المثل الحكيم يقول
لا تعطيني سمكة بسهولة علمني كيف اصطاد السمك.
العمل او الوضيفة اهم من القروض.
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43
11 - ميلود الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:29
بالله عليكم أي نوع من البرلمانيين هؤلاء اللدين ابتلى بهم الشعب المغربي
دور الدولة الأول العمل على انعاش الاقتصاد لتوفير فرص الشغل
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40
12 - الحمد لله الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:29
القرض المبكر لن يزيد الحياة الزوجية الحديثة إلا كثرة المشاكل الاجتماعية والنفسية والطلاق المبكر . نسأل الله العافية
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35
13 - polskano الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:30
لا تتزوج حبيبي بالمراة التي تعمل ... وتجنب القروض ماستطعت و ... تذكر قولي بعد 15 عام.
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60
14 - المدرس الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:31
وهل مساعدة المتزوجين هو ان نزج بهم في معاملات ربوية محرمة شرعا و محسومة خسارتها ؟
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51
15 - السكن الكاسد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:35
حذاري من الربا، فالمنازل اصابها الان ركود و يودون ان يغرقوكم بالمشاكل و السجون ان لم تسدد الديون. بيت ربوي لا خير يرجى منه.
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23
16 - بغاو يزوجو ولادهم الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:44
دابا حيت الأغلبية ديال الأغلبية ولادهم على وشك الزواج و خاص شي تخريجة يحلبو بيها هاد البلاد السعيدة باش يعاونو ولادهم بفلوس الشعب.مساخيييييط....
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13
17 - salah الأربعاء 11 نونبر 2020 - 09:53
وألا تنسوا مستحقات شيوخ التربية المجمدة منذ سنة برسم ترقيات:2016/2017/2018, على السيد العثماني إلغاء المنشور الخاص بهذه الفئة التي توجد في أردل العمر، وفي وضعية صحية ونفسية صعبة
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8
18 - KHADIJA الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:02
حنا جوج موظفين فالجنوب الشرقي مفيهش تحفيزات خاصنا غي داك السكن غي فعلو دغيا داك التعديل
اللهم تخلص تريتا على دارك ولا لكرا ب 1500 درهم بحال الى ترميهم بيديك
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-24
19 - مغربي حر الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:11
هذه من افكار المستتمرين للعقار بعد ان عرفو المغاربة قيمة المنازل الاقتصادية وكم هي اصل الثمن الحقيقي ومع ازمة كرونا وعزوف عن الزواج والبطالة المستتمر يريد ان ينعش استتماره
اوا عطيوهم كهدية واجي تشوف المغاربة الا ما تزوجو كاملين
تحياتي
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12
20 - oussama الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:12
يجب أن يثور الشعب في وجه لوبيات العقار، كيف يعقل أن صندوق إقتصادي ب 7 مليون سنتيم يبيعونه ب 25 مليون سنتيم ومع قرض البنك يصبح الثمن 45 مليون سنتيم، هذا سجن يشتريه الموضف ليقضي فيه ما تبقى من حياته وربما لن يتمكن من إتمام القرض وهو على قيد الحياة.
هذه الدولة تستغبي مواطنيها وتوهمهم بأنها تسعى لمصالحهم.
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
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28
21 - لحسن الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:15
أنا أنصح المتزوجين وغير المتزوحين أن يكتفوا بما عندهم ويعيشوا على قدرهم وفي نفس الوقت يعملوا تمكنهم في تحسن ظروف عيشهم شيئا فشيئا طبعا في الحلال أما أن نفتح باب القروض للشباب في ظل هذه الأزمة التي قلت فيها فرص الشغل أو تكاد تنعدم فماهو إلا كسراب يحسبه الظمئان ماء حتى إذا جائه لم يجده إلا مشاكل في مشاكل
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21
22 - 3arafa الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:35
في نظري دعم الدولة للقروض شيء ايجابي، فليس ممكنا أن تمتلك سيارة او منزل دون اخد قرض من البنك، فقط يجب تخفيض سعر الفائدة وحذف القيمة المضافة على القرض TVA, فالمغرب هو البلد الوحيد الذي يطبق TVA على القروض.
الشباب مدعوون لإيجاد حلول، كفى من لعب دور الضحية فهذا لن يفيد، لا تنتظر من الدولة أن تطرق بابك وتطلب منك أن تبحث عن شغل. اشتري هنا وبع هناك، قاتل حتى تصل.
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1
23 - Kamal الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:45
في يومنا هذا لا يقدم على الزواج من الرجال الى متهور او من فقد وعيه بالكامل .
هذا باختصار شديد
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-1
24 - Mr POPO الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:46
من الجميل أن تحمل الدولة عن الشباب بعضا من ثقل فائدة القرض من أجل السكن، لكن من سيحمل عنهم وزر إثم الربا يوم القيامة؟
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6
25 - Mounir الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:57
الحكومة تعيش في كوكب والمواطن في كوكب وتفصل بينهما مجرات عديدة بملايير السنواة الضوئية
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3
26 - Samir الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:05
هذا فقط دعم للابناك التي لا تعرف إلا القروض التقليدية كاقتناء سكن او سيارة او قرض استهلاك.اما السكن فليس هو العائق الوحيد للزواج.
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2
27 - fes fes الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:11
و النتيجة. ابنتي الحبيبة. 8 سنوات ما شفتها.
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2
28 - hamid الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:11
درنا ديور حنا لي مزوجين هادي 24 عام بقاو غير لي متزوجين حديثا
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5
29 - ملاحظ الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:15
من ضمن الاسباب االمستهمة في استقرار الاسر , الدخل القار , ومنح المنزوج قروضا ربوية مع عدم ضمان استقراره في العمل هو تشرد في عين ذاته لذلكم الحل الوحيد هو تخفيض سومة المنازل وعرضها بثمن معقول مقدور عليه
لا يتصور منزل كلفته 10 ملاييين سنتيم يعرض للبيع ب 30 مليون سنتيم فما فوق
فهذا امر لا يشجع الشباب على الزواج .......
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2
30 - متتبع الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:16
اقتراح الاغلبية ما هو الا حل من الحلول المبتكرة لتجاوز ركود قطاع العقار في المغرب. الحل الحقيقي هو تخفيض أسعار العقار مع الاحتفاظ بالثمن مقابل الجودة. الكل بات يعلم ان ارباح الشركات العقارية الكبرى ارباح خيالية والسعر لا يراعي القدرة الشرائية للمواطنين أما القروض فليست بالحل الجاهز. كمعلومة فقط إحدى الشركات العقارية بنواحي مدينة الرباط يشترط عملاؤها وشركاؤهم تقديم الزبون 30000 درهم كمقابل للكشف عن البقع الارضية ذات الموقع الجيد هل يشجع ذلك على التفكير في اقتناء عقار...
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2
31 - kamal الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:17
نفترض ان دبا غادي تعيش فهاد الدنيا الى خديتي دار بالربا بخير وسعيد 100 عام و ما غاديش تشرف و غادي تبقى شباب و لكن وخا هكاك غادي تموت و تحاسب على الربا
الموصيبا فاش غادي تكتاشف بلي ديك 100 عام لي دوزتي كلها حلاوة غير ساعة ومن بعدها غادي تزيد تصدم فاش غادي تاكد بلي ماغاديش تموت باقي و غادي تلقى راسك ضيعتي الحياة الابدية على قبل ساعة ديال الحلاوة
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4
32 - موخي اوزين الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:24
يقول واحد المثل الامازيغي
"من تضع له الحجر في يديه لن يرمي به خصمه"
بمعنى من تعطي له قروض او سكن او مساعدات او شغل... لن يعرف قيمة هذه الاشياء وبالثالي ستربي الشعب على الكسل وهو كسول وعديم المبادرة اصلا وثقافته تنخرها العاطفة والبكاء والشكوى وتسول الريع والشغل
في نظري
كل واحد يعوم بحرو
هكذا
علاش غادي تعطيك الدولة الشغل او السكن ؟
،هل تضن اننا في دولة شيوعية ؟
الشغل الشعب هو من يخلقه من خلال مبادراته الخاصة
السكن استحقاق يكسب بعرق الجبين والعمل والمبادرة وتارجاليت ماشي بالتسول
والي ما قادش على راسو يمشي ينتاحر
ما عادا واقولها دائمآ من لم يختر ان يكون فقير بمحض ارادته مثل المعاقين والأرامل واطفالهن والشيوخ العجزة المتخلى عنهم من قبل اولادهم المساخيط
اما الباقون الي في صحة جيدة وفي سن العمل يمشي ينتحر الى ما قادش براسو
هكذا سنخلق دولة الشعب المنتح ماشي الشعب الي كا يتسنا تعطيه الدولة
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1
33 - مواطنة الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:36
تشجعون الشباب على إقتناء صناديق عود ثقاب بقروض بنكية يضل يسددها طول العمر هذا هو المضمون في حكومة فاشلة تريد أن تزيد الغريق غريقا عوض فتح مناصب شغل وتقليص ثمن تلك الشقق التي تشبه الصناديق وغير صالحة أصلا للسكن حتى الحيوانات لا تقبل العيش مسجونة في قفص مزدحم ،لهاذا انصح بشراء بقع أرضية خارج المدن وبناءها قدر المستطاع ولا يكلف الله ألا وسعها
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4
34 - سعيد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:55
دعم المتزوجين حديثا ولي قبل منهم مطفرينو
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4
35 - HASSAN الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:56
ولملا توزيع بقع ارضية تابعة للدولة وباثمنة معقولة وبدون فوائد كما توزعونها فيما بينكم مجانا
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7
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