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"الأغلبية" تطلب دعم المتزوجين حديثا للحصول على قروض سكنية (5.00)
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كُتّاب وآراء
"الأغلبية" تطلب دعم المتزوجين حديثا للحصول على قروض سكنية
طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب، ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2021، بدعم عدد من الفئات الشابة بهدف الحصول على سكن رئيس؛ وفي مقدمتهم الشباب المتزوجين حديثا لأول مرة، داعية إلى ضرورة تدخل الدولة في القروض السكنية على أن لا تتجاوز 150 مليون سنتيم.
وجاء في تعديلات الأغلبية التي وضعت على مشروع القانون المالي أنه "يخصص دعم مالي لتغطية فارق نسبة الفائدة لفائدة الأجراء والموظفين، والمهنيين الصغار من ضمن الفئات المعنية بالمساهمة المهنية الموحدة، المتزوجين لأول مرة؛ وذلك من أجل اقتناء السكن الرئيس لأول مرة على أن لا يتجاوز ثمن الاقتناء 1.5 مليون درهم".
وفي هذا الصدد، أكدت تعديلات فرق الأغلبية بالغرفة الأولى على ضرورة أن "تلزم مؤسسات الائتمان والهيئات الداخلة في حكمها بتخصيص قروض عقارية خاصة لفائدة هاته الفئات لاقتناء السكن الرئيس، بنسبة فائدة لا تتجاوز 1.5 في المائة"، مشددة على ضرورة "تحمل الدولة فارق الثمن المقابل لمجموع سعر الفائدة سنويا".
من جهة ثانية، وعلاقة بإدماج الشباب في سوق الشغل، اقترحت فرق الأغلبية، علاوة على المناصب المالية المحدثة، أن يؤهل رئيس الحكومة، ابتداء من فاتح يناير 2021، لتوزيع 100 منصب مالي تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، مطالبة بحذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات أو الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.
ودعت الأغلبية إلى إحداث 200 منصب مالي لدى وزير الشغل والإدماج المهني تخصص لتسوية وضعية الموظفين الذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة مفتش الشغل من الدرجة الثالثة، وتحذف ابتداء من التاريخ نفسه المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات أو الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.
ونصّت التعديلات ذاتها على أن يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2021، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، 700 منصب مالي تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد؛ وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مشيرة إلى ضرورة أن تحذف ابتداء من التاريخ نفسه المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
زواج أصبح من أصعب العلاقات الاجتماعية .. القروض لن تزيد في راحة الزوجين بل ستازم
لا شك ان بيع العقار شبه متوقف، والكل يعرف هذا، الثمن بااااهض، او السكن غير لائق، لهذا من الاحسن مراجعة ثمنه
فهل يعقل ان تكون شقة في الرباط اغلى من نظيرتها في احسن شواطيء العالم في مدينة اوروبية كنيس او كان؟!!!!!!!!
رحم الله عبدا عرف قدر نفسه
لا تعطيني سمكة بسهولة علمني كيف اصطاد السمك.
العمل او الوضيفة اهم من القروض.
دور الدولة الأول العمل على انعاش الاقتصاد لتوفير فرص الشغل
اللهم تخلص تريتا على دارك ولا لكرا ب 1500 درهم بحال الى ترميهم بيديك
اوا عطيوهم كهدية واجي تشوف المغاربة الا ما تزوجو كاملين
تحياتي
هذه الدولة تستغبي مواطنيها وتوهمهم بأنها تسعى لمصالحهم.
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
الشباب مدعوون لإيجاد حلول، كفى من لعب دور الضحية فهذا لن يفيد، لا تنتظر من الدولة أن تطرق بابك وتطلب منك أن تبحث عن شغل. اشتري هنا وبع هناك، قاتل حتى تصل.
هذا باختصار شديد
لا يتصور منزل كلفته 10 ملاييين سنتيم يعرض للبيع ب 30 مليون سنتيم فما فوق
فهذا امر لا يشجع الشباب على الزواج .......
الموصيبا فاش غادي تكتاشف بلي ديك 100 عام لي دوزتي كلها حلاوة غير ساعة ومن بعدها غادي تزيد تصدم فاش غادي تاكد بلي ماغاديش تموت باقي و غادي تلقى راسك ضيعتي الحياة الابدية على قبل ساعة ديال الحلاوة
"من تضع له الحجر في يديه لن يرمي به خصمه"
بمعنى من تعطي له قروض او سكن او مساعدات او شغل... لن يعرف قيمة هذه الاشياء وبالثالي ستربي الشعب على الكسل وهو كسول وعديم المبادرة اصلا وثقافته تنخرها العاطفة والبكاء والشكوى وتسول الريع والشغل
في نظري
كل واحد يعوم بحرو
هكذا
علاش غادي تعطيك الدولة الشغل او السكن ؟
،هل تضن اننا في دولة شيوعية ؟
الشغل الشعب هو من يخلقه من خلال مبادراته الخاصة
السكن استحقاق يكسب بعرق الجبين والعمل والمبادرة وتارجاليت ماشي بالتسول
والي ما قادش على راسو يمشي ينتاحر
ما عادا واقولها دائمآ من لم يختر ان يكون فقير بمحض ارادته مثل المعاقين والأرامل واطفالهن والشيوخ العجزة المتخلى عنهم من قبل اولادهم المساخيط
اما الباقون الي في صحة جيدة وفي سن العمل يمشي ينتحر الى ما قادش براسو
هكذا سنخلق دولة الشعب المنتح ماشي الشعب الي كا يتسنا تعطيه الدولة