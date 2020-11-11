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دبلوماسيون يدعمون "مساواة الجنسين" بالدراجات

دبلوماسيون يدعمون "مساواة الجنسين" بالدراجات
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 02:56

في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للفتاة، أعلن سفراء دول الشمال الأوروبي وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالرباط أنهم سينضمون إلى الدراجة الشابة مريم بلكيحل في رحلة بالدراجات مع فتيات جمعية إخاء، وذلك يوم 14 نونبر الجاري ابتداء من الساعة الثانية زوالا.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن سفراء الدنمارك، فنلندا، النرويج والسويد، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالرباط، سينضمون إلى مريم، التي تتوفر على رصيد المئات من الكيلومترات في ركوب الدراجة، في فسحة على الدراجات انطلاقا من حي اولم السويسي بالرباط، من أجل تشجيع الفتيات على تجاوز العقبات التي تعترض المساواة بين الجنسين التي يواجهنها في مساراتهن وحياتهن العملية.

وأضاف المصدر ذاته أن مريم بلكيحل ستنتقل على دراجتها الهوائية يوم السبت 14 نونبر، قادمة من الدار البيضاء إلى الرباط، لتنضم إلى سفراء دول الشمال وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وبنات جمعية إخاء، لينطلق الجميع منSouissi-OLM ، مقابل قصر الورود سوفيتيل، وستتوجه القافلة بعد ذلك إلى مقر إقامة سفير الدنمارك نيكوالي هاريس.

وبالإضافة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتشجيع تمكين الفتيات، تهدف هذا التظاهرة الرمزية إلى تسليط الضوء على الفوائد الصحية لركوب الدراجات، وتشجيع السلطات على تطوير بنية تحتية أكثر أمانا لركوب الدراجات، وكذلك تشجيع المواطنين على استخدام وسائل نقل اقتصادية وبسيطة، مما سيكون له أثر إيجابي على البيئة والاقتصاد.

وأوضح البلاغ أن "الدراجة، كوسيلة للنقل، لديها العديد من المزايا، وتوفر إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية بأسعار معقولة ومستدامة وصديقة للبيئة، وتوفر للمستخدمين وعيًا فوريًا ببيئتهم، وتحمل رسالة إيجابية للاستهلاك والإنتاج المستدامين".

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