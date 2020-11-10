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كُتّاب وآراء
الصيادلة يتشددون في بيع اللقاح المضاد للأنفلونزا
فرضت وزارة الصحة إجراءات مشددة على عملية بيع اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية من طرف الصيدليات، وحصر لائحة المستفيدين في فئات المسنين ومرضى القلب، إلى جانب المصابين بمرض الحساسية وضيق التنفس.
وقال مصدر من فيدرالية الصيادلة إن وزارة الصحة وضعت شروطا صارمة لتقييد عملية بيع اللقاح الجديد ضد الأنفلونزا، تتمثل في ضرورة إحضار المستفيد لوصفة طبية.
وأضاف المتحدث، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه "بمجرد إحضار الشخص المعني الوصفة الطبية، يتم ملء استمارة خاصة ببياناته الشخصية وعنوانه ورقمه الهاتفي، والبيانات الخاصة بالطبيب، إلى جانب بيانات الممرض الذي يقوم بحقن اللقاح".
وأفاد مصدر هسبريس بأن هذه البيانات يتم تصميم معطياتها في منصة رقمية وضعتها وزارة الصحة لهذا الغرض، تتيح لمصالحها تتبع جميع الأشخاص الذين حصلوا على هذا اللقاح، الذي يبلغ سعره ما يقارب 125 درهما.
وفرضت وزارة الصحة إعطاء خمس علب تضم خمسة لقاحات لكل صيدلية، وهو ما اعتبره الصيادلة غير كاف، بالنظر إلى الطلب الكبير الذي سجل على هذا اللقاح خلال هذا العام.
وأفاد المصدر المهني بأن المغرب استورد ما يناهز 350 ألف لقاح خاص بالأنفلونزا الموسمية، علما أن الطلب العالمي قد سجل ارتفاعا غير مسبوق، مؤكدا أن المملكة ستستورد كميات إضافية خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن فترة اللقاح تمتد إلى غاية بداية شهر يناير، أي بداية فصل الشتاء.