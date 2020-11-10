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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 5214 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 5214 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 265165 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3266235 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 69 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4425 حالة.
وتم التأكد من 3946 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 216851.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
مع ان الوزارة اعلنت ان التلقيح لن يعم جميع الشرائح.
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا احمعين
اهم شيئ هو شرب الماء بكثرة ثم الراحة ثم التغذية الكثيرة المتنوعة و الممتلئة بفيتامين س مثل البرتقال و التفاح كل هذا لتقوية المناعة.
ثاني شيئ اشتري اقراص مكملات غذائية للفيتامينات و ان يكون احد مكوناتها الزنك.
اشرب الباراسيطامول و الاسبرين وحاول مشاهدة افلام او فيديوهات مسلية و مضحكة لبث التفائل.
لا تنسى الابتعاد عن الٱخرين حتى لا تعديهم
وش نتوما متابعين الاخبار اللقاح ل لقاو فيزر في امريكا هو الوحيد احد الان ل داز من المرحلة الثالثة و معرفناش عدد المتططوعين ل كيقولو انهم ايديرو لقاح ف المغرب كنقول لكم بغاو يردونا فئران تجارب و نخلصو لقاح من لفوق تيضحكو على الذقون جميع اللقاحات ف العالم عطات وفيات ناس ل خداوها و تيقولو انها امنة
بخلاصة اللقاح خاصو اعوام باش يتأكد فعاليتو و السلامة ديالو اما هادشي غير اكاديب
الفيروس تيتطور كل نهار و ممعروفش لحد لان احسن لقاح شحال ايعطي ديل مناعة يمكن يدوز عام و تمرض و تموت