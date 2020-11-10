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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 5214 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 5214 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 5214 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 5214 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 265165 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3266235 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 69 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4425 حالة.

وتم التأكد من 3946 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 216851.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - meknassiya الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:07
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء..اللهم ارفع مقتك و غضبك عنا..اللهم احفظنا و لا ترنا في احبتنا مكروها ابدا..اللهم ارحم الموتى اجمعين انك على كل شيء قدير..امين
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168
2 - Karim الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:13
يجب تطبيق الحجر الصحي الصارم والشامل على المدن الموبوءة كمدينة الجديدة والدار البيضاء
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71
3 - أحمد الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:15
الدار البيضاء أصبحت مدينة موبوئة بكل المعاني. ليس هناك مفر من الحجر الصحي
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68
4 - الطنز البنفسجي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:16
الاعلان عن بداية مرحلة التلقيح الفعلي ستزيد من حالة الارتخاء والتغاضي عن اجراءات الاحتراز.
مع ان الوزارة اعلنت ان التلقيح لن يعم جميع الشرائح.
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا احمعين
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61
5 - الطموحة17 الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:16
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء.
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65
6 - Habibi man الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:17
حياة طويلة للولايات المتحدة الأمريكية أفضل دولة في العالم تنهي الوباء بلقاح فايزر
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-30
7 - عمي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:17
الفرج قريب انشاء الله .ما ابقا قد ما فات .
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54
8 - مغربي في كندا الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:18
يارب اشافي الجميع في العالم و ارفع علينا عاذ البلاء يارب.
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54
9 - ربي يصاوب من عندو الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:19
السلام عليكم لقاو عندنا كورونا فالخدمة وقالو لينا سيرو ديرو التحاليل وحنا من لبارح خدينا نمرة شوهة وروينة وباك صاحبي كيدوزو واليوم فالعشية دخلنا قالك كنديروها للناس لكبار السن ولي مهلوكين مزيان ودابا حنا مخالطين وعندنا عائلات قيد لينا دواء قالك شربو وجلس 14 يوم فالدار واش هذا منطق نمشي نجلس وانا ماعرفش شنو عندي تهضر معاه لبوليس واقف ليك عند راسك لاحول ولا قوة الا بالله هدشي في المحمدية اعباد الله
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54
10 - Mounir usa الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:19
إحصائيا كلها خاطئة مند بداية. وارتفاع الأرقام القياسية في هاده الضروف هو راجع الى اللقاح . لكي يلقح الناس. الله يهدي ما خلق
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12
11 - مغربي مستغرب؟؟؟!!!!! الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:21
عملية حسابية بسيطة 5000 حالة مؤكدة ضرب 500 درهم لإختبار كورونا للحالة الواحدة يعني 250 مليون سنتيم فاليوم الواحدزيد ضربهم في عدد الأيام من بداية الوباء عاد أرا لينا لي دارو إختبار و نتيجة سلبية!!!! مع العلم أن 80٪ منهم يصحون بدون لقاح مجرد أدوية بسيطة إن لم نقل علاج ذاتي منعاتي. إلى أين يا بلدي؟؟؟؟!!!!!
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26
12 - سلطانة الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:21
اللهم ارفع عنا هدا الوباء عاجلا وليس اجلا يارب العالمين اللهم ارحم كل من توفى بيه واشفي كل من اصيب بيه والطلف بنا واحفظنا يا ارحم الراحمين
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21
13 - دعاء الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:25
الأكيد أن الفيروس اصبح منتشر في كل مكان وهدا تبينه عدد الإصابات يوميا وهو شئ عادي ومن المستحيل السيطرة والحد من إنتشار وخلال شهر نونبر ودجنبر سيكون قد مر من جميع البيوت وإنتهي امره نسأل الله يقينا شره.
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6
14 - kamal الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:34
الرد على المعلقين الدين يطالبون بالحجر ، ناس في ناس القرع في مشيط راس ، راه مكاين حجر عقنا بيكم تبحتون عن مصالحكم الضيقة نحن نعلم من انتم ، وامتالكم هم سبب تخلف المغرب بسبب انانيتكم لا تهمكم تدهور المؤشرات الاقتصادية وعداب العاطلين تانيا الحجر لن ينفع سنحتاج سنة لكي نصل الى اقل من 100 حالة في اليوم واشنتمو سڤا او لا سڤابا
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-7
15 - أم ليتيم الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:52
اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا انك على كل شيء قدير. ما أثر انتباهي هو عدد التحاليل المستبعدة مند 2 مارس 3 ملايين ضئيلة جدا يا رب تحد البأس
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7
16 - يوسف المغربي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:57
صحاب الدار البيضاء مدينة موبوءة ؟؟ الله يهديك راه كازا عدد سكانها كثر من ستة ملايين نسمة أ حنى بغينا نخدمو علا ريوسنا .. يا يتسد المغرب كامل يا تحل المغرب كامل ... سول في مدينتك حسن ليك أما حنى صحاب الدار البيضاء قادين بشغلنا
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0
17 - ع خ الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:22
انا خرجت لي التحليلة اليوم أيجابية وما عرفت ما ندير كاي قولو الكلوروفيل ما كاينش ضخت وشديت الفراش فيدوني الله ي
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14
18 - عبدالله الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:28
لصاحب التعليق المسمى كريم: الجديدة مدينة موبوءة ب 67 حالة اليوم فماذا تقول بالنسبة للمدن التي تخطت المائتي حالة اليوم. إذا كنت من سكان الجديدة فأنت تظلم مدينتك دون أن تدري.
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6
19 - Adil الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:48
الى 17
اهم شيئ هو شرب الماء بكثرة ثم الراحة ثم التغذية الكثيرة المتنوعة و الممتلئة بفيتامين س مثل البرتقال و التفاح كل هذا لتقوية المناعة.
ثاني شيئ اشتري اقراص مكملات غذائية للفيتامينات و ان يكون احد مكوناتها الزنك.
اشرب الباراسيطامول و الاسبرين وحاول مشاهدة افلام او فيديوهات مسلية و مضحكة لبث التفائل.
لا تنسى الابتعاد عن الٱخرين حتى لا تعديهم
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13
20 - الحقيقة الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:57
اللهم أحفظ بلدنا الحبيب من كل مكروه وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرفع عنا البلاء والوباء وارفع مقتك وغضبك عنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
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4
21 - cosmic الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 21:26
الناس ل كتسنا حملة اللقاح فيناهو بعدا هد اللقاح لا خبر عن شراء لقاح كل مرة تيقولو انشريوه من صين مرة اخرى من روسيا و هد اللقاح الى شراوه راه مغاديش يكون مجاني
وش نتوما متابعين الاخبار اللقاح ل لقاو فيزر في امريكا هو الوحيد احد الان ل داز من المرحلة الثالثة و معرفناش عدد المتططوعين ل كيقولو انهم ايديرو لقاح ف المغرب كنقول لكم بغاو يردونا فئران تجارب و نخلصو لقاح من لفوق تيضحكو على الذقون جميع اللقاحات ف العالم عطات وفيات ناس ل خداوها و تيقولو انها امنة
بخلاصة اللقاح خاصو اعوام باش يتأكد فعاليتو و السلامة ديالو اما هادشي غير اكاديب
الفيروس تيتطور كل نهار و ممعروفش لحد لان احسن لقاح شحال ايعطي ديل مناعة يمكن يدوز عام و تمرض و تموت
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1
22 - الضفدع الصغير الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 21:41
قرأت اليوم أن البرازيل علقت الإختبارات والعمل بلقاح صيني لظهور أعراض جانبية خطيرة. ترى هل هو نفس اللقاح الذي حصل عليه المغرب؟؟
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6
23 - elaamryjolay الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 23:00
على حساب هدا الحال راه خاص لإغلاق يشمل مدينة الدار البيضاء راه هي السبب في انتشار الوباء
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