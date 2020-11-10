معدل الإصابة التراكمي للفيروس بالمغرب يتجاوز نظيره في العالم

هسبريس من الرباط

بلغ مؤشر الإصابة التراكمي بفيروس كورونا بالمغرب 730.2 على كل مائة ألف نسمة، متجاوزاً بذلك المعدل العالمي المتمثل في 654 على كل مائة ألف نسمة، فيما بلغ المؤشر ذاته في آخر 24 ساعة الماضية 14.4، وهو ما يعني انتشار الفيروس بشكل سريع جدا خلال الأسابيع القليلة الماضية بالمملكة.

أما مؤشر توالد حالات كورونا على الصعيد الوطني فقد ارتفع بشكل كبير جداً أيضا، ليبلغ 1.22، وهو أعلى معدل منذ بداية انتشار جائحة كورونا في البلاد.

وأفادت معطيات وزارة الصحة بأن العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحرجة مستقر في 984 حالة، منها 161 حالة جرى تسجيلها في آخر 24 ساعة.

أما بخصوص الحالات الجديدة المؤكدة، وعددها 5214 حالة، فقد سجل منها 2381 في جهة الدار البيضاء سطات، منها 1898 بالبيضاء، و184 بالنواصر، و67 بالجديدة، و60 بالمحمدية، و44 بمديونة، و42 بسطات، و40 ببرشيد، و24 ببن سليمان، و22 بسيدي بنور.

جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 1209 حالات، منها 447 بسلا، و269 بالصخيرات تمارة، و191 بالقنيطرة، و122 بالرباط، و108 حالات بسيدي قاسم، و44 بالخميسات، و28 بسيدي سليمان.

جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 458 حالة، منها 202 بطنجة أصيلة، و71 بتطوان، و59 بالعرائش، و48 بالحسيمة، و38 بالمضيق الفنيدق، و33 بشفشاون، و7 حالات بوزان.

أما جهة مراكش آسفي فسجلت 220 حالة، منها 161 بمراكش، و24 بقلعة السراغنة، و23 بالصويرة، و6 حالات بالرحامنة، و4 باليوسفية، وحالتان بأسفي. كما سجلت 206 حالات في سوس ماسة، منها 109 حالات بأكادير إدوتنان، و51 حالة بإنزكان أيت ملول، و27 بطاطا، و14 بتارودانت، و4 بتزنيت، وحالة واحدة باشتوكة أيت بها.

جهة درعة تافيلالت سجلت 143 حالة، منها 68 بالرشيدية، و63 بميدلت، و7 حالات بزاكورة، و5 بورزازات. كما سجلت 139 إصابة جديدة بكورونا بالشرق، منها 88 بوجدة أنجاد، و22 بالناظور، و21 ببركان، وحالتان بجرسيف، و6 حالات بتاوريرت.

أما جهة بني ملال خنيفرة فسجلت 133 حالة، منها 54 بخريبكة، و38 ببني ملال، و19 بالفقيه بنصالح، و13 بأزيلال، و9 حالات بخنيفرة. وسجلت 109 حالات في العيون ساقية الحمراء، منها 100 بالعيون، و8 بطرفاية وحالة ببوجدور.

وفي جهة فاس مكناس سجلت 100 حالة، منها 25 بفاس، و20 بتازة، و14 في كل من بولمان وصفرو، و13 بمكناس، و10 حالات بتاونات، و3 بالحاجب، وحالة بإفران، ثم 79 حالة في جهة كلميم واد نون، منها 58 بكلميم، و10 حالات بأسا الزاك، و7 بطان طان، و4 بسيدي إفني. وفي جهة الداخلة وادي الذهب سجلت 37 حالة جديدة بوادي الذهب.

الوفيات الـ 69 جراء "كوفيد-19" المعلن عنها خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، سجلت 11 حالة منها في البيضاء، و5 حالات في وجدة انجاد، و4 حالات في كل من سلا ومراكش، و3 حالات في كل من الخميسات وجرادة وتازة، ثم حالتي وفاة في كل من كلميم ومكناس وخنيفرة وخريبكة وتاوريرت والناظور والرشيدية واليوسفية وتطوان وسيدي قاسم والرباط، وحالة واحدة في برشيد والصخيرات تمارة والقنيطرة وسيدي سليمان وشفشاون ووزان وأكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول وطاطا وتزنيت وجرسيف وفاس وتاونات وإفران.