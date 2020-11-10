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الرئيسية | مجتمع | معدل الإصابة التراكمي للفيروس بالمغرب يتجاوز نظيره في العالم

معدل الإصابة التراكمي للفيروس بالمغرب يتجاوز نظيره في العالم

معدل الإصابة التراكمي للفيروس بالمغرب يتجاوز نظيره في العالم
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:00

بلغ مؤشر الإصابة التراكمي بفيروس كورونا بالمغرب 730.2 على كل مائة ألف نسمة، متجاوزاً بذلك المعدل العالمي المتمثل في 654 على كل مائة ألف نسمة، فيما بلغ المؤشر ذاته في آخر 24 ساعة الماضية 14.4، وهو ما يعني انتشار الفيروس بشكل سريع جدا خلال الأسابيع القليلة الماضية بالمملكة.

أما مؤشر توالد حالات كورونا على الصعيد الوطني فقد ارتفع بشكل كبير جداً أيضا، ليبلغ 1.22، وهو أعلى معدل منذ بداية انتشار جائحة كورونا في البلاد.

وأفادت معطيات وزارة الصحة بأن العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحرجة مستقر في 984 حالة، منها 161 حالة جرى تسجيلها في آخر 24 ساعة.

أما بخصوص الحالات الجديدة المؤكدة، وعددها 5214 حالة، فقد سجل منها 2381 في جهة الدار البيضاء سطات، منها 1898 بالبيضاء، و184 بالنواصر، و67 بالجديدة، و60 بالمحمدية، و44 بمديونة، و42 بسطات، و40 ببرشيد، و24 ببن سليمان، و22 بسيدي بنور.

جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 1209 حالات، منها 447 بسلا، و269 بالصخيرات تمارة، و191 بالقنيطرة، و122 بالرباط، و108 حالات بسيدي قاسم، و44 بالخميسات، و28 بسيدي سليمان.

جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 458 حالة، منها 202 بطنجة أصيلة، و71 بتطوان، و59 بالعرائش، و48 بالحسيمة، و38 بالمضيق الفنيدق، و33 بشفشاون، و7 حالات بوزان.

أما جهة مراكش آسفي فسجلت 220 حالة، منها 161 بمراكش، و24 بقلعة السراغنة، و23 بالصويرة، و6 حالات بالرحامنة، و4 باليوسفية، وحالتان بأسفي. كما سجلت 206 حالات في سوس ماسة، منها 109 حالات بأكادير إدوتنان، و51 حالة بإنزكان أيت ملول، و27 بطاطا، و14 بتارودانت، و4 بتزنيت، وحالة واحدة باشتوكة أيت بها.

جهة درعة تافيلالت سجلت 143 حالة، منها 68 بالرشيدية، و63 بميدلت، و7 حالات بزاكورة، و5 بورزازات. كما سجلت 139 إصابة جديدة بكورونا بالشرق، منها 88 بوجدة أنجاد، و22 بالناظور، و21 ببركان، وحالتان بجرسيف، و6 حالات بتاوريرت.

أما جهة بني ملال خنيفرة فسجلت 133 حالة، منها 54 بخريبكة، و38 ببني ملال، و19 بالفقيه بنصالح، و13 بأزيلال، و9 حالات بخنيفرة. وسجلت 109 حالات في العيون ساقية الحمراء، منها 100 بالعيون، و8 بطرفاية وحالة ببوجدور.

وفي جهة فاس مكناس سجلت 100 حالة، منها 25 بفاس، و20 بتازة، و14 في كل من بولمان وصفرو، و13 بمكناس، و10 حالات بتاونات، و3 بالحاجب، وحالة بإفران، ثم 79 حالة في جهة كلميم واد نون، منها 58 بكلميم، و10 حالات بأسا الزاك، و7 بطان طان، و4 بسيدي إفني. وفي جهة الداخلة وادي الذهب سجلت 37 حالة جديدة بوادي الذهب.

الوفيات الـ 69 جراء "كوفيد-19" المعلن عنها خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، سجلت 11 حالة منها في البيضاء، و5 حالات في وجدة انجاد، و4 حالات في كل من سلا ومراكش، و3 حالات في كل من الخميسات وجرادة وتازة، ثم حالتي وفاة في كل من كلميم ومكناس وخنيفرة وخريبكة وتاوريرت والناظور والرشيدية واليوسفية وتطوان وسيدي قاسم والرباط، وحالة واحدة في برشيد والصخيرات تمارة والقنيطرة وسيدي سليمان وشفشاون ووزان وأكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول وطاطا وتزنيت وجرسيف وفاس وتاونات وإفران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - Hicham الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:11
فاس 25 حالة !!! باغيين تحاربو كورونا بالتعتيم و عدم اجراء التحاليل !! باش نكولو فاس زوينة !! ما هدا الاستهتار لي واقع فاحد اكبر المدن المغربية كثافة سكانية !!
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94
2 - حميد/ش..ب الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:12
واش كلشي مطلوق بحال ال تا خطر ما تيهددنا ...كاين ل جمع الناس عندو فشي مناسبات عائلية...الزحام فوسائل النقل والاسواق والمقاهي ...وكأن الامر عادي ...ايام الحجر مانو الناس خايفين ...ظابا طار الخوف ...و ها مجتمعنا تيأدي بأرواحو وبصحتو...
فين غادين بهذشي الله اعلم
ل فاقسني هو عبارة :"تمديد خالة الطوارئ."
فين اودي كاين شي طوارئ !!!؟؟؟
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77
3 - Anas Madrid الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:15
إحصائيا كلها خاطئة. كورونا لا يوجد أي خطر هناك زكام عادي آلله يهديكم البلاد كلها منبنية على كدب
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-141
4 - مواطنة الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:19
صافي الحكومة هزات يديها مرضوا أو موتوا أو عيشوا .باراكا دابا مركزة غير مع جيب الموظف.
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90
5 - تخيل و قول الله يستر الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:23
الفيروس نتاشر و لي عطا الله عطاه و الغالبية العظمى دازت منهم كورونا بحال شي رواح مجهد و دبا الشركات العالمية ملي يبان ليهم ان فعالية الفيروس ستضعف جدا غادين يخافو على بيزنز اللقاح و بالتالي خاصهم يبيعو منتوج في اقرب وقت و لذلك سنشهد ارتفاع عالمي كبير ف اعداد الاصابات و وفيات الرواح غادين يدخلوهم مع كورونا المزيد من الضغط النفسي و التهيئة اللاواعية على الشعوب لقبول اللقاح و لكن المشكل هو انه تخاف توصل ل 2022 و تلقى شي واحدين فيهم فوبيا الموت مازال كي طالبو بحجر كلي لذلك اكثرية ماخاصهمش لقاح اكثرية خاصهم استشارة نفسية
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41
6 - Jawad الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:24
الآن بدأ الاستثناء المغربي في محاربة كورونا
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32
7 - Dr Rachid Erradi الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:25
لماذا دول العالم تخفي الأعداد الصحيحة للمصابين و المغرب يبالغ في ارقامه!?!!! الدول تخاف على اقتصادها, صادراتها, سياحتها و لكن المغرب يبالغ في أرقامه حتى تجاوز الصين و الهند.. هل هناك مساعدات مالية دولية يسعى البعض إلى ادخالها إلى جيوبهم!!!!!
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7
8 - Mounir الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:26
اين هو صاحب مقولت: نجحنااااا بشهادت العالم,نقول له فشلت بشهادت العالم
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86
9 - Avis censuré الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:27
خلاصة القول اللقاح الصيني اوقف اليوم في البرازيل لان له مضاعفات خطيرة تصل الى الموت والشلل الدائم
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70
10 - سعيد الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:29
الحكومة تفضل الاقتصاد على الشعب
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32
11 - أمازيغي باعمراني الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:31
تايوجدوا للقاح شحال من واحد مريض بالقلب لصقو ليه كورونا .
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19
12 - خالد الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:31
هدشس سبابو العيد جهة الرباط سلا قبل كانت تقريبا مفيها حتى حالة مباشرتا بع العيد و التنقل خمجات
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1
13 - Radi الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:35
يجب اغلاق مدينة الجديدة وتطبيق الحجر عليها وكذا الدار البيضاء
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12
14 - Nawfal le professeur الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:42
الاستثناء المغربي.عندما تسند الامور الى غير اهلها. وزير الصحة قدم استقالتك و حط السوارت را كارثة هادي بمعنى الكلمة. ولينا شوهة فالعالم. يجب التحقيق فاسباب الوفيات فالمستشفيات. كل وفاة خاص التبرير ديالها نعرفو علاش و الاكيد عنلقاو السبب ماشي غي فكورونا و انما فكيفية العلاج و الاهتمام و توفير الاكسجين للناس.كورونا الى تخدات بالجدية ممكن تتعالج و لكن هاد الارقام بزاف.
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37
15 - فاس والكل في فاس الا كورونا الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:49
كل شيء في فاس الإجرام والفقر والبطالة إلا كورونا غير موجودة كيف يمكن تفسير ذلك وما السبب ولماذا فاس وهل لسكان مدينة فاس مناعة قوية أما كما يقولون دعوة مولاي إدريس هذه الأسئلة نطرحها مباشرة على الهواء مع الدكتور الخليع
دكتور ما هو سبب تراجع الإصابة بكورنا في مدينة فاس حيث أصبحت لا تتعدى عشرة اصابة يوميا
الجواب بكل بساطة لا تواجد تحاليل لكرونا في مدينة فاس
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39
16 - اطلنتكي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:55
الحقيقة لا يقبلها احد ؛ المسؤولية كاملة يتحملها المواطن بالاستهتار واللا مبالاة. لا كمامة لا تباعد. وهاهي النتيجة !!!
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23
17 - مدن مهددة؟ ؟؟؟؟؟ الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 20:03
واقصد بدلك حالات الإصابات لكوفيد 19 في الدالربيضاء؛ النواصر، سلا،القنيطرة، تمارة؛ أكادير؛ سدي قاسم الخ، ،،،،الان صاحب الجلالة أعطى تعليماته للمسؤولين لا نقاد المواطن المغربي باستعمال لقاح جديد ضد كوفيد في الأسابيع المقبلة انشاء الله للحد من الإصابات والتقليل من الوفيات؛ فل نتمنى لجلالة الملك الشفاء العاجل ولجميع مرضى المسلمين ؛فل نقل الحمدلله فالدواء سيكون موجودا في القريب العاجل،
ويقال إن الدواء الصيني دا فعالية كبيرة ، وان هناك 0 حالة في الصين.
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-3
18 - ف.ع الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 20:14
يجب تطبيق حضر التجول من السادسة مساء إلى السادسة صباحا. وبالنسبة المعدل التراكمي لكل 100 ألف نسمة الذي تعدى المعدل العالمي فهذا غير صحيح الخطأ في احتساب عدد السكان بالمغرب الذي يفوق بكثير ما هو مصرح به
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-6
19 - مواطن الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 20:22
هذا اللقاح الصيي لي فرحانين بيه جرباتو البرازيل و قام بخلق مضاعفات خطيرة لدى فئة من المتطوعين و أدت إلى وفاة عدد منهم ما جعل الحكومة البرازيلية تمنعه بصفة نهائية، و الحكومة فالمغرب فرحآآآنة به كأنها جابت للشعب شي همزة و هي جايبالهوم الدمار و الخراب، و هل تعلم أ لي فرحان بلقاح الشينوا أن الصين قوم بتلقيح شعب الإيكور المسلم لتجعلهم عقيمين لا يلدون لكي تقطع نسلهم و تبيدهم بصفة نهائية؟؟؟ واش هادو تيق تاخد داك السم ديالهم؟؟؟ لي باغي يضرب داك العجب يفكر مليا فالعواقب
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4
20 - مرحبا الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 20:26
اعرف مجموعة كبيرة من الناس فيهم كورونة اكتر من 50 شخص ومنهم أفراد الأسرة ولم يقومو باية تحليلة وبالتالي لا يدخلون في إحصاء وزارة الصحة دان عدد المصابين مهول جدا ومخيف
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13
21 - Soulkanl Mjid الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 20:45
نحن نعلم جيدا اسباب تفشي الفيروس ونعلم ايضاً سبب ضهوره ونعلم قواعد اللعبة التي لا تنطلي على الاغلبية العارفة والمتقفة.. ولكن وقع ما وقع ويجب ان نتجند جميعا كل من موقعه الخاص لمحاربة هدا الوباء وننشر الوعي بمخاطره.. الوباء خطير جدا فليس الجميع يكتسب مناعة اذا علينا ان نحتاط ونلتزب بالقواعد الوقائية والا لن نستطيع الوقوف مرة أخرى عندما نكون قد انهكنا الجفاء الاقتصادي.....
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5
22 - ن.ن الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 20:59
الفشل الحكومي هو السبب الرءيسي وراء الزحف الخطير لكرونا و جهل المواطن الكبير باتعنت والامبالات هماسببان لانتشار الامراض والاوبءة
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7
23 - مغترب1 الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 20:59
اخبار سارة من البرازيل.المتطوع الذي شارك في تجارب اللقاح الصيني مات منتحرا ليس بسبب اللقاح .
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-6
24 - Maestro الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 21:35
قهرتونا بالشفاوي الحسابات الخاوية.
المرض كاين وربي غادي يرفعوا علينا وسالينا.
واش غادي تفرقوا على الناس شي حاجة.
الهضرة الهضرة الهضرة عيينا منها .
بلاد كحلة ومسؤولين فاسدين وشفارة.
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3
25 - مواطن الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 21:54
أين حملات التعقيم لكانو كيقومو بها السلطات والمنتخبون وعمليات الاشهار في جميع التراب الوطني والمراقبة
الان كلشي كيفكر في الانتخابات، ومزانية الحملات،
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0
26 - مغربي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 22:12
إلى التعليق رقم 9 ورقم 19, اللقاح الصيني تم التوقيف ديالو فالبرازيل ماشي حيت له مضاعافات خطيرة, وإنما شخص وحيد متطوع فقط بانو فيه مضاعافات خطيرة, أولا مصرحش ببعض المعلومات على الصحة ديالو, وثاني حاجة كاين مضاربات سياسية فالبرازيل على اللقاح وثالث حاجة تم تصريح بأنه المضاعفات ليس سببها اللقاح ومعندهاش علاقة باللقاح,
اللقاح الصيني فالمرحلة الأخيرة, وتم التجربة ديالو فمجموعة من الدول ليس فقط المغرب أو البرازيل وثبث الفعالية ديالو ضد كورونا, بدون أي مضاعفات
الواقع هو هذا, وأي حاجة جديدة كدخل فدائما كتكون الهضرة عليها بزاف والأكثرية مغالطات وأخبار زائفة
تحياتي
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0
27 - ⵜⴰⵎⵎⴰⵢⵜ ⵃⴰⵎⵉⴷ الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 22:34
البرازيل اوقفت اللقاح الصيني لان مضاعفاته خطيرة جدا ونحن متحمسون لاكبر عملية انتحار في التاريخ
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1
28 - انسان الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 22:47
يجب العمل بالحجر الصحي الجزءي
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2
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