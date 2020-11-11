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الخطة الملكية لصد "كورونا" .. صحة المغاربة تتصدر أولويات الدولة‬

الخطة الملكية لصد "كورونا" .. صحة المغاربة تتصدر أولويات الدولة‬
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:00

بقيادة وتوجيهٍ ملكيّين، يواصلُ المغرب البحث عن تموقعٍ في "معادلة اللّقاحات" الدّولية المضادّة لفيروس "كورونا"، فبعدما أمر الملك محمد السادس بإطلاق عمليّة مكثفة للتّلقيح ضدّ الفيروس، رحّب المغاربة بهذه العملية الوطنية، التي تهدف إلى تأمين تغطية للساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس.

ووسطَ صراع محموم بين الدّول والمختبرات العالمية للوصول إلى لقاحٍ فعّال، أعطى الملك توجيهاته من أجل إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة؛ ومن المنتظر أن تغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي من حقنتين.

وقال أحد المعلّقين: "لم يبق كحل لهذا المشكل إلا التلقيح، خصوصا مع سلوكيات المغاربة التي أظهرت أن كلفة الجهل أغلى وأفدح من كلفة التوعية"، مضيفاً أنّ "أزمة كورونا دقت ناقوس الخطر"، وأن "على ولاة الأمور أن يغيروا المقاربة بشأن التربية والوعي والتعليم...قبل الكارثة".

وفي السّياق ذاته قال إبراهيم: "اجتماع عاجل مخصص لإستراتيجية التلقيح ضد كورونا يترأسه ملك البلاد محمد السادس معناه أن اللقاح المرتقب مسألة وقت ليس إلا، وأن الملك حريص على تدبير الملف بكل حكمة وتبصر وعقلانية".

وأورد معلّق آخر يدعى إسماعيل: "نعم للتلقيح، ولكن بدون أن يكون إلزامياً.. فكل الدول لم تنخرط بعد في عملية التلقيح، ونظرا لخطورة مضاعفات اللقاحات على الصحة الإنسانية، وخاصة تلك التي تحتوي على مادة الألومنيوم في تركيبها. خطورة اللقاح لا تكمن في الأيام القادمة ولكن على المدى البعيد".

وقال معلّق آخر: "هذه هي اللحظة التي كنت أنتظرها.. إذ إن اللقاح هو الحل الوحيد لهذا الفيروس الذي وضع العالم في معادلة صعبة بمجهولين؛ إما الحجر الصحي والإغلاق التام، الذي يؤدي إلى انهيار الاقتصاد والجوع ... أو التعايش مع الفيروس وبالتالي موت الناس وانتشار الفيروس وانعدام الأمن والثقة، وبالتالي العودة إلى الحجر الصحي".

وأضاف المتحدث ذاته: "نحن ندور في دائرة مغلقة، وبالتالي هذا خبر مفرح. نتمنى أن تنجح هذه المبادرة الوطنية لنتخلص من هذا الكابوس؛ ولكن هناك أسئلة في ما يخص هذه المبادرة الملكية المفاجئة والمشكورة.. من صنع هذا اللقاح؟ لم نكن نعرف متى بدأت التجارب السريرية ومتى انتهت، ونسبة نجاعتها".

من المنتظر أن تغطي هذه العملية المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي من حقنتين. وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس؛ وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - محمد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:09
كن كانت صحة المواطن تتصدر اولويات الدولة كن مشفناس العيالات كيولدو في الشوارع و منشوفوش الناس لمراض كيبانو في الفايسبوك طلب للعلاج و منشوفوس الجزارة ديال الكلينيكات اش كيديرو في عباد الله و منشوفوش قضية ديال خلص عاد دوز و منشوفوش الحالة المأساوية ديال المستشفيات العمومية وان جل المغاربة معندهمش التغطية الصحية و زيد و زيد
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409
2 - لمقدام خالد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:10
اي صحة عما تتكلموا الخطاب في واد وواقع المستشفيات في واد الصحة في المغرب شبها منعدمة هدا للنقاش فيه الأطر الطبية قليلة المعدات قليلة والمستشفيات تتقتصار علي المدن الكبار اين هي اولويات صحة المواطن لانريد شي سوي مستشفيات مجاهزة بجميع المعدات وفي كل المدن المغربية
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215
3 - جلال الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:11
من أجل التغطية على فشل الحكومة في مواجهة كورونا تتهمون المواطنين بالجهل وماذا يملك المواطن المسكين الا ان يخرج من المنزل لاعالة الاولاد والزوجة ولكي لا يقوم صاحب البيت بطرده أما الدولة قامت بصرف مبالغ لاعانة المواطنين في الشهر الأول وبعد ذلك لا شيء ماذا سيفعل سائق سيارة الأجرة أو عامل بناء أو مياوم و و و
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185
4 - بلال هاشمي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:11
صراحة هادي أسبوع و حنا كتسمعوا، اللقاح، أخيرا اللقاح...
ولا أحد يشرح شنو هو هاد اللقاح، واش عندو نفس الفعالية ديال اللقاح المكتشف في الولايات المتحدة الأمريكية و الذي ينتظر تسويقه بعد ستة أشهر؟!
خاصهم يشرحوا للعامة، لأن الناس كتقول صافي الحمدلله لقينا الدوا، و وداعا كرورونا.
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97
5 - مواطن من المغرب الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:12
الملك هو رئيس الحكومة ورئيس الدولة وهو المشرف الأول على ملف كورونا فهو مسؤول أمام الشعب و من حق المواطن ان يقول رأيه في ذاك اللقاح وخصوصا إذا كان اللقاح الصيني الذي تحوم حوله علامات استفهام
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127
6 - مكلخ مغربي قح الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:13
صحة المغاربة تقتضي ان تكون ضمانات لصحة المواطن المغربي حتي تزول هذه الجاءحة لا ان نكون فءران تجارب .
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53
7 - rachid الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:16
هذه ضربة معلم.يعني أن تكون من الدول الأولى التي أعلنت عن قرب بداية التطعيم وعلانية ومن ملك البلاد وبشكل رسمي فهذا يدل على حنكة واستراتيجية جلالة الملك حفظه الله.أما عن من تحدث على قلة وعي المغاربة وجهلهم فهذا يدل على غباء وأنانية من كتب تلك السطور فأن تكون رب أسرة وتنقطع عن العمل والدولة تلعب دور المتفرج فأوتوماتيكيا ستتحدى كورونا وغيرها للبحث عن لقمة العيش وجرب وشوف.وبخصوص التلقيح فهنيئا لنا ونرجو أن لا يكون إلزاميا.وبحكم عملي في السياحة فتلقيت من أصدقاء بلجبكيين لديهم دور ضيافة في مراكش تلقيت اتصالات منهم أمس يؤكدون لي حجوزات بالجملة في حفل رأس السنة من السياح وهذا يبشر بالخير والحمد لله.اللهم ارفع عنا هذا الوباء وشافي جميع مرضى المسلمين وارحم جميع موتاهم.
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-70
8 - Sabrina الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:17
اللي كيحرض على منع عملين التلقيح او هو ما اطبيب ما باحت ما والوا راه كيعرض حياة الناس للخطر اوهذا راه جرم كيعاقب اعليه القانون .وادا عزمت فتوكل على الله.
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-65
9 - رحاب الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:22
صحتنا هي ىادا مواطن استفاد من كامل حقوقه الماديه والماليه من تعليم صحه تغديه امن وشغل للعيش بالكرامه وبكامل حقوقه اما تقول كرونا ووو فهو خوف باش مايتعداوش لو كرونا مرض ماكيعديش والله مايتسوقو لينا
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30
10 - تجارب سومطرية الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:27
أضن أن المغرب أول دولة سيجرب على شعبها لقاح ضد كورونة للوقوف على نجاعة هاد لقاح إن كان إيجابيا إن كان سلبيا مريضنا ما عندو باس
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53
11 - الصحة العمومية الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:28
التعاقد مع مصحات خاصة لمعالجة أطباء القطاع العام المصابون بكورونا يثبت أنا الصحة العمومية في خطر كبير
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39
12 - Lamya الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:31
بدل اللقاح الصني المثير للجدل, هناك لقاح الماني تاكدت نجاعته ب90% بعد اجراء تجارب سريرية على 40 الف متطوع. المانيا معروفة بتقدمها في مجال الطب.
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46
13 - فقير الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:37
الرءيس بوتين امر بتلقيح ابنته لتكون اول من يجرب فيها اللقاح ضد فيروس كورونا.
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15
14 - Hassan nl الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:38
جربوا لول في الحكومة والبرلمانيون!
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45
15 - القصراوي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:42
أتمنى من المغرب أن يعتمد نفس اللقاح المعتمد في الإتحاد الأوروبي الذي سيكون في الغالب القاح المنتج من تحالف الشركة الألمانية بيوتك و الأمريكية زينيكا. لأن على الأقل فدول الإتحاد الأوروبي متشددة في مسألة أمان اللقاح و تتوفر على أجهزة مراقبة مستقلة عن السلطة عكس نضام شمولي بالصين الذي لا يتوفر على أجهزة مراقبة مستقلة عن السلطة.
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42
16 - yassine الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:42
المواطن المغربي كإدعي الله مإوصلش المستشفيات المغربية القطاع العام فيه الإخمال بزاف و القطاع الخاص فيه الغلاء و السرعة فالأداء تدخل إزربو عليك بتحليلات و راديو و عملية و نتى في غنى عنها لنفخ الفاتورة اللي تقدر توصل ل 70000dh فليلة وحدة و نتا كان خاصك دواء ثمن ديالو 200dh
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29
17 - حكيم الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:45
ثقتنا كبيرة في ملك البلاد.
المغرب من بين الدول القليلة التي ضمنت الحصول على مختلف اللقاحات التي أنتجت أو في مراحلها النهائية للإنتاج سواء الصينية أو الألمانية أو الأمريكية.
اللهم ارفع عنا هذا الوباء.
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-45
18 - سمرة الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:47
و يبقى السؤال المطروح هو ما مصدر هذا اللقاح
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34
19 - aabdou labbdi الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:50
نعم لدينا مشاكل في الميدان الصحي ونقص قي الأطباء إلى غير ذلك ولكن ولله الحمد لدينا ملك الله ينصره على من عداه هو الوحيد الذي يفكر في أفراد شعبه ويريد كذلك أن يحميه ويقف بجانبه في هاته الظروف الصعبة رغم كل العراقيل التي تواجهه. الله يخليه ويحفظه لنا يارب. شعارنا الخالد الله الوطن الملك.
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-18
20 - HOUSSAIN الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:50
خصاص مهول في الموارد البشرية المغرب خاصو اكتر من 20 الف طبيب و 40 الف ممرض وكليات الطب ببلادنا تسمح لعدد قليل من الطلبة للتسجيل بها ...واش خاصنا عاود ثاني نجيبو الاطباء من الصين
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9
21 - مجرد تساءل الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:53
الصحة و الحق في الحياة حق من حقوق الإنسان تضمنه المواثيق الدولية. فهي تعتبر أولى الأولويات في العقد الإجتماعي لاستباب الأمن والأمان و ضمان السلم و الاستقرار و دمج المواطنين في الدورة الإقتصادية. إلى أي حد الدولة المغربية تحترم المواطنين في حقهم في الحياة و سلامة صحتهم؟ أم الصحة، كقطاع له تداعيات قوية في المجال الإقتصادي و الإجتماعي، يكون التدخل فيه مناسباتي و لازمة استعجالية أساسها الرئيس حفظ تماسك مستلزمات السياسة الأمنية المعتمدة غالبا في مختلف القطاعات؟ الجواب تعكسه البنية الصحية المهترئة: من مستشفيات و تأطير طبي و استشراء الفساد فيها و النسبة الضعيفة في التغطية الإجتماعية.
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4
22 - سعيد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 10:57
عندما نقرأ ونسمع هذا الكلام فيتخيل لدينا أنه فعلا هناك منظومه صحية سليمة وقويمة لدينا ونحن على العكس تماما والدليل فجميع المسؤولين الكبار والميسورين يفضلون المستشفيات الأوروبية....
أما فما يخص اللقاح الصيني فلماذا لم يذكر نوع ومصدر اللقاح. فبلاغ الديوان الملكي..هذا من جهة ومن جهة أخرى لماذا تم هذا الانتظار كله والكل يعلم ان اللقاح الصيني موجود منذ الصيف الماضي..ولماذا يتم الإعلان عن هذا فنفس اليوم الذي أعلن في كل من امريكا وألمانيا عن لقاحهما والكل يعلم جودة وصدقية الألمان عكس الصين. هل هذا كله صدفة التنوير من عندكم من فضلكم
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10
23 - تحامل غير منطقي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:20
لماذا هذا التحامل والتشكيك في اهتمام الدولة بصحة المواطن ؟ ألا يكفي أن هذا التلقيح سيكون بالمجان رغم خطورة الفيروس ؟ فتلقيح فيروس انفلونزا الموسمية ثمنه 125 درهم رغم أنه أقل خطورة ..!
ثم يكفينا أن بلدنا ستكون أولى في العالم تطعم شعبها ضد هذا الوباء... إضافة أن التلقيح سيجنب الحكومة من توفير أموال التعويضات في حالة الحجر الشامل..! زيادة أن كل ما هو من صنع الصين سمعته معروفة في العالم بالجودة والثقة ...!
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-6
24 - Lamya الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:23
الى 18 - سمرة

يقولون ان اللقاح الالماني لشركة Biontech صنع بتقنية جديدة و هي ان اللقاح يحتوي على معلومات جينية للفروس و يتعرف عليه بسرعة فائقة و يسرع الجسم في انتاج مضادات حيوية ضد البروتين الذي يتشكل منه الفيروس. هذه المعلمات قراتها هذا الصباح في احدى الجرائد الالكترونية الالمانية. و لكن ما زال هذا اللقاح في طور المراقبة و لم يعلن عنه بصفة رسمية و انما عبر اعلانات صحافية للشركة.
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7
25 - Mido الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:28
على ذاك شي كيشريو الدوا ب 4 دراهم أويبيعوه لشعب ب90 درهم
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11
26 - مواطن مغربي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:38
حذار من اللقاح الصيني حذار من اللقاح الصيني هذا اللقاح كغيره من المنتجات الصينية قد يكون ارخص لكنه غير امن وقد يكون ضرره اكثر من نفعه .
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5
27 - اللقاح الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:39
السيد حكيم رقم 17 عشرة فلتكن ثقتك في الله فهو الشافي وهو العافي وهو من يحيي ويميت أما الملك فهو عبد من عباد الله
نحن نعلم علم اليقين أنه يعمل المستحيل من اجل المغاربة لكن الكمال لله أما فيما يخص لقاح الصين فأحذر الحكومة والمواطن الاحتياط منه اللقاح الالماني أعطى النتيجة كما قال احد المعلقين
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0
28 - غضبان الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:45
أسير في نفس الخط مع التدخل رقم 2.أريد أن أضيف إلى ما قاله من افتقار المستشفيات المغربية إلى الأجهزة والمعدات...هناك افتقار أيضا إلى الأطباء والممرضين ليس كأشخاص ذوي وزرة بيضاء ونضارات طبية والحديث بالفرنسية...بخلاصة المظاهر موجودة بنسبة 100% . السؤال الذي يطرح نفسه ؛ أين هو الطبيب ذو الأخلاق الحسنة والضمير الحي والقلب المرهف الذي يحس ويئن ﻵﻻم المرضى الفقراء...أتحدث دائما عن مستشفيات الدولة . ناهيك عن النظافة وسرقة الأدوية.. والغيابات والتأخيرات والرشوة والفساد. و و و .والآن يأتي من يقول بأن صحة المواطن هي أولوية الأولويات.اللهم إن هذا منكر...لكن عزاؤنا أن نقف غدا أمام الله لنحاسب كل مسؤول ...ولا حول ولا قوة الا بالله.
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7
29 - salma الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:50
ربنا هب لنا من امرنا رشدا ...بسم الله الذي ﻻيضر مع اسمه شيء في اﻷرض وﻻفي السماء وهو السميع العليم..... اللهم أنزل علينا رحمتك... أينما ذهبنا ويسر لنا الخير كلما طلبنا.. وانر دربنا بالإيمان حيث وثبنا... وشد أزرنا إذا العزائم فترت... وآمن روعنا إذا السماء انفطرت.... ويمّن كتابنا إذا الصحف نشرت.. واغفر لنا ولوالدينا واهل بيتنا إذا الموازين نصبت ..... اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ونبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا......
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5
30 - Moulin Chicago الأربعاء 11 نونبر 2020 - 12:04
كونوا على يقين التام أن اللقالح كان موجودا في يوما اللدي ضهر فيه الفيروس . الله يعلم مادا كان ترمب يريد أن يفعل بالعالم . لدالك خسارته في الإنتخابات هي اللتي أظهرت اللقاح . ربما بعد خروجه من البيت الأبيض ستضهر أمور نجهلها
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4
31 - mohammed الأربعاء 11 نونبر 2020 - 12:08
قضية اللقاح مسألة مصيرية وحساسة جدا، وسلامته غير محسومة علميا وبشهادة العالم أجمع رغم محاولات السلطة إقناع المواطنين عكس ذلك...من المؤسف رؤية كيف تخاطب السلطة في المغرب المواطنين كما لو كانوا مجرد حشود من الجُهّل والأميين المقطوعين عن العالم...كما يجب على السلطة الكف عن تخييرنا بين اللقاح والحجر الشامل.

هل أصبحنا فجأة أغلى شعوب العالم لنسبق إلى اللقاح حتى صانعيه؟ أم العكس؟

نحن مواطون راشدون عاقلون ويجب على السلطة معاملتنا على هذا الأساس والكف عن الدعاية المكشوفة. ومن حق كل مواطن راشد اتخاذ القرار الذي يتماشى مع قناعاته واختياراته بعلاقة مع أخذ اللقاح من عدمه هو وأسرته. وكل محاولة لفرض التلقيح بالإكراه على عموم المغاربة ستكون شططا خطيرا وتاريخيا في حق الشعب المغربي.
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1
32 - مغربي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 12:30
اللهم احفظ بلدنا من الأمراض ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكتب لنا ولوطننا الخير والرخاء، اللهم عوضنا عما فاتنا بسبب هذا الوباء بخير منه
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