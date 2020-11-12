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الرئيسية | مجتمع | شيكات الضمان تعيق ولوج مصابين بـ"كوفيد-19" إلى مصحات خاصة

شيكات الضمان تعيق ولوج مصابين بـ"كوفيد-19" إلى مصحات خاصة

شيكات الضمان تعيق ولوج مصابين بـ"كوفيد-19" إلى مصحات خاصة
هسبريس ـ محمد لديب
الخميس 12 نونبر 2020 - 14:00

عادت إشكالية فرض تقديم شيكات الضمان من طرف المصحات الخاصة على المرضى لتطفو من جديد على السطح، لكن هذه المرة بالنسبة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وفرضت مجموعة من المصحات الخاصة تقديم تسبيق مالي على شكل شيك للضمان، بالنسبة للمصابين بمرض "كوفيد-19"، قبل الولوج إليها، والخضوع للعلاج بمقتضى البروتوكول العلاجي الذي فرضته وزارة الصحة، مع الاستفادة من خدمات التنفس الاصطناعي ومتابعة الحالة الصحية بواسطة تجهيزات طبية متطورة.

ويضطر المرضى المصابون بالعدوى الفيروسية إلى تقديم شيك ضمان يتراوح مبلغه ما بين 40 و60 ألف درهم، إلى جانب مبلغ جزافي يتراوح ما بين 12 و16 ألف درهم عن كل يوم علاج، مقابل الاستفادة من غرفة مستقلة مجهزة بآليات تتيح التنفس الاصطناعي والأوكسجين في حالة تفاقم الحالة الصحية للمريض.

وألزمت المصحات الخاصة أفراد أسر المرضى بتسديد كلفة العلاج عن كل ثلاثة أيام، وتختلف حسب المصحة وطبيعة الحالة الصحية للمريض.

وأثارت هذه الشروط التعجيزية التي تفرضها المصحات الخصوصية حفيظة مجموعة من "النشطاء الفيسبوكيين"، الذين أكدوا على ضرورة تحرك وزارة الصحة لوقف هذه الظاهرة، والعمل على توحيد فاتورة العلاج بالمصحات الخاصة في ما يخص مرض كوفيد، لتلافي المضاربات المتفشية في القطاع خلال فترة تفشي الفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - Elbouhali الخميس 12 نونبر 2020 - 14:06
كنت باغي نجي ندوز واحد 1 الشهر في المغرب نستراح شوية الساعة كيبان ليا نبقى في بلادي احدى اولادي احسن.... مهاجر مغربي من فرنسا حلل ونافش
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13
2 - mounir الخميس 12 نونبر 2020 - 14:07
لا يمكن اجبارية التلقيح على المواطنين المغاربة فهدا ضد ما يخوله الدستور و القانون الا في حالة واحدة و هي ان بكون هدا الموطن مجرد من كل الحقوق الانسانية و الوضوعة وطنيا
و السلام
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0
3 - المهاجر الخميس 12 نونبر 2020 - 14:13
حسبنا الله ونعم الوكيل اليس في الدستور نص يقول ان لكل مواطن حق في العلاج اين الانساية اين التضامن ...على الدولة ان تتحمل هذه الكارتة المصحات عندنا كالمجازر قيمة النفس كقيمة جيبه غضب الله قريب
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9
4 - fraternité,hypocrisie الخميس 12 نونبر 2020 - 14:15
le covid devenu l"ami des cliniques privées,
covid ,l"ami ,qui gonfle la bourse des voraces,
fraternité musulmane ,le covid la mesure,il donne entre 1 million et 10 millions cts pour respirer ,pas d"argent tu creves,vas respirer chez toi,où est donc cette fraternité ,de l"hypocrisie
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2
5 - مواطن الخميس 12 نونبر 2020 - 14:15
مصاءب قوم عند قوم فواءد. ماهذه المهزلة والتلاعب بروح المواطنين. اين هي وعود الدولة في التكفل بمرضى كرونا بالمجان. كم هي نسبة المغاربة التي باستطاعتها دفع هذه المبالغ المرتفعة لسماسرة كرونا.
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2
6 - وديعة الخميس 12 نونبر 2020 - 14:17
مهنة الطب اصبحت تجارة مربحة ....!!...من ملائكة الرحمة.... الى تحار المال والاعمال بلغة طبية .
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7 - الحاج محمد الخميس 12 نونبر 2020 - 14:18
اين هو وزير الصحة الكل يتكلم على استغلال المصابين بكورونا من طرف المصحات الخاصة متى سيتدخل لفرض فاتورة موحدة ومنعهم من طلب شيك ضمانة والاداء كل 3 ايام على العلاج اهذا هو دور المصحات اكل اموال المرضى بالباطل. لم لا تتكفل المصحات بطلب la prise en charge من التامينات والتعاضديات واستخلاص مصاريف العلاج منهم مباشرة . هناك موءامرة على المرضى و استنزافهم وهم في حالة المرض متى ستتدخل وزارة الصحة اليس فيها رجل رشيد . لك الله يا وطني
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8 - وليد الخميس 12 نونبر 2020 - 14:19
عندما تتخلى الدولة على مواطنيها لتنهشهم الكلاب الضالة، لايمكن حل مشكل مافيا التعليم و الصحة الا بتدخل الدولة.
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9 - محمد أمستردام الخميس 12 نونبر 2020 - 14:20
لمادا المصحات الخاصة مجهزة بأحدث الأجهزة والمستشفيات العمومية تحتضر العديد منهم لا يتوفرن على Betadine وما بالكم بالأكسجين ......ولغير دلك يجب النضر في ميزانيات القطاع الصحي و التعليم يجب الرفع من ميزنياتهم الى 30 % وفتح المجال أمام الجيش لكي يقوم بتسير القطاع الصحي اما الحكومة والمسؤولين فقد قرأت عليهم الفاتحة
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10 - الواقعي الخميس 12 نونبر 2020 - 14:20
خاص تعرفو ان من بيده لجم و عقاب هذه المصحات الخاصة هم نفسهم ملاك لمصحات .يعني لا تنتظرو ان يتغير الوضع
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11 - lahcen الخميس 12 نونبر 2020 - 14:20
Ce qui est programmé entre les deux malheureusement.
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12 - الصحة في المغرب باختصار الخميس 12 نونبر 2020 - 14:20
ألى مشيتي السبيطار ديال الدولة غاتلقا الأهمال ولا مبالاة والوسخ وكلشي مهرس وقديم والطبيب خدام بسياسة موت ولاعيش ولا تعالج ماعندي غراض وحتى الفرملية كاتخليك هكاك موسخ برائحة كريهة حتى كاتجي مراتك أو أمك تنظفك وتبدليك يعني الدماغ حيواني السالير طالع حتى واحد مكايدير خدمتو والغريب ديما كايطالبو بالزيادة !!! أما الكلينيك عبارة على مجزرة مادية يمصو ليك الدم ديالك وهدفهم هو ربح الأموال الطائلة حتى بدون مايقدمو ليك العلاج والكتير منهم بحال الفنادق خمس نجوم والتطبيب صفر ووزارة الصحة مخلياهم يديرو لي بغاو بدون أي قانون يأطرهم أو يسقف ليهم ويحدد ليهم أتمنة العلاج والتطبيب والمبيت والمستعجلات حيت غير أطر صحية كبيرة ومعروفة فالوزارة عندها مصحات خاصة ديالها داكشي علاج الأغنياء كلهم يذهبون ألى الخارج للعلاج من رئيس الدولة ونتا نازل حيت فالمغرب عندنا وزارة قلة الصحة وما عندنا لاعناية ولا رحمة ولا أنسانية ولا كفائة في التطبيب ياك السالير دايز لهلا يقلب فالبشر
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13 - خالي العزيز الخميس 12 نونبر 2020 - 14:22
من هاجرة من المغرب والدة توفاة في السويسي .عرفت لا صحة والا هم يحزنون .فرنسا لحبيبة تطبيب لجميع وخالي تقولي رجع بلادك ....خليتهاليك....ربح بيها.....
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14 - youssef الخميس 12 نونبر 2020 - 14:26
هادا إجرام و تجارة في الأبدان البشرية في حق الإنسانية مصاصين دماء البشر. لاحول ولاقوة الا بالله الشافي والعافي
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15 - curieux de savoir الخميس 12 نونبر 2020 - 14:29
Question : Est -ce que on ne va pas obliger les étrangers vivants au Maroc et les MRE visitant au Maroc, de se piquer avec ce vaccin ou Non? En fin de compte le MRE sont aussi marocains comme nous. N'est-ce pas? Hhhh
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16 - ahmed الخميس 12 نونبر 2020 - 14:31
J'ai quelqu'un de la famille qui était en détresse respiratoire à cause du COVID. Aucune des clinques ne voulait le prendre parce que son état était avancé. Et le seul clinique qu'il voulait bien le prendre a exigé une somme de 70000 Dhs à l'avance et cash !!! Ce n'est plus des médecins c'est des mafieux ..... Moi j'appelle ça du vol organisé ......
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17 - oujdabensimo الخميس 12 نونبر 2020 - 14:32
انهم فعلا تجار المءاسي اللهم ابعد عنا الوباء و احفظ الجميع و لا تجعلنا ساعة في أيدي تجار المءاسي
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