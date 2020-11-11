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الرئيسية | مجتمع | أمزازي: الاستفادة من "التوظيف بالتعاقد" أبعدت العاطلين عن المقاهي

أمزازي: الاستفادة من "التوظيف بالتعاقد" أبعدت العاطلين عن المقاهي

أمزازي: الاستفادة من "التوظيف بالتعاقد" أبعدت العاطلين عن المقاهي
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:00

اعتبر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات مكّن من القضاء على البطالة في المغرب.

وأشار الوزير إلى أنه، منذ بداية التوظيف عن طريق ما كان يسمى بـ"التعاقد" في سنة 2016، تم إحداث خلال الدخول المدرسي الحالي والمقبل فقط ما مجموعه 102 ألف منصب.

وأضاف أمزازي، خلال تقديم ميزانية وزارته بمجلس النواب والتي استمرت لأزيد من 8 ساعات أمس الثلاثاء، أنه بفضل وتيرة التوظيف هاته التي بذلتها الحكومة "لم يعد اليوم الشباب كيدور في المقاهي، الحمد لله كلشي توظف"، وزاد أن حتى ظاهرة احتجاج تنسيقيات المعطلين أمام مؤسسة البرلمان لم تعد موجودة.

وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن قطاع التعليم اليوم يحظى بالأولوية بفضل التوجيهات الملكية، مشيرا إلى أن "ميزانية قطاع التعليم تشكل اليوم 22 في المائة من إجمالي ميزانية الدولة؛ لكن على الرغم من ذلك تستمر الإكراهات المالية سنوياً".

وأردف أمزازي أن ميزانية قطاعه انتقلت من 48 مليار درهم سنة 2012 إلى 72 مليار درهم في ميزانية 2021، معتبراً ذلك بمثابة "قفزة نوعية"، مضيفا أن كلفة التلميذ في سنة 2017 كانت تساوي 8400 درهم وانتقلت إلى 9211 درهما في 2019 بالعالم القروي، بينما في العالم الحضري كانت تساوي 6867 درهما في 2017 لتصبح 7850 درهما في 2019.

وبالنسبة للإشكالات التي تعتري التعليم بالقطاع الخصوصي، جدد وزير التّربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تأكيده على أن القانون الحالي يسمح له بمراقبة هذه المؤسسات التعليمية فقط من الناحية البيداغوجية؛ لكنه لا يسمح له التدخل في العقد القائم بين الأسر والمدارس الخاصة.

وبعد إشارته إلى قرب إصدار مرسومين جديدين سيؤطران علاقة المدارس الخاصة بالدولة، أكد أمزازي أن المؤسسات الخاصة، التي يدرس بها مليون تلميذ مغربي وتشغل 140 ألف بين الأساتذة والمستخدمين، قامت بمجهودات كبيرة خلال فترة كورونا، كاشفا أن 68 ألف مؤسسة خاصة أفلست وأغلقت أبوابها إضافة إلى أن 140 ألف تلميذ انتقل من التعليم الخصوصي إلى العمومي.

جدير بالذكر أن الميزانية الإجمالية للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بلغت، في مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، 71 مليارا و929 مليونا و454 ألف درهم، متراجعة بنسبة 0,68 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

المشروع أوضح التوجه نحو تعزيز اللامركزية، إذ تبلغ ميزانية الوزارة ضمنها فقط 1.6 في المائة؛ فيما 98.4 في المائة منها هي ميزانية مفوضة للأكاديميات الجهوية.

وقد توزعت الميزانية الإجمالية على قطاع التربية الوطنية بـ58 مليارا و862 مليونا و252 ألف درهم، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بـ12 مليارا و669 مليونا و13 ألف درهم، وقطاع التكوين المهني بـ398 مليونا و189 ألف درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - Abdelhadi الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:07
شكرا السيد الوزير. انا مبكيتش خدام فالقهوة بفضل سياسة رشيدة ظيالكم
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19
2 - محايد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:08
بكل حياد، أنا شخصيا أتفق معه في هذا الطرح.
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-40
3 - بالواااااااضح الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:09
أبعدت العاطلين عن المقاهي. ...يعني بلاصت ما يدوز الوقت في المقهى يدوزو في القسم....باي...باي. . باي يا المغرب....والله يكثر خيرك .....
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43
4 - استاذ متعاقد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:09
التوظيف في التعليم ليس صدقة من الوزير لكي يقول مثل هذا الكلام، بل تم بسبب افراغ التعليم من الاطر بسبب التقاعد والتقاعد النسبي ثم بسبب النمو الديمغرافي، كما ان الشباب الذين توظفوا يحملون شواهد عليا اجازة وماستر ودكتورة، وتواحدهم بالمقاهي تعبير عن فشل السياسات الحكومية في التعليم والتشغيل.
اليوم الاساتذة متواجدون في عملهم يؤدون واحبهم على احسن وجه وعلى الوزارة ان تعلم انهم لن يقبلوا بهذا النوع من التوظيف الهش ولن يتنازلوا عن حقهم في الادماج في الوظيفة العمومية حفظا لكرامتهم ولمرامة الاجيال القادمة.
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91
5 - Elbouhali الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:12
السلام عليكم انا بعد اخوتي غير فهموني واش هاد اعضاء الحكومة عايشين في المغرب ولا عابشين فيه عن بعد
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49
6 - ابن حطان الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:12
المتعاقدون نقضوا العهد والكثير منهم لا يملك رصيدا معرفيا وتأهيلا يؤهله لتعليم أبناء الأمة ومع ذلك يخرج الآن للشوارع بغية الإدماج بعد لمه من الشارع ، كلام السيد الوزير منطقي ومعقول الى حد كبير .
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-57
7 - مولاي احمد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:14
ياك سي امزازي هذا هو التدبير ديال لقطاع. صراحة امزازي لا يليق أن يكون وزيرا لقطاع حساس كوزارة التربية والتعليم. تصريحات عشوائية . غياب رؤية استراتجية لتدبير القطاع. احتجاجات بالجملة.بالدارجة كي ضرب وازكل. هذا امزازي من مخلفات الحقبة الاستعمارية. واش المغرب ما فيهش كفاءات. وزبر لا شخصية لا حضور لا هضرة مقادة . كلام سوقي وتافه. كثر التافعون في هذا الزمان. تيارك الله على وزير المتوجين والمتوجات.
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39
8 - كريمة الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:15
ومتى يستفيد المتشردين والمشرملين والمتسولين من عمل شريف لكي يخلو الشوارع والأزقة من شرهم
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35
9 - Said الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:16
واش هذ الناس لقاو شي مكان يدركو فيه. الله اكون في العون
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12
10 - تزارين الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:17
التوظيف بالتعاقد هو إملاء من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وهو توجه نحو تسليع التعليم والقضاء على الوظيفة العمومية... هذا التوظيف من يقبله اليوم ويدافع عنه سيرفصه مستقبلا عندما يكون أبناءه يشتغلون به.
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25
11 - رشيد من سلا الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:19
السيد الوزير تكلم على المراقبة البيداغوجية ولم يتكلم على العلاقة الأسر بالمؤسسات وهدا خطأ سيدي الوزير لابدمن قانون يحمي الأسر لأن التعليم قطاع استراتيجي
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12
12 - أستاذ متضرر الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:19
الوزارة الوصية تقول أنه غير مسموح لها بمراقبة المدارس الخصوصية إلا من الناحية البيداغوجية، طيب، ما نوع هذه المراقبة، ماهي آلياتها، وتيرتها، آثارها،...أنا شخصيا أعمل في القطاع الخصوصي ولا أرى أي أثر لهذه المراقبة اللهم إلا بعض المفتشين اللذين يتعاقدون مع مدارس خصوصية في إطار "تكوينات" لا تغير الواقع التربوي في شيء. ثم من سيحمي العامل في القطاع الخصوصي من الإستغلال المفرط والعمل لساعات طوال...ثم كيف عوضتم الأساتذة اللذين لم يتلقوا رواتبهم كاملة خلال فترة الحجر الصحي؟
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13
13 - البشير عزالدين الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:23
صحيح التعاقد مكن من توظيف اكثر و ااتاح امكانية لتشغيل العاطلين حاملي الشواهد و يرجى من الدولة ان تضاعف المناصب من 25 الف الى 150 الف لان الخصاص هائل و يمكن توظيف اكثر من 150 الف في التعليم
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-4
14 - hayat الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:24
في الاول الانسان يقول نلصق غي فاش ما كان المهم نجيب طرف خبز. و فوق هاد شي امضاء الالتزام على شغل بالتعاقد. و مين يقبلوه و يلصق و يتخلص يبدا يدور في كلامو و يحتج. على ماذا تحتجون ؟ كل شيء كان بالرضا و التوافق... حمدو الله شوي ربي يزيدكم من فضله.
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-11
15 - سمية كعواشي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:24
صحيح ماقاله امزازي...
انا هنا اؤكد مزاعم هدا الزعيم...
نريد نقل تجربة التعاقد الى مجلس النواب والمستشارين (الاجرة مضمونة بالحضور، وحتى البريمات تلغى ...)
ولما لا لاحقا الوزراء والمدراء ورؤساء الشركات وعمداء الجامعات واساتدة البحث العلمي...يجب ان لا نخجل من انفسنا، يجب ان تكون نضام التعاقد مع السفراء..
يجب ان تنقل تجربة التعاقد الى موضفي الامن والدرك والجيش..
الى خرجتو على التعليم والصحة، وماقاظينش توضفوا وتوفروا مناصب الشغل، وضمنو دا الامن فمن الاحسن ننتقلوا الى التعاقد في كل شي...
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11
16 - مصطفى ملو الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:24
أول وزير تربية وطنية في العالم يصرح بتوزيع الصدقات، بحال إلى مخدم عباد الله فالفيرمة ديالو.
راه نتا براسك لوكان كنتي فألمانيا واللا النرويج لوكان قتلتك البطالة لأن في تلك الدول التي تحترم شعبها مستحيل تكون وزير.
بحال هاد الخرجات البهلوانية والصبيانية تؤكد أننا فعلا مازلنا بعيدين جدا عن مستوى الدولة وأننا في مزرعة يمن علينا فيها بعضهم بالصدقة
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16
17 - النقد الذاتي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:29
"لم يعد اليوم الشباب كيدور في المقاهي، الحمد لله كلشي توظف"،.. هذا الوزير يتكلم عن المقاهي وكأنها وكر للمناكير والمفاسيد ونسي ان على كراسي المقاهي جلس عباقرة العالم. ومن على كراسيها مرت صفقات جعلت اصحابها من كبار الاغنياء
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8
18 - Mouad الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:32
اي شخص درس في المغرب لا اثق به سواء اساتدة او اطباء او اي قطاع المنضومة التعليمية بالمغرب فاشلة وبما ان التعليم فاشل فبطبيعة الحال جل القطاعات فاشلة كدلك
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0
19 - archiduque الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:32
الاستفادة من التوضيف بالتعاقد سترجع يوما ما المعطلين الى الجلوس في المقهى بعد انتهاء العقد.هدا هو المسكوت عنه
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6
20 - مواطنة 1 الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:34
ما يريد أن يقوله الوزير هو أن عدد كبير من المجازين كانوا عاطلين عن العمل وكان حلمهم شغل يكسبون منه لقمة عيشهم ، حتى أن منهم من استغل خضارا ، جزارا ، بائعا متجولا ... اليوم فتح لهم التوظيف بالتعاقد فرصة ثمينة لتحسين مستوى عيشهم وضمان وظيفة تليق بمسارهم الدراسي !!! من يقول عكس ذلك لم يجبره أحد على الموافقة منذ البداية على هذه الوظيفة علما منه ومن الجميع أنها بالتعاقد . ما عليه الا البقاء جالسا في مقهاه والتي يدفع ثمنها من جيب والديه ، أو الاشتغال في عمل حر ... لا أحد يجبرهم على التوقيع للتوظيف بالتعاقد وبعدها الخروج في اضرابات ضد التعاقد !!!! من يشتغل بضمير ومسؤولية لا يهمه ان كان العمل بتعاقد او بادماج ، ولكن الكثيرين يريدون الاستفادة من "بزولة" العمل المريح الذي ليس من ورائه محاسبة !!!!!
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-2
21 - وجدي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:36
لله الحمد والشكر.بهذا التصريح الغير مسبوق لمعالي الوزير يكون قد انتصر لنا ولمواقفنا نحن أصحاب التعاليق الناقدة البناءة ليس من أجل النقد فقط.بين سيادته أننا لم نكن نهذي أو نعلق وننتقد بدافع الحقد أو الفشل أو الفراغ.قلناها مرارا وتكرارا أن لنظام التوظيف بالعقد مزايا عديدة جدا.توظيف عدد مهول غير مسبوق من العاطلين ولو بشروط أدنى وانتشالهم من براثن العطالة القاتلة.وكذلك تجويد العمومي وتحسين مستوى العنصر البشري وتحفيزه على البذل والعطاء والإسمرار في ذلك .ولكني أعيب على السيد الوزير قوله بأن احتجاجات تنسيقيات العاطلين خفت من أمام البرلمان.أقول أن هذه الإحتجاجات عوضتها احتجاجات مشابهة في شكلها وصبيانيتها وعبثها يقوم بها هؤلاء الأساتذة المتعاقدون أطر الأكاديميات بل هي أكثر شغبا وضررا.كيف لا وهي تهدر الدراسة وتكرس التملص من العمل
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-4
22 - مجاز خارج الزمان الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:36
اذا كان كلشي توظف حسب منطوق سي الوزير فليعطينا رقما صحيحا عن عدد المجازين المعطلين.وليوصف لنا حالة من (دازهم قطار الوظيفة) و ليتحدث قليلا ن التعويض عن البطالة فالدورران في المقاهي يحتاج المصروف اسي الفاهم.وشكرا معالي الوزير
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3
23 - بلورة الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:36
يعني استغلال. هل عجزتم عن توظيفهم بشكل عادي كما هو الحال لمن سبقوهم ؟!!!! و هل يعقل أن يبقى شخص يشتغل في مكان طول حياته و آخر له الحق في الانتقال .... هل هذا منطق. أعطوا للمتعاقدين الحق في الانتقال و هنيونا من الصداع
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-1
24 - البلوشي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:37
إن صح هذا القول عن سعادة الوزير... وبهذه الصيغة التي تحمل في تجاويفها من الإحتقار ما تنوء بحمله الجبال فورب الناس إنه شخص حقير لا يحمل من التقدير والاحترام لأبناء بلاده إلا كما تحمل الحمير من الاسفار في سفر طويل وتحت جنح ليل بهيم ...الله المستعان على ما يصفون .
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4
25 - كريم الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:42
صراحة كلام الوزير صحيح لان الكثير من العاطلين كانوا يزاولون مهن بعيدة كل البعد عن التعليم ولسنوات عدة وكانوا لا يتم قبولهم حتى في الاختيار القبلي المبني على النقط واعرف الكثير منهم فلما فتحت مباريات التعاقد " نجحوا" بطريقة او بأخرى.والان ينقلبون على العهد ويريدون الوظيفة العمومية ؟ فلماذا لم تقبلوا لما كانت الوظيفة العمومية في التعليم ؟ فلماذا تقبلون الان بالتعليم بالتعاقد ولا تتقدمون لاجتياز مباريات في وزارات اخرى التي لا توظف بالتعاقد ؟؟؟
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4
26 - أمين الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:43
دخل شوف شحال وصل طلب الترشيح وقل هاد الكلام 400000 مترشح على 17000 منصب !!
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4
27 - السامرائي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:46
ينصر دينك أسي أمزازي.أعرف العديد منهم لم يكن يتوفر على ثمن مشروب في مقهى .والآن بعد وظفته الدولة بمؤهل جد متدني استقوى وتجبر وتمرد وقطع الطرقات وطالب بأشياء لم يتفق عليها.
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2
28 - جمال الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:48
مكرهتش دولة تلغي توضيف نهائياً حيت مجرد مكيتوضف شخص كايولي كايتمرد في عمل نهار يخدم وشهر ناعس فدار بحجة أنه مريض بارح مشيت دار ضو مالقيت حتى موضف مني سولت سوكريتي قاليا راهوم كيديرو مابغاو كايمشيو يتسارو ويخليو مكتب ديالهم فارغ
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3
29 - ملاحظ الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:50
كلام يصدر عن السيد وزير التعليم والناطق الرسمي للحكومة !!!؟
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0
30 - HASSAN الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:51
توظيفات بالجملة نعم ولكن على حساب التلاميذ الذين لا ذنب لهم .فاين تكوين هؤلاء الاساتذة كما كان من قبل يتطلب سنتين او ثلاث من التكوين
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1
31 - عقلية مخزنية الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:55
مقاربة هذه الوزارة كانت ولا تزال مبنية على عقلية أمنية مخزنية ترى أن غير اللازم أن يكون للأساتذة صف واحد وتكوين واحد و هيئة واحدة . ولتحقيق هذا الغرض كان تشتيت شملهم طريقة سلمية وذكية عبر تنويع مصادر إدماجهم في المنظومة التربوية . شي داخل بالاجازة وشي تعيين مباشر و شي بالتعاقد و شي خارج من cpr و شي خارج من ens و شي جاي من التبريز ... وهذا هو السبب الرئيسي في كثرة الإضرابات وتنوعها .
الأمر إذن مقصود ...
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-1
32 - نسيم الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:56
نعم ابعدتهم عن المقاهي...لكن هناك [مكانات] كثيرة للشباب العاطل في بلدي
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0
33 - mid medddo الأربعاء 11 نونبر 2020 - 11:56
المقاهي لها زوارها سواء كانوا موظفين أغير ذلك السيد الوزير ....
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-1
34 - محمد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 12:02
اصلا هد المتعاقدين معندهم لا تكوين لا دراية احسن كون خليتهم فالقهوة...

المعلم ففرانسا او انجلترا كيدوز 2 عامين فالتمرين فشي دولة افريقية او اسيوية
ومن بعد كيدوز 2 تحت تمرين واشراف استاد فبلادو
ومن بعد كيدوز 1 عام كمعلم تحت المراقبة
و العام الخامس عاظ كيترسم و يرجع معلم معترف به.

شفتو الفرق
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0
35 - خالد افران الأربعاء 11 نونبر 2020 - 12:03
الحقيقة ان التعليم الخصوصي افرغ جيوبنا لان الدولة تملصت من مسؤوليتها في مجال التعليم ، لان التعليم العمومي اصبح دون قيمة و السبب ليس في الدولة فقط بل حتى في اغلبية رجال التعليم بلا ضمير لا يقومون بواجبهم لانها اصبحت مهنة لمن يريد محاربة البطالة فقط ،في الماضي كان المعلم يعمل بتفاني و اخلاص اما الان فهدفه هو مذا سيربح اخر الشهر ، مع انني لا اعمم هناك قلة قليلة تعمل باخلاص .
كيف يعقل ان ثمن المدارس الخصوصية يصل الى الفين درهم في الحضانة فما بالك في الابتدائي و الابتدائي و الثانوي.
فالدولة هي من باعت القطاع لاصحاب الشكارة
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0
36 - حسن الأربعاء 11 نونبر 2020 - 12:03
سواء اتفقنا مع الوزير ام لا ،
فالاساتدة الدين توضفو عبر عقود العمل لا نتفق معهم جملة او تفصيلا في محاولاتهم واضرابهم عن العمل قصد الترسيم ،
لقد امضيت ووافقت بكل قواك العقلية ان تمضي على عقد التوضيف وليس الترسيم ،
والتلميد ضحية بين يديك ايها الاستاد الاناني الدي نقد الوعض...
هل يعقل متلا أن توقع على شراء منزل ما ، وتمضي فيه سنة ، وبعد دالك تطالب بارجاع مالك ؟؟
لمادا الناس في الغرب تمضي على عقود التوضيف بكل اريحية وتجاهد لفرض نفسها بالعمل الجاد ؟؟
لمادا تزعجوننا كلما قام الغرب بانتقادنا ، فامتم بسلوككم تعطون صورة سلبية عن جنينا واخلاقنا وديننا ....
اللي معجبو التوضيف بالتعاقد
مايوافق عليه مند البداية
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37 - عبدالحليم الأربعاء 11 نونبر 2020 - 12:05
هناك جزء من الحقيقة في كلام الوزير٠٠٠٠ لأ ن جيل تسعينات لم يحلم حتى باجتياز مباراة التعليم ٠٠٠٠٠٠
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0
38 - مواطن ملاحض الأربعاء 11 نونبر 2020 - 12:12
ان التعليم هو تكوين مواطن الغد فاهميته تفرض توضيف اطر متكونة في البداغوجيا و التكوين
و ليس التعليم مجال لامتصاص البطالة و خاصة بطالة خرجي التعليم الذي تأكد من فشل كل السياسات السابقة وهو نفس المصير لسياسة الحالية
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0
39 - اللعبة الأربعاء 11 نونبر 2020 - 12:13
اه وظفتو الأساتذة ب 5000 dh واجي شوف فين كيشتغلو والبعد عن الأسرة والماندا طبع منها شري منها باش تكتب كري منها كول منها. نحلف اسي امراري أن معظم الأساتذة لايقومون بواجبهم نكاية فيكم وانتقاما منكم واولاد الشعب ليسوا ضحية الأساتذة بل ضحية سياساتكم المتعنتة. كتقول التلميذ كي تقام على الدولة ب 7500 du والله مكتحشم تشربوا لو شكارة ب 260 ريال والأدوات ب 100 du وفي المطعم تيعطيوهم بيمو ديال درهم مرة في الأسبوع والله يعطينا وجهك
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40 - خدوج الأربعاء 11 نونبر 2020 - 12:13
يعني السي لوزير كيقول التعليم مهنة من لا مهنة له ... أبهذا المنطق سيتم الرقي بتعليم بلادنا ..الاصلاحات محكومة بالفشل مسبقا
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41 - لحسن الأربعاء 11 نونبر 2020 - 12:15
سيدي الوزير لم يتم توظيف جميع الشباب وانا منهم وقد أصبحت كهلا والبطالة لازالت تنخر جسدي وعقلي الذي لم يعد يقوى حتى على التفكير. جلوس الشباب الحامل للشواهد العليا في المقاهي سيدي الوزير راجع إلى السياسة المتبعة والتي تسعى إلى جعل حاملي الشواهد عرضة للضياع والدمار. الأجدر سيدي الوزير أن تبحثوا عن حلول تخرج كل حامل لشهادة عليا من البطالة مهما كان تخصصه وسنه. و الكلام يطول والله المستعان
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42 - نورالدين المعتدل الأربعاء 11 نونبر 2020 - 12:22
الاحترام الجليل والود والتكبير للسيد الوزير والله نعم الوزير
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-1
43 - موحا الأربعاء 11 نونبر 2020 - 12:22
تصريح صريح يهم اصحاب المقاهي اكثر من المعنيين بالامر..
بقائهم متعلق بمستوى البطالة في البلاد
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44 - مسمرير تنغير الأربعاء 11 نونبر 2020 - 12:22
خرجتوهوم من لقهاوي وضيعتو المدرسة وخرجتو على اولاد الشعب عمرتو بيهوم غير الاقسام وصافي
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45 - خاليلوزيتش الأربعاء 11 نونبر 2020 - 12:27
متفق مع السيد الوزير، ولكن المشكل المطروح هو أننا لازلنا نقصد المقاهي ليلا.. هل بإمكان السيد أمز إزي أن يوفر لنا عملا ليليا إضافيا حتى يبعدنا عن المقاهي.. هادو قالو لترامب ما عارف والو! . الشعبوية المنحطة
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