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كُتّاب وآراء
أمزازي: الاستفادة من "التوظيف بالتعاقد" أبعدت العاطلين عن المقاهي
اعتبر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات مكّن من القضاء على البطالة في المغرب.
وأشار الوزير إلى أنه، منذ بداية التوظيف عن طريق ما كان يسمى بـ"التعاقد" في سنة 2016، تم إحداث خلال الدخول المدرسي الحالي والمقبل فقط ما مجموعه 102 ألف منصب.
وأضاف أمزازي، خلال تقديم ميزانية وزارته بمجلس النواب والتي استمرت لأزيد من 8 ساعات أمس الثلاثاء، أنه بفضل وتيرة التوظيف هاته التي بذلتها الحكومة "لم يعد اليوم الشباب كيدور في المقاهي، الحمد لله كلشي توظف"، وزاد أن حتى ظاهرة احتجاج تنسيقيات المعطلين أمام مؤسسة البرلمان لم تعد موجودة.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن قطاع التعليم اليوم يحظى بالأولوية بفضل التوجيهات الملكية، مشيرا إلى أن "ميزانية قطاع التعليم تشكل اليوم 22 في المائة من إجمالي ميزانية الدولة؛ لكن على الرغم من ذلك تستمر الإكراهات المالية سنوياً".
وأردف أمزازي أن ميزانية قطاعه انتقلت من 48 مليار درهم سنة 2012 إلى 72 مليار درهم في ميزانية 2021، معتبراً ذلك بمثابة "قفزة نوعية"، مضيفا أن كلفة التلميذ في سنة 2017 كانت تساوي 8400 درهم وانتقلت إلى 9211 درهما في 2019 بالعالم القروي، بينما في العالم الحضري كانت تساوي 6867 درهما في 2017 لتصبح 7850 درهما في 2019.
وبالنسبة للإشكالات التي تعتري التعليم بالقطاع الخصوصي، جدد وزير التّربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تأكيده على أن القانون الحالي يسمح له بمراقبة هذه المؤسسات التعليمية فقط من الناحية البيداغوجية؛ لكنه لا يسمح له التدخل في العقد القائم بين الأسر والمدارس الخاصة.
وبعد إشارته إلى قرب إصدار مرسومين جديدين سيؤطران علاقة المدارس الخاصة بالدولة، أكد أمزازي أن المؤسسات الخاصة، التي يدرس بها مليون تلميذ مغربي وتشغل 140 ألف بين الأساتذة والمستخدمين، قامت بمجهودات كبيرة خلال فترة كورونا، كاشفا أن 68 ألف مؤسسة خاصة أفلست وأغلقت أبوابها إضافة إلى أن 140 ألف تلميذ انتقل من التعليم الخصوصي إلى العمومي.
جدير بالذكر أن الميزانية الإجمالية للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بلغت، في مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، 71 مليارا و929 مليونا و454 ألف درهم، متراجعة بنسبة 0,68 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
المشروع أوضح التوجه نحو تعزيز اللامركزية، إذ تبلغ ميزانية الوزارة ضمنها فقط 1.6 في المائة؛ فيما 98.4 في المائة منها هي ميزانية مفوضة للأكاديميات الجهوية.
وقد توزعت الميزانية الإجمالية على قطاع التربية الوطنية بـ58 مليارا و862 مليونا و252 ألف درهم، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بـ12 مليارا و669 مليونا و13 ألف درهم، وقطاع التكوين المهني بـ398 مليونا و189 ألف درهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
اليوم الاساتذة متواجدون في عملهم يؤدون واحبهم على احسن وجه وعلى الوزارة ان تعلم انهم لن يقبلوا بهذا النوع من التوظيف الهش ولن يتنازلوا عن حقهم في الادماج في الوظيفة العمومية حفظا لكرامتهم ولمرامة الاجيال القادمة.
انا هنا اؤكد مزاعم هدا الزعيم...
نريد نقل تجربة التعاقد الى مجلس النواب والمستشارين (الاجرة مضمونة بالحضور، وحتى البريمات تلغى ...)
ولما لا لاحقا الوزراء والمدراء ورؤساء الشركات وعمداء الجامعات واساتدة البحث العلمي...يجب ان لا نخجل من انفسنا، يجب ان تكون نضام التعاقد مع السفراء..
يجب ان تنقل تجربة التعاقد الى موضفي الامن والدرك والجيش..
الى خرجتو على التعليم والصحة، وماقاظينش توضفوا وتوفروا مناصب الشغل، وضمنو دا الامن فمن الاحسن ننتقلوا الى التعاقد في كل شي...
راه نتا براسك لوكان كنتي فألمانيا واللا النرويج لوكان قتلتك البطالة لأن في تلك الدول التي تحترم شعبها مستحيل تكون وزير.
بحال هاد الخرجات البهلوانية والصبيانية تؤكد أننا فعلا مازلنا بعيدين جدا عن مستوى الدولة وأننا في مزرعة يمن علينا فيها بعضهم بالصدقة
الأمر إذن مقصود ...
المعلم ففرانسا او انجلترا كيدوز 2 عامين فالتمرين فشي دولة افريقية او اسيوية
ومن بعد كيدوز 2 تحت تمرين واشراف استاد فبلادو
ومن بعد كيدوز 1 عام كمعلم تحت المراقبة
و العام الخامس عاظ كيترسم و يرجع معلم معترف به.
شفتو الفرق
كيف يعقل ان ثمن المدارس الخصوصية يصل الى الفين درهم في الحضانة فما بالك في الابتدائي و الابتدائي و الثانوي.
فالدولة هي من باعت القطاع لاصحاب الشكارة
فالاساتدة الدين توضفو عبر عقود العمل لا نتفق معهم جملة او تفصيلا في محاولاتهم واضرابهم عن العمل قصد الترسيم ،
لقد امضيت ووافقت بكل قواك العقلية ان تمضي على عقد التوضيف وليس الترسيم ،
والتلميد ضحية بين يديك ايها الاستاد الاناني الدي نقد الوعض...
هل يعقل متلا أن توقع على شراء منزل ما ، وتمضي فيه سنة ، وبعد دالك تطالب بارجاع مالك ؟؟
لمادا الناس في الغرب تمضي على عقود التوضيف بكل اريحية وتجاهد لفرض نفسها بالعمل الجاد ؟؟
لمادا تزعجوننا كلما قام الغرب بانتقادنا ، فامتم بسلوككم تعطون صورة سلبية عن جنينا واخلاقنا وديننا ....
اللي معجبو التوضيف بالتعاقد
مايوافق عليه مند البداية
و ليس التعليم مجال لامتصاص البطالة و خاصة بطالة خرجي التعليم الذي تأكد من فشل كل السياسات السابقة وهو نفس المصير لسياسة الحالية
بقائهم متعلق بمستوى البطالة في البلاد