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الرئيسية | مجتمع | خبير في النظم الصحية يقارب "تلقيح المغاربة" خلال الأسابيع المقبلة

خبير في النظم الصحية يقارب "تلقيح المغاربة" خلال الأسابيع المقبلة

خبير في النظم الصحية يقارب "تلقيح المغاربة" خلال الأسابيع المقبلة
هسبريس - أمال كنين
الخميس 12 نونبر 2020 - 12:00

قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إن اللقاح الذي سيبدأ به المغرب حملته التطعيمية ضد "كوفيد 19" هو اللقاح الذي تطوّره شركة سينوفارم الصينية، الذي شارك المغرب في المرحلة الثالثة من أبحاثه السريرية.

وأوضح حمضي أن هذه المرحلة المتقدمة عالميا في الحصول على اللقاح مبكرا وبكميات محترمة وجيدة بفضل التدخل الملكي المباشر، مضيفا: "هذا التدخل والتتبع اليومي والمبكر والاستباقي هو الذي مكن من موقعة المغرب في مربع الدول التي ستتلقح سكانها بشكل مبكر وواسع".

وأشار المختص إلى أن الصين لها لقاحات أخرى في مراحل متقدمة، موضحا أن البلاد ستشرع في تلقيح 5 ملايين مغربي ابتداء من دجنبر المقبل بـ10 ملايين جرعة من اللقاح الصيني، وسيتم تلقيح المهنيين الصحيين والأمن والعاملين في السلطة والمهن التي في الصفوف الأولى ورجال التعليم والفئات الهشة في مرحلة أولى".

وأكد حمضي أن "الأسابيع المقبلة ستكون قاسية علينا وبائيا، وبالوفيات للأسف. حتى وإن شرعنا في التلقيح في دجنبر ووصلت دفعات أخرى من اللقاح نفسه أو لقاحات أخرى".

وأبرز المختص أن "الأمر يتطلب شهورا عديدة للوصول إلى تلقيح عدد كبير من الناس؛ حتى نتمكن من تطعيم نسبة مئوية من المغاربة تضمن ما يسمى بمناعة القطيع أو المناعة الجماعية، أي المناعة الجماعية التي تحمي الناس التي تم تلقيحها أو حتى الذين لم يتم تلقيحهم لسبب ما. لذلك، علينا مواصلة احترام الإجراءات الحاجزية لأشهر عديدة أخرى احتراما تاما، على الأقل حتى منتصف يونيو المقبل".

وأشار حمضي إلى أن هذا اللقاح استعمل بشكل واسع في الصين والإمارات والأرجنتين كتلقيح وليس فقط كدراسات سريرية.

وأوضح المتحدث ذاته أن الأهداف الأساسية ستكون هي حماية المواطنين ضد مرض "كوفيد 19"، وخصوصا التقليل من الحالات الخطرة والوفيات، إلى جانب السماح بحياة اجتماعية ودورة اقتصادية حية والقضاء على الوباء أو على الأقل محاصرته .

وأضاف قائلا: "لم يتم تسجيل أية مضاعفات مهمة بسبب حقن اللقاح خلال الدراسات السريرية التي أجريت على هذا اللقاح، سواء تلك التي أجريت في المغرب أو في الدول الأخرى المشاركة في هذه الدراسات؛ ما عدا بعض حالات ارتفاع الحرارة البسيطة أو آلام على مستوى مكان الحقنة، وهي أمور متوقعة ومقبولة".

ونبّه الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية إلى أن المغرب عقد اتفاقا لشراء لقاحات من أسترا زينيكا، ويتفاوض مع مختبرات أخرى مثل فايزر وجونسون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - أمازيغي باعمراني الخميس 12 نونبر 2020 - 12:08
زينوا لنا التلقيح الملغوم ، لا أريد تلقيحا خليتو ليكم .
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48
2 - نذير الخميس 12 نونبر 2020 - 12:10
حسب الخبراء التلقيح يستوجب على الأقل 10 سنوات من البحث والتجارب من أجل التأكد من فعاليتة وعدم المضاعفة ،وإلا لماذا لم نقضي بعد على أمراض سرطانية أوجنسية فيروسية .البحث العلمي متقدم في النانوتكنولوجي وهي جزء 1م/مليارلاترى بالمنظارولابالسكانيرالحالي وهي شريحة من معدن مبرمج يسري في الذاث بعد تلقيحه مجرى الدم ليقوم بعلاج العضوالمريض أوبتنظيم إفرازات وهذا جميل ،إلاأن الجانب السلبي هوبرمجة مؤثرة على السلوك والدماغ ممكن التحكم فيها عن بعد وهذا ليس بغريب لأن هناك علم يقرأ نشاط والأوامرالمنبعثة من الدماغ!ومستخدم حاليا في التحكم بٱلة ما بمجرد أن تفكرفي ذلك .
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29
3 - aziz الخميس 12 نونبر 2020 - 12:13
لا وجود لأي لقاح رسمي صادقت عليه منظمة الصحة العالمية والمغرب سيخاطر بصحة شعبه ورميه الى المجهول ٠ومن يثق في الصين الشيوعية فهو أحمق٠
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86
4 - ساخط الخميس 12 نونبر 2020 - 12:18
بعد التلقيح ساصبح روبو وسانسى كل شكاياتي المرماة في الرفوف في جل الادارات وساسابق الزمن لاكون يوم الانتخابات والتصويت من الاواءل واقول نعم وانسى كلمة لا لن اعتصم لن اضرب لن اشكو لن اعبر لن اشارك لن افهم لن اطالب لن اناقش حتى مماتي سيصبح متحكما فيه الايادي الغير الامنة مابقيت وداعا ياوطني الحبيب وداعا الى الابد
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31
5 - شكرا لجلالة الملك الخميس 12 نونبر 2020 - 12:19
شكرا لكم يا جلالة الملك، على مجهوداتكم، ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء يا رب يا رب يا رب
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-69
6 - gabbas الخميس 12 نونبر 2020 - 12:21
هل التلقيح له علاقة بالعقيدة ’ة
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-24
7 - كريمة الخميس 12 نونبر 2020 - 12:25
يجب على جميع المغاربة أن يقوم بالتلقيح ضد الكوفيد لأنه قالها لنا ملكنا فيجب أن نطيع أوامر ولي أمرنا لأن سيدنا يحب شعبه ويسهر على سلامته وكرامته ويوفر له العيش الكريم يحبه مثلما يحب عائلته الصغيرة كلنا سواسية عنده في الرفاهية والعدالة،إن سيدنا رجل طيب ومعقول وصادق وأمين يحب سوى مصلحتنا لهذا يجب أن نلبي دعوة أمير المؤمنين ولو كلف لنا هذا التلقيح حياتنا وحياة أبنائنا نحن فداء لملكنا ووراءه
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-113
8 - النقد الذاتي الخميس 12 نونبر 2020 - 12:27
صار كل متدخل بخصوص اللقاح الصيني يرمي الكرة في مرمى الملك والتهرب من المسؤولية او تقديم الاستشارة.. لو قدر لهذا اللقاح مضاعفات سلبية فسيكون الملك هو المسؤول الأول وهذا هو خلاصة كلامهم المبطن..
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47
9 - منعش سياحي الخميس 12 نونبر 2020 - 12:29
اودي غير طلقونا الله يرحم الوالدين اغرقنا صافي.
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10
10 - Prof. de microbiologie الخميس 12 نونبر 2020 - 12:36
كل اللقاحات التي هي في المقدمة سواء كانت أمريكية ،صينية أو أخرى فإنها توجد اليوم في المرحلة الثالثة (الفعالية والفوائد / المخاطر) ، عادة تستمرهذه المرحلة من ثلاث إلى خمس سنوات (ونظرا لخطورة الوضع الكل يسرع ) تختبر التجارب الآلاف ، من الناس من حيث نسبة الفائدة / المخاطر للقاح. تتيح هذه الدراسات المحورية تحديد الشروط والاحتياطات لاستخدام اللقاح ، وفي النهاية ، التقدم بطلب للحصول على ترخيص التسويق لوكالات الأدوية. وفي الصين مثلًا بدأالتلقيح بالفعل رغم أن اللقاحات الصينية الأربعة الأكثر تقدمًا ، لم يمر أي منها بالمرحلة الثالثة لكن السلطات الصينية أعطت الضوء الأخضر لاستخدام في حالات الطوارئ البعض منها.

عندما يتم الحصول على رخصة التسويق للِّقاح ، فإنه يدخل مرحلة اليقظة الدوائية ، والتي تسمى أحيانًا المرحلة الرابعة و التي تدوم عدة سنوات. يتم تشجيع المرضى والأطباء على الإبلاغ عن الآثار الجانبية وتحسين اللقاح.
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17
11 - كاظم الخميس 12 نونبر 2020 - 12:37
على المنابر الإعلامية الفرنسية ، الشكوك تحوم حول لقاح pfizer وغيرها من اللقاحات، ويطالبون بعدم التسرع في إقتنائها. حيث السواد الاعظم من الفرنسيين لايبدو أي حماس للقاح، بل، الشك والإرتياب...لذلك، سوف يكون سابقا لأوانه التكهن على نجاعتها، مع الخشية من تأثيرها على جينات وخلايا الجسم ووو....فتذهب ملايير الأورو الى جيوب l'élite، وبيل جيتس ( دائما حاضر في مثل هذه المناسبات ) طبعا.
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9
12 - بائع القصص الخميس 12 نونبر 2020 - 12:37
اين لمعلومات عن نسبة فعالية هذا اللقاح؟
الم تسجل البرازيل حالات وفيات وقامت بمنعه والخروج من الاتفاقية ؟
لماذا الدول الأوروبية و الأمريكية كلها تعلق الأمل على لقاح فايزر؟ هل بسبب نجاعته او لعدم وجود مضاعفاته؟
اليس للمواطن حق في المعلومة؟
اريد ان ترفع الوصاية عن المواطنين وإعطاء لكل فرد كرامته في اختيار اللقاح الذي يرغب فيه وما اذا اراد التلقيح ام لا ! نحن لسنا فئران تجارب !
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36
13 - Mounir الخميس 12 نونبر 2020 - 12:38
ماعلينا سوى ماتسببت به شواحن الهواتف الصينية من احراق عدد كبير من الشقق,وكم تسببت به سخانات الغاز الصينية من اموات.
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23
14 - لحنين احمد الخميس 12 نونبر 2020 - 12:39
سلام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارفع عنا هدا الوباء قريبا انشاء الله
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14
15 - عادل الخميس 12 نونبر 2020 - 12:42
اش من تلقيح 10 ملايين فقط واش المغرب فيه غير 5 ملايين
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-7
16 - Pfizer الخميس 12 نونبر 2020 - 12:43
اذا نطقت شركة فايزر,فما على الجميع الا ان يستمع. امابالنسبة للصين فمصداقيتها ضعيفة.
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0
17 - أجديد الخميس 12 نونبر 2020 - 12:45
يفوت النص ف 2021 عاد غايوصلكم اللقاح أخوتي غا تهناو هههه
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-3
18 - متتبع الخميس 12 نونبر 2020 - 12:50
التلقيح سيبدأ نهاية دجنبر وبداية يناير2021, الصين لقحت مليون مواطن فقط وهذا رقم قليل جدا ويثر الشكوك لكون ساكنتها تتعدى مليار و400 نسمة. لقاح Pfizer فعال ولكن يجب تخزينه في درجة حرارة °80- وهو أمر صعب جدا لأنه يجب استخدام المجمدات الطبية الحيوية بدرجة حرارة منخفضة للغاية والتي تبلغ قيمتها عدة آلاف من اليورو, ولكون أيضا معظم الطائرات Cargo ومراكز التخزين والشحن والمستشفيات لا تتوفرعلى هاته الاجهزة المتطورة للحفاظ على اللقاح في درجة برودة منخفظة جدا.هناك تقنيات أخرى ستستعمل وهي تركيب اللقاحات في الجليد الجاف الذي يحافظ على درجة حرارة التجميد اللازمة لفترات قصيرة, سيكون الثلج الجاف (الشكل الصلب من ثاني أكسيد الكربون) أيضًا أفضل سلاح لإبعاد اللقاح عن المجمدات. من الناحية العملية تتمتع اللقاحات الأخرى قيد التطوير (AstraZeneca و Moderna و Sanofi) بافضلية كبيرة حيث يمكن تخزينها في درجات حرارة تقليدية وبالتالي ستكون أسهل في الاستخدام.
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13
19 - الحاج قدور الخميس 12 نونبر 2020 - 12:52
عندما فرض التجنيد الاجباري على الشباب المغاربة، كان الكل يولول وينتقد ويتخوف ويحمل الحكومة والملك المسؤولية والكل يرفض....
لكن اصبح اليوم الكل يبكي ويشتكي ويطلب من اجل تسجيله في التجنيد الاجباري بل هناك من يبحث عنه بالمقابل....
يصعب ان تفهم عقلية المغربي ...عشاق ملال
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-19
20 - واحد من لمداويخ الخميس 12 نونبر 2020 - 12:58
يجب تجربة لقاح COVID-19 أولا على كبار المسؤولين في الوطن

إن نجوا ، فاللقاح آمن وإن ماتوا ، فالبلد آمن

إن كنتم مخلصين في أعمالكم فافعلوا ، هذا رأي الشعب

وبعد المسؤولين ابدأوا بِمَامَاكُم فرنسا

ونحن يأتي دورنا بعد 10 سنين بعد ما نعرف جوانب هذا اللقاح

نحن لسنا فئران تجارب
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29
21 - المغربي الخميس 12 نونبر 2020 - 13:00
لماذا يلقح المغاربة أولا وليس أي شعب آخر في العالم؟

لماذا تتجاهل السلطات أسئلة المغاربة وتخوفاتهم المشروعة وتمضي قدما؟

هل نحن شعب ومواطنون لنا رأي أم مجرد حشود تساق كالقطيع؟

لماذا صمتت كل النخب السياسية والنقابية والحقوقية؟
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22
22 - المغربي الخميس 12 نونبر 2020 - 13:03
كم الأمر معقد حينما تدبر شؤون شعب بليد و متخلف:قبل أن تنطق بكلمة واحدة يقولون إنك على غير صواب...يا للعجب
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-2
23 - الرد على تعليق الخميس 12 نونبر 2020 - 13:17
الرد على صاحب التعليق 3 والمسمىaziz
نعم جل المعلقين أصبحوا خبراء في كل شيء ويعرفون كل شيء ويتخوفون من مؤامرة العالم عليهم ، يا سبحان الله ،يقول المثل المغربي :" أش غ تدي الموت من الدار الخاليا" نحن دولة صعيفة فقير وهبنا الله ملكا يريد انقاذ شعبه ، لكن هؤلاء الناس أكثر جهلا .
بالنسبة لصاحب التعليق رقم 3 الذي لايثق في الصين لكونها شيوعية فقط ، المؤامرة في مخيلتك لوحدك ، فأمثال هؤلاء من يجر البلاظ إلى الخلف . سامحكم الله
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-4
24 - Youssef الخميس 12 نونبر 2020 - 13:18
أطالع يوميا دايلي ميل الإنجليزية وواشنطن بوست الأمريكية إضافة إلى ذي نيويوركر تايمز . لم أسمع بأن هذا اللقاح استعمل في الإمارات والأرجنتين. بل سمعت ان البرازيل اوقفوا تجربتى هذا اللقاح الذي تسبب في حادث خطير. وانتوا باراكا من الدعاية اللقاح اقسم إنكم تجهلون عواقبه وأنكم لا تعرفون عنه شئا
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2
25 - ALHAK الخميس 12 نونبر 2020 - 13:18
يجب استعمال لقاح من انتاج شركة المانية وامريكية

فهو فعال ودون مضاعفات خطيرة اما اللقاحات الروسية

والصينية والبريطانية فيجب استبعادها
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-1
26 - Hakim الخميس 12 نونبر 2020 - 13:26
اللقاح الصيني مثل السلع الصينية التي تعرض في درب غلف.
هناك أخبار غير مؤكدة تتحدث عن توقيف نفس اللقاح في البرازيل ولم نشهد ان الصين تلقح أبنائها على مستوى واسع في الصين بنفس اللقاح. منظمة الصحة العالمية التابعة ولاءا للصين لم تعترف لحد الأن رسميا باللقاح الصيني ولم تتبناه. هناك علامات استفهام كثيرة وليس من الحكمة السعي الى السبق وأن نطبل بأننا كنا سباقين لكذا وكذا مع المغامرة بصحة المواطنين. هناك مثال مغربي يقول "غير السفانجية هما اللي كيوصلو لوالا للسوق.... والخبار كيجيبوه اللخرين"
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1
27 - مواطن مقهور الخميس 12 نونبر 2020 - 13:35
أعتقد ان المغرب تريد ان تظفر بدولة الصين لكي تعترف لها بالصحراء وخصوصا في مجلس الأمن
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-2
28 - jawaw الخميس 12 نونبر 2020 - 13:38
لست ضد التلقيح لكن سؤال للمختصيين هناك علماء جدا مشهورين في علم الفيروسات طلعو باستنتاج مؤخرا ان الفيروس الرائج الان باعالم هو SARS-COV2وليس كوفيد 19 له>ا هل التلقيح ضد الاول ام التاني علما ان التاني يفتك ويقتل سريعا من الاول وانه اعراضه سريعة الاختراق في الجهاز التنفسي فكيف سيكون التلقيح عن فيروس انتقل جينيا وتحول الى نوع اخر مع ان اللقاح لمعرفة جدارته لابد من سنوات طويلة لكي تظهر الجوانب السلبية او الايجابية فيه اللهم ارفع عنا الوباء من عندك يارب العالمين
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0
29 - Saïd said الخميس 12 نونبر 2020 - 13:59
H.A.A.R.P
MK-ultra
Nanotechnologies
Bay bay
قسم ابليس راه يتحقق
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1
30 - بلورة الخميس 12 نونبر 2020 - 14:03
ههههه كم أتمنى أن يرى الملك بأم عينه ملي غادي يبقى بنادم طايح بحال الدبان فالشوارع بسبب لقاحه الصيني، ديك الساعة نشوفوا "الخطاب" ديالو واش غادي يبلور فيه
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-1
31 - aghbal الخميس 12 نونبر 2020 - 14:08
ما هي نتائج الاختبارات والتجارب؟ من تلقى هذا اللقاح وكيف؟ سمعت الكثير من الناس يتحدثون عن مرضى يحصلون على لقاح دون معرفة ما يدور حولهم؟
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0
32 - عمي الخميس 12 نونبر 2020 - 14:13
الان استمع الى احد اكبر علماء العصر الحديث في مجال الجينات يتحدث على قنات فرنسية .قالوا له لو خيروك بين اللقاحات ماذا تختار قال لهم أختار اللقاح الصيني .المهم دابا كتعلقوا وامنين يبداو ايلقحوا غادي نلقاكم انثما اللولين تتزاحموا ابحال اللي اوقع مع لقاح الانفرونزا.
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0
33 - لو سكت اللدين لا يعلمون !!!؛ الخميس 12 نونبر 2020 - 14:31
الكل يفتي ويعلق واثقا من معلوماته التي اقتناها من سوق علق.
من المعلقين من لا يفرق بين اسم الفيروس(sars cov2) والمرض(covid 19)
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0
34 - نفخوه الخميس 12 نونبر 2020 - 14:32
لمادا هاد شؤم وتشاؤم كيف ما دارو معاكم وحلة عقلية شعودة وكلاخ
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