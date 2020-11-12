24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:54
|13:17
|16:05
|18:30
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حادثة سير مروعة
- العلمي: المغرب يصنع أجهزة التنفس الاصطناعي وأسِرّة الإنعاش
- استدعاء النصيري للمنتخب يثير استياء إشبيلية
- مهدي بنعطية يميط اللثام عن مستقبله في الملاعب
- القوات المسلحة تستعرض تدخلاتها خلال الجائحة
بين "اللاسلم واللاحرب" .. قضية الصحراء المغربية أمام منعطف حاسم (5.00)
"إيسيسكو ورابطة العلماء" تُعدَّان أوّل دليل لتفكيك خطابات التّطرّف (5.00)
الإدارات والمؤسسات العمومية لا تستجيب لشكايات "طلب المعلومات" (5.00)
توقيع اتفاقيات استثمارية بالمغرب يروم تعويض الاستيراد من الخارج (5.00)
- البوليساريو تدق طبول الحرب وتعلن "إغلاق الكركرات بشكل نهائي" - (227)
- رصيف الصحافة: شركات ولوبيات تحتكر سوق "بيع الهواء للمغاربة" - (104)
- حكومة موريتانيا تحاول التوسّط لإنهاء فوضى البوليساريو بالكركرات - (82)
- هذه تفاصيل قضية بتر يد رضيع داخل مستشفى "الدراق" في زاكورة - (72)
- مغاربة يُلصقون لقاح كورونا بـ"المؤامرة" .. تجسس وتحولات جينية - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خبير في النظم الصحية يقارب "تلقيح المغاربة" خلال الأسابيع المقبلة
قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إن اللقاح الذي سيبدأ به المغرب حملته التطعيمية ضد "كوفيد 19" هو اللقاح الذي تطوّره شركة سينوفارم الصينية، الذي شارك المغرب في المرحلة الثالثة من أبحاثه السريرية.
وأوضح حمضي أن هذه المرحلة المتقدمة عالميا في الحصول على اللقاح مبكرا وبكميات محترمة وجيدة بفضل التدخل الملكي المباشر، مضيفا: "هذا التدخل والتتبع اليومي والمبكر والاستباقي هو الذي مكن من موقعة المغرب في مربع الدول التي ستتلقح سكانها بشكل مبكر وواسع".
وأشار المختص إلى أن الصين لها لقاحات أخرى في مراحل متقدمة، موضحا أن البلاد ستشرع في تلقيح 5 ملايين مغربي ابتداء من دجنبر المقبل بـ10 ملايين جرعة من اللقاح الصيني، وسيتم تلقيح المهنيين الصحيين والأمن والعاملين في السلطة والمهن التي في الصفوف الأولى ورجال التعليم والفئات الهشة في مرحلة أولى".
وأكد حمضي أن "الأسابيع المقبلة ستكون قاسية علينا وبائيا، وبالوفيات للأسف. حتى وإن شرعنا في التلقيح في دجنبر ووصلت دفعات أخرى من اللقاح نفسه أو لقاحات أخرى".
وأبرز المختص أن "الأمر يتطلب شهورا عديدة للوصول إلى تلقيح عدد كبير من الناس؛ حتى نتمكن من تطعيم نسبة مئوية من المغاربة تضمن ما يسمى بمناعة القطيع أو المناعة الجماعية، أي المناعة الجماعية التي تحمي الناس التي تم تلقيحها أو حتى الذين لم يتم تلقيحهم لسبب ما. لذلك، علينا مواصلة احترام الإجراءات الحاجزية لأشهر عديدة أخرى احتراما تاما، على الأقل حتى منتصف يونيو المقبل".
وأشار حمضي إلى أن هذا اللقاح استعمل بشكل واسع في الصين والإمارات والأرجنتين كتلقيح وليس فقط كدراسات سريرية.
وأوضح المتحدث ذاته أن الأهداف الأساسية ستكون هي حماية المواطنين ضد مرض "كوفيد 19"، وخصوصا التقليل من الحالات الخطرة والوفيات، إلى جانب السماح بحياة اجتماعية ودورة اقتصادية حية والقضاء على الوباء أو على الأقل محاصرته .
وأضاف قائلا: "لم يتم تسجيل أية مضاعفات مهمة بسبب حقن اللقاح خلال الدراسات السريرية التي أجريت على هذا اللقاح، سواء تلك التي أجريت في المغرب أو في الدول الأخرى المشاركة في هذه الدراسات؛ ما عدا بعض حالات ارتفاع الحرارة البسيطة أو آلام على مستوى مكان الحقنة، وهي أمور متوقعة ومقبولة".
ونبّه الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية إلى أن المغرب عقد اتفاقا لشراء لقاحات من أسترا زينيكا، ويتفاوض مع مختبرات أخرى مثل فايزر وجونسون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
عندما يتم الحصول على رخصة التسويق للِّقاح ، فإنه يدخل مرحلة اليقظة الدوائية ، والتي تسمى أحيانًا المرحلة الرابعة و التي تدوم عدة سنوات. يتم تشجيع المرضى والأطباء على الإبلاغ عن الآثار الجانبية وتحسين اللقاح.
الم تسجل البرازيل حالات وفيات وقامت بمنعه والخروج من الاتفاقية ؟
لماذا الدول الأوروبية و الأمريكية كلها تعلق الأمل على لقاح فايزر؟ هل بسبب نجاعته او لعدم وجود مضاعفاته؟
اليس للمواطن حق في المعلومة؟
اريد ان ترفع الوصاية عن المواطنين وإعطاء لكل فرد كرامته في اختيار اللقاح الذي يرغب فيه وما اذا اراد التلقيح ام لا ! نحن لسنا فئران تجارب !
لكن اصبح اليوم الكل يبكي ويشتكي ويطلب من اجل تسجيله في التجنيد الاجباري بل هناك من يبحث عنه بالمقابل....
يصعب ان تفهم عقلية المغربي ...عشاق ملال
إن نجوا ، فاللقاح آمن وإن ماتوا ، فالبلد آمن
إن كنتم مخلصين في أعمالكم فافعلوا ، هذا رأي الشعب
وبعد المسؤولين ابدأوا بِمَامَاكُم فرنسا
ونحن يأتي دورنا بعد 10 سنين بعد ما نعرف جوانب هذا اللقاح
نحن لسنا فئران تجارب
لماذا تتجاهل السلطات أسئلة المغاربة وتخوفاتهم المشروعة وتمضي قدما؟
هل نحن شعب ومواطنون لنا رأي أم مجرد حشود تساق كالقطيع؟
لماذا صمتت كل النخب السياسية والنقابية والحقوقية؟
نعم جل المعلقين أصبحوا خبراء في كل شيء ويعرفون كل شيء ويتخوفون من مؤامرة العالم عليهم ، يا سبحان الله ،يقول المثل المغربي :" أش غ تدي الموت من الدار الخاليا" نحن دولة صعيفة فقير وهبنا الله ملكا يريد انقاذ شعبه ، لكن هؤلاء الناس أكثر جهلا .
بالنسبة لصاحب التعليق رقم 3 الذي لايثق في الصين لكونها شيوعية فقط ، المؤامرة في مخيلتك لوحدك ، فأمثال هؤلاء من يجر البلاظ إلى الخلف . سامحكم الله
فهو فعال ودون مضاعفات خطيرة اما اللقاحات الروسية
والصينية والبريطانية فيجب استبعادها
هناك أخبار غير مؤكدة تتحدث عن توقيف نفس اللقاح في البرازيل ولم نشهد ان الصين تلقح أبنائها على مستوى واسع في الصين بنفس اللقاح. منظمة الصحة العالمية التابعة ولاءا للصين لم تعترف لحد الأن رسميا باللقاح الصيني ولم تتبناه. هناك علامات استفهام كثيرة وليس من الحكمة السعي الى السبق وأن نطبل بأننا كنا سباقين لكذا وكذا مع المغامرة بصحة المواطنين. هناك مثال مغربي يقول "غير السفانجية هما اللي كيوصلو لوالا للسوق.... والخبار كيجيبوه اللخرين"
MK-ultra
Nanotechnologies
Bay bay
قسم ابليس راه يتحقق
من المعلقين من لا يفرق بين اسم الفيروس(sars cov2) والمرض(covid 19)