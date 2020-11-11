24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5313:1616:0618:3119:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "الأغلبية" تطلب دعم المتزوجين حديثا للحصول على قروض سكنية (5.00)

  2. ثروة بلحسن.. الرأسمال الأمازيغي النبيل (5.00)

  3. دَواكَ فِيكَ (5.00)

  4. ما بعد انتخابات أمريكا (5.00)

  5. وزير الداخلية يستنفر عمال الدار البيضاء لمواجهة انتشار الجائحة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | معتقلو الحسيمة يلوّحون بإضراب من أجل "التجميع‬"

معتقلو الحسيمة يلوّحون بإضراب من أجل "التجميع‬"

معتقلو الحسيمة يلوّحون بإضراب من أجل "التجميع‬"
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 18:10

مهددة بمعاودة "معارك الأمعاء الفارغة"، لا تزال العناقيد الأخيرة من معتقلي "حراك الريف" تطالب بتجميع السجناء داخل مركز واحد وكف المندوبية عن التنصل من وعودها التي قدمتها في وقت سابق، بعد صدامات عديدة.

وفي أوّل خطوة في مسار الاستجابة لمطالبهم، قامت المندوبية العامّة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج بترحيل كل من ناصر الزّفزافي ونبيل أحمجيق إلى السّجن المحلّي بطنجة؛ لكنها أبقت على البقية في مراكز متفرقة، يتقدمها سلوان.

وعقب إضراب دام لأكثر من 20 يوما شتنبر الماضي، يعود السجناء إلى التلويح بخيار الإضراب عن الطعام؛ من أجل استعادة زخم مطلب التجميع، وكذا التأكيد على براءة المعتقلين من كافة التهم التي أغرقتهم في مدة سجنية طويلة.

وشهدت أيام قليلة موالية لعيد الفطر الماضي الإفراج عن خمسة معتقلين بسجني الحسيمة والناظور، ليتقلص عدد المتابعين على خلفية الملف إلى 47، تحاول أطياف حقوقية إعادة ملفهم إلى الواجهة، لوضع حد نهائي للقضية الممتدة لسنوات.

ويقول عبد الله الغلبزوري، المتتبع لدينامية حراك الريف، إن المندوبية وكثير من المؤسسات تعاني من أزمة ثقة فيها؛ لأنها تعد ولا تف، تبرمج ولا تنفذ، تقول ولا تفعل، فبعد إنكارها دخول المعتقلين في إضراب، عادت بعد استفحال الإضراب ووعدها بالاستجابة لمطالبهم.

وأضاف الغلبزوري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المندوبية هي من قالت إن المعتقلين قد أوقفوا إضرابهم، وهي المندوبية نفسها التي تخلف وعدها الآن مع معتقلي حراك الريف الذين وعدتهم بتجميعهم، فكيف تريد هذه المؤسسة أن يثق فيها المواطنون والمعتقلون؟

وحسب المتحدث، فالمعتقلون الذين لم يتم تجميعهم إلى حدود الآن مع الزفزافي أعلنوا عن دخولهم في إضراب طعامي في القريب العاجل، فكيف ستواجه المندوبية هذه الإضرابات بوعود جديدة، وهي قد أخلفت لأكثر من مرة وعودها للمعتقلين.

وبخصوص أمل الإفراج في إطار عفو، قال المتتبع لدينامية حراك الريف: "لا يزال قائما وسيبقى لأنه ملف حقوقي رئيسي، ولا يمكن الحديث عن انفراج حقوقي دون طي هذا الملف بالعفو، والمغرب ليس في وضع سياسي واقتصادي يسمح له بمواصلة تدبير جميع الملفات بالمقاربة الأمنية إلى الأبد".

وسجل الغلبزوري خاتما أن حراك الريف ملف حقوقي واجتماعي، وقد كان خطأ فظيعا اعتباره ملفا أمنيا ومن ثم ملفا قضائيا، لذلك العفو هو الحل الذي ينبغي التعجيل به قبل أن يصبح بعد سنوات بلا معنى، وزاد: سيكون الاحتقان قد بلغ مدى لا يمكن معه التصالح مع المركز مجددا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.