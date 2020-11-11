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الرئيسية | مجتمع | قرارات تأديب بسبب "تدوينات فيسبوكية" تغضب نادي قضاة المغرب

قرارات تأديب بسبب "تدوينات فيسبوكية" تغضب نادي قضاة المغرب

قرارات تأديب بسبب "تدوينات فيسبوكية" تغضب نادي قضاة المغرب
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:00

برز توتر جديد بين نادي قضاة المغرب والمجلس الوطني للسلطة القضائية بعد قرار إحالة هذا الأخير لبعض القضاة على المجلس التأديبي، بقرار من الرئيس المنتدب للمجلس على خلفية تدوينات نشرها القضاة المعنيون في صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وتفاجأ قضاة بتوصلهم بقرارات إحالتهم على المجلس التأديبي بعد الاستماع إليهم، من بينهم الكاتب العام لنادي قضاة المغرب؛ ما دفع رئيس النادي إلى الدعوة إلى اجتماع المكتب التنفيذي بعد غد الجمعة، لمناقشة الموضوع في علاقته بحرية التعبير.

نادي قضاة المغرب سيناقش موضوع إحالة القضاة المنتمين إليه على المجلس التأديبي، "في ارتباطه بممارسة القاضيات والقضاة لحرية التعبير وحرية العمل الجمعوي المكفولين دستورا وقانونا"، كما جاء في بلاغ موقع باسم رئيسه عبد اللطيف الشنتوف.

وكان موضوع "التدوينات"، التي يعبّر فيها القضاة المنتمون إلى نادي قضاة المغرب عن آرائهم الشخصية في صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، قد أثار، منذ سنتين، خلافا كبيرا بين نادي قضاة المغرب والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، انتهى بتجميد إحالة قضاةٍ على المجلس التأديبي.

ويتساءل أعضاء نادي قضاة المغرب، حسب المصدر نفسه، عن سبب إخراج موضوع تدوينات القضاة بعد تجميده منذ سنتين؛ بينما رجّح مصدر آخر أن يكون قرار إحالة القضاة على المجلس التأديبي بمثابة ردّ فعل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية على انتقاد نادي قضاة المغرب لأشغال الدورة السابقة للمجلس.

واعتبر المصدر نفسه أنه ليست ثمة حاجة إلى استعجال تحريك قضية إحالة القضاة على المجلس التأديبي بسبب تعبيرهم عن آرائهم الشخصية، خاصة في ظل تأخر إتمام الأشغال المستعجلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بتعيين القضاة الجدد والتعيين في مناصب المسؤولية الشاغرة والبت في الانتقالات بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وقال أحد المصدرين اللذين تحدثا إلى هسبريس من نادي قضاة المغرب إن قرار فتح ملفات تأديبية للقضاة المنتمين إلى النادي على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن رأيهم المكفول دستوريا، لم يُراعَ فيه حتى الجانب الإنساني، حيث تشهد المحاكم حالات إصابات كثيرة بفيروس كورونا في صفوف القضاة والموظفين.

وأضاف أن أحد القضاة توصّل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بقرار إحالته على المجلس التأديبي، بسبب انتقاده لطريقة عمل المجلس، أياما قليلة فقط بعد وفاة والده، حيث تلقى برقية تعزية من لدن رئاسة النيابة العامة، وإصابته هو وأفراد عائلته بفيروس كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - mostafa الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:06
دابا فيمن غدين تشدو؟
الرميد مشا.
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-27
2 - متابع الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:12
الاحالات جاءت في سياق الانتخابات المزمع القيام بها بعد عدة اشهر على اعتبار ان المجلس الاعلى ملحقة للودادية الحسنية للقضاة كجمعية مهنية التي تصرف قرارتها عن طريق استغلال تمركزها بذات المجلس فعمد الرئيس مثطفى الفارس و من معه الى اضعاف نادي قضاة المغرب من خلال مباشرة نساطر تأذبيبة في حق رموز هذا الاخير حتى تكون عائقا لهم من الترشح و بالتالي تضمن الودادية الحسنية الفوز في الانتخابات و هذا التصرف الى جانب انه تصرف غير اخلاقي و قانوني فهو يشي بواقع من يفترض انهم حماة الحقوق بنص الدستور ... على صاحب الجلالة التدخل فالى جانب جائحة كرونا هنالك جائحة حب البقاء في المناصب و استعمال العنف الحقيقي في سبيل ذلك ... انشر يا صديقي الصحفي
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37
3 - مهاجر الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:12
قضاء التليفون والاملائات، القضاء الدي حكم على المهداوي بسبب إدخال دبابة واخلى سبيل عليوة مختلس الملايير، خلينا مع قضاء الكفار هنا اعدل ،
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105
4 - حميد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:14
بعد الصحفيين يبدو أن القضاة كذلك لن سلموا من التضييق على حريتهم في التعبير والرأي ...
الدستور واضح في هذا الشأن لكل شخص الحرية في التعبير عن رأيه في المجالات الثقافية والإجتماعية والإقتصادية....
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23
5 - mohamed الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:18
انتم قضاة ما بلكم بالمواطنين الاحرار المرجوا من القضاة المطالبة باستقلالية القضاء
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27
6 - نجار الدرب الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:34
اصبح الشغل الشاغل للقاضي هو الفيسبوك وتصفحح بروفايلات النساء حتى اصبح ميزان العدل عندهم لا يعرف الا الاختلال وعدم التوازن..
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13
7 - خالد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:41
ههههه..
توالفتو راسكم فوق الكل...تحكمو بلي بغيتو على الانسان...
انتم والبرلمانيين دافعين الصدر بالحصانة...
هههه..
مع كل الشماتة....
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26
8 - عايق بيهوم الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:46
اعتنيوا بمعمل الصباغة والصباط و الياجور* وخليوا نزهاء القضاء الفقراء/0القابضين على الجمرة
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15
9 - القاضي ابن العربي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:46
لو كان هولاء فعلا يدركون ويقدرون منصب القضاء ومكانة القاضي لما رايتهم في المقاهي متبجحين يعرضون خدمتهم وفوق هذه وتحت تلك لما رايت قاض يتجول في الشارع ويلوح بمفاتيح سيارته ولكِ من اُسدِل الستار عن قضيتها في الفهم قضاء .
كم اتمنى اليوم الذي لن ترى فيه ولو قاض واحد يمارس القضاء ، يوم ينعم الله على بلدي بطلاق لارجعة فيه مع كل فرد واقول كل فرد يزاول مهنة قاض اليوم. ليث شعري فاستيقظت بلدي وبالسجن امتلا به كل قاض.
من خصال القاضي ان لا يراه الناس متبجحا وبالمقاييس مسترخيا والى المطاعم مختلفا.
ليس القضاء حرية تعبير بل يوم يصبح قاضيا فهو عند العد اسير حتى لايخلو الى نومه وهو غني بالدنانير.
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11
10 - يونس المواطن الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:54
ارى أن االشغل الشاغل لهذا المجلس هو متابعة القضاة الشجعان النزهاء اللدين يقولون كلمة الحق و يكشفون الفساد و لا يحرك ساكنا كلما تعلق الامر بالقضاة الفاسدين ماليا و أخلاقيا و كأنه يزكي العهر في المؤسسة القضائية قضية الخيانة الزوجية التي تورط فيها الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالرباط
تبا لكم
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29
11 - مواطن الأربعاء 11 نونبر 2020 - 17:16
المجلس يبحث في العالم الافتراضي ولا يبحث في العالم المادي.
والروح الوطنية تقتضي تغيير المسؤولين الحاليين...
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10
12 - عبدالإله الأربعاء 11 نونبر 2020 - 17:18
هؤلاء القضاة لايستحيون فعندما يتعلق الأمر بالمواطنين البسطاء يشهرون ورقة القانون والفصول وعندما يأتي الدور عليهم يصدعونك بحرية التعبير.
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22
13 - طالب حقوق الأربعاء 11 نونبر 2020 - 17:19
البعض لا زال لا يفرق بين القضاء العمري نسبة لعمر بن الخطاب والقضاء المدني المستوحى من مدونة نابليون ....فالاول مستحيل ان يوجد ولا وجود له الا في خيال المؤرخين الذين كانوا يكتبونه لدوافع سياسية بينما الثاني فهو انسان درس القانون ويشتغل في المحكمة يطبق ما درسه على القضايا وفي فرنسا بعد ان ينتهي القاضي من عمله يخرج ليروح عن نفسه في حانة حيث يحتسي بعض الخمر ويقابل بعض لمومسات ليقضي معهن الليل لكن دون ان يؤثر ذلك على عمله او يشكل ذلك اخلال بمبدا الحياد والنزاهة و التجرد .....تم جاء بعض الفهايمية وحاولوا التوفيق بين الاول والثاني وقال لك القضاة انبياء ورسل ....واذا كانو كذلك لماذا يلزمون بالتعليل قراراتهم لماذا لديهم تفتيش ولماذا لديهم رئيسا ولماذا يتم تنقيطهم...الخلاصة القضاء المدني مثل الطبيب والمهندس و المحامي لا مجال فيه للمثالية...
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2
14 - ويل لكم من قاض السماء.. الأربعاء 11 نونبر 2020 - 17:48
اذا خرج الفقير والمحروم عن القانون يعاقب بينما كبار المرتشين والمفسدين يجيدون دائماً من يدافع عنهم... ويزعمون اننا في بﻻد الحق والقانون. ..
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16
15 - Abdou hbz الأربعاء 11 نونبر 2020 - 18:07
كل المطالب الموجهة للدولة بإستقلالية القضاء تكون دائما من الطبقة الفقيرة ومع الأسف لا توجد أي خطوة من أصحاب الأمر. وهنا يتضح أن مصالحهم الخاصة تكون أكبر في هذا الإرتباط العقيم.
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5
16 - علي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 18:55
الكثير يطالب باستقلالية القضاء وأتساءل هل لدينا قضاة متشبثين بالعدالة بالإنصاف بالموضوعية بالتجرد حتى نطالب بهذه الاستقلالية. بلد المؤسسات يقتضي كما قال مونتسكيو: يجب ان تكون هنالك سلطة فوق كل سلطة لتتحقق العدالة ويعاقب كل من زاغ عن القانون.
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5
17 - مرتن بري دو كيس الأربعاء 11 نونبر 2020 - 19:51
المغرب ...يلزمه ( الدياليز ) في جميع اداراته. ابتداء من رآسة الحكومة الى اصغر ادارة فيه..تفريغ وتغيير وتنقية الدم الملوث .بالجراثيم والاوبءة.والامراض حتى النفسانية منها...يلزم المغرب تحريك جديد وهزة قوية على سلم الضرب على الايادي المتسخة في كل الادارات المغربية..واخراجهم للعلن ليحاكموا ويعرفهم المغاربة..حتى يمكن لنا ان نستغل كراسيهم باناس شباب نزهاء يخافون الله ويوم لقاءه..ويعترفون بالفقر ويحاربونه..كما يحاربون المحسوبية واباك صاحبي..وكل ما يشوه صورة المغرب والمغاربة من خيانات للامانة والتملص من المسؤولية والرشاوي ومال الريع الحرام والاجور الثقيلة والامتيازات .فنحن بحاجة الى اناس في المناصب المهمة postes clés.. لنجعل من المغرب منارة لافريقيا واتجاه صحيح اروبي وغيره.
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18 - Zinzin مراد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 19:56
إذا كان هناك قانون معقول، عادل و منطقي بخصوص التدوينات على المواقع الإلكترونية فيجب أن يسري على الجميع دون إستثناء
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19 - محام الأربعاء 11 نونبر 2020 - 19:58
لا نفهم الامر إلا من هذه الزاوية ... رسالة واضحة: لا نريد النزاهة والاستقلالية والشجاعة في القضاء ..... وأن من هذه خصاله فغير مرغوب فيه .... ومن تم ذكر فضائحه الأخلاقية في اليوتوب وفي منابر الإعلام المكتوب بكل أنواعه ومن تورط بشراكات مع كبار النصابين من ذوي السوابق العدلية مرغوب فيه وهو من نريد .. لكم الله أيها القضاة الشرفاء النزهاء.
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