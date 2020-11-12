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الرئيسية | مجتمع | الإدارات والمؤسسات العمومية لا تستجيب لشكايات "طلب المعلومات"‬

الإدارات والمؤسسات العمومية لا تستجيب لشكايات "طلب المعلومات"‬

الإدارات والمؤسسات العمومية لا تستجيب لشكايات "طلب المعلومات"‬
هسبريس - أمال كنين
الخميس 12 نونبر 2020 - 07:00

خلص تقرير لجمعية سمسم "مشاركة مواطنة" حول تجاوب المؤسسات والإدارات العمومية مع شكايات عدم الحصول على المعلومات والمقدمة عن طريق البوابة الإلكترونية www.chafafiya.ma إلى أن الإدارات والمؤسسات العمومية لم تستجب للشكايات التي تردها عبر هذه البوابة.

التقرير أوضح أن البوابة استقبلت، خلال مدة الدراسة، 63 طلبا لم يتم التفاعل معه، سواء على مستوى رئاسة الإدارات والمؤسسات التي تم توجيه الطلبات إليها أم على مستوى لجنة الحق في الحصول على المعلومات.

وقال التقرير: "مرت المدة القانونية المخصصة للتفاعل مع الشكايات دون التوصل بأي رد؛ وبالتالي فنسبة تفاعل رؤساء المؤسسات والإدارات العمومية مع الشكايات التي تردهم عن طريق البوابة والعمومية هي صفر في المائة".

ويسجل التقرير عدم انخراط المؤسسات والإدارات العمومية المسجلة بالبوابة بشكل فعال، قائلا إن "الشكايات الموجهة إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات عن طريق البوابة بدورها لم تلقَ أي تفاعل؛ مما يعني عدم انخراط اللجنة في عملية التفاعل مع الشكايات التي تردها عن طريق البوابة".

وأوضحت الوثيقة أنه بعد استنفاد جميع مراحل طلب المعلومات دون نتيجة تذكر يبقى اللجوء إلى القضاء وكمرحلة أخيرة الحل الأخير أمام طالب المعلومة، وتطرح تساؤلا: "إلى أي مدى تعتبر البوابة ملزمة ورسمية في نظر المؤسسات والإدارات العمومية؟".

ويندرج هذا التقرير في إطار عمل الجمعية في مجال الحصول على المعلومات؛ من خلال مشروعها "الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والحكامة الجيدة". وتذكر الوثيقة بأن الحق في الحصول على المعلومات يعتبر من الحقوق الأساسية للأفراد التي تنص عليها المواثيق الدولية، والدستور المغربي وكذا القانون التنظيمي رقم 31.13 المنظم لحق المواطنات والمواطنين وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالاطلاع وطلب الحصول على المعلومات ذات الصبغة العمومية التي تهمهم وتهم تدبير شؤونهم.

وعملت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بتعاون مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، على وضع منظومة تمكن المرتفقين من الإدلاء باقتراحاتهم وملاحظاتهم، وكذلك تقديم شكاياتهم وتتبع معالجتها من طرف مختلف الإدارات العمومية. وتتضمن هذه المنظومة كلا من الموقع الإلكتروني الخاص بالبوابة الوطنية للشكايات ،«www.Chikaya.ma» والتطبيق المحمول«Chikaya»، وكذا مركز الاتصال والتوجيه الإداري ألو إدارتي «37 37 » .

وتهدف البوابة إلى تسهيل مسطرة الإدلاء بالشكايات، وضمان سهولة تسجيلها وتتبعها في أي مكان وزمان. كما تروم توفير آلية موحدة لتلقي ومعالجة الشكايات لفائدة الإدارات العمومية، فضلا عن تحسين الخدمات التي تشكل موضوع شكايات متكررة. وتكمن أهمية هذه البوابة في ارتباطها مع مساعي الإدارة لتعزيز قنوات التواصل، وتشجيع المشاركة المجتمعية بغية قياس أدائها، الذي يعتبر عنصرا حيويا لضمان الانخراط الإيجابي للمواطنين في تدبير الشأن العام، وتحقيق الديمقراطية التشاركية الكفيلة بدعم الحكامة الجيدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - عقمان الخميس 12 نونبر 2020 - 07:29
هاذ شي ديال عبر الانترنت مجرد إشاعة في المغرب
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5
2 - محمد أيت بريم الخميس 12 نونبر 2020 - 07:30
واش هوما ماتيجوبوكش مباشرة وجهك في وجهو،وفي الواقع،بقى غير يجاوبوك في الإفتراضي ومن وراء الحاسوب،ولكن أي موظف عمومي تيحتقر المواطن وتيتصغر منو و متيديرش خذمتو،علم بأن الله يرى،ورحم الله عمل عمل و أتقنه.
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7
3 - هند الزروالي الخميس 12 نونبر 2020 - 07:37
هذا اكبر دليل على أن البوابة ليست اهم شيء العمل عليه، فالحصول على المعلومة يبدأ بتوفيرها اولا ثم نمر الى التكنولوجيا... التي هي اخر عمل في سلسلة الحصول على المعلومة !!!!!
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4
4 - متتبع الخميس 12 نونبر 2020 - 07:40
بعض الإدارات والمؤسسات العمومية لا تستجيب لحاجيات المواطنين خاصة مع الحالة الوبائية التي تعرفها البلاد وتتبجح بانتقال العدوى بسلكها طريق المواعيد والانتظار خارج المؤسسة حيث يكثر التجمع وكأن العدوى تنتقل بالداخل وليس خارج الادارة ,هناك فهم خاطئ عن المعلومة المسموح وغير المسموح به لدى كل إدارة سواء عمومية أو خصوصية .
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5 - Elli الخميس 12 نونبر 2020 - 07:43
هته المنصة كمنصة محافظتي التي لا طائل منها خلقنا فقط لسرقة الميزانية

الله ياخذ الحق في كل سارق، و كل درهم اخذه اجعله سوسة في اغلى ما لديه،
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6 - ع-ع الخميس 12 نونبر 2020 - 07:43
هي غير شكاية لعدم استجابة لطلب معلومات.وما خفي أعظم الله انجنا ونجيكم من الإدارات الحكومية المغربية. آمين
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7 - غزال بني ملال الخميس 12 نونبر 2020 - 08:02
عندما تكون عندي خدمة إدارية أو شيء متعلق بإدارة ما أكره نفسي ....
للأسف الكل منشغل والكل متعصب ولا أحد يكثرت لك ... وأحيانا الموظفين أشباح لا تجده في مكتبه ،أين هو ؟ لا أحد يجيب. ...
خدمة في أقل من ساعة يمكنك أن تمضي يوما كاملا فقط على انتظار سينياتيور.
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8 - نزيه الخميس 12 نونبر 2020 - 08:21
الشكوى بكم لله تعالى..يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى..
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9 - مشتكي الخميس 12 نونبر 2020 - 08:21
انا بعدا واحد رفع الرهن ديال الشقة ديالي مخديتو حتى مرضت 4 اشهر تاع الجرا المشكل نتا خدام في الخاص كتكون واخد اذن الخروج غير ب 66 كشيفة و الموظف ديال الادارة خدام في الدولة ما عندو لا حسيب لا رقيب تفركع نتا او موت بقا تسنا او هو مجمع او خارج اتغدا المشكل نفس الوتائق كطلبوها منك في المقاطعة و الجماعة و دار الضريبة و زيد سير الخزينة العامة وزيدسير القباضة الفلانفلانية و كل واحدة فين جات خاصك اذا معندكش وسيلة النقل غتكرفس زيد عليها درنا نفس و شرينا دابا سيارة باش نتنقلو غير بالكريدي حتى لقاينا مركز التسجيل مغلق لاجل غير مسمى و الوثائق كتسالي في مدة شهر
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10 - مواطن الخميس 12 نونبر 2020 - 08:38
ياربي تلقى غير الي يهدر معاك شادين التلفنات وما مصوقينش. فين الموظف جواب
الكونكسيون مشات و الموظف غبر.
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11 - youssef ben tachefine الخميس 12 نونبر 2020 - 09:17
ici en france c la meme chose avec le consulat marocain de lyon un simple coude de fil pour avoir des
information personne qui nous repond en plus leur horaire bizare 09 à 14
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