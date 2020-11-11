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الرئيسية | مجتمع | "شُباك إلكتروني" يرد طالبي شهادة السجل العدلي

"شُباك إلكتروني" يرد طالبي شهادة السجل العدلي

"شُباك إلكتروني" يرد طالبي شهادة السجل العدلي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 17:18

تفاجأ العديد من المواطنين المغاربة في الفترة الأخيرة بعدم استجابة الشباك الإلكتروني للسجل العدلي لطلب هذه الشهادة عبر الانترنت.

وتوفر هذه الخدمة الإلكترونية، التابعة لوزارة العدل، حيازة شهادة السجل العدلي التي تقدمها مختلف محاكم المحكمة، دون الاضطرار إلى التنقل إلى هذه المؤسسات.

واصطدم مواطنون يقطنون في أماكن بعيدة عن مدن ومناطق ولادتهم، بعدم اشتغال هذا الشباك الإلكتروني.

ويملأ الوالج إلى الشباك الإلكتروني المذكور جميع المعطيات المطلوبة، لكنه يجد في آخر خطوة قبل الحصول على "رقم الطلب"، عبارة بالفرنسية: "الولوج إلى هذه الصفحة ممنوع، ويجب التواصل مع مسير النظام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - HASSAN الأربعاء 11 نونبر 2020 - 17:27
لا زلنا للاسف متأخرين بالنسبة للعديد من الدول في مجال الرقمنة حيث اي ادارة تضع موقع الكتروني للمواطن الا وتجده معطل كما هو الشأن بالنسبة للرقم الخضر .لا زلنا نعيش مبدأ سير حتى للغد على الاقل
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11
2 - محكمة تنغير الأربعاء 11 نونبر 2020 - 17:36
شواهد السجل التجاري لمحكمة تنغير للأسف لا يمكن سحبها من النت بالرغم من دفعك للرسوم!!!!
المرجو من القائمين على هذه الخدمة تشغيلها
لا يعقل ان تكون محتاج للنموذج 7 أو 9 و انت مسافر للرباط ان تطلب من احدهم ان يقوم بسحب الشهادة و إرسالها لك في الحافلة!!!!
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12
3 - mousss الأربعاء 11 نونبر 2020 - 17:50
الوثيقة التي يتداولها معظم المغاربة هي شواهد الميلاد او وخاصة النسخة الكاملة عاد السجل العدلي او خسن السيرة ..حيث لا اثر لهاثين الوثيقتين الاولتين على الانترنيت .
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3
4 - محمد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 17:54
السبب هو تداول فيديو لهذا الموقع يتبين فيه ترجمة حرفية لأسماء المدن المغربية من العربية إلى الإنجليزية. مدينة الحاجب مثلا تم ترجمتها إلى eyebrow. الدار البيضاء white house.
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5
5 - Rider الأربعاء 11 نونبر 2020 - 18:15
للاسف الشديد تنغير مدخلاش في نضام الادارة الالكترونية..قبل منهضرو على هاد المشكل اللي قلتي ..تتبغي طلب متلا غير عقد من رسم الولادة او النسخة الكاملة أفلخر مغتلقاش سمية مدينة تنغير خاصك تمشي تجيبها من تماك .
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