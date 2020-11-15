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الرئيسية | مجتمع | "لقاحات كورونا" تبث التراخي وسط المغاربة .. خبير يوصي باليقظة

"لقاحات كورونا" تبث التراخي وسط المغاربة .. خبير يوصي باليقظة

"لقاحات كورونا" تبث التراخي وسط المغاربة .. خبير يوصي باليقظة
هسبريس - مصطفى شاكري
الأحد 15 نونبر 2020 - 12:00

حالة تراخٍ سائدة في صفوف المواطنين منذ أسابيع أسفرت عن تضاعف أعداد المصابين بالوباء، بسبب "الانهيار النفسي" الناجم عن طول أمد الطارئ الصحي، خاصة في ظل عدم جاهزية اللقاحات النهائية خلال الفترة المنصرمة، ولكن مع الانتهاء من التجارب السريرية، والبدء في إنتاج وتوزيع اللقاحات، تسرّب "الإهمال" من جديد إلى المغاربة.

ويظن جزء كبير من الرأي العام الوطني أن شروع المملكة في عملية التلقيح المكثّفة يعني انتهاء الوباء بشكل نهائي؛ ومن ثمة لا ينبغي الالتزام بالإجراءات الصحية المشددة داخل المجتمع، بدعوى أن كل فرد سيستفيد من اللقاح الذي سيتوفر بالمؤسسات الاستشفائية المعنية خلال الأسابيع المقبلة سيكون محميا من العدوى الفيروسية.

وفي انتظار دخول اللقاح إلى التراب الوطني، تسهر السلطات الصحية المسؤولة على إعداد البنية اللوجستيكية المرافقة لعملية التلقيح، التي سيساهم الالتزام الصارم بتدابير الوقاية من لدن المواطنين في إنجاحها، على اعتبار أن التلقيح لن يستفيد منه الجميع في المرحلة الأولى؛ وبالتالي سيبقى الفيروس منتشراً بين الأفراد ولن يختفي سوى بعد التلقيح الشامل.

وقد وقّعت الرباط اتفاقيتيْ شراكة مع المختبر الصيني سينوفارم (CNBG) في مجال التجارب السريرية حول اللقاح المضاد لـ"كوفيد 19". ويرتقب أن يتسلم المغرب الشهر المقبل دفعة من 10 ملايين جرعة من هذا اللقاح الصيني، فيما سيتوصل بجرعات أخرى من طرف شركات الأدوية الغربية.

وفي هذا الإطار، أبرز جمال الدين البوزيدي، اختصاصي في الأمراض التنفسية والصدرية، أن "الشعب المغربي فشل، مع كامل الأسف، في اجتياز هذا الامتحان الصحي، بالنظر إلى عدم الالتزام بالإجراءات الصحية المعمول بها، في مقابل نجاح البلدان الآسيوية بشكل كبير في التصدي للجائحة، لا سيما الصين وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان".

وأوضح البوزيدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الدول الغربية، بمعية المغرب، فشلت في محاربة الفيروس، نتيجة العقلية السائدة"، موردا أن "الوقت ما زال طويلا لمباشرة عملية التلقيح، لأنها تتطلب مسارا لوجستيكيا طويلا، ولا بد أيضا من التخطيط المحكم لهذا البرنامج".

وأضاف المتحدث أن "الشخص قد يصاب بالفيروس قبل حصوله على التلقيح، وربما سيتعرض لمضاعفات صحية خطيرة جراء تفشي المرض داخل جسده، ما يتطلب احترام الإجراءات الصحية ضد كوفيد-19 إلى حين تلقيح جميع المواطنين"، خاتما بالقول: "صارت المستشفيات ممتلئة بالكامل، وستتجه المنظومة الصحية إلى الانهيار إذا ما استمر الحال على ما هو عليه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مازن الأحد 15 نونبر 2020 - 12:07
لا ثقة في أي لقاح الكل عاق بالفيلم
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21
2 - Grana samir الأحد 15 نونبر 2020 - 12:10
بالفعل لكن ماذا عسانا نفعل الدولة في وادي والشعب في واد الله يحفضنا ويعديها على خير
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15
3 - عادل الأحد 15 نونبر 2020 - 12:10
التلقيح هو الحل ..براكا من الخزعبلات...تراخي ولا المنوخية...
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-44
4 - سعيد الأحد 15 نونبر 2020 - 12:12
مغاربة راه أحوال ديالهم مكرفسة كا مرة تيخرجو خبير تيلوح مسؤولية على مواطنين.هاد مواطن ممارسات سلطوية لتتمارسعلى هاد ناس من طرف رجال سلطة ميبلها لا ربو ولا عبدو.ناي بغات ما تاكل.عالم كلو فيه كروما.راه هنا كورونا من جيه جوع من جيه صحة والو .سلطة من جيه.شتي دوك مخالفات ديال كمامة 85% ظلما.الله اجيب لعفو.من عندو.
قبل ماتحاسب مواطن حاسب راسكم .دوك احزاب هاهما احاسب رأسهم من 1960 ......
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4
5 - مصعب الأحد 15 نونبر 2020 - 12:13
يجب تطبيق الحجر الشامل على جهة الدار البيضاء ومدينة الجديدة في انتظار خروج اللقاح لتفادي الخسائر في الارواح ومزيدا من اليقضة
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7
6 - طبيب الأحد 15 نونبر 2020 - 12:19
مع العلم أن التلقيح يتطلب جرعتين، و أن نجاعته تبدأ 4 أسابيع بعد الجرعة الأولى، و نسبة هذه النجاعة ليست 100%
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15
7 - متابع للاحداث الأحد 15 نونبر 2020 - 12:21
ان كان هناك تلقيح فيجب ان يكون اختياري وليس اجباري ان كان كذلك فيبدوا في الامر ان ولكن باعتراف الخبراء نسبة الشفاء من المرض تفوق 99 في المءة فلماذا هذا التلهف وراء تلقيح الشعوب خدموا عقلكم شوية الاحظوا شنوا تيوقع مازيان فهد الفيلم
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31
8 - مراد الأحد 15 نونبر 2020 - 12:22
اما يكون كل الشعب ياخذ اللقاح الصيني او لا اما ان تقوم الدولة بشراء لقاح صيني للفقراء وامريكي للاغنياء فهذا تمييز عنصري ثم المفروض أن الدول التي تشهد وفيات بالمئات هي التي تسارع من اجل القاح اما المغرب فنسبة الشفاء مرتفعة ونسبة الوفيات قليلة مقارنة بالدول الاخرى فالرغبة الكبيرة ان يكون المغرب اول الدول التي تعتمد لقاحا صينيا منظمة الصحة العالمية نفسها لم تعتمده شيء مستغرب ثم المفروض ان اللقاح يكون اختياري لان الانفلونزا العادية نسبة الوفايات فيها مرتفعة ومع ذلك اللقاح اختياري لانه ليس من الطبيعي التسوية بين شخص لا يؤثر فيه الفيروس مع شخص يؤثر فيه
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14
9 - بوشعيب الأحد 15 نونبر 2020 - 12:28
لو أن الحكومة قدمت تعويضات لمن يستحقها العائلات المنكوبة لا دخل لها حتى تروي رمقها من الفقر المدقع لما خرجت إلى الشارع ولما كان هناك استهتار .كل خطأ من الحكومة نرمي به على الغير، الشعب هو السبب . الشعب مغلوب على أمره تم تغييره تجويعه عمدا.لم لا نقوم بالنقد الداتي
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7
10 - اليقظة الأحد 15 نونبر 2020 - 12:28
لي عطى الله عطاه مابقى قد لي فات حتى واحد مايلوم الاخر كلنا مسؤولين على ماحنا فيه وعليه دابا راها الصحافة كتوضح لكم مثلا النمسا دارت او رجعات للحجر رغم وجود لقاح كما قيل ولكن لم يخاطرو بحياتهم لذا يجب علينا الالتزام بالكمامة والتباعد والنظافة ولي استاهن بالوضع يمشي يشوف مستشفى سيدي مومن على سبيل المثال ويتيقن اش كاين حاليا والله ارفع عنا الوباء والغلاء يارحيم
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9
11 - مغربي الأحد 15 نونبر 2020 - 12:30
السلام
و الله هدا الوباء لم أفهم فيه شيء.
والدي عمل عملية قلب مفتوح و والدتي تعاني من الضغط و عملت عملية المرارة و حصى الكلي و بعد ابتلي عمي بعدا الوباء و مكت طريح الفراش لمدة اسبوع دون علمه بالوباء و كان بين الفينة و الأخرى والدي يزوره و والدتي كدلك لما اشتد عليه المرض عمل التحاليل و النتيجة إيجابية بوجود الكوفيد و الحمد الله لم يصاب أي احد من أسرتنا بالوباء و بقيت حياتنا عادية مع العلم أننا مخالطين لمريض و الان تجاوزنا الشهر من آخر لقاء بين عمي و أسرتي و لله الحمد شفي عمي منه و عاد إلى حياته الطبيعية.
ترى ما هو السر في عدم إصابة والدي.
ترى هل هدا الفيروس يصيب أشخاص دون غيرهم
ترى هل هدا الفيروس حقيقي فتاك او مجرد جعجعة.
مع العلم اني متيقن انه موجود علميا و طبيا.
الحمد الله الدي عافانا و حفظنا و حفظ جميع المخالطين.
و نطلب من العلي القدير أن يرفع هده الجاءحة و الشكر و التقدير الجلالة الملك و لجنودنا البواسل و الدرك الحربي في صحراءنا الغالية.
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9
12 - صديق بن صاديق الرباط الأحد 15 نونبر 2020 - 12:32
بشهادة لجميع حققن مالا تحققه دول لكبرى انضباط روح مسؤليه نشكر سلطات الأمن درك قواة مساعده وقايه لمدنبه وبعض أطباء واجهة حكومتن لموقره تمرر قرارت مدونات واملات ضرائب في الليل زد توظيفات تعيينات مناصب زبونيه لحزبيه في عز ازمه تمر منه لبلاد ولعباد نكون منطقين حزب نفاق أتى من أجل لنثقام من شعب لمغربي يبكي لمضلوميه وهم اكبر ظلام خططو لتحريض عل مقاطعه 3شركات ليس في حب لمستهلك بل تطاحن سياسي َوبسبب حقدهم دفين عل دوله وداخليه واحزاب ومستمرين لتخلو ساحه لهم ويبيغو المواطن لتركيا تغزو لمغرب فنيا ثقافيا اقتصاديا مقابل تدريس فلذات كبدهم وعشيقاتهم بجامعات تابعه الادروغان زد تحويل أموال وشرا عقارات مقابل جواز سفر تركي نعم المواطن لمغربي كلا لعصى بسبب لحجر الصحي وبسبب اقرارت لعشوائيه الدي فرضه حزب نفاق عل لبسطا بعد حذف مقاصه وزاد في ثمن لغزوال كهرما طريق سيار ولغش في جوده حليب ووزن علب شاي وسكر وزيت الخ أغرق لوطن بديون ريباويه هد الكم من ملاير ذهبت لجيوب حزب بنكران ولعثماني ولحد كتابه عده سطور لازالو طامعين في مراتب 1 لنتخابات 2021 لان جيوشهم الكترونيه تظتحمر شعب وتلف تهم لداخليه وتبكي لمضلوميه
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-9
13 - مغربي الأحد 15 نونبر 2020 - 12:36
يجب الاستمرار في فرض الإجراءات اللازمة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والكشف عن الفيروس. حملة التلقيح ربما لن تبدأ قبل شهر يناير ولن تنتهي إلا بحلول شهر ماي أو يونيو في أحسن الأحوال نظرا للعدد الكبير من المواطنين الذين سيتم تلقيحهم. إما التلقيح فلن يكون إلزاميا، لكن على من سيرفض اللقاح أن يتحمل مسؤوليته إذا ما أصيب بالفيروس وحصلت له مضاعفات خطيرة. شخصيا، أنتظر اللقاح بفارغ الصبر ولي كامل الثقة في السلطات الصحية المغربية.
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-4
14 - simo الأحد 15 نونبر 2020 - 12:40
المشكلة عندنا في المغرب هو قلة المعلومات لدى المواطنين في العديد من المواضيع التي تخصه. وحتى المنابر الإعلامية تكتفي فقط بالإستيديوهات أو الإتصال بنفس الأشخاص والذين دائما ما يدافعون عن القرارات الرسمية وهم بدورهم يفتقدون للمعلومات من أجل الإقناع وفي بعض الأحيان يكتفون فقط ببعض الفنانين من أجل الدعاية. وهذه الظاهرة تجعل المواطن يفقد الثقة وتبقى وسائل التواصل الرقمية هي المرجع الأساسي عنده ونحن نعرف كيف تطبخ الأخبار في هذه المنابر. فنطلب من الإعلام الرسمي أن يخرج عن النمطية ويجول جل شوارع ومداشير المغرب لإعطائنا صور حقيقية عن الواقع.
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4
15 - جمال الأحد 15 نونبر 2020 - 12:44
للأسف نجد شخص يجلس في المقهى 24 ساعة ويقول لن أسعمل اللقاح لأنه سيسبب لي أضرار أو أنهم سيتجسس علينا لايوجد شئ مضمون في طب 100 بالمئة دائما إكتشاف لقاح أو دواء يكون غير معروف نتائجه في المستقبل
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-4
16 - البوهالي الأحد 15 نونبر 2020 - 12:48
لا نثق فيهم وفي لقاحهم لا نثق فيهم وفي لقاحهم لا نثق فيهم وفي لقاحهم وهم منذ الاستقلال وهم يكذبون علينا فكيف تريدون منا ان نثق بهؤلتء الكذاااابين ؟؟؟؟
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3
17 - abdou الأحد 15 نونبر 2020 - 12:54
الحمد لله على كل حال ونعود بالله من حال أهل النار
نحن مؤمنون بالقدر ولنا الله ثم لدينا شيوخ ركع ومساجد يتلى فيه ذكر الله ونسال الله المجيب أن يرفع عنا الوباء ويخفف عنا ما نزل. والحمد لله رغم ما يقال ويكتب البلد بخير والخالة مطمئنة فمزيدا من الثقة في الله وفي عاهلنا المفذى شمله الله بالصحة والعافية وطول العمر حتى نجتاز الوباء بسلام وسنجتاز بسلام إن شاء الله فمزيدا من الدعاء واليقظة والحدر
والله ولي التوفيق.
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0
18 - البوهالي الأحد 15 نونبر 2020 - 12:55
آآسي البوزيدي ألا تستحيي دائما تحملون الشعب ولا تتحدثون عن فشل الدولة وفشل الحكومة وفشل المنظومة الصحية ووزارة الداخلية التي تتعامل مع الشعب بمعايير قدييييييمة أمل عليها الدهر وشرب...... غريب أمركم والله دائما تحملون الشعب المسؤولية
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