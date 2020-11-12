24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:54
|13:17
|16:05
|18:30
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حادثة سير مروعة
- العلمي: المغرب يصنع أجهزة التنفس الاصطناعي وأسِرّة الإنعاش
- استدعاء النصيري للمنتخب يثير استياء إشبيلية
- مهدي بنعطية يميط اللثام عن مستقبله في الملاعب
- القوات المسلحة تستعرض تدخلاتها خلال الجائحة
بين "اللاسلم واللاحرب" .. قضية الصحراء المغربية أمام منعطف حاسم (5.00)
"إيسيسكو ورابطة العلماء" تُعدَّان أوّل دليل لتفكيك خطابات التّطرّف (5.00)
الإدارات والمؤسسات العمومية لا تستجيب لشكايات "طلب المعلومات" (5.00)
توقيع اتفاقيات استثمارية بالمغرب يروم تعويض الاستيراد من الخارج (5.00)
- البوليساريو تدق طبول الحرب وتعلن "إغلاق الكركرات بشكل نهائي" - (227)
- رصيف الصحافة: شركات ولوبيات تحتكر سوق "بيع الهواء للمغاربة" - (104)
- حكومة موريتانيا تحاول التوسّط لإنهاء فوضى البوليساريو بالكركرات - (82)
- هذه تفاصيل قضية بتر يد رضيع داخل مستشفى "الدراق" في زاكورة - (72)
- مغاربة يُلصقون لقاح كورونا بـ"المؤامرة" .. تجسس وتحولات جينية - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"أوكسفام" تتهم أوروبا باستنزاف العقول وفقدان الوظائف في المغرب
قالت مُنظمة أوكسفام إن "السياسات التجارية التي يتبعها الاتحاد الأوروبي تُجاه دول شمال إفريقيا، خصوصاً في المغرب وتونس، ساهمت في فقدان الوظائف واستنزاف وهجرة العقول".
وأشارت المنظمة الدولية، ضمن تقرير لها بعُنوان "غياب الانسجام في العمق: السياسات الهجروية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي تجاه شمال إفريقيا"، إلى أن السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي "غير عادلة وغير متسقة وتؤثر على بلدان المنطقة".
ويُحلل التقرير "تأثير عقدين من مُفاوضات التجارة والهجرة غير المتكافئة بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا"، ويخلص إلى أن السياسات الأوروبية حرمت الناس من سُبل العيش والفرص الاقتصادية في بلدانهم، ودفعتهم نحو الهجرة إلى أوروبا التي تمنعها في الوقت نفسه.
وبحسب التقرير، فإن سياسات أوروبا تجاه شمال إفريقيا، وخصوصاً المغرب وتونس، تتمحور في أجندة أولى حول تحرير المبادلات من خلال اتفاقيات التبادل الحر. وفي أجندة ثانية، تسعى لتخفيض الهجرة، سواء تعلق الأمر بالهجرة النظامية أو غير النظامية. وترى أوكسفام أن الأجندتين لم تكونا متناسقتين في أغلب الأحيان.
ودعا تقرير المنظمة الدولية، التي تهتم بمواضيع الفقر والعدل والمساواة عبر العالم، إلى إعادة التوازن بين سياسات الهجرة وتحرير التجارة خلال استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة (ALECA) المتوقفة مؤقتاً بسبب كورونا.
وبالنسبة لنبيل عبده، مُستشار أوكسفام الإقليمي للسياسات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد "تسببت عشرون سنة من عدم التناسق في السياسات في إلحاق أضرار جسيمة بأكثر الفئات فقراً وضُعفاً في دول شمال إفريقيا".
كما أشار التقرير إلى أن "تدابير السياسة التجارية الحالية المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي أدت إلى ركود التنمية الاقتصادية في منطقة شمال إفريقيا، وإلى طمس قطاعات مثل الزراعة والمنسوجات".
وجاء ضمن التقرير أيضاً أن "سياسات التجارة والهجرة لدى الاتحاد الأوروبي أنتجت تداعيات متباينة، حيث تظهر الآثار الإنسانية والاجتماعية في هذه البلدان أن الاتحاد الأوروبي كان الفائز الأبرز، بينما التونسيون والمغاربة هم الخاسرون في هذه الاتفاقيات".
وحسب التقرير، فإن "النهج الحالي لصُنع السياسات يُعطي الأولوية لتحرير أسواق شمال أفريقيا، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة وفقدان فرص العمل في قطاعي الزراعة والتصنيع وزيادة الشغل غير الرسمي والناقص".
ودعت منظمة أوكسفام الاتحاد الأوروبي والمغرب وتونس إلى ضمان استئناف المفاوضات بالشكل الذي يدعم الانتعاش العادل والشامل لجميع الأشخاص الذين يعيشون في شمال إفريقيا، والذي يجب أن يهدف في جوهره إلى الحد من اللامساواة وتعزيز الرخاء والتنمية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
علاش بلادي ميكونش كبحال سويسرا كولشي متساوي ماشي واحد عندو 50قصر و واحد ملقا مايكل
الغرب يسرق - بتعاون مع الحكام - ثروات بلدان افريقيا ثم يرجع لهم اقل من واحد في المائة مما سرقو كهبات ومساعدات. وضع مهين ومشين حقا والعيب على حمات هذه الأوطان وحاملي مشعل حركات التحرر.
لما ذهب واحدا منا إلى أوروبا وترك والديه وأقرباءه!
( واش كاين شي مش كيهرب من دار العرس )
أنا أول واحد إذا آعطيتموني حقوقي كاملة مكمولة سأعود فورا للبلاد.
انا شخصيا، لما أنهيت دراستي بالخارج سنة 1997، راسلت عدة جهات حكومية و غير حكومية بالمغرب قصد العودة و الشغل ببلدي المغرب..
و لكن و لا جواب. و لا حتى رسالة شكر. و عندي ما يؤكد ذلك.
لك الله يا وطن.
دوزت الكونكور ديال الطب وخدماتو مزيان، وفي الأخير لاحوها في لائحة الإنتظار(لائحة المطرودين)
ونجحوا أصحاب (12) وأصحاب باك صاحبي والشكارة
ابنتي أصيبت بمرض نفسي خطير وإكتئاب وأصبحت تفكر في الإنتحار لولى لطف الله، لمن المشتكى ومن ينصت للحق، وصدق المثل القائل: إذا كنت في المغرب فلا تستغرب ،حسبنا الله ونعم الوكيل.
فمثلا أنا الكاتب هنا تركت المغرب في سن 20 سنة والان سني تجاوز 50 سنة الحمد لله حاصل على شواهد وموظف لدى وزارة التعليم لو بقيت في المغرب لكنت الان من بائع أكياس السردين
المغرب إرتكب خطأ ولا زال يرتكبه وهو عدم الاهتمام بالشباب الذي هو المستقبل ألمانيا إستقبلت مليون مهاجر سوري واختارت منهم العقول والباقي أرجع الى سوريا لان الديكتاتوريات التي تحكمنا لا يهمها سوى مصالحها
فعلى هذه المنظمة المشؤومة أن تتراجع على كلامها فكيف لبلد حكومته بدون عقل إن تتشبث بالعقول
عنوان المقال راه العكس ديالو لي صحيح
Malheureusement l'Europe nous a ouvert des portes fermées au Maroc.
Cordialement,
كاين لقرا حتى شبع وماخدامش....!!!!؟؟؟؟؟
راه عقلية ديال حكام لخاصها تبدل .قبل منهضرو على الهجرة
ملايين المهاجرين و ملايير التحويلات لملايين عائلات المغاربة و التونسيون.
من جهة اخرى الشباب المهندسون و العقول الحالية في الدول المغاربية لها عقلية منقتحة تريد المساواة و الحرية و الديمقراطية و العدالة و تعليم و صحة في المستوى و لا يهمها فقط أجرة سمينة التي لا تأتي في المرتية الاولى.