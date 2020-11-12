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الرئيسية | مجتمع | "أوكسفام" تتهم أوروبا باستنزاف العقول وفقدان الوظائف في المغرب

"أوكسفام" تتهم أوروبا باستنزاف العقول وفقدان الوظائف في المغرب

"أوكسفام" تتهم أوروبا باستنزاف العقول وفقدان الوظائف في المغرب
هسبريس ـ يوسف لخضر (كاريكاتير: عماد السنوني)
الخميس 12 نونبر 2020 - 13:00

قالت مُنظمة أوكسفام إن "السياسات التجارية التي يتبعها الاتحاد الأوروبي تُجاه دول شمال إفريقيا، خصوصاً في المغرب وتونس، ساهمت في فقدان الوظائف واستنزاف وهجرة العقول".

وأشارت المنظمة الدولية، ضمن تقرير لها بعُنوان "غياب الانسجام في العمق: السياسات الهجروية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي تجاه شمال إفريقيا"، إلى أن السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي "غير عادلة وغير متسقة وتؤثر على بلدان المنطقة".

ويُحلل التقرير "تأثير عقدين من مُفاوضات التجارة والهجرة غير المتكافئة بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا"، ويخلص إلى أن السياسات الأوروبية حرمت الناس من سُبل العيش والفرص الاقتصادية في بلدانهم، ودفعتهم نحو الهجرة إلى أوروبا التي تمنعها في الوقت نفسه.

وبحسب التقرير، فإن سياسات أوروبا تجاه شمال إفريقيا، وخصوصاً المغرب وتونس، تتمحور في أجندة أولى حول تحرير المبادلات من خلال اتفاقيات التبادل الحر. وفي أجندة ثانية، تسعى لتخفيض الهجرة، سواء تعلق الأمر بالهجرة النظامية أو غير النظامية. وترى أوكسفام أن الأجندتين لم تكونا متناسقتين في أغلب الأحيان.

ودعا تقرير المنظمة الدولية، التي تهتم بمواضيع الفقر والعدل والمساواة عبر العالم، إلى إعادة التوازن بين سياسات الهجرة وتحرير التجارة خلال استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة (ALECA) المتوقفة مؤقتاً بسبب كورونا.

وبالنسبة لنبيل عبده، مُستشار أوكسفام الإقليمي للسياسات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد "تسببت عشرون سنة من عدم التناسق في السياسات في إلحاق أضرار جسيمة بأكثر الفئات فقراً وضُعفاً في دول شمال إفريقيا".

كما أشار التقرير إلى أن "تدابير السياسة التجارية الحالية المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي أدت إلى ركود التنمية الاقتصادية في منطقة شمال إفريقيا، وإلى طمس قطاعات مثل الزراعة والمنسوجات".

وجاء ضمن التقرير أيضاً أن "سياسات التجارة والهجرة لدى الاتحاد الأوروبي أنتجت تداعيات متباينة، حيث تظهر الآثار الإنسانية والاجتماعية في هذه البلدان أن الاتحاد الأوروبي كان الفائز الأبرز، بينما التونسيون والمغاربة هم الخاسرون في هذه الاتفاقيات".

وحسب التقرير، فإن "النهج الحالي لصُنع السياسات يُعطي الأولوية لتحرير أسواق شمال أفريقيا، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة وفقدان فرص العمل في قطاعي الزراعة والتصنيع وزيادة الشغل غير الرسمي والناقص".

ودعت منظمة أوكسفام الاتحاد الأوروبي والمغرب وتونس إلى ضمان استئناف المفاوضات بالشكل الذي يدعم الانتعاش العادل والشامل لجميع الأشخاص الذين يعيشون في شمال إفريقيا، والذي يجب أن يهدف في جوهره إلى الحد من اللامساواة وتعزيز الرخاء والتنمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - مغتربة الخميس 12 نونبر 2020 - 13:05
ولم تتهم البلدان المذكورة بتهميش العقول واستنزاف طاقات و اتباع سياسة الرشوة و المحسوبية و باك صاحبي هههههه
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23
2 - مهاجرة الخميس 12 نونبر 2020 - 13:07
الهجرة سبب الوحيد ديالها هو الفقر و الحكرة و لا عدالة و ناس قلال من اجل السياحة و الدراسة
علاش بلادي ميكونش كبحال سويسرا كولشي متساوي ماشي واحد عندو 50قصر و واحد ملقا مايكل
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35
3 - مغربي الخميس 12 نونبر 2020 - 13:07
تعمل فرنسا بكل ما أوتيت من قوة لجعل مواطنيها يعيشون بكرامة على حساب الدول التي احتلتها سابقا، و خصوصا دول شمال افريقيا، نظرا لعامل القرب الجغرافي.
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13
4 - العربي الخميس 12 نونبر 2020 - 13:08
كنشوف بزاف ان الكفاءات كيحاربوهم في كل قطاع. الى كنتي ذو كفاءة والله ميخليوك توصل...كيحاربوك باش متاخذش المنصب الذي تستحقه. وهدشي من اصغر قطاع. لي عندو زهر كتوصل الكفاءة ديالو لسيدنا ويضعه في مكان مناسب.
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12
5 - abdou الخميس 12 نونبر 2020 - 13:08
بيني و بينكم أش غيبقاو يديرو هنا اللهم تما
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10
6 - سكفاندري الخميس 12 نونبر 2020 - 13:08
المسؤولين و المدراء و السياسة الممنهجة داخل الإدارات و المؤسسات المغربية هي التي تجبر الكفائات على الهجرة إلى أوروبا و بلدان متقدمة. المغرب يعمه الحسد و الحقد و الغل و النفاق.
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24
7 - مغربي الخميس 12 نونبر 2020 - 13:08
انا الحقيقة المرة غير حنا عندنا فدار طبيب ومهندسين مشاو هدشي كلو سبابو سياسة الدولة ولا مسؤولية عند سياسيين
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9
8 - Hakim الخميس 12 نونبر 2020 - 13:09
خلاصات هكذا تقارير معروفة والناس في المغرب يحكون هذه القصص في المقاهي والطاكسيات. تقرير يشبه تقارير جطو في المجلس الأعلى للحسابات.
الغرب يسرق - بتعاون مع الحكام - ثروات بلدان افريقيا ثم يرجع لهم اقل من واحد في المائة مما سرقو كهبات ومساعدات. وضع مهين ومشين حقا والعيب على حمات هذه الأوطان وحاملي مشعل حركات التحرر.
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9
9 - ولد لبلاد الخميس 12 نونبر 2020 - 13:09
كفاكم هراءا وآستهزاءا، لو كان خيرا في بلدنا آلأم
لما ذهب واحدا منا إلى أوروبا وترك والديه وأقرباءه!
( واش كاين شي مش كيهرب من دار العرس )
أنا أول واحد إذا آعطيتموني حقوقي كاملة مكمولة سأعود فورا للبلاد.
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6
10 - مواطن الخميس 12 نونبر 2020 - 13:10
أوروبا تخدم مصالحها وحكامنا ماذا يخدمون ؟ المتهم الأول في هذه الحالة والوضعية هم الحكام ...لو كانت لهم النية الصادقة لخدمة مصالح الوطن لاوقفنا أوروبا الاستعمارية عند حدها ولو كلفنا هذا دماءنا...
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9
11 - khalil الخميس 12 نونبر 2020 - 13:13
كايديرو الخير فالشباب و كايعتقوهوم من الاستغلال بمقابل زهيد. و هاد الشباب راه مكايمشيش بزز منو، كايمشي بخاطرو و بكل فرح و سرور.
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8
12 - J.Jj الخميس 12 نونبر 2020 - 13:13
و وزير داخليتهم جاء للمغرب ليعيد لنا الارهابيين الذين اصولهم مغربية، لا يا سيد لا نريدهم تأخذون احسن ما لدينا و تصدرون لنا اسوء ما لديكم، المغرب ليس مزبلة.
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13 - Hakim الخميس 12 نونبر 2020 - 13:14
حتى قط ماكايهرب من دار العرس....
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14 - Mounir الخميس 12 نونبر 2020 - 13:17
اتهام فارغ... و لا داعي للبكاء.
انا شخصيا، لما أنهيت دراستي بالخارج سنة 1997، راسلت عدة جهات حكومية و غير حكومية بالمغرب قصد العودة و الشغل ببلدي المغرب..
و لكن و لا جواب. و لا حتى رسالة شكر. و عندي ما يؤكد ذلك.
لك الله يا وطن.
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4
15 - حمادي الخميس 12 نونبر 2020 - 13:17
مع الأسف الفساد والاستبداد و الظلم و غياب القضاء النزيه و المساوات هو الدي يقتل روح الوطن و المواطنة هو الدي يجعل هجرة هده الأدمغة و دو الكفاءات صيد ثمين لهده الدول الاستعمارية الإمبريالية
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3
16 - مواطن الخميس 12 نونبر 2020 - 13:18
وشهد شاهد من أهلها. نعم ومع الأسف شديد وجدو الأوروبيين أرضية ملائمة في فرض سياستهم تجاه أوطاننا. متحكمين باللعبة حيت يفرظون أجنداتهم الخبيث في تفقيرنا. بتواطئ مع البورجوازين والأغياء وسياسيين. حسبي الله ونعم الوكيل من أشباه رجال
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17 - الحقيقة المرة الخميس 12 نونبر 2020 - 13:19
ابنتي نجحت في الباك بمشيئة الله وبدراعها (18)
دوزت الكونكور ديال الطب وخدماتو مزيان، وفي الأخير لاحوها في لائحة الإنتظار(لائحة المطرودين)
ونجحوا أصحاب (12) وأصحاب باك صاحبي والشكارة
ابنتي أصيبت بمرض نفسي خطير وإكتئاب وأصبحت تفكر في الإنتحار لولى لطف الله، لمن المشتكى ومن ينصت للحق، وصدق المثل القائل: إذا كنت في المغرب فلا تستغرب ،حسبنا الله ونعم الوكيل.
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18 - مول كران الخميس 12 نونبر 2020 - 13:27
أوكسفام" تتهم أوروبا باستنزاف العقول وفقدان الوظائف في المغرب هل هذه منظمة أم مكنسة العقول او وجدت في الدولة خيرا لما هاجرت وتركت الاهل والاحباب والوالدين
فمثلا أنا الكاتب هنا تركت المغرب في سن 20 سنة والان سني تجاوز 50 سنة الحمد لله حاصل على شواهد وموظف لدى وزارة التعليم لو بقيت في المغرب لكنت الان من بائع أكياس السردين
المغرب إرتكب خطأ ولا زال يرتكبه وهو عدم الاهتمام بالشباب الذي هو المستقبل ألمانيا إستقبلت مليون مهاجر سوري واختارت منهم العقول والباقي أرجع الى سوريا لان الديكتاتوريات التي تحكمنا لا يهمها سوى مصالحها
فعلى هذه المنظمة المشؤومة أن تتراجع على كلامها فكيف لبلد حكومته بدون عقل إن تتشبث بالعقول
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0
19 - victour higo الخميس 12 نونبر 2020 - 13:31
مع الاسف الشديد ابتلانا الله بجيران حقودون و عنصريون متكبرون يعادوننا منذ قرون و لا يزال الكره يجري في دمهم الى اليوم - و لهذا لم تعرف دول شمال افريقيا اي تقدم او تنمية فعالة بخلاف دول اسيا حيث اثمر التعاون الامريكي الاسيوي على النهوض بتلك الدول و منها الصين و اليابان و وكوريا و تايوان و هونكونغ و اندونيسيا - مؤخرا قطعت الفيتنام مع الفرنكوية كليا و عادت الى اصولها الاسيوية مما جعلها تقفز قفزات مهمة في النمو و هذا دليل على ما نقول- امريكا و الصين تم تعاون بل تعاون يميل في مصلحة الصين و ميزان التجارة في صالح الصين و ايضا مع كندا- مثلا هل تقل فرنسا شراء المغرب و الجزائر و تونس لكثير من الشركات والسندات البنكية كما تقوم الصين بذلك في امريكا؟؟ ابدا ابدا ابد و الاسباب معروفة و فرنسا لا تزال تنهب دول افريقيا عن طريق الفرنك الافريقي المماثل للفرنك الفرنسي و لليورو (fcf = 1 euro) اليوم و هذا اخطر نهب عن طريق الابناك ناهيك عن تقنيات مالية اخرى الخ- لماذا لا نكثف التعاون مع انجلترا و دول شمال اوربا و امريكا بسبب البعد و غياب العداء التاريخي و الاحتكاك الجغرافي الخ
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0
20 - mSn الخميس 12 نونبر 2020 - 13:32
و كيف لا و العطالة موجودة، الانسان بطبعه يبحت عن الاستقرار و دخل جيد ، اعداد المعطلين المهندسين و الدكاترة في تزايد مهول و يأتي شخص بدون رصيد معرفي يقول نحن بلد نتقدم و يشكك في أهلية المعطلين !
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21 - سعد الخميس 12 نونبر 2020 - 13:33
المغرب معندو مشكل إلا مع الاتفاقية غير المتكافئة مع تركيا، أما مع الاتحاد الأوربي الدنيا هانية...
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22 - elmedianiaziz الخميس 12 نونبر 2020 - 13:33
‎ منظمة أوكسفام هي حركة عالمية تسعى للتغلب على الفقر و اللامساواة
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23 - طالب الخميس 12 نونبر 2020 - 13:35
أوكسفام هازا لهم لسكان شمال افريقيا أكثر من مسؤولين المنطقة بأنفسهم
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24 - متتبع الخميس 12 نونبر 2020 - 13:35
مهندس فالمغرب كيشد، 15 ألف درهم، مهندس ففرنسا 50000 ألف درهم. حلل و ناقش.
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25 - مجنون زمانه الخميس 12 نونبر 2020 - 13:38
أكثر ما إستفزني في التقرير : ويخلص إلى أن السياسات الأوروبية حرمت الناس من سُبل العيش والفرص الاقتصادية في بلدانهم...لست متفقا مع هاد الطرح،محاولة لتعليق الشماعة على الآخر، منطق المنهزم، المشكل في سياسات الدولة العميقة، التي فشلت عن قصد أو غير قصد في تدهور الأوضاع خاصة المعيشية منها لدى عموم المواطنين، في حال كنت مخطئ فهذا يعني أننا لا نملك إتخاذ القرار في السياسات العامة الواجب إتباعها..وهذه طامة أخرى..
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26 - عمي الخميس 12 نونبر 2020 - 13:38
اللهم الهجرة لأوروبا يلقحو لي قدرهم ويحسن معاملتهم ولا يلقحو في المغرب مهمشين والعاطلين.
عنوان المقال راه العكس ديالو لي صحيح
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27 - مغرب الخميس 12 نونبر 2020 - 13:39
ودعت منظمة أوكسفام الاتحاد الأوروبي والمغرب وتونس إلى ضمان استئناف المفاوضات بالشكل الذي يدعم الانتعاش العادل والشامل لجميع الأشخاص الذين يعيشون في شمال إفريقيا، والذي يجب أن يهدف في جوهره إلى الحد من اللامساواة وتعزيز الرخاء والتنمية.
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28 - ounasser.mus الخميس 12 نونبر 2020 - 13:42
lالتقرير لم يشر إلى الجزائر. لمادا؟؟
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29 - Ingénieur Immigré الخميس 12 نونبر 2020 - 13:43
Bonjour,
Malheureusement l'Europe nous a ouvert des portes fermées au Maroc.
Cordialement,
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2
30 - من كندا العظيمة الخميس 12 نونبر 2020 - 13:43
عند يقين لو كان حقا بلداننا تريد ان تسفيد منا اكثر هو فتح الابواب لمغاربة المهجر للدخول و الاستثمار و التسيير و اعطاء نماذج تنموية ورلكن يجب اولا حمايتهم من اللوبي المغربي الفرنسي المتغلغل في المغرب الذي لا يعطي الفرصة الا اذا عشت تحت مظلتهم . المهاجرين المغاربة استفادوا اكثر و هذا في صالح المغرب ان كان يريد ان يقلب الطاولة على الدول المستقبلة بعد ان درستهم اكثر و و اكتشفوا الطريقة التسيير الافظل . و الله العظيم لو فتح المغرب ابوابه لهولاء المغاربة لاصبح المغرب قدوة لللدول كبرى و لكن لمن تحكي حكايتك يا زبيدة . هههه
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31 - الفضائية17الطموحة17 الخميس 12 نونبر 2020 - 13:45
مضحك....انتم السبب وليست اوروبا
كاين لقرا حتى شبع وماخدامش....!!!!؟؟؟؟؟
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32 - متتبع الخميس 12 نونبر 2020 - 13:46
600 مهندس يغادرون المملكة كل عام للعمل في الخارج كمطوري الأجهزة المحمولة أو مهندسي الأنظمة أومستشاري البيانات الضخمة ويذهبون بشكل أساسي إلى فرنسا. مهندس في المغرب يجب أن يكون من عائلة ميسورة ويدفع رشوة للحصول على منصب , ويدفع ضريبة ٪40 لراتب 7000 درهم, بينما يتقاضى في فرنسا 44.000 يورو سنويًا ويستفيد من التدريب الذي تدفعه شركته حتى يصبح مرجعاً لبرنامج معين ومؤهلا وخدمات أفضل في الصحة والتعليم. تنظم الشركات الاجنبية عمليات انتقاء المهندسين المغاربة الموهوبين كل أسبوع في المغرب لأن وطنهم لا تعطيهم التقدير والاهتمام الكافي رغم الاحتياجات الكبيرة للشركات المغربية لهم لرغبتها في رقمنة الإدارة.
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33 - مواطن2 الخميس 12 نونبر 2020 - 13:47
بالنسبة لهجرة العقول لابد من القول بان لها اسبابها . الدولة تصرف الملايير على تعليم ينتج متخرجين بشواهد عليا في الغالب لا يجدون شغلا يناسبهم.واذكر على سبيل المثال فقط الطبيب الذي يتقاضى راتبا لا يتعدى 8 الاف درهم عند بداية مساره المهني.الهجرة تفرض نفسها على عدد كبير من حاملي الشواهد العليا.قصة وقعت لمواطن مغربي تخرج من كلية مرموقة في تونس بدوكتوراه في ميدان بيولوجي من الاهمية بمكان بميزة عالية ورجع الى بلاده فرحا مبتهجا لكونه سيجد شغلا بمجرد وصوله.الصدمة كانت كبيرة وانتظر لاكثر من سنتين ليتوظف في التعليم كاستاذ للعلوم الطبيعية في قرية نائية.كاد ان ينتحر.وبما انه يحمل املا كبيرا في مؤهلاته راسل مختبرا بفرنسا قتم قبوله وتوصل بجميع وثائق السفر والاقامة في ظرف وجيز وبعد اجتيازة الاختبارات المطلوبة تم قبوله بصفة نهائية .حاليا يتمتع بالجنسية وبراتب يفوق 5 الاف يورو خارج الامتيازات.كيف لمثل هذا الشخص ان لا يهاجر ؟ للاسف الدولة تصرف ملايير على تعليم يؤدي الى البطالة....او الى البحث عن الهجرة.
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34 - karim الخميس 12 نونبر 2020 - 13:49
نتمنى العمل ببلادنا الحبيبه، و من لا يتمنى ذلك . ولكن على اوكسفام الضغط كذلك على الشركات لبدل مجهود اكثر لجلب هذه العقول و قطع الطريق على هذه الضاهرة.
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35 - marocain libre الخميس 12 نونبر 2020 - 13:50
من استطاع الى اوروبا سبيلا فليهجر بلدان التخلف والظلم والجهل والخرافات...
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36 - stop الخميس 12 نونبر 2020 - 13:50
6 مليون مغربي اغلبهم بلا حرفة وحققو داتهم في اوروبا وتيعاونو بلادهم واسرهم +الجزائريين والتوانسة والافارقة جنوب الصحراء.لي خرج على افريقيا هم حكامها منذ 1960 الى الان
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37 - بوشتة ايت خزامى الخميس 12 نونبر 2020 - 13:51
سبب هذا الوضع هو استمرار السياسات الاستعمارية و ليس هناك قطيعة مع المستعمر الذي لا يزال يستنزف موارد الجنوب بشكل بشع و يعتبرها مناطق نفود او تأثير اي مناطق يملكها و تابعة له مثل مقاطعات الدوم توم مثلا لاغوادولوب و لامارتينيك و لارينيون الخ- و هذا الوضع ينبغي ان تم حد له مثلا بتنويع المعاملات مع تركيا و روسيا و انجلترا و امريكا و دول شمال اوربا التي ليس لنا معها ماضي معقد و خصوصا مع دول اسيا حيث مركز العالم اليوم - اتباع اوربا خطأ كبير لان زمنها مضى و انقضى و شاخت و لا نمو فيها و لا اي شيئ - لم تعد لاوربا ما تعطيه سوى مشاكل الماضي الاستعماري البغيض- دول اوربا كلها اليو مفلسة لاسيما دول الدنوب فيها اذ تشتريها الصين و المانيا- اوربا اليوم هي المانيا المعيمنة اقتصاديا و ماليا و صناعيا و علميا و اما الدول الاخرى فمجرد تابعة لها و منها فرنسا- الدليل: المانيا هي التي انقدت اوربا من ازمتها و الطل انتظر قرار انجيلا ماركر و حين قال "نعم" الكل في فرنسا فرح و طاروا بالفرحة طاروا بالفرحة...اوربا = المانيا...
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38 - rachid الخميس 12 نونبر 2020 - 13:53
وأش وجدتو لهاذ العقول ؟ بدون نفاق المناصب والمسؤولية في المغرب محجوزة لبنات واولاد المسؤولين الحاليين بغض النظر عن الكفاءة .
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39 - مرتن بري دو كيس الخميس 12 نونبر 2020 - 13:56
وهل المغرب وتونس اطفالا صغار يجرون بايديهم كلما اعطيت لهم حلوى.؟ فهم دول لها سيادة كدول الاتحاد الاروبي...وهم انفسهم من اراد الانحناء لاروبا والتذيل وراءها .وامدادها بكل ما تحتاج لما تريد استثمارا او تجارة مع هذه الدول...فحكوماتنا هي السبب في البطالة والفقر والهشاشة وعدم التوازن الطبقي واغناء الغني وافقار الفقير..وليست اروبا.. التي اذا هاجر لها المغربي او التونسي يجد يدا ممدودة له وعملا يستر به حاله..فلا ننتقذ اروبا..ولكن حكوماتنا الي ما فتأت تحس باستعمار داءم في كل شيء حتى بعد مرور عشرات السنين لاستقلال دولها .."...وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم . فاستجبتم لي .فلا تلوموني ولوموا انفسكم .ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي.اني كفرت بما اشركتموني من قبل.ان الظالمين لهم عذاب اليم .."
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40 - amin الخميس 12 نونبر 2020 - 13:59
il y à deux sortes de cerveaux au Maroc; ceux qui lutte pour trouver leur place dans ce pays et ceux qui ne trouvent pas leurs place et sont obligés de quitter l'afrique pour se réaliser. vous voulez qu'ils fassent quoi en restant ici? qu'ils ouvrent un snack? ou qu'ils travaillent comme taxi avec le vélo éléctrique ? arretez cette propagande
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41 - سعيد الخميس 12 نونبر 2020 - 14:00
سبب هجرة هو عدم تكافؤ الفرص شيفور تيخدم 13 ساعة كاين بعد مرات تتخدم كتر .لا قانون احتقار من جميع أطراف.ناس تيهاجرو على الصحة احترام كفاءة فالخدمة .
راه عقلية ديال حكام لخاصها تبدل .قبل منهضرو على الهجرة
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42 - ben lebsir ahmed الخميس 12 نونبر 2020 - 14:01
على المغرب ان يتجه اكثر وبقوة الى التكوين المهني الناجح وفي مهن جد مطلوبة عالميا وتكوين الصحيح و بمزانية مطلوبة لانجاحها جيدا لان اروبا مند عقود وهي مهتم بالتكوين كما اهتمت بالدراسة لان مستقبل الاجيال هي التكوين والى خبرات ناجحة لتكوين اجيال تكوين ناجح ليس تكوين ستة اشهر وسنة بل دراسة تكوين المهني تستغرق 5 الى 6 سنوات وبرتب لها اهداف في الصناعة
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43 - سين الخميس 12 نونبر 2020 - 14:02
على هذا الأساس كان يجب على الجزائر أن تكون دولة متقدمة لأن أروبا لم تستنزف أدمغة ووظائف مواطنيها.......وأين تركتم أمريكا والصين وخاصة تركيا المستنزفين الكبار للاقتصاد المغربي؟
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44 - الفتى عنترة الخميس 12 نونبر 2020 - 14:05
كان الأحرى بالتقرير أن يعاتب الدول التي تدفع عقولها للهجرة ولا توفر لهم ظروفا مثالية للبحث والتطوير : الباحث والعالم والمهندس و الطبيب لم يتركو بلدانهم إلا لأنهم وجدوا ظروفا أفضل في مكان آخر و لا يمكن لوم الدول التي تستقطبهم لأنها وبكل بساطة تؤدي مهمتها على أكمل وجه عن طريق الحرص على تنمية البحث والابتكار واحتضان من هم الأفضل في مجالاتهم ولديهم ما يقدمونه لأجيال المستقبل.
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45 - متتبع الخميس 12 نونبر 2020 - 14:08
لولا الاتحاد الاوروبي لعم الفقر في تونس و المغرب.
ملايين المهاجرين و ملايير التحويلات لملايين عائلات المغاربة و التونسيون.
من جهة اخرى الشباب المهندسون و العقول الحالية في الدول المغاربية لها عقلية منقتحة تريد المساواة و الحرية و الديمقراطية و العدالة و تعليم و صحة في المستوى و لا يهمها فقط أجرة سمينة التي لا تأتي في المرتية الاولى.
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46 - ADam الخميس 12 نونبر 2020 - 14:11
هههه ݣاليك اوكسفام تتهم اوروبا بإستنزاف العقول وفقدان الوضائف .هاذ اوكسفام مبحتاتش شكون كان السبب وراء هاذ الضاهرة .انا غادي نجاوب اوكسفام السبب ديال إستنزاف العقول وفقدان الوضائف هما صناع القرار وشفارة ديال هاذ البلاد ألي متعطيوش أهمية الباحثين والعقول النيرة ألي باغيين يخدمو هاذ البلاد لأنهم ماشي منصالحهم يتزاحمو معاهم ويديو ليهم بلايصهم بالكفائاة ويتخافوا يكشفو النهب وسرقة الثروات ألي تتعرض ليها البلاد لهاذا خاصهم يخدموا تريكتهم أو التابعين لهم باش الخبزة ديال بالعباس يقسموها بيناتهم وحنا ناكلو غير التفرتيت إلا طاح من الخبزة إذا شنو هو الحل للشباب وأصحاب العقول هو الهجرة البلدان ألي غادي تقدرهم وأتخدمهم تحت شعار ه‍ز صباطك نبقا ݣلاس هنا .وشكرا هسبريس أنشري حقيقة هاذا البلد
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47 - red pen الخميس 12 نونبر 2020 - 14:17
السبب ماشي اوروبا. السبب هو الدول المتخلفة التي لا تكترت لشبابها و متقفيها.
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48 - sennanmustapha الخميس 12 نونبر 2020 - 14:26
بالله عليك هل تظن ان العقول التي هاجرت نحو المجهول الاوربي حصلت على حقها وتخلت عنه،بالاحرى وجب التساؤل حول ما قدمته البلدان الام لعوقلها ان صح التعبير حتى تتخلى عنه
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49 - ضد ومع الخميس 12 نونبر 2020 - 14:29
اوا باااااااز قالك يخ منو وعيني فيه .واين مناصبهم في بلادهم
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