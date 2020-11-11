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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 5461 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 5461 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 5461 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 5461 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 270626 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3282501 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 81 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4506 حالات.

وتم التأكد من 4892 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 221743.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - ميلود الأربعاء 11 نونبر 2020 - 18:09
الحجر الصحي أصبح لازم من فضلك من فضلكم
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17
2 - مواطنة الأربعاء 11 نونبر 2020 - 18:11
يااااربي ترحمنا وتلطف بينا.
الوفيات في تزايد كتير.
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18
3 - ليليا كيتي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 18:11
الله يرحم امواتنا يااااا رب و يشفي جميع المرضى
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26
4 - الحجر؟؟ الأربعاء 11 نونبر 2020 - 18:14
على الإقل يجب تطبيق الحجر حتي تتبث نجاعة هدا اللقاح .حني ديما "made in china " عمر شيحاجا دوريجين وصلاتنا .اللهم إرفع عنا هدا الوباء
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24
5 - الجلوي من تيزنيت الأربعاء 11 نونبر 2020 - 18:14
اللهم ارحم جميع موتى كورونا وجميع موتى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها واشف جمع المرضى بفضلك وجودك وكرمك ياأرحم الراحمين يارب العالمين
" اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما "
" ...وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية."
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0
6 - ahmed الأربعاء 11 نونبر 2020 - 18:14
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء..اللهم ارفع مقتك و غضبك عنا..اللهم احفظنا و لا ترنا في احبتنا مكروها ابدا..اللهم ارحم الموتى اجمعين انك على كل شيء قدير..امين امين
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0
7 - مواطن مغربي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 18:14
أوقفوا حافلات النقل العمومي تتنقل بين المدن ممتلئة والناس بدون كمامات باستثناء الستيام، أغلقوا المقاهي التي تخترق الحجر، ... طبقوا القانون على كل من لا يلتزم بالبرتكول الصحي من ارتداء سليم للكمامات، واحترام التباعد....زودوا المؤسسات التعليمية بمواد التعقيم...الوباء تفشى أكثر من اللازم.
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8 - hassan الأربعاء 11 نونبر 2020 - 18:15
قريبا الفرج مع التلقيح...والله أعلم.
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9 - ._. الأربعاء 11 نونبر 2020 - 18:15
._.
81 حالة وفاة و تطبيق قانون stop and go تال دبا مدارش الله يعينا و صافي
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10 - علي روى الأربعاء 11 نونبر 2020 - 18:16
اودي كورونا الحقيقية هيا ديال جيب ..
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11 - مواطن من المغرب الأربعاء 11 نونبر 2020 - 18:18
في 24 ساعة أجريت 16200 تحليلة وجد من بينها 5400 مصابا.إذن بمعدل الثلث. وهذه النسبة مسجلة مند اسابيع. إذن فالوضع جد خطير
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12 - brahim الأربعاء 11 نونبر 2020 - 18:18
ما كاين لا تباعد لا كمامة لا حتى تصديق بوجود المرض اصلا، إلا من اصيب فرد من عائلته فيبدء بالتصديق. هل سننتضر حتى يمرض شخض من كل اسرة ليصدقو بوجود المرض؟ فعلا حالن صعب، الصين 25 حالة في اليوم لانهم ملتزمون، و نحن 5481 لاننا عكس دلك
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