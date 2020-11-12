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- مغاربة يُلصقون لقاح كورونا بـ"المؤامرة" .. تجسس وتحولات جينية - (72)
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كُتّاب وآراء
مغاربة يُلصقون لقاح كورونا بـ"المؤامرة" .. تجسس وتحولات جينية
دون تسجيل مشاعر استقبال جديدة، ما تزال معطيات اقتناء المغرب للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد متراوحة بين السخرية وموجة تشكيك كبيرة في مدى مصداقية المنتج الذي طال انتظاره، خصوصا أمام ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" والوفيات من جرائه بالمغرب.
ولم يقتنع مغاربة كثر بجدوى اللقاح الحالي، انسجاما مع تشكيكهم الأولي بشأن فيروس كورونا، ليمضي هذا الشعور مجددا ويكرس نظرية المؤامرة، بحيث يشك البعض في وجود شريحة أو تحولات جينية قد يسببها اللقاح بإيعاز من الدول الكبرى.
ويطال شك البعض وجود كورونا بالأساس، ثم وصل في سياق اشتغال المختبرات الدولية على اللقاح إلى جدية هذا الطرح، وإمكانية استغلال جو الرعب لتحصيل عائدات مادية من بيع المنتج للحكومات المتضررة من استمرار الأزمة.
ورغم الأرقام الصادرة بشكل دوري، والتحذيرات الحكومية، فضلا عن تطرق أعلى سلطة في البلاد للموضوع، إلا أن الشك ما زال هو السمة الأساسية في علاقة كثير من المغاربة بكورونا، خصوصا أمام ارتباطات الشفاء منه بدخول السوق الدولية للقاحات.
محسن بنزاكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قال إن "المشكل ليس في القرارات، بل إن الشك امتد إلى الثقة في حد ذاتها"، موردا أن "هذا الأمر يظهر جليا في حالات الحاجة إلى الإجماع الوطني".
وأضاف بنزاكور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "خلال أزمة الدم، اضطر الجميع للاستنجاد بالملك. وعند الحاجة لصندوق كورونا، عاد الملك للواجهة"، مقرا بكون "علاقة المغربي بالسلطة عموما يشوبها الكثير من اللبس والتردد".
وأوضح الأستاذ الجامعي أن "الثقة لم تكن حاضرة كذلك في التدابير الوقائية، والآن يتجدد هذا الأمر عند طرح اللقاح"، مؤكدا أن "الضمانات واضحة؛ فالدولة هي صاحبة العقدة، والتجارب غير إجبارية، وجرى اختيار الأطر الصحية والسلطة لذلك".
وأورد بنزاكور ضمن التصريح ذاته أن "قرار الملك في هذا الباب واع بهذا الأمر"، رابطا المشكل بسياقات تاريخية عديدة، واستمرار فكرة المخزن والرعية، في حين إن "المنطق السليم يقتضي التعامل بالسياسي والمواطن، ومن خلال ذلك يضمحل الخوف".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (72)
على الدولة أن تجعل التلقيح اختياري إدا كنا فعلا نتبجح و ندعي الحرية في هدا البلد و حقوق الإنسان.
من اراد التلقيح فله دالك، و من أراد التعليم عن بعد لأبنائه فله دالك، و من أراد ان يحجر فليحجر على نفسه.
وجب حل هذه المعضلة عن طريق وسائل الاعلام وإعادة النظر في نظام التعليم
اما اكبر عقاب لمن لم ياخد اللقاح فهو الدهاب الى المستشفيات المغربية او الى المصحات التي سوف تمتص دمه والسلام عليكم
هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن بلادنا تضم أكبر الأطباء والباحثين في علم الأوبئة والتلقيح.
ومن هذا المنطلق لا يمكن للإنسان أن ينظر إلى هذا اللقاح بمنظور من الشك .
ويبقى شيء واحد وهو أن الإنسان الذي خامره الشك في هذا اللقاح فليجتنبه.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
و هناك انعدام الثقة، و أنا شخصيا لن أستعمل اللقاح،
و لا حاجة لي به.
اللقاح غير اجباري
ليس لأحد الحق في فرض هذا اللقاح.
السلطة هي التي تجانب المنطق والعقل في تعاطيها مع المواطنين وفي محاولاتها إقناعهم أن اللقاحات سليمة تماما وأن عليهم أن يكونوا أول شعب يلقح في العالم بينما كل الدول والشعوب تراقب وتمانع.
المواطنون المغاربة وعلى غرار كل شعوب العالم يطرحون حقيقية وواضحة وتشككاتهم مشروعة ولا سبيل أبدا لنزع المشروعية والجدية عن تساؤلاتهم وتخوفاتهم. وعلى أمثال هؤلاء الخبراء والجامعيين تحكيم ضمائرهم قبل إصدار مثل هذه الأحكام والتعليقات، كما عليهم أن يعلموا أنهم محاسبون أخلاقيا وروحيا على أقوالهم وتصريحاتهم...
أي لقاح محتمل يجب أن يكون اختياريا لمن أراده، أما إذا حاولت السلطة فرضه فرضه قسرا أو التمييز والتضييق ضد من لم يقبل بالتلقيح وحرمانه من حقوقه وحرياته فإن ذلك، فضلا عن أنه تعسف خطير، سيكون دليلا على صدقية كل تخوفات وشكوك المواطنين.
بهاد السرعة !!
علاش الدول لي كتعطي أهمية للمواطن اكثر من غيرها مابغاوش استعملو هاد التلقيح ؟
أنا بصراحة مافهمت والو ؟
اتمنى ان ينشر تعليقي وشكرا
حمدو الله اللي الكفار صنعو لكم اللقاحات فبفضل هذه اللقاحات تم القضاء على الكثير من الأوبئة التي كانت فتاكة في زمن ما. لو اكتفيتم بالحبة السوداء والثوم لأنقرضتم يا أصحاب نظريات المؤامرة والحقيقة المطلقة.
ستمر الايام وتنجح اللقاحات ونتغلب على الكورونا وستبحثون عن مؤامرة اخرى للترويح عن النفس وعدم تقبل تخلفكم وجهلكم
فأصبح المواطن كالفرسية التي تملأ رعبا و قلقا من كل من يحاول الإقتراب منها سواءا لمصحتها أو إبتغاء الفتك بها
- هل يستطيع أحدكم أن يثبت لي أن هذا التلقيح آمن وليست له مضاعفات على صحتي مستقبلا ؟ أي بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات ....؟
- هل يستطيع أحدكم أن يثبت لي أن هذا التلقيح ليست له مضاعفات خطيرة على المصابين بالأمراض المزمنة مثل القلب والسكري و....؟
- هل يستطيع أحدكم أن يثبت لي أن المدة التي تم فيها تجريب اللقاح كافية ليحوز على ثقتنا وأنها كافية لظهور المضاعفات التي يمكن ألا تظهر إلا بعد سنوات ؟ أنا أنتظر التطمينات حتى أمد ذراعي وأنا مطمئن أما الآن فلن أمد إن شاء الله ذراعي لأحد.
من الأفضل نشر احصاءات رسمية.
و حتى نشر ما طالبة به الامم المتحدة عن الأشخاص المعالجين بالأعشاب المحلية.
هناك مجهودات ماراطونيه تبدل من طرف علماء و شركات العالم من أجل إنقاذ البشريه
اللقاح له تاريخ قديييم...ظهر من أجل إكساب الجسم مناعه ضد الفيروسات...تكون غريبه عليه و بتطعيم فيروس ضعيف الشراسه ممزوج ببعض المواد الاخرى و بناءً على تجارب مكتفه قبل سريريه و سريريه تطبق على نسبة عالية من المتطوعيين لضمان نجاعتها وتجنب مضاعفاتاها و التاكد من سلامتها تتم عمليه التلقيح التي تحد من انتشار الفيروس و تكسر سلسه العدوى.
لماذا لا نخاف من التلقيح عندما يتعلق الأمر بأطفالنا.؟..و نحن ايضا قد خضعنا للتلقيح من زمان.....
أدعو من هذا المنبر إلى تبني موقف علمي و عقلاني...و الابتعاد عن الخرافات....
مافيها باس نجربوا فيهم راه عقود وهما تيجربوا فينا القوانين و الاحتمالات
نسأل الله السلامة والعافية للجميع وأن يمر كل شيء بسلام.
أنا لن أسلمكم مؤخرتي لتعطوني سمكم أو لقاحكم، فالجسد كينونة مقدسة.
Pourquoi on nous a monti sur le nouveau vaccin de la grippe VAXIGRIPPE ?
Ce dernier a été modiffié et on a rajouté dedans le vaccin de corona.
Pour le prendre il fallait presenter La CIN + ordonnance du medecin afin d'avoir un suivi sur ton état et si le vaccin est efficace ou non.
Hado homa tajarib saririya li daret !!
d'ailleurs, on ne fait plus de pub de vaccination contre la grippe à la tété !
Comment voullez vous qu'on fasse confiance à ce ministère de la santé et à ce gouvernement?
On nous cache toujours quelque chose
علينا أن نعلم أنه لا حل للقضاء على وباء كورونا وإيقاف تفشيه وبالتالي حماية الفئات الهشة صحيا إلا التلقيح. وعلينا أيضا أن نعلم أن السرعة التي عرفها تطوير لقاح كورونا مردها إلى التراكم العلمي والتقني حول عائلة فيروسات كورونا منذ 2003 و بالتالي فإن سلامة اللقاح ستكون إن شاء الله عالية ولا داعي للخوف من هذا الجانب. كما أن اللقاح الذي سيقتنيه المغرب يستعمل التقنية التقليدية في اللقاحات التي هي حقن عينة غير نشطة من الفيروس و هي نفس التقنية المستعملة منذ القرن 19 والتي استعملناها في جميع لقاحاتنا وبفضلها نحن بخير الآن.
اولا: ليست الدول المتخلفة و حدها من يؤمن بنظرية المؤامرة. على العكس في الدول المتقدمة كانت مظاهرات نظمها اصحاب هذا الاتجاه.
ثانيا: اي تلقيح لديه اعراض جانبية.و هي تختلف حسب الشخص.اصحاب السكري.القلب.الضغط.السرطان.هؤلاء اناس قد يقتلهم التلقيح.
ثالثا: التلقيح الان هو صفقة القرن.ملايين الدولات استثمرت في اللقاح و سيجنون منه ثروة اي ان اللقاح ليس لانقاذ الانسانية بل بيع و شراء.
انتهى
- مدونة الاسرة
- نجاح ترامب قبل الانتهاء من فرز الاصوات ، و هو راسب
كل هذا و ذاك يجعلك تشك في هذا التلقيح الشنوي الشتوي لا فائدة ترجى من و رائه ....
اولا لا يمكنك السفر خارج المغرب بدون شهادة التلقيح ضد كورونا. ثانيا لا يمكنك الحصول على الدعم المادي و التغطية الصحية بدون توفرك على شهادة التلقيح. ثالثا لا يمكنك الاندماج في الحياة المستقبلية الرقمية حيث جميع التعاملات المالية و العقود و الحصول على الوثائق الرسمية و كذلك البيع و الشراء سيكون إلكترونيا و الذي يتطلب ختما إلكترونيا لن تتحصل عليه إلا بشهادة التلقيح
و اخيرا ستحرم من العديد من الامتيازات اذا لم تلقح كمنعك من ولوج الأسواق الكبرى و المرافق العمومية والخاصة و التجمعات ....اذا اردت الاندماج في عصر الذكاء الاصطناعي عليك بالتلقيح و غير ذلك فلتتوجه إلى أعالي الجبال للعيش وحيدا هناك منعزلا عن الحضارة. كما قال الرسول ص : يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن.
المسألة بسيطة جدا
انتشار العدوى بين المواطنين وتكلفة العلاج والتتبع ستنتهي مع بدأ التلقيح
المشكل ليس في اللقاح المشكل في الزامة اللقاح وفرضه بقوة القانون
لأن من سيرفض التلقيح فهو قد يعرض نفسه للإصابة ويعرض من لم يأخد التلقيح بالعدوى, يعني أن الدولة ليست ملزمة لفرض التلقيح بالقوة
وبالتالي لو فرضت الدولة التلقيح فهنا المشكلة
الله اكن فالعوان ديال الدولة مع الجهل ديال البعض
المهم العالم سعيد باللقاح والحمد والشكر لله سنتغلب على الوباء بعد أيام قليلة انشاء الله .ديما المغرب