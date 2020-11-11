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الرئيسية | مجتمع | مصدر موثوق ينفي وثيقة إجبارية "تلقيح كورونا"

مصدر موثوق ينفي وثيقة إجبارية "تلقيح كورونا"

مصدر موثوق ينفي وثيقة إجبارية "تلقيح كورونا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 21:05

أكد مصدر موثوق أن ما يتم تداوله بخصوص إجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الأخبار الزائفة".

جاء ذلك إثر تداول وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري يزعم مروجوها أنها "مشروع قانون يتعلق بإجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19"،

وشدد المصدر على عدم صحة هذه الوثيقة، مؤكدا عدم وجود أي مشروع قانون بهذا المحتوى، داعيا في الآن ذاته إلى اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص التعاطي مع مثل هذه المزاعم والأخبار الزائفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ليليا كيتي الأربعاء 11 نونبر 2020 - 21:20
الحمدلله ضهرت الحقيقة اذا اللقاح ليس اجباري
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2 - سميرة الأربعاء 11 نونبر 2020 - 21:20
المغرب دولة حكيمة، التلقيح الإجباري سيجلب فقط الإحتقان و التمرد على التلقيح.
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3 - الشعبوية الأربعاء 11 نونبر 2020 - 21:20
لي مبغاش يديرو ݣاع لا يديرو مال الكرة الأرضية واقفا عليه شحال فبنادم ديال التفلسيف العلماء كيتقاتلو باش يخرجو البشر من هاد المصيبة الكحلة وبنادم ماعندو تا دور فهاد الحياة كيبخس فهاد المجهودات إوا نوضو لقاو لينا نتوما شي لقاح الفهايمية
لي بغا يدير ديسلايك يديرها عارف هاد الشعب لي كيفهم فكولشي ما عزيزش عليه يسمع الصراحة حيت كضرو ولكن خاصك تعرف بلي هادي هي الحقيقة حنا شعب لا ننتج شيء فينا غا لهضرة ومن الأحسن بنادم ميدويش فشي حاجة مكيعرفهاش
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4 - لمقدم خالد الأربعاء 11 نونبر 2020 - 21:20
مكين ها الاشاعات هي التي ترواج اما الحقيقة هي كل المصحات الخاصة تطلب من المواطنين شيك بي 5 ملين سنتيم من يريد الاكسجين والعلاج من كوفيد اللهم اني هدا لمنكر يجب علي الدولة تدخل بقصي سرعة للحاد من تحوازات اصحاب شكارة
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5 - زمرة الكذابين الأربعاء 11 نونبر 2020 - 21:21
هناك مواطنون سلبيون ينشرون الاخبار الزائفة والكاذبة لترويع المواطنين وليس في عقولهم أية اقتراحات إيجابية ليستفيد منها المواطنون كل ماهو سيئ يسيطر على دماغهم
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6 - مواطن من المغرب الأربعاء 11 نونبر 2020 - 21:21
نفترض ان هذه الوثيقة صحيحة فكيف ستجبر الدولة الشعب باجبارية التلقيح هل ستنزل الجيش إلى الازقة والشوارع بدل تخوم الحدود.. أم هل عندها وظائف للشعب كله ومن أراد العمل عليه بإحضار شهادة التلقيح...
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