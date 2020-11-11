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كُتّاب وآراء
مصدر موثوق ينفي وثيقة إجبارية "تلقيح كورونا"
أكد مصدر موثوق أن ما يتم تداوله بخصوص إجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الأخبار الزائفة".
جاء ذلك إثر تداول وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري يزعم مروجوها أنها "مشروع قانون يتعلق بإجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19"،
وشدد المصدر على عدم صحة هذه الوثيقة، مؤكدا عدم وجود أي مشروع قانون بهذا المحتوى، داعيا في الآن ذاته إلى اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص التعاطي مع مثل هذه المزاعم والأخبار الزائفة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
لي بغا يدير ديسلايك يديرها عارف هاد الشعب لي كيفهم فكولشي ما عزيزش عليه يسمع الصراحة حيت كضرو ولكن خاصك تعرف بلي هادي هي الحقيقة حنا شعب لا ننتج شيء فينا غا لهضرة ومن الأحسن بنادم ميدويش فشي حاجة مكيعرفهاش