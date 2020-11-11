مصدر موثوق ينفي وثيقة إجبارية "تلقيح كورونا"

هسبريس من الرباط

أكد مصدر موثوق أن ما يتم تداوله بخصوص إجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الأخبار الزائفة".

جاء ذلك إثر تداول وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري يزعم مروجوها أنها "مشروع قانون يتعلق بإجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19"،

وشدد المصدر على عدم صحة هذه الوثيقة، مؤكدا عدم وجود أي مشروع قانون بهذا المحتوى، داعيا في الآن ذاته إلى اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص التعاطي مع مثل هذه المزاعم والأخبار الزائفة.