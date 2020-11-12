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كُتّاب وآراء
صمت وزير الصحة يُغذي شائعات بشأن "لقاح كورونا" في المغرب
يحرصُ خالد آيت الطالب، وزير الصحة، على إصدار بلاغات النفي، في كل مرة تكثر فيها الشائعات حول موضوع يهم قطاعه، عوض الجواب عن تساؤلات الرأي العام الوطني عبر الصحافة.
ويوم أمس، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب وثيقتان بخصوص لقاح فيروس كورونا؛ الأولى بالفرنسية تحمل عنوان "إستراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19"، والوثيقة الثانية بالعربية حول "مشروع قانون مزعوم يتعلق بإجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا".
وتداول هاتين الوثيقتين على تطبيق التراسل "واتساب" العديد من المغاربة، ضمنهم برلمانيون ودبلوماسيون وسياسيون، قبل أن يتبين أنهما غير صحيحتين ومجرد أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة.
ومنذ أن أعلن بلاغ الديوان الملكي عن إستراتيجية التلقيح ضد كوفيد-19 والرأي العام يثير الكثير من الأسئلة المشروعة حول نوعية ومصدر اللقاح الذي ينتظره العالم، دون وجود إجابات شافية في الموضوع من قبل المسؤولين الحكوميين، وبالخصوص من قبل وزير الصحة المعني المباشر بالموضوع.
ويرفضُ خالد آيت الطالب، وزير الصحة، الرد على اتصالات الصحافيين منذ بداية الأزمة الوبائية في المغرب، إذ يختار تارة الصمت أمام أسئلة المواطنين وتارة أخرى إصدار بلاغات النفي، إلى درجة أن العديد من المتتبعين باتوا يلقبونه بـ"وزير النفي".
ويُلاحظ أن وزراء الصحة في العالم وفي دول الجوار يحرصون على تنشيط ندوات صحافية بشكل يومي لطمأنة مواطنيهم بخصوص الحالة الوبائية وعملية التلقيح المنتظرة، إلا أن الوزير خالد آيت الطالب يواصل صمته حول أسباب الوفيات المقلقة لكورونا بالمغرب.
وتحولت جلسة تقديم مشروع ميزانية الصحة لسنة 2021 أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب إلى جلسة محاكمة حقيقية لسياسة آيت الطالب في قطاع الصحة، وخصوصا خلال فترة الوباء؛ لكن وزير الصحة اختار "الحائط القصير"، وكان جوابه بأنه وجد منظومة صحية "متهالكة وتحتاج إلى وقت كبير" لإصلاحها.
وأكد برلمانيون، في مداخلاتهم، أن طريقة تدبير وزير الصحة ساهمت بشكل كبير في انتشار فيروس كورونا، لاسيما على مستوى تجربة العلاج المنزلي التي لا يوجد فيها أي تتبع دقيق للمرضى؛ بل إن غالبية المصابين بالوباء باتوا لا يلتزمون بالحجر المنزلي ويتجولون في الشوارع دون تدخل السلطات الصحية أو العمومية، علما أن أزيد من 60 في المائة يُعالجون من كورونا في بيوتهم.
وتراجعت وزارة الصحة أيضاَ عن إجراء التحليل الثاني للتأكد من خلو المصاب من فيروس كورونا، إذ باتت تقتصرُ على تحليل واحد في حالة وجود أعراض مرضية؛ ما يثير الكثير من الأسئلة حول التأكد من خلو المريض من الوباء دون إجراء التحليل الثاني.
وقالت مصادر صحية إن التراجع عن التحليل الثاني جاء بسبب الضغط الذي تشهده المستشفيات العمومية وارتفاع إصابات فيروس كورونا بشكل كبير، وأضافت أن تعليمات الإدارة المركزية لوزارة الصحة تشدد على إجراء التحاليل فقط للحالات التي تبدو عليها أعراض مرضية واضحة إضافة إلى عدم إجراء التحاليل للمخالطين الذين لا تبدو عليهم أية أعراض.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
ولكن فرض اللقاح موضوع اخر او ابتزاز المواطنين بحقوقهم من اجل اللقاح فهو موضوع اخر لا علاقة له بكرونا
صنعو الداء وبعده الدواء انه شئ مشبوه
نحن نعلم جيدا ان وُزراءنا و الوزير الاول و غيرهم لا يملكون لأنفسهم ضرًّا و لا نفعاً، لهم دورهم يتقاضون عليه أُجورهم الشهرية و تقاعد سنين ثم يأتي وُزراء أخَرون و تستمر المسرحية ....
أما ما تسمونه بالشائعات ونظريات المؤامرة فهو في الحقيقة أسئلة مشروعة ومخاوف حقيقية لا يمكن لعاقل تجاهلها...لكن السلطة في المغرب للأسف تسيء تقدير ذكاء المغاربة وتخاطبهم كما لو كانوا مجرد أميين يسهل إقناعهم بقرارات غريبة لا تمت للمنطق والحس السليم بصلة.
نتمنى صادقين أن يعود صناع القرار لرشدهم وأن يراجعوا سياساتهم المتسرعة، ونسجل مجددا وبكل أسف وإحباط تنكر النخب السياسية والنقابية والحقوقية المطلق للمواطنين وعدم الاكتراث بتمثيل مخاوفهم وتساؤلاتهم المشروعة...
فهو فعال ودون مضاعفات خطيرة اما اللقاحات الروسية
والصينية والبريطانية فيجب استبعادها
عندما ننظر ونسمع إلى العلماء المختصين والباحثين في الميدان بشكل مباشر نجد في جميع الدول المتقدمة بالخصوص والتي تحسب ألف حساب قبل الشروع في هكذا أمور كالتلقيح نجد لا شيء حتى الأن
تمت المصادقة عليه إلا المغرب يبدو وكأنه اجتاز المراحل كلها معتمدا على النقل عن الشركة الصينية وهنا تطرح علامات استفهام هل المسؤولين المغاربة عن هذا الأمر يفهمون أكثر من منظمة الصحة العالمية التي لم تعلن شيء عن اللقاح الصيني المزعوم من طرف المغرب؟! حتى الأن الأخبار عن اللقاح ضد الفيروس هي أخبار الشركتين الأمريكية والألمانية وتبقى في انتظار قبول وتصريح من طرف المنظمة الأمريكية للتغذية،
الأولوية للاقتصاد. على سبيل المثال، الاعلان عن التلقيح في الولايات المتحدة الأمريكية رفع الثقة في الاقتصاد، حيت ارتفعت مؤشرات البورصات.
اما الصحة كل واحد مسؤول على راسو