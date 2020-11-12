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صمت وزير الصحة يُغذي شائعات بشأن "لقاح كورونا" في المغرب

صمت وزير الصحة يُغذي شائعات بشأن "لقاح كورونا" في المغرب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 12 نونبر 2020 - 21:00

يحرصُ خالد آيت الطالب، وزير الصحة، على إصدار بلاغات النفي، في كل مرة تكثر فيها الشائعات حول موضوع يهم قطاعه، عوض الجواب عن تساؤلات الرأي العام الوطني عبر الصحافة.

ويوم أمس، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب وثيقتان بخصوص لقاح فيروس كورونا؛ الأولى بالفرنسية تحمل عنوان "إستراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19"، والوثيقة الثانية بالعربية حول "مشروع قانون مزعوم يتعلق بإجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا".

وتداول هاتين الوثيقتين على تطبيق التراسل "واتساب" العديد من المغاربة، ضمنهم برلمانيون ودبلوماسيون وسياسيون، قبل أن يتبين أنهما غير صحيحتين ومجرد أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة.

ومنذ أن أعلن بلاغ الديوان الملكي عن إستراتيجية التلقيح ضد كوفيد-19 والرأي العام يثير الكثير من الأسئلة المشروعة حول نوعية ومصدر اللقاح الذي ينتظره العالم، دون وجود إجابات شافية في الموضوع من قبل المسؤولين الحكوميين، وبالخصوص من قبل وزير الصحة المعني المباشر بالموضوع.

ويرفضُ خالد آيت الطالب، وزير الصحة، الرد على اتصالات الصحافيين منذ بداية الأزمة الوبائية في المغرب، إذ يختار تارة الصمت أمام أسئلة المواطنين وتارة أخرى إصدار بلاغات النفي، إلى درجة أن العديد من المتتبعين باتوا يلقبونه بـ"وزير النفي".

ويُلاحظ أن وزراء الصحة في العالم وفي دول الجوار يحرصون على تنشيط ندوات صحافية بشكل يومي لطمأنة مواطنيهم بخصوص الحالة الوبائية وعملية التلقيح المنتظرة، إلا أن الوزير خالد آيت الطالب يواصل صمته حول أسباب الوفيات المقلقة لكورونا بالمغرب.

وتحولت جلسة تقديم مشروع ميزانية الصحة لسنة 2021 أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب إلى جلسة محاكمة حقيقية لسياسة آيت الطالب في قطاع الصحة، وخصوصا خلال فترة الوباء؛ لكن وزير الصحة اختار "الحائط القصير"، وكان جوابه بأنه وجد منظومة صحية "متهالكة وتحتاج إلى وقت كبير" لإصلاحها.

وأكد برلمانيون، في مداخلاتهم، أن طريقة تدبير وزير الصحة ساهمت بشكل كبير في انتشار فيروس كورونا، لاسيما على مستوى تجربة العلاج المنزلي التي لا يوجد فيها أي تتبع دقيق للمرضى؛ بل إن غالبية المصابين بالوباء باتوا لا يلتزمون بالحجر المنزلي ويتجولون في الشوارع دون تدخل السلطات الصحية أو العمومية، علما أن أزيد من 60 في المائة يُعالجون من كورونا في بيوتهم.

وتراجعت وزارة الصحة أيضاَ عن إجراء التحليل الثاني للتأكد من خلو المصاب من فيروس كورونا، إذ باتت تقتصرُ على تحليل واحد في حالة وجود أعراض مرضية؛ ما يثير الكثير من الأسئلة حول التأكد من خلو المريض من الوباء دون إجراء التحليل الثاني.

وقالت مصادر صحية إن التراجع عن التحليل الثاني جاء بسبب الضغط الذي تشهده المستشفيات العمومية وارتفاع إصابات فيروس كورونا بشكل كبير، وأضافت أن تعليمات الإدارة المركزية لوزارة الصحة تشدد على إجراء التحاليل فقط للحالات التي تبدو عليها أعراض مرضية واضحة إضافة إلى عدم إجراء التحاليل للمخالطين الذين لا تبدو عليهم أية أعراض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - oujdi الخميس 12 نونبر 2020 - 21:04
لا بد أن تعطي ضمانات للمواطن المغربي السي لوزير
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28
2 - هشام الخميس 12 نونبر 2020 - 21:05
احنا مشي شغلنا في اللقاح كل واحد حر في راسو
ولكن فرض اللقاح موضوع اخر او ابتزاز المواطنين بحقوقهم من اجل اللقاح فهو موضوع اخر لا علاقة له بكرونا
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74
3 - بايدن الخميس 12 نونبر 2020 - 21:05
اللقاح المستورد الشينوا مايكون غير ابحال التيليفونات اديالهم فهم يعمدون الى تزوير كل شيء
صنعو الداء وبعده الدواء انه شئ مشبوه
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51
4 - Abdelhak الخميس 12 نونبر 2020 - 21:07
أمريكا سجلت اليوم 000 144 مصاب بكور نا والمغرب تبارك الله يناقش اللقاح من أجل القضاء على الفيروس. سبحان الله والله ما بقيت كنفهم شي حاجة.
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36
5 - كمال المنصوري الخميس 12 نونبر 2020 - 21:08
و هل وزير الصحة يستطيع أن يتحدث أو يعلق على الموضوع او اي موضوع أخَر قبل أنْ يتلقى الأوامر و يتلقى الكلام الذي سيقوله؟!
نحن نعلم جيدا ان وُزراءنا و الوزير الاول و غيرهم لا يملكون لأنفسهم ضرًّا و لا نفعاً، لهم دورهم يتقاضون عليه أُجورهم الشهرية و تقاعد سنين ثم يأتي وُزراء أخَرون و تستمر المسرحية ....
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100
6 - خاليولوزيتش الخميس 12 نونبر 2020 - 21:09
علاه عندو شي سلطة؟؟ راه مول الشي لي حاكم البلاد بالفعل هو لي غايحدد اللقاح والصيغة باش غايتعطى. ماشي دمى تدارت باش اضحكوا علينا.
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71
7 - مواطن الخميس 12 نونبر 2020 - 21:10
أنا كمواطن لا أستطيع الثقة في منتوج صيني ولا حتى أمريكي ولكن إن كان لقاح ألماني سأضع ثقتي فيه
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37
8 - المواطن الخميس 12 نونبر 2020 - 21:12
اشمين الوضع الله هديكوم هدشي كيزيد نتوما كتكلو الوضع علي السيطرة الله ارفع علينا هاذ الوبائة
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-2
9 - Moulin Chicago الخميس 12 نونبر 2020 - 21:13
البلاد ليس فيها معقول . أنا أستغرب لمادا الخوف على شعب لا يعطي شيء لهاده الكرة الارضية .سوى النوم و المقاهي و الويفي و القرقوبي . موته كحياته . الشعب الأمريكي و الكندي و اليباني شعوب تعمل . أما الدول المتخلفة وجودها كموتها .
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-22
10 - مومو الخميس 12 نونبر 2020 - 21:14
الوثيقة التي تشير إلى إلزامية التلقيح تضهر للعيان أنها من اختراع مر نسميهم أصحاب (شفتوا اش درت ) لكونها لا تتوفر عن الصدر pas d'entête أي هل هي صادرة عن وزارة الداخلية ام وزارة الصحة لا توجد بها حتى تاريخ إصدارها
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4
11 - مواطن من المغرب الخميس 12 نونبر 2020 - 21:14
الغريب في الأمر أن اللجنة العلمية أو الطبية المغربية التي تتابع اللقاح الصيني غير معروفة. لماذا لا تظهر للعلن على وسائل الإعلام وتقنع الشعب لحججها التي اقنعت بها الدولة بأن لقاح سينوفارم الصيني فعال . أليس من حق الشعب معرفة ما يجري اما نحن مثل المحاجير لا ناقة ولا جمل في يجري؟؟؟
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49
12 - البوهالي الخميس 12 نونبر 2020 - 21:15
ياناس ياشعب نحن والله العظيم مليون مرة لا نثق في أي سياسي في هذا البلد وأأكد في كل كل كل السياسييين
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31
13 - خدوج الخميس 12 نونبر 2020 - 21:15
لا مجال للشائعات حول لقاح نجهل تأثيراته ولسنا مطمئنين لنجاعته ، الشائعات تتعلق بأخبار لا بلقاح سيجرب على أجسادنا وصحتنا ، وسواء صمت أو تحدث وزير الصحة وبجانبه ملاك من السماء يؤكدان على خلو اللقاح من خطر محتمل فلن يطمئننا ذلك ، لا أعتقد أن هناك شعبا في العالم مستعد لأن يكون أول شعب يجرب عليه اللقاح خصوصا بعد أخبار مؤكدة - لا شائعات - حول اللقاح الصيني
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25
14 - HASSAN الخميس 12 نونبر 2020 - 21:16
حكومة الغموض بامتياز بلاغات تشوبها دائما الضبابية ليبقى المواطن تائها
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24
15 - Mann الخميس 12 نونبر 2020 - 21:18
لا يدخل للعقل ان المغرب يبدأ التلقيح قبل جميع الدول!! و كأن الاوربيون يريدون انتشار الفيروس في بلدانهم و التلقيح موجود !!! من حقنا أن نتسائل لماذا لا يستعمل التلقيح في اسبانيا و فرنسا و الحالات بالالاف عندهم !!!
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49
16 - المذغري الخميس 12 نونبر 2020 - 21:22
التلقيح يجب ءاعطاءه لممثلي الاءمة اولا،وهم البرلمانيين والمستشارين،ثم تاءتي مرحلة المنتخبين المحلين، ثانيا،اما المرحلة الثالثة فتكون من نصيب عامة الشعب،اليس هذا هو سلم الأولوية في الظروف العادية.
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28
17 - المغربي الخميس 12 نونبر 2020 - 21:22
سواء تكلم آيت الطالب أو صمت...فكل شيء واضح.

أما ما تسمونه بالشائعات ونظريات المؤامرة فهو في الحقيقة أسئلة مشروعة ومخاوف حقيقية لا يمكن لعاقل تجاهلها...لكن السلطة في المغرب للأسف تسيء تقدير ذكاء المغاربة وتخاطبهم كما لو كانوا مجرد أميين يسهل إقناعهم بقرارات غريبة لا تمت للمنطق والحس السليم بصلة.

نتمنى صادقين أن يعود صناع القرار لرشدهم وأن يراجعوا سياساتهم المتسرعة، ونسجل مجددا وبكل أسف وإحباط تنكر النخب السياسية والنقابية والحقوقية المطلق للمواطنين وعدم الاكتراث بتمثيل مخاوفهم وتساؤلاتهم المشروعة...
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16
18 - النقد الذاتي الخميس 12 نونبر 2020 - 21:24
الذين يعالجون في بيوتهم يتجولون في الأسواق الكبرى ويجلسون في المقاهي ويسمحون لاطفالهم بالذهاب للمدارس.. انها حالة غريبة نعيشها وخصوصا في الدار البيضاء التي لا تغلق أبوابها والذين يدخلون إليها اكثر من الذين يخرجون منها وكأنها المدينة الفاضلة.. نحن نعيش مناعة الممناعة بعد أن تجاوزنا مناعة القطيع
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7
19 - مَهاجر الخميس 12 نونبر 2020 - 21:24
صمت وزير الصحة عادي جدا. حيت هو معندوا ميقول غير كيقولوا لو. اول مرة كنشوف حكومة بدون وضيفة ولا شخصية ولا وزن ولا احد يعطيها قيمة لا من بعيد ولا من قريب.
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19
20 - متابع الخميس 12 نونبر 2020 - 21:26
بالنسبة للتلقيح البرازيل اعلن عن عدة وفياة بسبب هذا الاخير ثانيا التلقيح يجب ان يكون اختياري ثالثا كيف لتلقيح مرض نسبة الشفاء منه 99 في المءة انقلبت الاشهارات في الاعلام بعد الكمامات والتعقيم وصلت الحلقة الاخيرة من مسلسل هي التلقيح الشعوب العالمية ادركت منذ الايام الاولى ان الغاية هي تلقيح سكان الارض لا نعرف ما يحمله من اسرار بالحاح من بلغيتس وبتنفيذ من منظمة الصحة الحكومات تنفذ الخطة نحن في زمن الدجال مع ذلك ترى من يصفق لهذه الاحداث عندما تتضح نتاءج الانتخابات الامريكية ستتصح الثورة هم يريدون اسقاط ترامب بالتزوير لتنفيذ المشروع ولكن يبدو اننا سننتظر لانه بدا يكشف خططهم
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15
21 - simo الخميس 12 نونبر 2020 - 21:29
الحكومة برمتها لا تملك استراتيجية اما وزارة الصحة فلا تشكل الاستثناء راضخة لممارسات لوبيات المصحات الخاصة التي تبتز المواطنين يوميا أمام صمت الوزارة واللامبالاة حسبي الله ونعم الوكيل
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8
22 - مهدي ميد الخميس 12 نونبر 2020 - 21:30
اوا ما فهمناش كيفاش اللقاح الله تم اكتشافه وفعال فقط بنسبة 90% أي لزالت 10 % مضاعفات هذا بالنسبة للقاح الأمريكي باقي اللقاحات في طور التجاريب من ضمنها اللقاح الصيني وتقولون بأنكم تستعدون للتلقيح هل هو موجود ومتى تم إنتاجه وماهي فعاليته يعني غريب أمركم كل شيء يحدت في الكواليس وكأن الشعب فقط عليه نعم نعم واخا حاضر هذا سبب عدم وجود تقة بين المسؤولين والشعب لا يشاركوننا بل ياموروننا لا حولة ولا قوة بالله قال ليك التلقيح قولو لينا بعدا اشنو سميتو كيفاش داير نسبة فعاليته و ووو واش حنا بهايم شاركونا المعلومات من حقنا اسيدي ماشي حنا بهايم عطيونا المعلومات عن جميع اللقاحات ومن له الفعالية راه مناعة البشر ليست واحدة
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11
23 - برامين الخميس 12 نونبر 2020 - 21:41
والله لم افهم أي شيء كل بلدان العالم تتريت ونحن نستبق الأحداث ككل مرة ،اليوم نسمع أن المغرب هو أول دولة في العالم سيبدأ التلقيح ونحن في المراتب السفلى في القطاع الصحي،هل أصبح المواطن المغربي رخيصا إلى هذا الحد ليصبح فار تجارب للقاح الصيني،المواطن المغربي اغلى من أن يتلاعب بصحته ،كفانا ثرثرة.
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7
24 - Karim الخميس 12 نونبر 2020 - 21:41
De toute les façons le vaccin ai maroc ce n'est pas avant mars avril 2021. Je rappelle que la 3e phase est toujours en cours, qu'il faut un minimum de logistique (le.vaccin se conserve à- -80°C) et que les doses seront très limitées. Encore une fois ceux qui parlent de décembre sont des idiots.
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-1
25 - أسئلة من أجل جواب واحد الخميس 12 نونبر 2020 - 21:45
هل اعتمد اللقاح في الصين من طرف الدولة الصينية؟ هل قررت الصين تعميم اللقاح و إجباريته؟ هل أصبحت و أعلنت الصين خالية تماما من الجائحة و لم تعد في حاجة للقاحها الذي استثمرت فيه الجهد و المال و الوقت؟ هل كل هذا الاستثمار كان من أجلنا و ما الغاية من ذلك؟ الجواب عن هذه الأسئلة من طرف الدولة و وزارة الصحة سيكون كافيا لمعرفة ما ينبغي فعله تجاه اللقاح الصيني.
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7
26 - ALHAK الخميس 12 نونبر 2020 - 21:47
يجب استعمال لقاح من انتاج شركة المانية وامريكية

فهو فعال ودون مضاعفات خطيرة اما اللقاحات الروسية

والصينية والبريطانية فيجب استبعادها
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0
27 - اللقاح الناجح الخميس 12 نونبر 2020 - 21:51
اللقاح الناجح تبدأ به الدولة المصنعة لشعبها اولا ثم من تبيعه للدول الأخرى من بعد وليس العكس
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4
28 - سامار الخميس 12 نونبر 2020 - 21:51
السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا هذا التسرع الملغوم من طرف السلطة المغربية؟ هل الشعب المغربي أصبح استثنائي الشعوب في كل شيء؟ حتى وإن كان هناك لقاح صيني فعال فهذا ليس مبرر أبدا لأن السلطات قفزوا على العالم وهذا خطير وله عواقب، كيف تبرؤون هذه التصرفات في المستقبل فلو كنا في بلد أخر لقامت القيامة وسيحاسب كل من شارك في هذه الإستراتيجية العمياء التي يمكن أن تؤدي إلى هلاك الأمة.
عندما ننظر ونسمع إلى العلماء المختصين والباحثين في الميدان بشكل مباشر نجد في جميع الدول المتقدمة بالخصوص والتي تحسب ألف حساب قبل الشروع في هكذا أمور كالتلقيح نجد لا شيء حتى الأن
تمت المصادقة عليه إلا المغرب يبدو وكأنه اجتاز المراحل كلها معتمدا على النقل عن الشركة الصينية وهنا تطرح علامات استفهام هل المسؤولين المغاربة عن هذا الأمر يفهمون أكثر من منظمة الصحة العالمية التي لم تعلن شيء عن اللقاح الصيني المزعوم من طرف المغرب؟! حتى الأن الأخبار عن اللقاح ضد الفيروس هي أخبار الشركتين الأمريكية والألمانية وتبقى في انتظار قبول وتصريح من طرف المنظمة الأمريكية للتغذية،
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6
29 - amine الخميس 12 نونبر 2020 - 21:58
احمق من يظن أن وزارة الصحة التي تهيب المواطنين بالالتزام بالتدابير الصحية ستجبرهم على التلقيح. شكون داها فيك أشريف.
الأولوية للاقتصاد. على سبيل المثال، الاعلان عن التلقيح في الولايات المتحدة الأمريكية رفع الثقة في الاقتصاد، حيت ارتفعت مؤشرات البورصات.
اما الصحة كل واحد مسؤول على راسو
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1
30 - الدغمي بوغمامة الخميس 12 نونبر 2020 - 22:02
هادشي لي طاري نفس لي وقع لسيدنا نوح كيدعي القوم ديالو و كيشرح ليهم الطوفان جاي مغيرحم حتا واحد و الفئة الكتيرة كتقولو مكاين والو سير كتخرف علينا و هو كيقول ليهم ديرو الاحتياط و آمنوا الطوفان كاين و هموما غما زايدين.جا الطوفان و داهم. حنا المغاربة هوما قوم نوح كنقولو مكاينا كورونا و هو داخل فينا طول و عرض. اعتبرو و اتعظوا را القرآن كيهدر عليكم و المصير ديالكم الى بقيتو فالعناد هو هادشي. و لكن هادي طبيعة البشر التكذيب و تغليب الانا و الانانية.
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-7
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