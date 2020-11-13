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مؤسسة مغربية تطالب إسبانيا بالاعتراف القانوني بأحفاد الموريسكيين

مؤسسة مغربية تطالب إسبانيا بالاعتراف القانوني بأحفاد الموريسكيين
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:00

بعد مرور خمس سنوات على إقدام إسبانيا على تعديل القانون المدني، بهدف الاعتراف القانوني بالسفارديم الذين هُجّروا من إسبانيا خلال القرن الخامس عشر، دعت مؤسسة مدنية مغربية الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ مبادرة مماثلة إزاء أحفاد الموريسكيين.

ووجّهت مؤسسة ذاكرة الأندلسيين رسالة إلى بيدرو سانشيز بيريز كاستخون، رئيس الحكومة الإسبانية، دعته فيها إلى الاعتراف القانوني والرمزي بأحفاد الموريسكيين الأندلسيّين، على غرار ما تم الاعتراف به لأحفاد السفارديم وغيرهم من الفئات ذات الروابط التاريخية مع إسبانيا.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أقرت قانونا جديدا في عام 2014 بمقتضاه صار بإمكان أحفاد السفارديم، وهم يهود طُردوا من إسبانيا بعد استعادة سيطرتها على الأندلس من المسلمين أواسط القرن الماضي، أن يحصلوا على الجنسية الإسبانية.

واعتبرت الحكومة الإسبانية القانون، الذي أقرّته في مطلع شهر يونيو من العام 2014، بمثابة تصحيح لـ"الخطأ التاريخي" الذي ارتكبته بطرد السفارديم؛ لكنّ أحفاد الموريسكيين الذين طُرد أجدادهم أيضا من إسبانيا بعد سقوط حكمهم في الأندلس سجلوا القانون الجديد يكرس نوعا من التمييز السلبي ضدهم.

وأشارت مؤسسة ذاكرة الأندلسيين، في رسالتها إلى رئيس الحكومة الإسبانية، وبُعثت نسخة منها كذلك إلى وزير العدل الإسباني، بحسب ما أكد محمد نجيب لوباريس، رئيس المؤسسة، لهسبريس، إلى أنها كانت قد أعربت عن إشادتها بمبادرة تعديل القانون المدني الإسباني لتمكين السفارديم من حقوقهم القانونية والمعنوية، واعتبرتها شاهدا على إرادة إسبانيا التصالح مع تاريخها.

وفي الوقت نفسه، أكدت مؤسسة ذاكرة الأندلسيين أنها عبّرت كذلك، بعد إصلاح القانون المدني الإسباني الأخير، عن "استيائها العميق من تغييب ذاكرة الموريسكيين الأندلسيين عن التشريع الإسباني الجديد وعن الذاكرة الجماعية الإسبانية".

وأبرزت المؤسسة نفسها، في رسالتها إلى رئيس الحكومة الإسبانية ووزير العدل الإسباني، أن الموريسكيين الأندلسيين طردوا هم كذلك من إسبانيا للأسباب نفسها التي طُرد بها السفارديم، بعد قرن من الزمن، منوّهة إلى أن أجيالا متتالية من أحفاد الموريسكيين الأندلسيين "حافظت، في بلدان استقرارها، على ذاكرتهم وتراثهم".

وتداولت وسائل الإعلام الإسبانية، في أواخر شهر شتنبر من السنة الفارطة، إحصائيات مستخلصة من سجلات وزارة العدل بإسبانيا، تتضمن أسماء ما مجموعه 149.822 من يهود أمريكا اللاتينية والذين سجلوا وفقا لقانون عام 2015؛ وهو ما رحبت به مؤسسة ذاكرة الأندلسيين حينها، واعتبرته "تثمينا لسعي إسبانيا إلى سداد ديونها التاريخية بخصوص السفارديم"؛ غير أنها أعربت عن أسفها لـ"لإقصاء الذي تعرضت له، مرة أخرى، ذاكرة الموريسكيين الأندلسيين، وذاكرة أسلافهم الذين أعطوا الكثير لبلدهم، إسبانيا، حيث لا يزال أثرهم العمراني الثقافي حاضراً بشكل بارز".

وتأمل مؤسسة ذاكرة الأندلسيين من الحكومة الإسبانية أن تبادر إلى معاملة الشتات الموريسكي في جنوب البحر الأبيض المتوسط وأمريكا اللاتينية بالمعاملة نفسها التي حظي بها السفارديم؛ وذلك بالاعتراف القانوني والرمزي بهم.

وأكدت المؤسسة أنّ الرسالة التي وجهتها إلى رئيس حكومة إسبانيا جاءت "لقناعة لدينا جميعاً بأن الديمقراطية الإسبانية لا يمكن أن تتجاهل، إلى الأبد، موعدها مع التاريخ، وأنها ستجنح بالتأكيد يوما إلى الاعتراف القانوني والرمزي بأحفاد الموريسكيين، وذلك بإدراجهم في أحكام المادة 22 من القانون المدني".

وختمت المؤسسة رسالته بالقول: "إننا متأكدون، السيد رئيس الحكومة، من أن شعلة الذاكرة الموريسكية الأندلسية، المتوقدة إلى الأبد في أنفسنا، لا بد أن تضيء يوما بأنوارها طريق الوعي الجماعي، في بلد كان أيضا بلد أجدادنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - موريسكي الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:16
ما دامو يهود طبعا سيتم الاعتراف بهم اما نحن ما دمنا مسلميين فلن يعترف بنا احد
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13
2 - البوهالي الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:25
ولعلي واحد منهم لأن جذوري وأجدادي القدامى قدموا من هناك واستقروا في منطقة أنجرة الشمالية
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18
3 - Réaliste الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:28
ستة قرون في المغرب و لازال لا تعتبرون أنفسكم مغاربة؟ هذا يعني انكم تعتبرون أنفسكم جالية إسبانية مقيمت في المغرب؟
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21
4 - commentaire الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:32
ألا يكفيكم الإعتراف القانوني المادي والمعنوي للمغرب بكم وأنتم تعيشون رغد العيش أكثر من غيركم.
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18
5 - كرة ثلج تكبر الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:48
لماذا توجد أثار اسلامية في الاندلس نقش عليها الحرف العربي من الشعر والحكم والقرأن وتأثير اللغة العربية على الاسبانية. ولا توجد أثار عبرية و للغة العبرية و غياب أي تأثير للغة العبرية في اللغة الاسبانية.
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6
6 - عبده/ الرباط الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:49
على المورسكيين أن يطالبوا باعتذار رسمي للمغاربة و المسلمين عموما على طردهم من الأندلس لا أن يطالبوا بالجنسية الاسبانية... لأن هذه المطالبة لا معنى لها فهم مغاربة... اللهم الا اذا ارادوا التخلي على عن جنسيتم المغربية و استبدالها بجنسية دولة أخرى لا تعيرهم أي اهتمام
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16
7 - الاستعمار يطلب حقوقه الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:50
ما هذا الطغيان.ولكن الموريسكيين وأحفادهم لم تكن إسبانيا دولتهم حتى يطالبوها بحقوقهم بل هجموا عليها واستعمروها باسم الدين وقاتلوا فيها الإسبانيين أصحاب الأرض الحقيقين وشتتوا استقرارهم زوينة هادي نهجموا على بلادكم وانستعمروا فيها منطقة ماشي ديالنا ومزال كانطالبوا بحقوق استعمارنا لهم.سجل ياتاريخ هذا الطغيان والغباء من البعض هههه
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4
8 - jamalelamrani الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:57
أنا اذن كمواطن مغربي يجب ان اعود الى موطني الأندلس حيث الاجداد المدفونون رحمهم الله وعلى حكومة إسبانيا تمكيني من حق المواطنة ولما لا في البرلمان اسباني او وزير هههههههههه وتحية للاخوة في الدين والوطن و العرق
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0
9 - مغربي الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:58
اذا كنتم مغاربة فلماذا تطالبون بالاعتراف من دولة اخرى والاكثر من ذالك انها دولة عدوة تاريخيا
هذا البلد هو الذي استقبلكم كلاجئيين فمن لم يرضى بمغربيته ما عليه الا تركه
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2
10 - Moriscos الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:02
Quans les tribus amazighs avec toute leur diversite de langie et de culture demandent la reconnaissane de leur tradition c'est legitime et quand les Mauresques demandent leur droit ultime que leur patrie d'origine rendent leur due non on est plus marocains pour les autres concitoens a noter que qd nos ancetres sont rentees au Maroc c'etait pas aussi simple que ca puisque les locaux avec le Cais Ayachi nous considerait comme les chretiens de castille et meme une guerre a ete mene contre nous il faut jmais oublier le passe.
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2
11 - الموريسكيين الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:11
نتكلم عن عائلات بركاش،الطوريس،الكوهن، مولين غيرها.
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4
12 - ..... الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:16
لا أفهم البعض.هاجموا منطقة في إسبانيا واستعمروها وشتتوا شمل واستقرار أصحابها الاصليين والآن يطالبون بحقوقهم منهم.أول مرة أسمع بمستعمر يطلب حقوقه من دولة استعمرها وشتت شمل أصحابها
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3
13 - هيشام الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:25
المسلمين في ذل، لا أحد يكترث لهم.... اليهود في أوج القوة، الكل يتسابق نحوهم، فكونوا أعزاء بدينكم... الاسبان يعتبرون كل مسلم عدوا مهما اختلفت التسمية... ومن شكر الاسبان... فلقلة معرفته و جهله بالتاريخ... اسأل الاسبان عن عدوهم الأول؟ المغرب
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0
14 - ميلود الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:32
دابا واش انتوما مغاربا او تبحثون عن جنسية أخرى بدل المغرب الذي اواكم واحسن اليكم عندما طردكم الاسبان شر طردة
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3
15 - مورسكي من فاس الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:34
الأندلس في الوجدان هذا لايعني أننا لسنا مغربي بل مغربي أندلسي و أفتخر
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3
16 - العابر الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:41
لماذا تدافع جمعية مغربية عن المورسكيين؟؟؟
هل المورسكيين احفاد مغاربة كانوا مقيمين في إسبانيا؟؟؟
المورسكيون أحفاد العرب القادمين خصوصا من الشام و العراق زمن الفتوحات الإسلامية. نزحوا الى المغرب هربا من انتقام الإسبان منهم لأن وجودهم كان يعني حقبة استعمارية بعكس السفرديم الذين لجأوا لإسبانيا هربا من اضطهادهم من قبل الدول الأوروبية، فشنان بين الاثنين!!!!
اين الأمانة في سرد و رواية الأحداث التاريخية؟؟؟
هل تظنون أن الإسبان سيتجاوبون معكم؟؟؟
ابدأ لن يعترف الإسبان بهؤلاء كجزء من الشعب الإسباني!!!!
حفيد المحتل يتساوى مع اللاجئ ؟؟؟؟
هذا ضرب من الخيال!!!!!
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-2
17 - Aboulyasm الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:47
Bravo numero 5 ,je suis d accord avec vous.
Pour le numero 11 merci de rajouter d autres familles,comme GHAMMAD.
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18 - مغربي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:58
لماذا هذا التملق للدين طردوا اجدادكم ونكلوا بهم في محاكم التفتيش
لو كانت لكم كرامة لما قبلتم الجنسية الاسبانية ولو عرضت عليكم
تبا للدل
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19 - مغربي الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:00
أصلنا من شمال إسبانيا..الإسم العائلي يوجد في منطقة في إسبانيا و فرنسا و إيطاليا أصل عجمي وليس عربي معناه بالإسباني وعدد العائلة لي نفس الأصل قليلة لا يتعدى الخمسة مئة و من نفس المنطقة حكايات جدنا القادم من إيبريا كان أخير القادمين هو و إبنه وتزوج من عائلة مغربية واستقر في المنطقة والحمد لله مند أزيد من ثلاث قرون ونحن في هذا البلد ونفتخر بمغربيتنا لا نريد لا إعتراف لا إسبانيا ولا الأمم المتحدة لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم.
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