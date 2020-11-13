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كُتّاب وآراء
حملة تطالب بتسقيف أسعار فحوصات "كوفيد-19"
أقْدمت مجموعة من المختبرات المرخص لها لإجراء الفحوصات المخبرية المتعلقة بفيروس "كوفيد-19" على رفع سعر تحليل "PCR" للكشف عن الإصابة بالمرض؛ في ظل الإقبال الكبير للزبائن عليها خلال الأيام الأخيرة، بسبب ارتفاع معدل تفشي العدوى داخل المجتمع.
ووفقاً لشهادات ميدانية، فقد اضطر كثيرٌ من المواطنين الذين يشتبه في إصابتهم بالفيروس إلى أداء تعريفة تصل إلى 750 درهما، حيث تختلف التعريفة المطلوبة للقيام بالفحص المخبري "PCR"، بالنظر إلى عدم تسقيف الأسعار من لدن الفاعل التنفيذي.
وفي ظل غياب نص قانوني يحدد ثمن التحليل المخبري، يُفتح باب الاجتهاد أمام المختبرات الخاصة؛ الأمر الذي نتج عنه تفاوت كبير في الأسعار من مختبر إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى؛ ما دفع فعاليات مدنية إلى المطالبة بإصدار قرار حكومي يُحدد أسعار الفحوصات الطبية.
وقد تضاعفت تعريفة التحاليل المخبرية في الحواضر الكبرى، لا سيما بمحور الدار البيضاء-الرباط، إذ يضطر المواطنون إلى أداء تلك الأسعار قسْراً، بالنظر إلى ظهور الأعراض الأولية على أجسامهم، لا سيما أن المؤسسات الاستشفائية العمومية تعرف اكتظاظا شديدا من لدن المرضى.
لذلك، يطالب كثير من المغاربة بتقنين الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، بعدما ارتفعت الأسعار إلى أكثر من الضعف، من خلال نشر الأثمان المحددة في الجريدة الرسمية للمملكة؛ على غرار القرار الحكومي المتعلق بالمعقمات خلال مارس الماضي.
وسمحت وزارة الصحة للمختبرات الخاصة بإجراء الفحوصات المخبرية المرتبطة بـ"كوفيد-19"، سعياً منها إلى تسريع وتيرة الكشف عن المرض، خاصة بعد ارتفاع أعداد المصابين بالوباء في الأشهر الماضية؛ وهو ما من شأنه احتواء ومحاصرة الفيروس.
وسبق أن نادى خبراء الصحة بتوسيع شبكة المختبرات الخاصة المسموح لها بإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بـ"كورونا"، وهو ما استجابت له الوزارة الوصية على القطاع منذ مدة؛ ولكن تفاجأ الزبائن بالرفع التدريجي للتعريفة، في وقت ينبغي فيه تكاثف الجهود بين القطاعين الخاص والعام خلال هذه المحنة الصحية.
جدير بالذكر أن المملكة تسجل أرقاماً مرتفعة من الإصابات في الأشهر الثلاثة السابقة؛ ما أدى إلى زيادة الضغط على الأطر الصحية التي تعاني من الإنهاك، بفعل قلة الموارد البشرية العامِلة بالقطاع، الأمر الذي جعل بعض الخبراء يحذرون من "انهيار" المنظومة الصحية في المستقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
ملاحظة بسيطة أسعار الإستشارات الطبية في المغرب أغلى من أوروبا مثلا في بلجيكا سعر إستشارة طبية عند طبيب مختص هي 25 يورو وفي المغرب 300 درهم علما أن الإقتصاد البلجيكي هو ضعف الإقتصاد المغربي بخمس مرات زائد أن الحد الأدنى للأجور في بلجيكا هو 16000 درهم وفي المغرب الحد الأدنى للأجور كما هو معروف 2500 درهم "راه الحماق هاذا أعباد الله" لا مجال للمقارنة زائد أن الأطباء في الدول المتقدمة تساهم في صناعة الأدوية أما الأطباء في المغرب في زمن كورونا فهم غير موجودين كأنهم غير معنيين بالأمر.
شخصيا أفضل أن الدولة تأمم هذه المدارس والمصحات الخاصة وتجعلها خاصة تابعة للدولة موجهة للفئة المتوسطة و الغنية ماديا ومداخيلها تتجه لوزارة التعليم والصحة وبهذه الطريقة الدولة يصبح عندها مدخول في التعليم والصحة فلوسي تمشي للدولة حسن من هاد المافيا.
يبقى الحل هو المقاطعة ولكن يجب فهم بعض الأمور الدولة تلهث وراء المسثمرين لأنهم كايجيبوا للدولة عملة صعبة زائد أنهم تايخلقو فرص شغل يبقى المقاطعة لابد أنها تكون مقاطعة المستثمرين الأجانب لأنه هاد المسثمرين حكوماتهم واقفا في ظهرهم وإذا تم مقاطعتهم من طرف الشعب و إعلان أن السبب "ليس ضدا فيهم" بل لأن الدولة لاتريد حل مشكل القطاع الخاص في الصحة و التعليم سوف يعرفون أن ليس لهم ذنب في المقاطعة و سوف يبدؤون بتهديد الدولة بسحب إستثماراتهم و هنا الدولة ستكون مجبرة على التدخل السريع لإنقاد الإستثمارات و إنقاد سمعتها على المستوى الدولي لتتجنب فضيحة أن المستثمرين هربوا من المغرب بسبب مشكل ليس لهم دخل فيه. ولهاذا الحكومة حاولت تعمل قانون تكميم الأفواه 22.20.
واش اللي مريض ومعاه 5 في الدار يقدر يدير هاد التحليلة مرة أو جوج؟
واش الزحامات وغياب النظام والوقوف النهار كامل ماغاديش يساهم في انتشار المرض؟
واش بهذه الطريقة في التسيير غادي نقدرو نتغلبوا على الجايحة؟
....
للأسف لا مختبرات لا مصحات مواطنة
بروتوكول علاج كوفيد يساوي 150dh.
من شك ف أعراض كوفيد يبتدئ بالبرتوكول لا يضيع الوقت مع الجلوس بالبيت .
ثمن متفاوت من 600 درهم الى 750 درهم.
من مارس إلى نونبر و هاد المختبرات يأكلون جيوب المواطنين عند رصد الحالة و عند تأكيد الشفاء على الاقل تحليلتين للشخص اي ما يناهز 1400 درهم.
و الحكومة تالفة غير مع تطبيق الحجر و الإحصاء