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حملة تطالب بتسقيف أسعار فحوصات "كوفيد-19"

حملة تطالب بتسقيف أسعار فحوصات "كوفيد-19"
هسبريس ـ مصطفى شاكري
الجمعة 13 نونبر 2020 - 10:10

أقْدمت مجموعة من المختبرات المرخص لها لإجراء الفحوصات المخبرية المتعلقة بفيروس "كوفيد-19" على رفع سعر تحليل "PCR" للكشف عن الإصابة بالمرض؛ في ظل الإقبال الكبير للزبائن عليها خلال الأيام الأخيرة، بسبب ارتفاع معدل تفشي العدوى داخل المجتمع.

ووفقاً لشهادات ميدانية، فقد اضطر كثيرٌ من المواطنين الذين يشتبه في إصابتهم بالفيروس إلى أداء تعريفة تصل إلى 750 درهما، حيث تختلف التعريفة المطلوبة للقيام بالفحص المخبري "PCR"، بالنظر إلى عدم تسقيف الأسعار من لدن الفاعل التنفيذي.

وفي ظل غياب نص قانوني يحدد ثمن التحليل المخبري، يُفتح باب الاجتهاد أمام المختبرات الخاصة؛ الأمر الذي نتج عنه تفاوت كبير في الأسعار من مختبر إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى؛ ما دفع فعاليات مدنية إلى المطالبة بإصدار قرار حكومي يُحدد أسعار الفحوصات الطبية.

وقد تضاعفت تعريفة التحاليل المخبرية في الحواضر الكبرى، لا سيما بمحور الدار البيضاء-الرباط، إذ يضطر المواطنون إلى أداء تلك الأسعار قسْراً، بالنظر إلى ظهور الأعراض الأولية على أجسامهم، لا سيما أن المؤسسات الاستشفائية العمومية تعرف اكتظاظا شديدا من لدن المرضى.

لذلك، يطالب كثير من المغاربة بتقنين الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، بعدما ارتفعت الأسعار إلى أكثر من الضعف، من خلال نشر الأثمان المحددة في الجريدة الرسمية للمملكة؛ على غرار القرار الحكومي المتعلق بالمعقمات خلال مارس الماضي.

وسمحت وزارة الصحة للمختبرات الخاصة بإجراء الفحوصات المخبرية المرتبطة بـ"كوفيد-19"، سعياً منها إلى تسريع وتيرة الكشف عن المرض، خاصة بعد ارتفاع أعداد المصابين بالوباء في الأشهر الماضية؛ وهو ما من شأنه احتواء ومحاصرة الفيروس.

وسبق أن نادى خبراء الصحة بتوسيع شبكة المختبرات الخاصة المسموح لها بإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بـ"كورونا"، وهو ما استجابت له الوزارة الوصية على القطاع منذ مدة؛ ولكن تفاجأ الزبائن بالرفع التدريجي للتعريفة، في وقت ينبغي فيه تكاثف الجهود بين القطاعين الخاص والعام خلال هذه المحنة الصحية.

جدير بالذكر أن المملكة تسجل أرقاماً مرتفعة من الإصابات في الأشهر الثلاثة السابقة؛ ما أدى إلى زيادة الضغط على الأطر الصحية التي تعاني من الإنهاك، بفعل قلة الموارد البشرية العامِلة بالقطاع، الأمر الذي جعل بعض الخبراء يحذرون من "انهيار" المنظومة الصحية في المستقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - غسان الجمعة 13 نونبر 2020 - 10:18
السلام عليكم يجب مراعاة القدرة الشرائية للمواطن و ليس تركه فريسة لهاد المافيا لماذا لايتم تأميم المدارس الخاصة والمصحات الخاصة أو حتى تسقيف الأسعار مثل ما هو موجود في مراكز الفحص التقني للسيارات فثمنها موحد في المغرب مع العلم أن ملاكها خواص.
ملاحظة بسيطة أسعار الإستشارات الطبية في المغرب أغلى من أوروبا مثلا في بلجيكا سعر إستشارة طبية عند طبيب مختص هي 25 يورو وفي المغرب 300 درهم علما أن الإقتصاد البلجيكي هو ضعف الإقتصاد المغربي بخمس مرات زائد أن الحد الأدنى للأجور في بلجيكا هو 16000 درهم وفي المغرب الحد الأدنى للأجور كما هو معروف 2500 درهم "راه الحماق هاذا أعباد الله" لا مجال للمقارنة زائد أن الأطباء في الدول المتقدمة تساهم في صناعة الأدوية أما الأطباء في المغرب في زمن كورونا فهم غير موجودين كأنهم غير معنيين بالأمر.
شخصيا أفضل أن الدولة تأمم هذه المدارس والمصحات الخاصة وتجعلها خاصة تابعة للدولة موجهة للفئة المتوسطة و الغنية ماديا ومداخيلها تتجه لوزارة التعليم والصحة وبهذه الطريقة الدولة يصبح عندها مدخول في التعليم والصحة فلوسي تمشي للدولة حسن من هاد المافيا.
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14
2 - مافيا الجمعة 13 نونبر 2020 - 10:27
الدولة الأن تسيير نحو إلغاء مجانية الصحة أيضا عن طريق تفويت مصحات الضمان الإجتماعي للقطاع الخاص بالنظر إلى ماوصل إليه الأمر في المصحات الخاصة فهي أخطبوط يلتهم صحة وجيوب المواطنين و يتم تسجيل أخطاء طبية كارثية تؤدي بالمرضى إلى الشلل أو الموت بدون عقوبات سجنية أو إعدام.
يبقى الحل هو المقاطعة ولكن يجب فهم بعض الأمور الدولة تلهث وراء المسثمرين لأنهم كايجيبوا للدولة عملة صعبة زائد أنهم تايخلقو فرص شغل يبقى المقاطعة لابد أنها تكون مقاطعة المستثمرين الأجانب لأنه هاد المسثمرين حكوماتهم واقفا في ظهرهم وإذا تم مقاطعتهم من طرف الشعب و إعلان أن السبب "ليس ضدا فيهم" بل لأن الدولة لاتريد حل مشكل القطاع الخاص في الصحة و التعليم سوف يعرفون أن ليس لهم ذنب في المقاطعة و سوف يبدؤون بتهديد الدولة بسحب إستثماراتهم و هنا الدولة ستكون مجبرة على التدخل السريع لإنقاد الإستثمارات و إنقاد سمعتها على المستوى الدولي لتتجنب فضيحة أن المستثمرين هربوا من المغرب بسبب مشكل ليس لهم دخل فيه. ولهاذا الحكومة حاولت تعمل قانون تكميم الأفواه 22.20.
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3 - غير متفاجئ الجمعة 13 نونبر 2020 - 10:36
حسبنا الله ونعم الوكيل
واش اللي مريض ومعاه 5 في الدار يقدر يدير هاد التحليلة مرة أو جوج؟
واش الزحامات وغياب النظام والوقوف النهار كامل ماغاديش يساهم في انتشار المرض؟
واش بهذه الطريقة في التسيير غادي نقدرو نتغلبوا على الجايحة؟
....
للأسف لا مختبرات لا مصحات مواطنة
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4 - سباتة الجمعة 13 نونبر 2020 - 10:44
TDM 1800DH. PCR 800DH. OXYGene 1200dh/jour. المبيت ؤ زيد ؤزيد.
بروتوكول علاج كوفيد يساوي 150dh.
من شك ف أعراض كوفيد يبتدئ بالبرتوكول لا يضيع الوقت مع الجلوس بالبيت .
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5 - من باب تغيير المنكر الجمعة 13 نونبر 2020 - 11:00
المواطن يجب أن يفرض كلمته و في ظل هذه الأزمة على الحكومة ان تتحرك لحمايته
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6 - bidaoui الجمعة 13 نونبر 2020 - 11:13
حرام ثم حرام.
ثمن متفاوت من 600 درهم الى 750 درهم.
من مارس إلى نونبر و هاد المختبرات يأكلون جيوب المواطنين عند رصد الحالة و عند تأكيد الشفاء على الاقل تحليلتين للشخص اي ما يناهز 1400 درهم.
و الحكومة تالفة غير مع تطبيق الحجر و الإحصاء
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7 - رضوان الجمعة 13 نونبر 2020 - 11:14
يجب تسقيف كثير من الأشياء...و على رأسها التقاعد . في الضمان الاجتماعي مثلا عند الخواص 4000 درهم ولو كنت عملت 40 سنة و تربح 30000 درهم شهريا...! فعلا الدولة تتهرب من كثير من المجالات ...اولا لأن كثير من المسؤولين لا يحبون خدمة الشعب حسب مفهوم بيليكي...بالنسبة لهم المنصب و الامتيازات و التضاهر ...هو المقصود..الا مارحم ربك ! كما أن الدولة تخسر أموال طائلة بدون نتيجة لأن قطاع الطرق و اللصوص يسطون عليها ويمررون الصفقات المشبوهة و المغشوشة للمافيات و دويهم...الكل أصبح يريد التسيير بطريقة ترامب التجارية و كان الدولة اصبحت مجرد شركة. في الإسلام لاتوجد امبريالية وشيوعية... وجعلناكم أمة وسطا...
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8 - TEACHER الجمعة 13 نونبر 2020 - 11:17
عدم تسقيف الثمن للقيام بتحاليل كوفيد 19 وجعله في متناول كل الشرائح الاجتماعية خصوصا الطبقة المتوسطة و الفقيرة قد يزيد في تفشي المرض وانتشاره بسرعة مادام أن الشخص الحامل للفيروس لن يكون بإمكانه معرفة ذلك أو علاجه عند بدايته بل سينشره بين أفراد العائلة والاصدقاء دون علمه.
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9 - رشيد الجمعة 13 نونبر 2020 - 11:17
درتو اليوم في الصباح في مختبر قرب ماكدو مرس السلطان الدارالبيضاء خلصت 700 درهم
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10 - fahd الجمعة 13 نونبر 2020 - 11:21
على من يضحك من يقودوا هده الحملة،فهدا دليل على ان الفساد يعم كل هده المصحات المخول لها،ولا من يحرك ساكنا في هدا البلد، الثلثين من الشعب فقراء وهدا دليل على من يتخد القرار يساهم في تفشي الوباء، وانتهى الكلام
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11 - TEACHER الجمعة 13 نونبر 2020 - 11:22
لا أفهم لم لا يعوض الكنوبسCNOPS و التغطية الاجتماعية CNSS التحاليل المخبرية لفيروس كورونا 19. هل هذا يعتبر داخل في الكماليات أو أنه شئ اختياري وليس مسألة حياة المواطنين التي هي في الخطر.
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