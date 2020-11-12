وفاة القيادي الاستقلالي فوزي بنعلال بمنزله بالرباط

هسبريس من الرباط

توفي، صباح الخميس، فوزي بنعلال القيادي الاستقلالي ورئيس جماعة هرهورة السابق، بمنزله بالرباط، بعد معاناة مع المرض.

وقد نعى الاستقلالي عادل بنحمزة وفاة الراحل بالقول :"ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الأخ فوزي بنعلال عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم لعائلته الكبيرة والصغيرة بخالص العزاء والمواساة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

بدورخها كتبت القيادية الاستقلالية خديجة الزومي :"فوزي بنعلال في ذمة الله، إنا لله وإنا اليه راجعون، رحمه الله وتقبله قبولا حسنا، وغفر له ولنا بعده".