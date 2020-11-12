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كُتّاب وآراء
وفاة القيادي الاستقلالي فوزي بنعلال بمنزله بالرباط
توفي، صباح الخميس، فوزي بنعلال القيادي الاستقلالي ورئيس جماعة هرهورة السابق، بمنزله بالرباط، بعد معاناة مع المرض.
وقد نعى الاستقلالي عادل بنحمزة وفاة الراحل بالقول :"ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الأخ فوزي بنعلال عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم لعائلته الكبيرة والصغيرة بخالص العزاء والمواساة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".
بدورخها كتبت القيادية الاستقلالية خديجة الزومي :"فوزي بنعلال في ذمة الله، إنا لله وإنا اليه راجعون، رحمه الله وتقبله قبولا حسنا، وغفر له ولنا بعده".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
الله يرحمو ويغفر له و يرزق اهله الصبر والسلوان .