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الرئيسية | مجتمع | هل تورّط "الأغلبيةُ" الحكومةَ في "توظيف التعاقد" بقطاع الصحة؟

هل تورّط "الأغلبيةُ" الحكومةَ في "توظيف التعاقد" بقطاع الصحة؟

هل تورّط "الأغلبيةُ" الحكومةَ في "توظيف التعاقد" بقطاع الصحة؟
هسبريس - محمد بلقاسم
الخميس 12 نونبر 2020 - 17:00

في الوقت الذي يثير فيه التوظيف بالتعاقد نقاشا حادا في المغرب ويواصل الأساتذة المتعاقدون احتجاجاتهم بهدف الإدماج في الوظيفة العمومية، يبدو أن فرق الأغلبية، وضمن التعديلات التي وضعتها على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ويناقشها البرلمان اليوم الخميس في جلسة عامة، تتجه إلى توريط الحكومة في التعاقد في القطاع الصحي.

وكانت معطيات حصلت عليها هسبريس قد كشفت أن وزارة الصحة تشتغل على مشروع قانون جديد سيسمح لها بالتعاقد مع أطر القطاع الخاص، مبرزة أن ذلك "يتطلب فتح نقاش واسع مع الفرقاء الاجتماعيين، وهو الأمر الذي ستدشنه الوزارة قريبا".

وتشير المعطيات إلى أن هذا الأمر يتطلب تشريعات تعطي الإمكانية للتعاقد مع الخواص خارج نظام الوظيفة العمومية، موردة أن وزير الصحة سيقدم مشروع قانون في الموضوع لإعادة النظر في المنظومة الصحية بشكل كامل.

الأغلبية البرلمانية دعت الحكومة إلى إحداث مناصب مالية جديدة، مقترحة على الحكومة أن "يحدث من فاتح يناير 2021 لدى وزير الصحة 2000 منصب يخصص للتوظيف بالتعاقد".

يأتي هذا المقترح في وقت أعلن فيه خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن "المنظومة الصحية الجديدة يجب أن تبنى على عدد من المرتكزات؛ منها الشراكة بين القطاع العمومي والقطاعين الخصوصي وشبه العمومي"، مشددا على ضرورة "التغلب على الخصاص الحاصل في القطاع الصحي".

ولم يكشف فيه المسؤول الحكومي عن برمجة زمنية للمشروع؛ لكنه شدد على ضرورة "مراجعة التعاقدات مع الأطر الصحية بسبب الندرة في الموارد البشرية"، وتحدث عن وجود "14 ألف طبيب مغربي في العالم؛ صمنهم 7 آلاف في فرنسا لوحدها".

وفي هذا الصدد، اعتبر المسؤول عن قطاع الصحة بالمملكة أن "التعاقد مع هؤلاء الأطر يتطلب تحفيزا استثنائيا، وبالتالي نظاما جديدا"، مؤكدا أن "الكفاءات المغربية موجودة؛ لكن المطلوب هو تقديم الظروف نفسها والعناية التي يتلقونها في الخارج".

وشدد آيت الطالب على ضرورة إخراج هذا الأمر من الوظيفة العمومية وخلق إطار خاص له، داعيا إلى التوافق حول المقترح الذي ستقدمه الحكومة، والذي لن يكون سوى مشروع قانون، مطالبا البرلمانيين بدعمه بعيدا عن لغة المشادات بهدف أجرأة القوانين.

وعلاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب مشروع القانون المالي، اقترحت الأغلبية أن يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2021، لدى وزير الشغل والإدماج المهني، 200 منصب مالي يخصص لتسوية وضعية الموظفين الذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة مفتش الشغل من الدرجة الثالثة؛ وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وتحذف ابتداء من التاريخ نفسه المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات، أو الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - متتبع الخميس 12 نونبر 2020 - 17:06
يوم الأربعاء أذنت وكالة تنظيم الصحة البرازيلية Anvisa باستئناف التجارب السريرية لمختبر sinovac الصيني, ووفقًا لذالك فإن حادث الوفاة الذي أبلغت عنه الوكالة لتبريرذلك الايقاف لم يكن مرتبطًا بأي حال من الأحوال باللقاح وتحقق الشرطة في وفاة المتطوع وتقول انها محاولة انتحار.
للتذكير فقط هذا اللقاح الصيني تحول الى مواجهة سياسية بين بولسوناررئيس البرازيل الذي يفضل اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد مع شركة الأدوية البريطانية AstraZeneca والموجود في المرحلة الثالثة في البرازيل, وجواو دوريا حاكم ولاية ساو باولو الذي يدير معهد بوتانتان والذي روج للقاح الصيني.
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4
2 - Massine الخميس 12 نونبر 2020 - 17:08
تمت واكتملت ،ابشروا بتشريعات الغاب مما يعني الانهيار التام لما بقي من القيم ....
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12
3 - BOHI الخميس 12 نونبر 2020 - 17:10
NOTRE PAYS VIT LES MOMENTS DIFFICILES AVEC LE PROBLÈME DU SAHARA
JE CROIS QU’IL N’Y A PAS LIEU D’AGGRAVER LA SITUATION
C’EST MON AVIS
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-6
4 - كمال الخميس 12 نونبر 2020 - 17:11
هذا مانطالب بتفعيله وتعميمه على جميع القطاعات ان شاء الله.
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-9
5 - كريمة الخميس 12 نونبر 2020 - 17:15
توظيف الطلبة في القطاع الصحي فكرة صائبة مئة في المئة لأن المستشفى العمومي المغربي يوجد فيه الكثير من المرضى بدون ممرضين ولا أطباء و لا جراحين ولا صحاب سكانير و لا صحاب البنج إنه خاوي على عرشه يخوف كأنه مجزرة
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-4
6 - ملاحظ الخميس 12 نونبر 2020 - 17:16
# الأغلبية البرلمانية تدعو إلى إحداث مناصب مالية جديدة لدى وزير الصحة 2000 منصب يخصص للتوظيف بالتعاقد# 2000 منصب لا تكفي حتى لإستبدال مناصب المتقاعدين سنويا. ( أكثر من 4000 متقاعد سنويا) فما بالك بالخصاص في فئة الاطباء، الاطباء الاخصائيين و الممرضين. جل المستشفيات العمومية تعمل بأقل من 25% بالمناصب المطلوبة. اغلبية المراكز الصحية لاتتوفر إلا على طبيب واحد و ممرض.
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6
7 - كاتب التعليق الخميس 12 نونبر 2020 - 17:21
المناصب المالية الجد ضعيفة التي من المفروض ان تكون من نصيب الشباب الضائع من العاطلين ومن اصحاب الدبلومات الجدد ، اصبحت تفرق بين الموظفين الذين يجتازون المباريات مع المعطلين للترقي بطرق احتيالية في السلالم والباقي من تلك المناصب يريد هؤلاء الاساتذة الانقضاض عليها ! اليس في هذه البلاد شخص رشيد ام ماذا ؟؟؟؟!!! اعرف ان هذا التعليق سينال نصيبه من الديزلايك ولكن اعرف ان الحقيقة دائما غير مرغوبة خصوصا من طرف الاساتذة الذين قبلوا واختاروا التقاعد !
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-7
8 - أستاذ جامعي سابقا بالخارج الخميس 12 نونبر 2020 - 17:22
في الجامعات الراقية وأعطي أنموذجا ميكيل بكندا أكثر الموظفين ومنهم الأساتذة بالتعاقد الى أن يصل سن المعاش
أستاذ هناك اما أنه يؤدي وظيفته ويسهم في البحث تجدد عقدته،واذا طور نفسه وارتقى يمكنه أن يجد عملا براتب أكثر في جامعة كونكورديا ثلا فينتقل الى هناك أو الى غيره بالتعاقد أيضا
اذا كان الأستاذ فاشلا أو متمارضا ارتاحوا منه ولم يصبح شبحا يبحث عن الريع فينتقل للعمل في مجال آخر،وليس كل حاصل على الدكتوراه يطالب بالعمل في الجامعة كما في المغرب
في قطاع الصحة والأشغال العامة أيضا...ولهذا الدولة في تطور دائم:
الموظف العمومي مرغم في التعاقد على الجدية والابداع
والوظيفة العمومية ليست ريعا يتحمل تكاليفه دافع الضرائب
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-2
9 - Max الخميس 12 نونبر 2020 - 17:23
كل اعتصامات و مضاهرات و احتجاجات في هذه الضروف الصعبة مع الجاءحة و الازمة الاقنصادية في بلادنا

انه عمل لا انساني و لا وطني .
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-5
10 - بوشانيات الخميس 12 نونبر 2020 - 17:28
سواء الأغلبية او المعارضة
ليس في القنافد املس
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2
11 - رشماش الخميس 12 نونبر 2020 - 17:34
وجب ادخال التعاقد مع كل الوزارات دون استثناء .. لما لا متصرفين و مهندسين بالنعاقد ؟؟؟! ارى انها فكرة جيدة
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4
12 - رضوان الخميس 12 نونبر 2020 - 17:38
هناك مغالطات كثيرة في تصريحات السيد الوزير.
اولا الاطباء هم من يطالبون بالتعاقد لانهم يفضلون المغادرة للخاص. الوزارة هي من تطالب الاطباء بالخدمة لثمان سنوات بعد التخرج و حتى بعدها تتماطل في قبول الاستقالة. هناك اليوم اكثر من 2000 استقالة لدى الوزارة و كثير منها امام القضاء. بالدارجة الطبة ايلا دار التعاقد راه ضربهم بشفنجة سخونة.
ثانيا الوزارة كتخلص الاطباء العامين ب 8000 درهم و الاخصائيين ب 11000 درهم شكون باغي يجي يخدم معاها بهاد الاجر من الخارج!!! و اش داهم اصلا من المغرب كون كانت الوزارة فيها الخير. تا مش ما كيهرب من دار العرس.
فرضا عطات الدولة 4 او 5 مليون في الشهر و هو اجر عادي بالخارج منين غاديتيجيب لفلوس و الوزارة الف درهم ما قدراش تعطيها للاطر الطبية كمكافئة كورونا لحد الان.
ثالثا كيفاش فرضا غادي يولي عندنا طبة كيتخلصوا ب 8000 درهم او 11000 درهم و اطباء اخرين كيتخلصوا 5 مليون!!!
هاد الشي غير هرطقة و ذر للرماد في العيون لاطفاء غضب العامة. اما الاصلاح الحقيقي هو خاص المزانية تضاعف 2 او 3 مرات و عدد الاطر كذلك و هاد الشي ما يمكن حيث الميزانية معروف كيفاش كتقسم.
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11
13 - ح س الخميس 12 نونبر 2020 - 17:44
التعاقد أصبح أمرا مطلوبا في قطاع الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية وخلق نوع من التنافسية في العمل والجدية والحد من ظاهرة التراخي والتغيرات والامبلات وللخفاظ على سلامة التجهيزات البيت طبية والرفع من المردودية ، لكن التعاقد يجب ان يرتبط بادارة نزيهة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والمردودية والشفافية في الصفقات العمومية وتسهيل المعولومة إلى المواطنين .بحيث ان الولوج إلى بوابة أي مؤسسة علاجية يوضح مختلف العلاجات والتخصصات الموجودة بها ونوعية الخدمات التي تقدمها وسقف الخدمات والإنجازات التى تحققها . اليوم في عصر المعلومات هناك بعض المؤسسات الصحية تفرض نوعا من السرية التامة عن التقرير السنوي المادي والمالي لعملها حتى لا يعرفه أحدا .
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4
14 - نعم للتعاقد الخميس 12 نونبر 2020 - 17:46
نعم للتعاقد في التعليم اولا ،التعاقد في صالح التلميذ ،كلما على الوزارة هو تطبيق الانقطاع عن العمل وتفعيل الاقتطاعات والتي للاسف الشديد يتم التغاضي عنها في بعض الاكاديميات .نعم للتعاقد وطرد رؤوس الفتنة .وتكثيف الاقتطاعات.ولما لا في الصحة.
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-1
15 - HASSAN الخميس 12 نونبر 2020 - 17:53
كل حكومة تعمل حسب مزاجها ومصالح المكونة لها . في وقت سابق فتحت حكومة الباب للمغادرة الطوعية رغم ان المغرب لديه عجز في الاطر وبالخصوص التعليم والصحة جاءت حكومة لتفتح باب التعاقد . اذا هذا البلد سيبقى دائما يدور في حلقة مفرغة
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-3
16 - HASSAN الخميس 12 نونبر 2020 - 18:03
كل حكومة تعمل حسب مزاجها ومصالح المكونة لها . في وقت سابق فتحت حكومة الباب للمغادرة الطوعية رغم ان المغرب لديه عجز في الاطر وبالخصوص التعليم والصحة جاءت حكومة لتفتح باب التعاقد . اذا هذا البلد سيبقى دائما يدور في حلقة مفرغة
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-2
17 - مغريي وطني الخميس 12 نونبر 2020 - 18:07
اتمنى توظيف آلالاف الاطباء العسكريين، وتشييد العديد من المستشفيات لان المستقبل في الطب العسكري، التعامل، التفاني، الانظباط
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18 - قروي الخميس 12 نونبر 2020 - 18:18
وافيييين مشاو فلوس الدولة اش هاد التقشف في القطاعات الاجتماعية لي كايستافدو منو الدراوش
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