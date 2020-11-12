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كُتّاب وآراء
هل تورّط "الأغلبيةُ" الحكومةَ في "توظيف التعاقد" بقطاع الصحة؟
في الوقت الذي يثير فيه التوظيف بالتعاقد نقاشا حادا في المغرب ويواصل الأساتذة المتعاقدون احتجاجاتهم بهدف الإدماج في الوظيفة العمومية، يبدو أن فرق الأغلبية، وضمن التعديلات التي وضعتها على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ويناقشها البرلمان اليوم الخميس في جلسة عامة، تتجه إلى توريط الحكومة في التعاقد في القطاع الصحي.
وكانت معطيات حصلت عليها هسبريس قد كشفت أن وزارة الصحة تشتغل على مشروع قانون جديد سيسمح لها بالتعاقد مع أطر القطاع الخاص، مبرزة أن ذلك "يتطلب فتح نقاش واسع مع الفرقاء الاجتماعيين، وهو الأمر الذي ستدشنه الوزارة قريبا".
وتشير المعطيات إلى أن هذا الأمر يتطلب تشريعات تعطي الإمكانية للتعاقد مع الخواص خارج نظام الوظيفة العمومية، موردة أن وزير الصحة سيقدم مشروع قانون في الموضوع لإعادة النظر في المنظومة الصحية بشكل كامل.
الأغلبية البرلمانية دعت الحكومة إلى إحداث مناصب مالية جديدة، مقترحة على الحكومة أن "يحدث من فاتح يناير 2021 لدى وزير الصحة 2000 منصب يخصص للتوظيف بالتعاقد".
يأتي هذا المقترح في وقت أعلن فيه خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن "المنظومة الصحية الجديدة يجب أن تبنى على عدد من المرتكزات؛ منها الشراكة بين القطاع العمومي والقطاعين الخصوصي وشبه العمومي"، مشددا على ضرورة "التغلب على الخصاص الحاصل في القطاع الصحي".
ولم يكشف فيه المسؤول الحكومي عن برمجة زمنية للمشروع؛ لكنه شدد على ضرورة "مراجعة التعاقدات مع الأطر الصحية بسبب الندرة في الموارد البشرية"، وتحدث عن وجود "14 ألف طبيب مغربي في العالم؛ صمنهم 7 آلاف في فرنسا لوحدها".
وفي هذا الصدد، اعتبر المسؤول عن قطاع الصحة بالمملكة أن "التعاقد مع هؤلاء الأطر يتطلب تحفيزا استثنائيا، وبالتالي نظاما جديدا"، مؤكدا أن "الكفاءات المغربية موجودة؛ لكن المطلوب هو تقديم الظروف نفسها والعناية التي يتلقونها في الخارج".
وشدد آيت الطالب على ضرورة إخراج هذا الأمر من الوظيفة العمومية وخلق إطار خاص له، داعيا إلى التوافق حول المقترح الذي ستقدمه الحكومة، والذي لن يكون سوى مشروع قانون، مطالبا البرلمانيين بدعمه بعيدا عن لغة المشادات بهدف أجرأة القوانين.
وعلاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب مشروع القانون المالي، اقترحت الأغلبية أن يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2021، لدى وزير الشغل والإدماج المهني، 200 منصب مالي يخصص لتسوية وضعية الموظفين الذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة مفتش الشغل من الدرجة الثالثة؛ وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وتحذف ابتداء من التاريخ نفسه المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات، أو الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
للتذكير فقط هذا اللقاح الصيني تحول الى مواجهة سياسية بين بولسوناررئيس البرازيل الذي يفضل اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد مع شركة الأدوية البريطانية AstraZeneca والموجود في المرحلة الثالثة في البرازيل, وجواو دوريا حاكم ولاية ساو باولو الذي يدير معهد بوتانتان والذي روج للقاح الصيني.
JE CROIS QU’IL N’Y A PAS LIEU D’AGGRAVER LA SITUATION
C’EST MON AVIS
أستاذ هناك اما أنه يؤدي وظيفته ويسهم في البحث تجدد عقدته،واذا طور نفسه وارتقى يمكنه أن يجد عملا براتب أكثر في جامعة كونكورديا ثلا فينتقل الى هناك أو الى غيره بالتعاقد أيضا
اذا كان الأستاذ فاشلا أو متمارضا ارتاحوا منه ولم يصبح شبحا يبحث عن الريع فينتقل للعمل في مجال آخر،وليس كل حاصل على الدكتوراه يطالب بالعمل في الجامعة كما في المغرب
في قطاع الصحة والأشغال العامة أيضا...ولهذا الدولة في تطور دائم:
الموظف العمومي مرغم في التعاقد على الجدية والابداع
والوظيفة العمومية ليست ريعا يتحمل تكاليفه دافع الضرائب
انه عمل لا انساني و لا وطني .
ليس في القنافد املس
اولا الاطباء هم من يطالبون بالتعاقد لانهم يفضلون المغادرة للخاص. الوزارة هي من تطالب الاطباء بالخدمة لثمان سنوات بعد التخرج و حتى بعدها تتماطل في قبول الاستقالة. هناك اليوم اكثر من 2000 استقالة لدى الوزارة و كثير منها امام القضاء. بالدارجة الطبة ايلا دار التعاقد راه ضربهم بشفنجة سخونة.
ثانيا الوزارة كتخلص الاطباء العامين ب 8000 درهم و الاخصائيين ب 11000 درهم شكون باغي يجي يخدم معاها بهاد الاجر من الخارج!!! و اش داهم اصلا من المغرب كون كانت الوزارة فيها الخير. تا مش ما كيهرب من دار العرس.
فرضا عطات الدولة 4 او 5 مليون في الشهر و هو اجر عادي بالخارج منين غاديتيجيب لفلوس و الوزارة الف درهم ما قدراش تعطيها للاطر الطبية كمكافئة كورونا لحد الان.
ثالثا كيفاش فرضا غادي يولي عندنا طبة كيتخلصوا ب 8000 درهم او 11000 درهم و اطباء اخرين كيتخلصوا 5 مليون!!!
هاد الشي غير هرطقة و ذر للرماد في العيون لاطفاء غضب العامة. اما الاصلاح الحقيقي هو خاص المزانية تضاعف 2 او 3 مرات و عدد الاطر كذلك و هاد الشي ما يمكن حيث الميزانية معروف كيفاش كتقسم.