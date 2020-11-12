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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 6195 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 6195 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 276821 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3299871 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 64 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4570 حالات.
وتم التأكد من 4297 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 226040.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
الرجاء الالتفات الى ما يحدث من ثورة صناعية علمية تقنية في اسيا و حول الصين و ارسال البعثات العلمية و التجارية الى اسيا بدل اوربا الجنوبية التي لم تعد لها ما تعطيه اكثر مما اعطته تاريخيا لاسباب بشرية مالية الخ الخ الخ
الأنشطة الرياضية
الأنشطة الثقافية
الاسواق الاسبوعية والاكتفاء بأسواق صغيرة
تفادي تجارة المساجد حيث يجتمع المصلون بعد كل صلاة عند بائعي الخضر والفواكه
الاخلاء الصارم للحداءق والمقاهي والملاعب.
محاربة الباعة المتجولين الذين يتسببون في ازدحامات
في مدينة صفرو حملات محتشمة تقوم بها السلطة وكأنها تريد للمصابين أن يرتفع عددهم.
لاحول ولا قوة الا بالله
سؤال لماذا تقدم الاخر ونحن خارج التاريخ لاننا نسينا كلمة اقرا اول كلمة نزلت في القران الكريم وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم عصر المعجزات انتهى بانتهاء الوحي الالهي للارض بخاتم النبييئين والرسل وجاء عصر العلم ولاشئ غير العلم