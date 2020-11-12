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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 6195 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 6195 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 6195 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الخميس 12 نونبر 2020 - 18:05

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 6195 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 276821 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3299871 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 64 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4570 حالات.

وتم التأكد من 4297 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 226040.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - لحنين احمد الخميس 12 نونبر 2020 - 18:18
سلام اللهم ارفع عنا هدا الوباء وارحم موتانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين
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69
2 - oujdi الخميس 12 نونبر 2020 - 18:18
الله أكبر أتونا بللقاح من صنع الداء صنع الدواء
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20
3 - سميرة الخميس 12 نونبر 2020 - 18:20
من نتائج عدم إلغاء العيد الأضحى و العطلة الصيفية و أنانية المواطن، من ينقل العدوى بين المواطنين هم المواطنين.
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20
4 - Rabia الخميس 12 نونبر 2020 - 18:20
يجب اغلاق مدينة الجديدة ومدينة الدار البيضاء فورا وتطبيق الحجر الشامل بهما لكثرة الوفيات بهما وحفظ الله الجميع
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25
5 - Farid الخميس 12 نونبر 2020 - 18:20
نسأل الله العافية ورفع الوباء عنا ورحمة لله على الموتى
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35
6 - الحريق الخميس 12 نونبر 2020 - 18:21
بهذا العدد سنصبح كمن يواجه الحريق من الخلف أي من المناطق المحروقة
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16
7 - am am الخميس 12 نونبر 2020 - 18:21
لم ترَ شيئًا هذه البداية فقط سنصل إلى 10000 مريض بكورونا أغلقنا البلد بسبب 2 حتى 60 والآن 5000-6000 وما زلنا مفتوحين
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39
8 - أمازيغي مغربي الخميس 12 نونبر 2020 - 18:21
صافي كونو هانيين اللقاح الجديد هو اللي غايفاريها.
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-16
9 - Brahim الخميس 12 نونبر 2020 - 18:22
يالطيف، ‏أُلطف بِنا فيما نزَل، ‏أُلطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير ‏واحفظ من نحبهم بحفظك، ‏واجعلهم في كنفك وحصنك ولطفك.
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28
10 - مصطفى التازي الخميس 12 نونبر 2020 - 18:22
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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23
11 - محمد الخميس 12 نونبر 2020 - 18:22
رحم الله شهداء هذا الوباء الفتاك قريبا إن شاء الله سينتهي هذا الكابوس المرعب وتعود الأمور إلى طبيعتها مع ظهور اللقاح الذي نتمنى أن يكون فعالا في كبح جماح هذا الغول الجامح. لطفك اللهم بنا
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26
12 - انسان الخميس 12 نونبر 2020 - 18:24
منذ مدة ونحن نحذر باتخاذ تدابير احترازي كالاحجر الجزءي باغلاق المؤسسات التعليمية خاصة الجامعية بجميع الاسلاك نظرا لتنقل الطلبة .
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8
13 - انس جرماني الخميس 12 نونبر 2020 - 18:25
الحل هو التلقيح باللقاح الصيني المتقدم جدا و المطروح في الاسواق و المجرب في الصين التي عادت بها الحركة الاقتصادية تقريبا كما كانت من قبل - و العالم و الطبيب الفرنسي اكسيل كوهين صرح علانية انه يرغب في التلقيح باللقاح الصيني بلا مشكلة لانه الاقل خطورة و الاكثر فعالة من اللقاحات التي تنافسه و هو يعب على فرنسا عدم الشجاعة في تلقيح المواطنين عندهم بل ان يقول و هو العالم الخبير بالنفسية الفرنسية ان فرنسا ستكون آهر من يلقح جماعيا-
الرجاء الالتفات الى ما يحدث من ثورة صناعية علمية تقنية في اسيا و حول الصين و ارسال البعثات العلمية و التجارية الى اسيا بدل اوربا الجنوبية التي لم تعد لها ما تعطيه اكثر مما اعطته تاريخيا لاسباب بشرية مالية الخ الخ الخ
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-6
14 - مغربي الخميس 12 نونبر 2020 - 18:25
تحطيم رقم قياسي جديد.اللهم ارفع عنا الوباء.
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4
15 - من كندا الخميس 12 نونبر 2020 - 18:26
لماذا عدد التحليلات لا يتعدى 20000 منذ أن كانت الحالات الإيجابية لا تتعدى 200 ? حاليا 30 في المائة إيجابية شيء خطير. يجب الرفع من عدد التحليلات و ربما نصل إلى 20 او 30 الف حالة إيجابية في اليوم
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9
16 - الله يلطف بينا جميعا الخميس 12 نونبر 2020 - 18:27
هادشي لما كانش 90 و لا 85 في المئة من المغاربة مصابين ب كورونا على ما بان لي بعدا حنا و العائلة و المعارف لي كنعرفو كلهم فيهم كورونا كاين لي دار اختبار كورونا و كاين لي مبغاش كلشي نفس الأعراض. هاحنا دوزناها باش ما عطا الله . الله يعفو عنا و الله يحد الباس
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7
17 - سعيد الخميس 12 نونبر 2020 - 18:28
الأمور لا تبشر بالخير نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء التزموا بالحيطة والحذر والالتزام بقواعد النظافة وعدم الاختلاط
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7
18 - حسابات فارغة الخميس 12 نونبر 2020 - 18:28
من أصل 17 ألف تحليلة خرجت 6195 حالة اي أكثر من الثلث. ماذا لو أجروا 90 ألف تحليلة. ماذا ستكون النتيجة
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11
19 - عتيق من صفرو الخميس 12 نونبر 2020 - 18:28
ينبغي إيقاف كل الأنشطة عديمة الفائدة .والتي لن يضر توقيفها.
الأنشطة الرياضية
الأنشطة الثقافية
الاسواق الاسبوعية والاكتفاء بأسواق صغيرة
تفادي تجارة المساجد حيث يجتمع المصلون بعد كل صلاة عند بائعي الخضر والفواكه
الاخلاء الصارم للحداءق والمقاهي والملاعب.
محاربة الباعة المتجولين الذين يتسببون في ازدحامات
في مدينة صفرو حملات محتشمة تقوم بها السلطة وكأنها تريد للمصابين أن يرتفع عددهم.
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6
20 - الصديق الخميس 12 نونبر 2020 - 18:31
اللهم الطف بنا يا رحمن يا رحيم هاد الشي بزاق
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5
21 - من فاس الخميس 12 نونبر 2020 - 18:31
عادي كي 6000 كي 10000 الارقام مابقا عندها حتى معنى.
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4
22 - ahmed الخميس 12 نونبر 2020 - 18:32
الحقيقة لا يقبلها احد ؛ المسؤولية كاملة يتحملها المواطن بالاستهتار واللا مبالاة. لا كمامة لا تباعد. وهاهي النتيجة !!! اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء..اللهم ارفع مقتك و غضبك عنا..اللهم احفظنا و لا ترنا في احبتنا مكروها ابدا..اللهم ارحم الموتى اجمعين انك على كل شيء قدير..امين امين
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8
23 - اسماء الخميس 12 نونبر 2020 - 18:32
بغيت غير نعرف علاش البارات محلولين وعامرين في مدينة الدار البيضاء
لاحول ولا قوة الا بالله
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4
24 - la verite الخميس 12 نونبر 2020 - 18:33
il faut fermer tout sinon c,est la catastrophe.
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8
25 - احمد الخميس 12 نونبر 2020 - 18:34
لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا الهروب الى الله تعالى هو الحل الامثل
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-1
26 - ع الجوهري الخميس 12 نونبر 2020 - 18:34
الحل هو الإعلام على الأقل حتى تتم عملية التلقيح المنشودة
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0
27 - بن عمر الخميس 12 نونبر 2020 - 18:35
ا عباد الله سدو نهار وحلو نهار وتشوفو النتيجة. هاد شي خرج عن السيطرة ...
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0
28 - يائس من الوضع الخميس 12 نونبر 2020 - 18:35
التدابير الإحترازية حبر على ورق... المراقبة في مداخل الدار البيضاء شكلية فقط... والمقاهي لاتحترم الشروط الدنيا للوقاية....والمواطنون دون روح مسؤولية يجولون ويصولون وينقلون العدوى على مدى واسع. في ظل هذا الوضع المزري لا أمل في تحسن الأمور أو حتى استقرار عدد الاصابات والوفيات... ترقبوا قريباً عتبة 10000 إصابة و100 وفاة يوميا!
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0
29 - مراقب الخميس 12 نونبر 2020 - 18:37
لا فرق بين زوار بويا عمر اصحاب الشرك بالله واصحاب نظرية المؤامرة
سؤال لماذا تقدم الاخر ونحن خارج التاريخ لاننا نسينا كلمة اقرا اول كلمة نزلت في القران الكريم وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم عصر المعجزات انتهى بانتهاء الوحي الالهي للارض بخاتم النبييئين والرسل وجاء عصر العلم ولاشئ غير العلم
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0
30 - Said الخميس 12 نونبر 2020 - 18:38
رقم مهول و غير مسبوق ،ان احتسبنا من لا تظهر عليه اعراض و بالتالي لا يدخل في هاته الحسابات ،و يقوم بنشر العدوى بدون علمه ،،،،،صراحتا صدمت من التعليقات كلام العثماني حول اللقاح الكل يشكك فيه و يوحي بنظرية المؤامرة و عدد اللايكات بالمئات ، اظن ان هاذا نتاج فقدان المغاربة الثقة في مؤسساتهم و حكومتهم و ذالك نتاج فضائح ممثليهم في البرلمان و الجماعات الترابية الملئى بالشلاهبية و الاميين ،من زرع الريح حصد العاصفة ...فقدان الثقة من صنع ايديكم ايها المسؤولون .... اللهم الطف بهاذا الشعب المسكين
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31 - متتبع الخميس 12 نونبر 2020 - 18:40
لقاح فعال وموثوق به ضد الفيروس القاتل لن يكون جاهزا قبل سنة 2038
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32 - كولومبو الخميس 12 نونبر 2020 - 18:40
أتسائل لماذا المقاهي و الحانات و المطاعم مازالت مفتوحة في وجه العموم ؟الحالات في إرتفاع و طوق النجاة لم نصل اليه بعد و ما الفائدة من فتحهم و نحن نتصارع امام وباء عالمي يحصد الاخضر و اليابس و استغرب الحمامات انفع الأماكن للناس و قد تم إغلاقها و المقاهي و الحانات موطن الكسالى و العاطلين و المدمنين مفتوحة!!!!!! انشري يا هسبريس
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