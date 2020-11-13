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كُتّاب وآراء
مدرسة فرنسية في القنيطرة تحرم تلميذة من التعليم لارتداء الحجاب
يستمرّ حرمان تلميذة بمدينة القنيطرة من حقّها في التّعليم بسبب رفض مؤسّستها التّعليميّة استقبالها بعد ارتدائها الحجاب، بحجّة مخالَفَة ذلك للقوانين الدّاخليّة للمؤسّسة.
وبدأت أطوار معاناة هذه التلميذة المغربيّة في السلك الإعداديّ مطلع الأسبوع الجاري، عندما بدأت في ارتداء الحجاب، فرفَضَت مؤسّسة "دون بوسكو"، التابعة للتعليم الكاثوليكي بالمغرب، السّماح لها بدخول قاعات الدّراسة إلى حين نزعها الحجاب الذي يغطّي شعرها.
ووثّق عون قضائيّ رافق أمّ التلميذة، الأربعاء الفائت، رفض المؤسّسة التّعليميّة استقبالَها، وكتب في محضر معاينة مباشِرة، اطّلَعت عليه هسبريس، أنّ التلميذة "تمّ إيقافُها، ومنعُها من الولوج (إلى مدرسة دون بوسكو)، من طرف السيد المدير المساعد (...) مصرّحا للتّلميذة أمامنا باللّفظ التالي: النّظام الدّاخليّ للمدرسة يمنع منعا كليا ارتداء غطاء الرأس لكلّ من التلميذ أو التلميذة داخل المدرسة".
وتستند المؤسّسة في قرارها هذا إلى نظامها الدّاخليّ الذي يوقّع عليه أولياء التلاميذ في بداية السنة الدراسية، والذي ينصّ في فقرة منه حول ضوابط اللباس، وُضِع تحتها سطر وكتبت ببنط عريض، على أنّ "الرّأس عليه أن يكون مكشوفا".
وتقول أمّ التلميذة، التي تواصلت معها جريدة هسبريس الإلكترونيّة، إنّها لَم توقّع على هذا الالتزام في هذه السنة، وتؤكّد أنّ ابنتها البالغة من العمر 12 سنة، وتتابع دراستها في السّنة الأولى من التعليم الإعداديّ، قد بدأت من تلقاء نفسها ارتداء الحجاب، إلى أن فوجئت بمنعها من الدّخول إلى قاعة الدّرس.
وتزيد المتحدّثة: "بعدما لم يسمح لها بالدراسة يوم الإثنين، رافقتُها يوم الثلاثاء، فقيل لي إنّها لن تدخل، وذهبت إلى محام، أرسل معي في اليوم التالي عونا قضائيّا، عايَن، وقيل له إنّ تعاقد المؤسسة لا يسمح بهذا، علما أنّني لَم أوقّع عليه هذه السنة".
وبنبرة تذمّر وصدمة، تواصل الأمّ قائلة: "ربَّيتُم هؤلاء الأولاد على الحرية الشخصية، وهذه حريتها الشخصيّة التي قمعتموها. الكلّ يَدْرُس، وهي موضوعة في المكتبة، وتعيش في هذه الأيام وكأنّها مجرمة، تنتظر أن تفرغ الساحة حتى يسمحوا لها بالذهاب إلى المرافق الصحية"، وتضيف: "قلتُ، فقط احترموا خصوصيّات هذه الفتاة، ورأيَها هي، بعدما أعجبها أن ترتدي ما ترتديه".
بدوره يقول رشيد أيت بلعربي، محام بهيئة القنيطرة، إنّ هذه القضية مبرمجة أمام القضاء الاستعجاليّ بالمحكمة الابتدائيّة بالقنيطرة يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري.
ويزيد المحامي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "منعوا التلميذة من الدخول إلى القسم يوم الاثنين، وكذلك في الأيام التي تلته، ولما ذهبت أمها، قالوا لها إنّ عليها توقيع التزام بألا ترتدي ابنتها الحجاب نهائيّا، فقالت لهم هذا لا يمكنها نهائيّا الموافقة عليه، لأنّ البنت اختارت الحجاب، ولم يفرضه أحد عليها ولا أجبرها على ارتدائه، وعاين بعد ذلك مفوّض قضائيّ رَفْضَ نائبِ مدير المؤسسة السماح لها بالدخول للقسم، قائلا إن النظام الداخلي لا يسمح بذلك".
ويسترسل المحامي قائلا: "هذا النظام الداخليّ، على فرض وجوده، مخالف للدستور المغربي، ومخالف للمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، ومن بينها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل".
ويزيد المتحدّث متسائلا باستنكار: "بأي حجّة تفرض مؤسّسة تعليمية على هذه التلميذة نزع الحجاب؟ بحجة النظام الداخلي؟ هل يحقّ أن يكون للمؤسسة نظام داخلي يخالف دستور المملكة؟ لا. وهل يحق أن يكون لها نظام داخلي يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؟ لا. بالعكس في مجموعة من الدول الأوروبية تعتبر جميع الأنظمة الداخلية المخالِفة للدستور والمواثيق الدولية غير معتبَرة، وهي والعدَم سيان".
ويرى المحامي رشيد أيت بلعربي في رفض السماح للتلميذة التعلم بحجّة ارتدائها الحجاب، "تحديا على عدة مستويات، أولها تحدّ للجهات الوصية، ممثلة في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، التي من المفروض أن تكون ساهرة وعارفة بما يجري داخل المؤسسات التعليمية وبهذا النوع من المضايقات، وثانيها تحدّ للمجتمع التعليمي ككلّ، وثالثها تحد على المستوى الحقوقي المغربي".
ويؤكّد المحامي "عدم إمكان السماح بأيّ مسّ بحرية شخصية لمواطِنَة اختارت عن قناعة ارتداء الحجاب، كما لا يمكن أن نصطفّ ضد أي شخص اختار قناعات أخرى".
ويستشهد في هذا السياق بما قالته هذه التلميذة، في سنتها الثانية عشرة: "كانوا يلقّنوننا كيف نحترم حريات الآخرين، فلماذا يعتدون على حريتي في اختيار اللباس الذي يناسبني؟".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (103)
غادي تعطيو قيمة للهاد البنت ولا........
فرنسا غادي تقلق منكم
مهزلة أصبحنا نعانيها مع هؤلاء المستعمرين طردنهما من البلاد وعادو واستعمرونا بالاقتصاد والثقافة واللغة .....
بعض المغاربة يظنون ان توقيعاتهم لاتلزمهم في شيء وبامكانهم فعل مايريدون.
سجلوها في مدرسة قرئانية وارتاحو وخليونا مرتاحين
كان على الأباء الذين يُدَرِّسون أبناءهم في تلك المدرسة ان يتضامنوا مع أختهم إن كانوا مسلمين.
أما إن كانوا علمانيين او ملحدين...فذلك كلام أخَر
وان لم يعاقب مسؤولي هذه المؤسسة فذلك يعني ان الدستور المغربي لا يحترم
اسمعت أن بعض الشواطيء تمنع المحجبات...ثم الآن المدارس!!!!!!!
هل للمغاربة كشعب شيء يقولونه؟
ولماذا في فرنسا وبلجيكا وهولندا تراهم يحتجون ويخرجون للشوارع...ويرددون كلمة العنصرية ورانا محقورين....
هل لكم شيء تقولونه؟ اريد الاجابة من فضلكم...
لما لا تتجمعوا عند هاته المدرسة وتطالبون بحقكم...
أنا مافاهم والوا في عقليتكم وفي مملكتم.
في فرنسا تم إغلاق جميع المدارس الاسلامية
نحن في ارض مغربية و لسنا في فرنسا
ما هذا الذل الذي وصلنا اليه
لماذا لم تحترم البلد المضيف؟
Mais pourquoi on n'a pas respecté les lois du Maroc ? Le pays hote ?
Pourquoi on impose aux marocains d'autres lois?
Il est où la souveraineté du Maroc.
Qui gouverne ce pays réellement ?
اظن اننا فوق التراب المغربي وطننا
وليس فوق التراب الفرنسي
فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم
فاش كنقراو عندهم نحتارموًقراراتهم اوًنبدلوًالمدرسة
علاش دائما الصداع: المدرسة عندها قانون داخلي كتعطيه عند التسجيل من بين البنود ديالو عدم ارتداء الحجاب، الموضوع واضح مبزز عليك احد المدارس المغربية عطاها الله.
بحال الفرنسية لكتدخل للمسجد بالشروط: اما تغطا اما تخرج.
علاش حنا كل واحد كيبغي يدير قانونه
في هده السنة غادر ابنائي التعليم الخصوصي إلى العمومي، فوالله إن ابنتي تفاجأت بالمستوى التعليمي لدى الأساتذة والمعاملة الطيبة للأطر التربوية بالقطاع العام، واقسموا أن لا يعودوا إلى التعليم الاستغلالي.
أما أنا والحمد لله وفرت 5500 درهم، توضع في خزينة وحساب الأطفال كل شهر سيأتي اليوم الذي سيحتاجون له.
والله الموفق.
المدارس الفرنسية في المغرب تسمح لليهود بتغطية رأسهم بلبس الطاقية اليهودية ولا مشكل لديهم في قبول ذلك أما الفتاة المسلمة التي تختار لبس الحجاب عن اختيار فلا.
هذا أكبر دليل على أن هدف فرنسا هو محاربة الإسلام تحت مظلة الحريات.
وفي المغرب يمارسون عنصريتهم كذلك على المسلمين وفي خرق سافر لدستور بلدنا وقوانين بلدنا.
يعني يعتبرون المغرب فقط أحد مستعمراتهم والقوانين الفرنسية ، وفي بلدنا، تسموا على قوانين بلدنا.
شكرا لمسؤولينا الذين يسمحون أن يهان أبناؤنا من طرف فرنسا الإمبريالية وفي عقر دارنا.
يجب سحب الترخيص من أي مؤسسة أجنبية تهيننا في وطننا، فورا وبدون مماطلة.
مزال و مازال... الى ما جمعناش روسنا نشوفو كثر من هذا الذل الي حنا فيه .
وفدارنا يا حصراها.
حريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة
والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده .
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق
حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار
وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .
المادة 20
1 .لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات
السلمية .
2 .لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما .
ا
si c'était une école islamique en france qui impose à ses élèves le voiles ....
J'appelle les marocains à ne pas perdre du temps et gâcher des années de vie de leurs enfants à apprendre une langue inutile ... s'il y avait pas les anciennes colonies le français sera inconnu dans le monde...
Apprenez à vos enfants l'arabe pour le Coran et puis l'amazigh et l'anglais autre choses ça serait une perte de temps...
اللومة على والديها مدرسة مسيحية قانون ديالهم بوحدوا.
علاش اسيدي كتقريها فمدرسة فرنسية مسيحية..
عطاه الله المدارس اولا باغي تصفطها لفرنسا من بعد..
كتكرهو الغرب وبغيتو تعيشو فيه
كيف يعقل أن تلبسوا أطفالك الحجاب، انكم تقرون بطريقة غير مباشرة أن المسلمين بيدوفيليين!!
لا أستغرب مطالبة العديد من المسلمين بالزواج بالأطفال أسوة حسنا بالسلف "الصالح"
لكن البعض يعتقد عكس ذالك. والدليل على ذالك أن فرنسا تحرم الفتيات المسلمات المغربيات من غطاء شعرهن في بلدهن.
في عشنا وينشنا
اضن ان القولة واضحة
قمة العبث ،لكنها الانتخابات على الأبواب والكل يعرف اللوبي الحزبي المتحكم في أعصاب المدينة.
une soeur chrétienne couvre sa tête ,et se promene dans toutes les rues du maroc,
une petite marocaine se couvre les cheveux est interdite d"entrer dans son école chrétienne au maroc:
l"école publique marocaine est ouverte à toutes et à tous sans distinction aucune,cheveux couverts ou non,
la solution est de retourner à l"école publique gratuite avec son hijab,donc elle est libre
بسبب اللباس أو الدين أو العرق ازاي اعتبارات أخرى.
هاذا هو التخربيق، يعني ناويا على خزيت
عطا الله المدارس الخاصة و العمومية، و هاذيك مدرسة فرنسية تتدرس بالنظام الفرنسي، يعني نتي بحال إلا تتقري بنتك فباريس، و خاصك تحتارمي النظام ديالهوم و لا رجعي للمروك تا واحد مابزز عليك
غدا و لا بعد غدا تقولي ليهوم علاش متاتقريو ولادنا عنترة بن الشداد و اساطير الجاهلية، دي بنتك تقرا معا ولادنا نون النسوة و جمع المذكر السالم و باللي جدودنا العظماء كانت عندهوم اسلحة نووية و سفن فضائية للمريخ
في السبعينات من القرن الماضي من المستحيل ان تعثر على طفلة تضع حجابا على رأسها في المغرب لا في البوادي ولا في القرى ولا في المدن.
هل كان المغاربة في السبعينات اقل تدينا من الان ؟
فرض حجاب على طفلة تبلغ 12 سنة لا يعني ان هذه الطفلة ستكون في العشرينات من عمرها فتاة محتجبة متدينة. بعد التزمت والقهر والتساط والضغط الفتاة تنتفض وتثور وتختار الحرية.التجارب تؤكد ذاك
le mieux c'est d'aprendre l'anglais
le Français ne vaut plus rien
mouhajir
لماذا نحن ننبت المساجد في بلدانهم و لا نتقبل بناء كنيسة واحدة في بلداننا. انه التعصب الديني و الدين الاسلامي بريئ من هذا التعصب انه تعصب اشخاص يفسرون هذا الدين السمح على اهوائهم.
و هكذا سيظهر هذا التعصب الاعمى في الرد على هذا التعليق.المشكل ليس في الدين الاسلامي الحنيف بل المشكل في بعض الاشخاص
لا يجب اعتبار الفرنسيين مثل البقر المقدس
egalite egalite egalite