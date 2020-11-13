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الرئيسية | مجتمع | مدرسة فرنسية في القنيطرة تحرم تلميذة من التعليم لارتداء الحجاب

مدرسة فرنسية في القنيطرة تحرم تلميذة من التعليم لارتداء الحجاب

مدرسة فرنسية في القنيطرة تحرم تلميذة من التعليم لارتداء الحجاب
هسبريس - وائل بورشاشن
الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:00

يستمرّ حرمان تلميذة بمدينة القنيطرة من حقّها في التّعليم بسبب رفض مؤسّستها التّعليميّة استقبالها بعد ارتدائها الحجاب، بحجّة مخالَفَة ذلك للقوانين الدّاخليّة للمؤسّسة.

وبدأت أطوار معاناة هذه التلميذة المغربيّة في السلك الإعداديّ مطلع الأسبوع الجاري، عندما بدأت في ارتداء الحجاب، فرفَضَت مؤسّسة "دون بوسكو"، التابعة للتعليم الكاثوليكي بالمغرب، السّماح لها بدخول قاعات الدّراسة إلى حين نزعها الحجاب الذي يغطّي شعرها.

ووثّق عون قضائيّ رافق أمّ التلميذة، الأربعاء الفائت، رفض المؤسّسة التّعليميّة استقبالَها، وكتب في محضر معاينة مباشِرة، اطّلَعت عليه هسبريس، أنّ التلميذة "تمّ إيقافُها، ومنعُها من الولوج (إلى مدرسة دون بوسكو)، من طرف السيد المدير المساعد (...) مصرّحا للتّلميذة أمامنا باللّفظ التالي: النّظام الدّاخليّ للمدرسة يمنع منعا كليا ارتداء غطاء الرأس لكلّ من التلميذ أو التلميذة داخل المدرسة".

وتستند المؤسّسة في قرارها هذا إلى نظامها الدّاخليّ الذي يوقّع عليه أولياء التلاميذ في بداية السنة الدراسية، والذي ينصّ في فقرة منه حول ضوابط اللباس، وُضِع تحتها سطر وكتبت ببنط عريض، على أنّ "الرّأس عليه أن يكون مكشوفا".

وتقول أمّ التلميذة، التي تواصلت معها جريدة هسبريس الإلكترونيّة، إنّها لَم توقّع على هذا الالتزام في هذه السنة، وتؤكّد أنّ ابنتها البالغة من العمر 12 سنة، وتتابع دراستها في السّنة الأولى من التعليم الإعداديّ، قد بدأت من تلقاء نفسها ارتداء الحجاب، إلى أن فوجئت بمنعها من الدّخول إلى قاعة الدّرس.

وتزيد المتحدّثة: "بعدما لم يسمح لها بالدراسة يوم الإثنين، رافقتُها يوم الثلاثاء، فقيل لي إنّها لن تدخل، وذهبت إلى محام، أرسل معي في اليوم التالي عونا قضائيّا، عايَن، وقيل له إنّ تعاقد المؤسسة لا يسمح بهذا، علما أنّني لَم أوقّع عليه هذه السنة".

وبنبرة تذمّر وصدمة، تواصل الأمّ قائلة: "ربَّيتُم هؤلاء الأولاد على الحرية الشخصية، وهذه حريتها الشخصيّة التي قمعتموها. الكلّ يَدْرُس، وهي موضوعة في المكتبة، وتعيش في هذه الأيام وكأنّها مجرمة، تنتظر أن تفرغ الساحة حتى يسمحوا لها بالذهاب إلى المرافق الصحية"، وتضيف: "قلتُ، فقط احترموا خصوصيّات هذه الفتاة، ورأيَها هي، بعدما أعجبها أن ترتدي ما ترتديه".

بدوره يقول رشيد أيت بلعربي، محام بهيئة القنيطرة، إنّ هذه القضية مبرمجة أمام القضاء الاستعجاليّ بالمحكمة الابتدائيّة بالقنيطرة يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري.

ويزيد المحامي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "منعوا التلميذة من الدخول إلى القسم يوم الاثنين، وكذلك في الأيام التي تلته، ولما ذهبت أمها، قالوا لها إنّ عليها توقيع التزام بألا ترتدي ابنتها الحجاب نهائيّا، فقالت لهم هذا لا يمكنها نهائيّا الموافقة عليه، لأنّ البنت اختارت الحجاب، ولم يفرضه أحد عليها ولا أجبرها على ارتدائه، وعاين بعد ذلك مفوّض قضائيّ رَفْضَ نائبِ مدير المؤسسة السماح لها بالدخول للقسم، قائلا إن النظام الداخلي لا يسمح بذلك".

ويسترسل المحامي قائلا: "هذا النظام الداخليّ، على فرض وجوده، مخالف للدستور المغربي، ومخالف للمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، ومن بينها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل".

ويزيد المتحدّث متسائلا باستنكار: "بأي حجّة تفرض مؤسّسة تعليمية على هذه التلميذة نزع الحجاب؟ بحجة النظام الداخلي؟ هل يحقّ أن يكون للمؤسسة نظام داخلي يخالف دستور المملكة؟ لا. وهل يحق أن يكون لها نظام داخلي يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؟ لا. بالعكس في مجموعة من الدول الأوروبية تعتبر جميع الأنظمة الداخلية المخالِفة للدستور والمواثيق الدولية غير معتبَرة، وهي والعدَم سيان".

ويرى المحامي رشيد أيت بلعربي في رفض السماح للتلميذة التعلم بحجّة ارتدائها الحجاب، "تحديا على عدة مستويات، أولها تحدّ للجهات الوصية، ممثلة في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، التي من المفروض أن تكون ساهرة وعارفة بما يجري داخل المؤسسات التعليمية وبهذا النوع من المضايقات، وثانيها تحدّ للمجتمع التعليمي ككلّ، وثالثها تحد على المستوى الحقوقي المغربي".

ويؤكّد المحامي "عدم إمكان السماح بأيّ مسّ بحرية شخصية لمواطِنَة اختارت عن قناعة ارتداء الحجاب، كما لا يمكن أن نصطفّ ضد أي شخص اختار قناعات أخرى".

ويستشهد في هذا السياق بما قالته هذه التلميذة، في سنتها الثانية عشرة: "كانوا يلقّنوننا كيف نحترم حريات الآخرين، فلماذا يعتدون على حريتي في اختيار اللباس الذي يناسبني؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (103)

1 - مقيم بألمانيا الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:04
هذه المدارس الهدف منها نشر الثقافة الفرنسية لكي نبقى تابعين لها
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226
2 - أندلسي الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:04
المدرسة كاثوليكية ومسماة باسم راهب مسيحي ... على قلة المدارس العمومية والخاصة في قنيطرة
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218
3 - نوح الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:04
المشكل الكبير أنهم في بلادنا ويفرضون قانونهم علينا ...
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238
4 - مواطنه الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:05
سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله الواحد في بلادك ويتشرط عليك حشومه كاع وعيب وعار لان هنايا الاسلام اغلبيا النساء كيدير الحجاب وهادو باغيين اغاني حيدوه بزز بالناقص منها الدراسه كاع
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123
5 - فبلادي ظلموني الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:07
واش هاد فرنسا بغا طبق علينا العلمانية والإيديولوجية ديالها حتى فبلادنا. فيناهما هاد المسؤولين على هاد البلاد. اتدخلو ياك اسيدي دستور المملكة نص على ان الإسلام من مقدسات المملكة ويجب عدم المساس به يعني منع الحجاب هو مساس بمقدساتنا اولا داكشي غير حبر على ورق
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128
6 - زائر الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:09
12 سنة وترتدي الحجاب وتدخل في صراع مع المدرسة ، هذي هي الطفولة المغتصبة
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-227
7 - يونس الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:09
فين أحكومة العثماني.
غادي تعطيو قيمة للهاد البنت ولا........
فرنسا غادي تقلق منكم
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102
8 - مروان الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:09
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ...
مهزلة أصبحنا نعانيها مع هؤلاء المستعمرين طردنهما من البلاد وعادو واستعمرونا بالاقتصاد والثقافة واللغة .....
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90
9 - محمد ا الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:10
يجب اغلاق هذه المدرسة لتكون عبرة لغيرها فنحن في بلد مسلم و لله الحمد
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92
10 - Engagement الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:11
نظام دّاخليّ الذي يوقّع عليه أولياء التلاميذ في بداية السنة الدراسية، والذي ينصّ في فقرة منه حول ضوابط اللباس، وُضِع تحتها سطر وكتبت ببنط عريض، على أنّ "الرّأس عليه أن يكون مكشوفا".
بعض المغاربة يظنون ان توقيعاتهم لاتلزمهم في شيء وبامكانهم فعل مايريدون.
سجلوها في مدرسة قرئانية وارتاحو وخليونا مرتاحين
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-118
11 - لمقدم خالد الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:12
هدا الدولة الفرنسية الي اين تتجه راه عيقات بزف هل نحن مزلنا مستعمرين يجب القطع مع هده الدولة المريضة التي تدعي حقوق الإنسان حقوق حرية الفكر والتعبير الي مزبلة التاريخ
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62
12 - Abdelix الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:12
المفروض اغلاق هذه المؤسسة، ما دامت في دولة إسلامية وجب عليها احترام قانون الدولة ام مازلنا مستعمرين ان لم يكن عسكريا فهو فكري
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51
13 - الواقع الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:12
لقد قلتها سابقا نهج التسامح الذي يتعامل به المغرب ازاء مقدساته مبالغ فيه وخصوصا الحظوة الثقافية لدى فرنسا هنا. نطالب باغلاق المعاهد الفرنسية في المغرب وتقليص حصة اللغة الفرنسية في الاذاعات ومنع خلط اللغة. كما يجب ادخال الانجليزية في الاعلام كمقدمة لطرد هذا السرطان الثقافي. لقد قلتها سوف يهاجم المسلمين في بلادهم ان طال السكوت
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51
14 - كمال المنصوري الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:12
يجب على هذه الأورام السرطانية (المدارس، المعلمين) الذين يحبون أَنْ تسيع الفاحشة و يحاربون رموز الإسلام...يجب إستأصالهم من المجتمع بطريقة قانونية و يجب معاقبتهم و عدم السماح لهم بالتدريس.
كان على الأباء الذين يُدَرِّسون أبناءهم في تلك المدرسة ان يتضامنوا مع أختهم إن كانوا مسلمين.
أما إن كانوا علمانيين او ملحدين...فذلك كلام أخَر
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35
15 - مرحبا الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:12
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخطأ ليس للمؤسسة او للتلميذة الخطأ كل الخطأ للدولة المغربية الإسلامية التي ترخص لمثل هؤلاء الحثالة في بلدنا الحبيب لكي يفرضوا علينا قوانينهم داخل دولتنا.....فأين الرقابة واين الأكاديمية الجهوية للقنيطرة عل يرأسها مسيحي ام مسلم واين السيد امزازي المحترم من تبجحه ...فمثل هذه المواقف المحرجة تؤدي إلى الإستقالة في دول اخرى تحترم دينها وقانونها
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36
16 - محمد الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:12
الى كانو هادوك لي كيقريو ولدهوم تما مسلسمن ديال بصح راه خاص اتضمنو يا يقراو كولهوم يا يحبسو ويبدلو المدرسه ولا اجتمعو ابآ ديال التلميذ ويحبسو قونين لي كتعلق بشرف الاسلام خاط احمر اي حجة كتعلق بالاسلام خاصنا نجتهدو حيت بلا الاسلام حنا اموات على قيد الحياة
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17
17 - ماما فرنسا الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:12
عادي يوقع هاد الشي في بلاد يسيرونها اناس تتحكم فيهم ماماهم فرنسا
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28
18 - امين حسناوي الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:13
لا حول و لا قوة الا بالله تهز المدرسة حويجها و تمشي لفرنسا لمعجبهاش الحال ماشي التلميذة واش جيا لوسط بلادنا و تفرص علينا قوانين متعارض مع الأعراف و مقدسات الدولة و الدستور
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21
19 - mourad الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:13
يجب محاسبة مدير هذه المؤسسة التعليمية و محاسبة واضع هذا القانون الداخلي لأننا نحن في المغرب و لا يمنع وضع غطاء الرأس أو الحجاب في المؤسسات
وان لم يعاقب مسؤولي هذه المؤسسة فذلك يعني ان الدستور المغربي لا يحترم
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24
20 - جزايري من هولندا الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:13
أنا استغرب هل المغرب صح دولة اسلامية؟
اسمعت أن بعض الشواطيء تمنع المحجبات...ثم الآن المدارس!!!!!!!
هل للمغاربة كشعب شيء يقولونه؟
ولماذا في فرنسا وبلجيكا وهولندا تراهم يحتجون ويخرجون للشوارع...ويرددون كلمة العنصرية ورانا محقورين....
هل لكم شيء تقولونه؟ اريد الاجابة من فضلكم...
لما لا تتجمعوا عند هاته المدرسة وتطالبون بحقكم...
أنا مافاهم والوا في عقليتكم وفي مملكتم.
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3
21 - ملاحظ الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:14
فعلا يخالفون الدستور المغربي بتجرأ، على جمعية الاباء ان يحثوا ابنائهم على مقاطعة الدراسة والقيام باضراب لغاية اعادة الفتاة الى المؤسسة في انتظار استصدار حكم لصاحها من طرف المحكمة لان القضية مربوحة مسبقا.
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18
22 - abdrahman الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:14
يجب إغلاق هذه المدرسة حالا
في فرنسا تم إغلاق جميع المدارس الاسلامية
نحن في ارض مغربية و لسنا في فرنسا
ما هذا الذل الذي وصلنا اليه
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18
23 - bouya الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:14
واش نساو بلي راهم فبلاد إسلامي مغديش لوم المدرسة حيت عرفنا موقف العدائي والحقد ديال الفرنسيين للاسلام و المسلمين ولكن غلوم الولدين ديال ديك البنت حيت كيقريوها فديك المدرسة شيء أخر لي كيحز فالنفس هو أن الفرنسيين عندهم حقوق على المغاربة كيديرو مابغاو فبلادنا ضاربين قوانين ديالنا عرض الحائط
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8
24 - yassin الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:15
تخيل نتا تمشي دير عندهم مدرسة ودير شروط ديالك اللي كتخالف شي حاجة من المعتقدات ديالهم والله لا خلاوك يعطيوك دفتر تحملات خاصك تحترموا بالميليميتر ..
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14
25 - مغربية تحب بلدها الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:15
لا حول ولا قوة إلا بالله ، فرنسا كتحكم فينا كيفما بغات !!!
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9
26 - مواطن الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:15
من حقهم فانت كمواطن تأتي بانتك الى مدرسة فرنسية لكي تتعلم اسس الثقافة الفرنسية و بعد ذلك تريد ان تطلب منهم تطبيق الاسلام. بامكانك ان تأخد ابتك للتعليم العمومي الاسلامي.
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20
27 - موآطن الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:16
هل يريدون فرض الكراكاتير لصور النبي(ص ال س) والعلمانية في بلد إسلامي؟
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-4
28 - سامي الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:16
إذن أين هو الحوار الأديان والتعايش الذي يزعم الرئيس الفرنسي على حد قوله، ووزير خارجيته ،الحجاب لباس الحشمة عند المغاربة ولا يغير شيئا من المؤسسة ولايمسها بسوء، فقط هو وقار وحشمة ،ولايجوز لأي كان أن يفرض على المغاربة خلع الحجاب داخل بلادهم ، وإلا سنفرض عليهم نحن أيضا عدم التبرج والعراء في الشارع .
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2
29 - أمازيغ الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:16
ماشي ضروري تقرا تماك،تمشي لمدارس ديالنا لي كتقري أحسن و أجود
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24
30 - لسنا مقاطعة فرنسية. الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:17
ليس هناك فرق بين من يمنع طفلة ترتدي الحجاب بحرية من ان تدرس وبين الدواعش، فكلهم ظلاميون. تضامني الكامل مع هده الفتاة ضحية هدا التصرف العنصري الدي يغدي خطاب الكراهية في صفوف الناشئة.
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2
31 - Avis censuré الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:18
ولماذا يا ترى هذه المدرسة لم تتقيد بقوانين المغرب، كما يشترط للمؤسسات التعليمية الاسلامية بفرنسا؟
لماذا لم تحترم البلد المضيف؟
Mais pourquoi on n'a pas respecté les lois du Maroc ? Le pays hote ?
Pourquoi on impose aux marocains d'autres lois?
Il est où la souveraineté du Maroc.
Qui gouverne ce pays réellement ?
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4
32 - وطني الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:20
اين حقون الانسان و المبادء التي التي تتكلم عليها فرنسا و بعيدا عن مبادءهم مريم العدراء ترتدي الحجاب في ثماتيلهم المنصوبة في كناءسهم عليهم احترامم الحجاب تقديسا لام المسيح عليه السلام .
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4
33 - khalid adam الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:20
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اظن اننا فوق التراب المغربي وطننا
وليس فوق التراب الفرنسي
فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم
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2
34 - منال الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:20
جواب لرقم 3
فاش كنقراو عندهم نحتارموًقراراتهم اوًنبدلوًالمدرسة
علاش دائما الصداع: المدرسة عندها قانون داخلي كتعطيه عند التسجيل من بين البنود ديالو عدم ارتداء الحجاب، الموضوع واضح مبزز عليك احد المدارس المغربية عطاها الله.
بحال الفرنسية لكتدخل للمسجد بالشروط: اما تغطا اما تخرج.
علاش حنا كل واحد كيبغي يدير قانونه
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6
35 - محمد الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:20
لا تا لهدي بزااف و فبلدنا ويفهمو علينا حسبيا الله ونعمة الوكيل.
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0
36 - salim الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:20
نتمنى أن يقول القضاء كلمته و ينصف هده الطفلة أنشا الله
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1
37 - bob الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:21
حتا انا عندي ديانة هندوسية واش إمكن لي ندخل للجامعة باللباس الهندوسي البرتقالي .. يا إخوان المؤسسات التربوية هي مكان للتعلم وإكتساب المهارات لا غير ، فلتبقى بعيدا عن المزايدات الدينية والصراعات الآيديولوجية والقبلية والسياسية .. الدين مارسو فدارك او فالمسجد دون ان تفرضه او تتبجح به في الأماكن العمومية .. نريد معاملة حبية واخلاقا حسنة في الأماكن العمومية وليس المضاهر .. نريد دولة مدنية متطورة وليس دولة الخلافة
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4
38 - حسن الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:21
ألم تمنعوا في قانونكم الداخلي عدم ارتداء الملابس الكاشفة والمتبرجة، العري مسموح لديكم.
في هده السنة غادر ابنائي التعليم الخصوصي إلى العمومي، فوالله إن ابنتي تفاجأت بالمستوى التعليمي لدى الأساتذة والمعاملة الطيبة للأطر التربوية بالقطاع العام، واقسموا أن لا يعودوا إلى التعليم الاستغلالي.
أما أنا والحمد لله وفرت 5500 درهم، توضع في خزينة وحساب الأطفال كل شهر سيأتي اليوم الذي سيحتاجون له.
والله الموفق.
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10
39 - محمد المربع الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:21
ليكن في علم هذه المدرسة، أنها في أرض مغربية وليست تابعة سياسيا وجغرافيا للدار الفرنسية... نلبس ونرتدي ما نشاء....
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1
40 - yousseftanjawi الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:22
انا اشك دائما في اننا دولة مستقلة يمنعون بناتنا من ارتداء الحجاب في بلدنا الذي في دستورها دولة مسلمة وعاد مالاخر طلعتلنا فرنسا فراسنا كيفي انها تمص دماء المغاربة في القطاعات الحيوية مثل الماء والكهرباء عدنا لا نحتمل ترهاتهم يا رب علينا حنايا كا شعب ان نقاطع كل ما هو فرنسي لا حل بدون المقاطعة والمدارس موجودة علاش تديو ولادكم نالمدارس الفرنسية ؟؟
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0
41 - الدليمي الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:23
الحمد لله على المدارس العمومية و المدارس الخصوصية ديال لمغاربة دير لي بغتي مايهضر معاك حد شرط ماتعداش على حريات الاخرين
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4
42 - مغربي غيور الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:24
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم. شوف الوقاحة فين وصلات بهؤلاء البشر تسمح ليهم إديرو المدارس فوق الأرض ديالك و يتدخلو فالحرية ديالك. اللهم إنا هذا منكر
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0
43 - متتبع الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:24
فرنسا تُصر على تطبيق القوانين الفرنسية ببلادها تحت غطاء الديموقراطية و حرية التعبير و ها هي الآن تريد تطبيق قوانينها علينا في بلادنا. ماذا تقول وزارة التربية و التعليم و كذلك الحكومة لنا في هذه " التجاوز و الحكرة".؟
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0
44 - مقاطع الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:24
هذا سبب أكثر من كاف يجعلنا نتشبت بمقاطعة فرنسا التي تحاول فرض قوانينها حتى داخل المغرب كما لو كنا مستعمرة فرنسية.
المدارس الفرنسية في المغرب تسمح لليهود بتغطية رأسهم بلبس الطاقية اليهودية ولا مشكل لديهم في قبول ذلك أما الفتاة المسلمة التي تختار لبس الحجاب عن اختيار فلا.
هذا أكبر دليل على أن هدف فرنسا هو محاربة الإسلام تحت مظلة الحريات.
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45 - Abdellah الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:25
الإسلام دين الدولة و المغاربة ويجب على المدرسة الفرنسية احترام الهوية و القوانين المغربية أو تغلقl'islam est la religion de l'état et des marocains l'ecole française doit respecter l identité la culture et les lois marocaines sinon elle ferme
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46 - وا فضيحتاه! الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:26
في فرنسا يمارسون عنصريتهم ضد المسلمين باسم دستور وقوانين فرنسا.
وفي المغرب يمارسون عنصريتهم كذلك على المسلمين وفي خرق سافر لدستور بلدنا وقوانين بلدنا.
يعني يعتبرون المغرب فقط أحد مستعمراتهم والقوانين الفرنسية ، وفي بلدنا، تسموا على قوانين بلدنا.
شكرا لمسؤولينا الذين يسمحون أن يهان أبناؤنا من طرف فرنسا الإمبريالية وفي عقر دارنا.

يجب سحب الترخيص من أي مؤسسة أجنبية تهيننا في وطننا، فورا وبدون مماطلة.
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0
47 - بنعبدالسلام الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:27
نحن المسلمين معروف عنا أننا نتعلق بالتفاهات والقشور أكثر مما نهتم بالمضمون وما ينفع الناس. قصة ما يسمى بالحجاب وما خلفه هذا الموضوع من مشاكل بين المسلمين وغيرهم ،يذكرني بمهزلة ما يسمى في ثراثنا الإسلامي ب "قميص عثمان" ، الذي بدوره سالت من أجله دماء المسلمين وتسبب في فِتَنِِ لا تزال شظاياها لم تنطفِ حتى اليوم. مسألة الحجاب كمسألة قميص عثمان ، التاريخ يعيد نفسه. سبحان الله.
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8
48 - Ahmed الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:28
,الحل اسهل بلى مانمشيو الى المحاكم وحنا عارفين الجواب ديالها في الاخير الى كانوا جميع التلميداث مغربيات ايديروا الحجاب والسلام عليكم
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-2
49 - لهلا يزيد كثر. الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:28
السلام عليكم .
مزال و مازال... الى ما جمعناش روسنا نشوفو كثر من هذا الذل الي حنا فيه .
وفدارنا يا حصراها.
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0
50 - عزيز الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:30
12 سنة وتقول امها ان البنت اختارت الحجاب من طوع ارداتها، على من تضحك هذه الام.
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11
51 - zoom الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:30
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق
حريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة
والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده .

المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق
حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار
وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .
المادة 20
1 .لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات
السلمية .
2 .لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما .
ا
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0
52 - El mesfioui الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:30
J'imagine la tempête que ça allait causer cet incident
si c'était une école islamique en france qui impose à ses élèves le voiles ....
J'appelle les marocains à ne pas perdre du temps et gâcher des années de vie de leurs enfants à apprendre une langue inutile ... s'il y avait pas les anciennes colonies le français sera inconnu dans le monde...
Apprenez à vos enfants l'arabe pour le Coran et puis l'amazigh et l'anglais autre choses ça serait une perte de temps...
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1
53 - dr najibo ALLAH الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:30
le problème c'est que sa maman souhaite l'inscrire dans une école "Catholique" et la Pauvre petite est Musulmane :le problème c'est que ces marocains souhaite avoir le chat et la souris : Ecouter Madame Kenitra il y a autres écoles Marocaines, Arabes Musulmanes, alors pourquoi complexer la Petite ? si la petite souhaite porter le Hijab c'est SON DROIT ABSOLU : alors toi en tant que Mère Va l'inscrire dans une Cole Musulmane : je ne comprends pas ce désordre Mentale : Faites diffuser Hpress SPV
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11
54 - BRAHIM LUX الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:31
المدرسة كالشركة بغيتي تقراي فيها القانون واضح قالوالك لايسمح..
اللومة على والديها مدرسة مسيحية قانون ديالهم بوحدوا.
علاش اسيدي كتقريها فمدرسة فرنسية مسيحية..
عطاه الله المدارس اولا باغي تصفطها لفرنسا من بعد..
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10
55 - Mustapha الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:32
نتوما باغيين مقاطعة فرنسا وفي نفس الوقت بغيتو تعلمو الفرنسية أسيدي الي فجهدو اديرو سيرو قراو العربية والافغانية والتركية مالكم على هاد التناقض
كتكرهو الغرب وبغيتو تعيشو فيه
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11
56 - Achraf الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:32
الحل هو المقاطعة. لكي تغلق ابوابها
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-4
57 - عادل الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:32
ماذا عن المسلمين الذين يدرسون أبنائهم فيها ( لو وقعت في فرنسا لا وجدت تضامن الجميع في وجه المدرسة : كل كيشوف اراسو. اين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شعارات فالفيس).
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-2
58 - Khalid الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:32
Le règlement intérieur ne doit pas contredire la constitution et les lois en vigueur. C’est le règlement qui s’adapte et pas l’inverse . Un affaire similaire a éclaté au Sénégal et l’école a été obligée par le ministère à accepter d’accueillir les élèves portant le voile ou la fermeture. On verra si notre ministre de l’éducation pourra faire respecter les lois marocaines ou cédera. A suivre
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6
59 - Jamal الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:35
قمة الجهل، بنت 12 سنة في عمرها ترتدي الحجاب، نعم انه اغتصاب، وسلب للحرية، راه التربية الحسنة احسن اسلوب..........
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8
60 - مغربي الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:35
أخشى ما أخشاه على المغرب أن نعود مثل أفغانستان لا أدري ما سبب هذا التراجع الخطير في الوعي المجتمعي نفكر بعواطفنا قبل عقولنا وتسيرنا مجموعات من التافهين والمتقفون الحقيقيون يتم تغييبهم وتكبيلهم ويشتمون ويسبون علنا حقيقة إنه زمن التفاهة
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11
61 - affus الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:36
يجب احترام القوانين الداخلية للمؤسسات على الام تحويل التلميذة الى مؤسسة اخرى تقبل الحجاب وهي الموسسات التي يلجها معظم ابناء الشعب المغربي
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10
62 - fatyاسبانيا الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:36
هد غير شوشرة علئ هد المدرسة الخاصة هدي مدرسة فرنسية وفي الاول عارفين بان عندها شروط مع الاباء التلاميد ممنوع غطاء الراس ويجيب علئ اباء هده الطفلة احترام هد الشروط او تحويلها الئ المدرسة عمومية او المدرسة خاصة لاصحابها من هد الحكومة هد التلميدة تدرس في هده المدرسة سنين والاباء عارفين هد الشرووط ويجيب احترام او الانتقال والان مجموعة من اصحاب اللحي والمنافقين يهاجمون هده المدرسة ويقولون انها في البلاد اسلامي ويجيب عليم ان يطبقون الاسلام وهم يخرجون من البلاد ويرتدون اقنعة اخره لا هيا اسلامية ولا هيا مسيحية .
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8
63 - مغربي حر الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:36
مرحبا بالتعليم الفرنسي في المغرب، بفضله سيخرجون المغاربة من الظلمات إلى النور.
كيف يعقل أن تلبسوا أطفالك الحجاب، انكم تقرون بطريقة غير مباشرة أن المسلمين بيدوفيليين!!
لا أستغرب مطالبة العديد من المسلمين بالزواج بالأطفال أسوة حسنا بالسلف "الصالح"
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10
64 - مغربي مسلم الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:37
الى المعلق رقم 6: لن ترضى عنك فرنسا حتى وان اتبعت ملتها ،فكيف ترضى أيهاالمسلم ان تطبق عليك فرنسا قوانينها في بلدك؟ عار ان تقول هدا الكلام ،اتق الله في دينك
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-7
65 - غريب في الطريق الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:37
هذه ليست سوى طلائع زحف العلمانية، ووالله ليكونن لهذا الأمر ما بعده إن تم السكوت عنه.
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-6
66 - مجيد الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:37
هاد فرانسا اللي كتنادي بالحريه طبقها فبلادها العلمانية ماشي فبلد كينتمي لامة محمد خير خلق الله صلى الله عليه وسلم
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-7
67 - الحسين الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:38
بعض من المغاربة يعتقدون أن الاستعمار الفرنسي انتهى في المغرب. وان المغاربة حصلوا على الإستقلال والحرية .
لكن البعض يعتقد عكس ذالك. والدليل على ذالك أن فرنسا تحرم الفتيات المسلمات المغربيات من غطاء شعرهن في بلدهن.
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-8
68 - مقاطعة فرنسا الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:39
لبس التنورة القصيرة حرية والتحجب وتغطية الرأس لا يتناسب مع القانون الداخلي لماما فرنسا الشمطاء المتعصبة والعنصرية !!!!!!! والله حنا وصلنا راسنا لهاد الذل من أجل لغة وثقافة شبه ميتة كالفرنسية. لو كان أولياء أمور التلاميذ الآخرين فيهم العزة والنخوة لتضامنو مع هذه التلميذة ضد العنصرية والتمييز والكارثة حنا ماشي ف باريس هادشي كيوقع ف بلادنا ف القنيطرة ف بلاد إسلامي في عز تعصب ماكرون ونشر الرسومات المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وف عز مقاطعة كل ما هو فرنسي نصرة له ولديننا الحنيف.
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-3
69 - غريب الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:39
سبحان الله
في عشنا وينشنا
اضن ان القولة واضحة
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-2
70 - عبد الحق اهريتان الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:42
Faites les savoir que c'est une école privée, sur le territoire national . ce n'est pas une représentation diplomatique pour imposer une . .et loi interne, aussi le ministère de l'éducation nationales doit intervenir pour leurs faire connaître les limites. Ce ne sont que des commerçant qui vendent un produit qui ne sert a rien . De même , les autorités doivent leur retirer la licence . Tout court , c'est le Maroc et seules ses lois rentrent en vigueur. e
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-2
71 - متعجب الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:42
كيف لأم تختار لبنتها دومبوسكو الكاثوليكية،غير عابئة بمؤسسات التعليم العمومي كلها ،أن تنقلب على قوانين هذه المؤسسة التي يعرفها الجميع ويختارها كل الأعيان والنافذين واليسورين بالقنيطرة لأبنائهم.
قمة العبث ،لكنها الانتخابات على الأبواب والكل يعرف اللوبي الحزبي المتحكم في أعصاب المدينة.
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9
72 - حجاب فتاة ومدرسة الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:43
اشك في هذه القضية،اما ان تقبل بالمدرسة وقوانينها واما ان تذهب الى مدرسة أخرى.الهدف هو التشهير السلبي لهذه المدرسة ،وهذا هو راي الخاص بي ،يعني الام مساليا اقبها ودايرا محامي .انصحك ان تاخد ابنتها إلى مدرسة تقبل بحجابها.لا يمكن لمدرسة ان تغير نظامها الداخلي من اجل فتاة واحدة.
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4
73 - مراديوس الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:44
الى منال اعلاه، لقد تسرعت، المدرسة فرنسية لكن في ضيافة المغرب، لذلك لا يمكن ان تخترع قوانين تخالف قوانين البلد المضيف، التلميذة تدرس في بلدها والشواهد المسلمة لها مغربية.... اذا من اراد ان يطبل لفرنسا فليفعل ومن يحس بالدونية من فرنسا فله ان يبقى عبدا مدى الحياة لكن لا تزايدوا على هذه التلميذة.
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-2
74 - école publique الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:44
on ne comprend pas tous ces religieux:
une soeur chrétienne couvre sa tête ,et se promene dans toutes les rues du maroc,
une petite marocaine se couvre les cheveux est interdite d"entrer dans son école chrétienne au maroc:
l"école publique marocaine est ouverte à toutes et à tous sans distinction aucune,cheveux couverts ou non,
la solution est de retourner à l"école publique gratuite avec son hijab,donc elle est libre
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-1
75 - khalil الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:46
للاسف فالعلمانية تحترم جميع الاديان و تحترم جميع اللغات الا العربية و تحترم جميع الاجناس الا العرب . لهذا فرغم التقدم في الميادين و التقنيات فهذا لن يفسر الانحطاط الذي وصلوا اليه اخلاقيا من مثلية و السماح لاشياء تخالف فطرة البشر بدعوة الانفتاح و الحرية الشخصية . و لهذا يشمئزون من الاسلام لانه بكل بساطة متم لمكارم الاخلاق و يحفظ مبادئ و قيم البشرية جمعاء و هذا ما يجعله قوي لكل الازمنة و الامكنة و هو من يصون المرأة و يسمو بمكانتها و دورها في المجتمع . فالحمد لله على نعمة الإسلام .
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-2
76 - ابن المدينة الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:49
ما معنى دون بوسكو؟ يتخرج منه العلماء والمهندسين و الدكاترة الا اللغة وكفى. كفى من العناد هناك مدارس خصوصية في المدينة احسن بكثير.
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8
77 - الحسين الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:49
على المغرب أن يسحب الرخص من المدارس التي تمنع الطلاب من التعليم
بسبب اللباس أو الدين أو العرق ازاي اعتبارات أخرى.
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-1
78 - خالد الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:50
السيدة قالت بأنها لم توقع هذه السنة، بينما كانت توقع السنوات السابقة
هاذا هو التخربيق، يعني ناويا على خزيت
عطا الله المدارس الخاصة و العمومية، و هاذيك مدرسة فرنسية تتدرس بالنظام الفرنسي، يعني نتي بحال إلا تتقري بنتك فباريس، و خاصك تحتارمي النظام ديالهوم و لا رجعي للمروك تا واحد مابزز عليك
غدا و لا بعد غدا تقولي ليهوم علاش متاتقريو ولادنا عنترة بن الشداد و اساطير الجاهلية، دي بنتك تقرا معا ولادنا نون النسوة و جمع المذكر السالم و باللي جدودنا العظماء كانت عندهوم اسلحة نووية و سفن فضائية للمريخ
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7
79 - غصون ترسم الظل الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:54
من المستحيل ان تقرر طفلة تبلغ من العمر 12 سنة وضع غطاء على الرأس من تلقاء نفسها. في هذا العمر لا زالت بعض الطفلات تتبول في الفراش اثناء النوم.
في السبعينات من القرن الماضي من المستحيل ان تعثر على طفلة تضع حجابا على رأسها في المغرب لا في البوادي ولا في القرى ولا في المدن.
هل كان المغاربة في السبعينات اقل تدينا من الان ؟
فرض حجاب على طفلة تبلغ 12 سنة لا يعني ان هذه الطفلة ستكون في العشرينات من عمرها فتاة محتجبة متدينة. بعد التزمت والقهر والتساط والضغط الفتاة تنتفض وتثور وتختار الحرية.التجارب تؤكد ذاك
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9
80 - عبد ربه الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:55
يجب ايقاف مدارس البعثات التي تفرض نظاما يتعارض مع ديننا الحنيف. لا ندري لماذا توجد مثل هذه المدارس في بلادنا.
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-4
81 - El Oufir الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:56
Franchement je suis d'accord à 100% avec une cette decision !
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-1
82 - mouhajir الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:58
pas de Français ,il faut boyccoter le Français
le mieux c'est d'aprendre l'anglais
le Français ne vaut plus rien

mouhajir
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-6
83 - Yassin yassin الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:00
القانون الأساسي لهده المدرسة أسمى من إرتداء الحجاب الدي هو بِدعة ولا وجود له دينيا. ومن جهة أخرى نعلم جميعا أن مثل هده المدارس الأجنبية لها قوانينها الخاصة، ومن أراد أن يعلم أبنائه في بيئة مسلمة مئة بالمئة فعليه بالمدرسة المغربية.
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3
84 - أبو نور مشكور الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:04
اذا كانت هذه الفتاة مغربية ومسلمة تمنع من الدراسة بسسب حرية شخصية تتجلى في ارتداء حجاب، فيجب بالمقابل أن تمنع مدرسة كاثوليكية أن تدرس في دولة مسلمة لأنها ليست على دينها..
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-3
85 - يوسف الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:05
هاد المدارس الهدف منها نشر المسيحية. تحت غطاء التدريس. انتبهوا لأولادكم.
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-2
86 - Salwa الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:08
قرار المدرسة غير صائب قانونها الداخلي مخالف لدستور المملكة و بالتالي ما بني على باطل فهو باطل من أساسه و لا يصح بدنك الا الصحيح
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-3
87 - Dr.phil الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:10
une fillete de 12 ans qui porte le Hijab Dans une école privée catholique...c'est pas Comme un catholique qui porte la croix Dans une école coranique.....Hespress publier svp...Presse indépendante merci
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1
88 - اوقفوا هذا العبت الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:10
اذا اختارت الحجاب من تلقاء نفسها فهي قاصرة و والديها هما المسؤولان عليها.انتم الذين اخترتم هذه المدرسة الكاتوليكية.
لماذا نحن ننبت المساجد في بلدانهم و لا نتقبل بناء كنيسة واحدة في بلداننا. انه التعصب الديني و الدين الاسلامي بريئ من هذا التعصب انه تعصب اشخاص يفسرون هذا الدين السمح على اهوائهم.
و هكذا سيظهر هذا التعصب الاعمى في الرد على هذا التعليق.المشكل ليس في الدين الاسلامي الحنيف بل المشكل في بعض الاشخاص
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3
89 - كمال المرايط الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:12
المغرب لم تعد له أسيادها على أرضه.. يفرضون علينا علمانيتهم المتطرفة..اين القانون والسيادة ؟
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-2
90 - Younes الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:13
لقد تمادوا كثيرا، حتى في بلداننا طغوا.... أين المسؤولون الذين تصوتون عليهم؟
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-2
91 - الخطأ الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:15
الخطأ ليس خطأ المدرسة بل هو خطأ جميع المغاربة الذين يدرسون أبناءهم بها يجب عليهم أن يتخلوا عن أنانيتهم ويرفضوا دخول أبناءهم حتى يقبلوا الفتاة، ولكن كما يقول المثل الجزائري حنا في حنا. والله المستعان
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-3
92 - انه الاستعمار الجديد الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:17
هم في فرنسا يطبقون دستورهم حرفيا على ارضهم ويمنعوننا نحن من تطبيق دستورنا على ارضنا..، ما هده الوقاحة والإهانة التي ما بعدها إهانة، إنه الاستعمار بعينه. نحن على ارضنا وارض اجدادنا الشرفاء ولا يحق لاي كان خارج حدودنا ان يفرض علينا قوانينه الاستعمارية الخبيثة.
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-2
93 - باختصار الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:17
قانون البلاد أعلى من قانون المدرسة. نقطة.
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-4
94 - Marocain الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:20
Ce que je peux dire que la France defend ses règles et lois mais hélas le Maroc dort et laisse celle petite fille seule contre un état
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-2
95 - إلى الزائر الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:20
ليست طفولة مغتصبة ولكن ... طفولة إسلامية....هنيئا لها بإرتداء الحجاب ...وعجبا لزمننا أصبحنا نشرح ونبرر للمسلمين دينهم .....اللهم انصرنا وارفع قدرنا ...
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-3
96 - ⴻⵍⴱⴰⵀⵉ ⴻⵍⵀⵓⵓⵙⵙⴰⵉⵏⴻ الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:24
لا يحق لمدرسة فرنسية أن تفرض علينا علمانيتها المغرب دولة إسلامية وينص الدستور على ذلك لماذا لا تقفل هذه المدرسة كما فعلنا مع المدرسة العراقية الشيعية نحن أحرار في وطننا
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-2
97 - مواطن الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:24
هذه مؤسسة مسيييحية كاتولبييكية ومن المؤكد انتمائها الى الكنيسة،فلماذا اختار آباء التلميذة ابنتهم المسلمة لمتابعة دراستها بهدا النوع من المؤسسات مع العلم ان هناك-والحمد لله- عدد كثير من المؤسسات العمومية والخصوصية التي يمكن التسجيل بها، ام هناك -une mode- او تسابق للتسجيل بالمؤسسات التابعة لبعثات خارجية وكأن التعليم المغربي لا يروق بعض الاسر وفي الأخير نتدمر من اختياراتنا،
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0
98 - بائع القصص الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:29
انا ضد ارتداء الحجاب ولكن ادافع عن حرية ارتدائه، القانون المدرسي الداخلي يجب أن يحترم القانون العام للبلاد وانتهى، أي مخالفة يجب اغرامها كما يغرم أي مواطن عند مخالفته للقانون.
لا يجب اعتبار الفرنسيين مثل البقر المقدس
egalite egalite egalite
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-2
99 - مغربي الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:31
أليس هدا مثل حي العلمانية الفرنسية المفروضة على الشعب المغربي !؟
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-3
100 - بنت بلادي الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:33
الحل راكم عارفنو لأولياء الثلاميذ. مقاطعة المؤسسة و التضامن مع التلميدة، وااله إلى فرنسا عارفنا تنعبدوهم)(ليس الكل) ٠
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-2
101 - مغربيه الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:34
هذه المدرسه يجب ان تلتزم بماهو معمول به في البلد التي توجد فيه لا يمكنها فرض اي شئء على التلاميذ يخالف دستور المملكه هي بالمغرب وعليها ان تتبع نظام المغرب وهذه دوله اسلاميه وليست فرنسا كما يجب على اولياء التلاميذ ان لا يرضخوا لقانون هذه المدرسه لان بهؤلاء التلاميذ هي موجوده وان يمتنعوا على ارسال ابنائهم للدراسه بها لكي تعرف حدودها لو اتفق جميع الاولياء على عدم ارسال ابناىهم ستغلق ابوابها لانها ستفلس .
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0
102 - azizmarco الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:37
نتوما بغين تقريو ولادكم مع لكطولك وتعلموهم المسحية وتفرض قنون خاص بكم وترفظو قنون المؤسسة راكم في غلطة
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0
103 - Ahmed الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:38
تأثير الفكر الداحشي على المداويخ يساهم في عرقلة التنمية بأنواعها.
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