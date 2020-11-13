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تحليل: ثقة المغاربة تتراجع أمام التدابير الحكومية لمكافحة كورونا

تحليل: ثقة المغاربة تتراجع أمام التدابير الحكومية لمكافحة كورونا
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:00

كشف تحليل نشره "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد" أن ثقة المغاربة التي ظهرت إزاء الحُكومة والمنتخبين والتدابير المتخذة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، عرفت تراجعاً ما بين شهري يونيو وشتنبر.

وجاء ضمن التحليل الصادر الأسبوع الجاري بعُنوان: "المغرب في مواجهة وباء كوفيد-19.. من الثقة إلى القلق"، أن المخاوف ازدادت بشأن الوضع الصحي والاقتصادي للبلاد خلال هذه الفترة.

وذكر المركز البحثي المغربي أن هذا "التطور مُرتبط بشكل وثيق بتطور الوضعية الوبائية في البلاد، حيث ارتفعت حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد والوفيات الناتجة عنه بشكل حاد خلال شهري غشت وشتنبر".

واعتمد المركز في تحليله لتصور المغاربة لوباء "كوفيد-19" والسياسات العُمومية الرامية إلى احتوائه على ثلاثة استطلاعات أُنجزت من طرف "إبسوس المغرب" خلال أشهر يونيو ويوليوز وشتنبر.

وذكر المركز أنه في بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، رحَّـب المغاربة بتدخل الملك محمد السادس لتعبئة الدولة ضد الوباء، كما أشادوا بالتوجيهات التي قدمها للحكومة لدعم الفئات الضعيفة من السكان والاقتصاد الوطني والتعليمات التـي وجههـا أيضاً للقـوات المسلحة الملكية من أجل دعم السلطات الصحية بالمعدات اللوجستية الضرورية.

وأشار التحليل إلى أن المغاربة أظهروا في نهاية الحجر الصحي ثقتهم في كيفيـة تدبير الوباء من طرف مؤسسات الدولة (الشرطة والدرك) والهيئات الطبية (المدنية والعسكرية)، وفي السياسات التي نفذت لمواجهته.

وأبدى المغاربة مخاوف محدودة نسبياً بشأن المســتقبل الصحّي للبلاد والتداعيات الاقتصادية للوباء، وظلّت ثقتهم قويةً في المؤسسـات، حيث تزايدت الشكوك حول فعالية السياسة المتبعة خلال الفترة الممتدة من يُونيو إلى النصف الثاني من شهر شتنبر، وتزايد القلق على نطاق أوسع إزاء المستقبل الصحي مع مُرور الأسابيع.

ففي شهر يونيو، صرّح 71 في المائة من الأشخاص الذين تم استجوابهم بأنهم "يثقون تماماً" أو "يميلون إلى الثقة" في "الشرطة والدرك"، و86 في المائة منهم لهم الرأي نفسه حول الأطباء، و91 في المائة يحملون هذا الرأي تجاه العلماء المختصين. أما تجاه "الزعماء التقليديين" أو "المنتخبين مثل رؤساء الجماعات"، فبلغت الثقة على التوالي 41 في المائة و47 في المائة.

وما بين شهر يونيو ومنتصف شتنبر، بدأ القلق يتزايد والثقة تنعدم بشكل مختلف حسب المؤسسات والمجالات المعنية، لكن على الرغم من تراجع الثقة في مؤسسات الدولة السيادية، (الشرطة والدرك)، والهيئة الطبية (المدنية والعسكرية) والعلماء المختصين، أكد المركز أنها ظلت في مستوى عالٍ.

وخلال الفترة سالفة الذكر، صرح 68 في المائة من الأشخاص المستجوبين بأنهم "يثقون بالأحرى" أو "يثقون تماماً" في الشرطة والدرك، مقابل 71 في المائة في يونيو، و79 في المائة لهم الرأي نفسه في الأطباء، مقابل 86 في المائة في يونيو.

وتزايد القلق لدى المغاربة بشأن الوضع الاقتصادي، حيث اعتبر 85 في المائة ممن شملهم الاستطلاع في شتنبر أن للوباء "تداعيات خطيرة إلى حد ما" أو "خطيرة للغاية" على الاقتصاد المغربي، مقابل 71 في المائة فقط في يونيو.

من الناحية النفسية، أشار التحليل إلى أن الوضع تدهور، حيث صرح 49 في المائة من المستجوبين بأن درجة الرضا على الحياة المعاشة، بناء على مقياس من 1 إلى 10، هي في حدود 6، مقابل 56 في المائة في شهر يونيو.

كما ظلت مظاهر الانزعاج ثابتة إلى حد ما بين يونيو وشتنبر، حيث أعلن 70 في المائة من المستجوبين أنهم عانوا على الأقل عدة أيام من الإحباط أو الاكتئاب أو فقدان الأمل في شتنبر، مقابل 67 في المائة في يونيو، وهو ما يعكس شكلاً من أشكال التراجع العام في الشعور بالراحة لديهم.

وقد أشرف على هذا التحليل كل من امحمد الظريف، وهو باحث بارز في مركز السياسات من أجل الجنوب سبق أن تولى مناصب مسؤولية في الداخلية والأمن الوطني، وسعد بدوي، مختص بارز في علم البيانات في المركز، إضافة إلى دومينيك كيو، أستاذ العلوم السلوكية والاجتماعية في كلية الحكامة والاقتصاد بجامعة محمد السادس التطبيقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مواطن من الدارالبيضاء الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:19
السلطات العمومية تعمدت ترك الأمور كما لو أن كورونا غير موجودة وخصوصا في الدار البيضاء. كل القرارت التي تصدر من مجلس الحكومة لا تطبق على أرض الواقع..
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6
2 - Fa4id الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:29
دراسات خاوية وفلوس شعب مشات مع هد دراسات التي لا تجني شيء مثل مجلس الحسابات مشفنا عقابات
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19
3 - الاسبقية للراجلين الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:33
المخاربة لا يحترمون التباعد ديما ملاصقين وتيسلمو وتيتباوسو وتيتعانقو ومجمعين اما الماسك فعلى الفم وابطال في التشكي و nguir
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4 - عمي الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:33
الحل الوحيد انتاع هاد المشكل راه اما اللقاح اما المناعة الجماعية .الدولة أو الحكومة ما عندها ما اتدير ليك احضي راسك او الا غادي اتجيبها افراسك .هادشي راه فالعالم كامل حتا ميريكان واحلة .
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2
5 - Ahmed ben lebsir الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:38
مشكل كرونا هو المجتمع الدي يتكون من فئئة ماتزال تكدب كرونا ان مؤامرة وووو وهناك فيئة تريد من كرونا ان تضعف الوطن والحمومة للاستفادة من السياسة وهناك من لايخاف على نفسه وعائلته ووطنه وهناك اناس واعية بما يلاحقها لابد من الوعي والخوف والتباعد وننضم انفسنا لان اما الموت بكرونا او اقتصاديا
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6 - قل الحق ولو على نفسك الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:43
عندما كانت الحكومة تقوم بواجبها ، كان البعض يروج الإشاعات فانساق الكثير وراءها
أما الآن وقد وقعت الفأس في الرأس بدأنا نلوم الحكومة .

أين هم الآن أصحاب نظرية المؤامرة ، وأن كورونا مجرد إشاعة ؟
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7 - FADWA الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:47
للاسف اصبح تراخي وعدم الاكثرات بخطورة المرض و السلطة لم تعد مكثرتة نلاحظ حتى الاعلام مبقاش مسوق والحالات كثارو بزاف و مرض نتاشر بقوة كبيرة وناس تتعاني لالي في المستشفيات لا لفضلو يتعالجو في منازل ديالهم الكل يعاني و حافيظ الله عدد وفيات رتافع و الاعلام ولا داير عين ميكة وحتى لدابا الحكومة مزال متدخلات للحد من الانتشار الكبير لهد الوباء
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8 - كلنا مسؤولون.... الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:47
وما دور المواطن المغربي فيما يحصل بالدار البيضاء على سبيل المثال؟؟؟
واضح جظا ان المواطن مستهثر.........لا يبالي بالإجراءات الاحترازية....والنتيجة تزايد مهول في أرقام الإصابة بالفيروس.
وخلاصة القول: كلنا مسؤولون...
la responsabilité est entièrement partagée....Point à la ligne.
يعني ..... مكنحشموش...
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9 - خالد الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:53
أصلا شعب أغلبيته مكلخة لا تصلح حتى للدراسة. لا يمكن تأطير من لا يؤمن بالتأطير و يعتبر نفسه فوق كل سلطة و متحررا من كل التزام انساني و أخلاقي. المغاربة يحتاجون لمن يعيدهم لزمن البصري
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10 - متتبع الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:02
ثقة المغاربة انعدمت لعدة أسباب : منظومة صحية متهالكة وضعيفة ولا تقوم بدورها ,غياب التواصل الحقيقي بين الحكومة والشعب, إرتفاع مهول للوفيات نتيجة غياب الاسرة وأجهزة التنفس والدواء والاكل والفحوصات والتتبع والعناية بالمرضى إلخ...زيادة هناك تلاعب كبير في إجراء الصفقات وإختلاس أموال الشعب, وتخاذل وهروب كثير من الاطباء والممرضين من تأذية واجبهم المهني والانساني سواء في الطب العام أو الخاص وإجبار المرضى على تقديم الرشوة والتمييز بينهم, وأداء فواتير خيالية خاصة في القطاع الخاص, وإنتشار الكحول والمخذرات والسيبة في المستشفيات, وغياب تام للدكاكين السياسية والانتهازيين.
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11 - جمال الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:29
الحكومة لديها أخطاء لا تعد ولا تحصى لكن يجب الأعتراف أنحن كشعب أيضا جاهلين ومتخلفين حتى نخاع
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12 - أستاذ الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:31
المهم في كورونا والتغلب عليها هو تقديم الخدمات للمرضى والعناية بهم. توفير الأسرة و تخفيض تكلفة التحاليل و التدخل السريع والصارم للحد من إستغلال أصحاب المصحات للمرضى ونهب جيوبهم بطريقة فوضوية بدون رحمة ولا شفقة.
ليكن في علمكم أن ليس كل مواطن لديه القدرة للقيام بالتحاليل إذن فهناك حاملين للفيروس يتجولون في الشوارع والمقاهي لأنهم لا يتوفرون على تكلفة التحاليل. وسارت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.ونسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء وينشر رحمته التي وسعت كل شيء.
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13 - وطني الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:40
في الواقع ليست هناك اي تدابير احترازية ازدحام في الاسواق و المتاجر و المقاهي لا وجود لتباعد و لا كمامات ألادارات كمها هي اما الشركاتت فلا نتكلم عنها .
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14 - البوهالي الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:48
الثقة لم تكن موجودة حتى تتراجع فالمغاربة لا يثقون في ساساتهم كلهم ولا فرق بين الأحزاب وكلهم سواء
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