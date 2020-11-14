طلبة يرفضون توسيع شبكة مدارس العلوم التطبيقية

هسبريس من الرباط

رفضا لما أسماه طلبة بـ"الإنشاء العشوائيّ وغير المدروس لأيّة مدرسة وطنيّة جديدة للعلوم التّطبيقيّة"، و"قرارات الوزارة الوصية بخصوص التزايد المهول وغير المقبول في أعداد الطّلبة المقبولين الجدد"، وجّهت التنسيقيّة الوطنيّة لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية " "ENSA رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.

ويقول نصّ الرسالة إنّ المطلب الأساسي لطلبة المدرسة في مختلف أنحاء المملكة هو رفض إنشاء مدرسة وطنية جديد بمدينة أخرى، واستنكار التزايد في أعداد الطلبة المقبولين للدّراسة بالمدارس الموجودة اليوم.

ورفعت التنسيقيّة الوطنيّة لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية إلى الوزير سعيد أمزازي ملفّا مطلبيّا على رأسه مطلب "التخلي الفوري عن قرار مشروع إنشاء مدرستين بكلّ من سيدي إيفني ومكناس تحت مسمّى "المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقيّة".

وتقول التنسيقية إنّه "في حال كانت للوزارة رؤية مستقبليّة بخصوص تطوير الحقل المعرفيّ والعلميّ بمختلف ربوع المملكة"، فإنّ عليها "إيجاد حلول عملية بعيدا عن السعي نحو توسيع شبكة المدرسة".

كما دعت الهيئة ذاتها الوزيرَ إلى "إعطاء الأولوية للرّفع من جودة التكوين بكل المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية"، و"التراجع عن قرار زيادة مقاعد ولوج المدرسة بشكل لا يتناسب والرّفعَ مِن جودة التكوين، خصوصا في ظلّ النّقص الحادّ في المعدّات والمرافق بعدد من المدارس".

ونادى الطلبة، في ملفّهم المطلبيّ نفسه، بـ"التراجع عن اعتماد الانتقاء بناء على نقط الباكالوريا بدل المباراة الكتابية"، مؤكّدين على الحاجة إلى "الاستعجال بتوفير وتجديد كلّ المعدّات اللازمة لتكوين مهندسي دولة أكفاء، وقادرين على مسايرة التطور التقني والعلمي، ومواكبة التحديات الوطنية والعالَميّة، بكل المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالمغرب".

كما دعت الرسالة، التي تضمّ أهمّ النقط التي يطالب بها طلبة "ENSA"، إلى "الاستعجال ببناء مقرّ خاصّ مجهَّز بكلّ المعدّات التي تتماشى مع نوعيّة التكوين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببني ملال"، والتراجع عن اعتماد الدبلوم الجامعيّ للتكنولوجيا "DUT" بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد".

وتوقّف الطلبة أيضا عند نقطة استمرار إغلاق الأحياء الجامعية بسبب الوضعية الوبائية الراهنة، مطالبين بـ"الاستعجال بإيجاد بدائل وحلول جذرية لها"؛ لأنهّا "تؤثّر بشكل مباشر على السير العادي للدراسة بأغلب المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالمغرب". وطرحت في هذا السياق مطلب "العمل على تخصيص ميزانيّة لإنشاء سكن داخليّ خاصّ بكلّ المدارس الوطنيّة للعلوم التطبيقيّة، على غرار باقي مدارس المهندسين".

وطالب الطلبة، أيضا، بـ"التدخّل العادل والجدي للحدّ من نزيف بعض المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية التي يعاني طلبتها أزمات حادة جراء التعامل اللامهنيّ لبعض الأساتذة على قلّتهم"، وخصّت بالذّكر "المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، وتعنّت بعض المسؤولين الإداريّين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش".

ووفق المعلومات التي استقتها هسبريس، فإنّ التنسيقيّة الوطنيّة لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية قد سطّرت خطواتها التصعيدية، وتنتظر تفاعل الوزارة الوصية مع ملفّها المطلبيّ، بعد إضرابها الإنذاري الذي امتدّ ثلاثة أيام آخرها اليوم الجمعة، للحسم في قرار استئناف الإضراب من عدمه.