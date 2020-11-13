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كُتّاب وآراء
الجائحة تلغي جائزة المجتمع المدني لسنة 2020
أعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، تعذرَ تنظيم جائزة المجتمع المدني برسم سنة 2020. كما سيُعلن عن استئناف تنظيم هذه الجائزة في تاريخ لاحق.
وجاء هذا القرار، وَفق بلاغ للوزارة ذاتها توصلت به هسبريس، "تماشيا مع التدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، لمواجهة تفشي جائحة "كورونا" المستجد "كوفيد-19" والحد من انتشاره، وبناء على اجتماع لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني، عن بعد، يوم الخميس 12 نونبر الجاري".
وأشادت الوزارة، بهذه المناسبة، "بمبادرات جمعيات المجتمع المدني، وجهودها وإسهامها في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، ولاسيما في التخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن تفشي هذا الوباء، وانخراطها الإيجابي وتجاوبها مع التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية، بقيم المواطنة الصادقة وروح التضامن وقيم التطوع".