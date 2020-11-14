24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5613:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يُدمج مئات اللاجئين في النسيج الاقتصادي (5.00)

  2. سلطات الدار البيضاء تتصدى لاحتلال الملك العام (5.00)

  3. بحضور الهمة والأحزاب .. العثماني يكشف تفاصيل "عملية الكركرات" (5.00)

  4. القوات المسلحة تدمّر آليات "البوليساريو" بصواريخ مضادة للدروع (5.00)

  5. الجيش المغربي يطهّر معبر "الكركرات" من ميلشيات "البوليساريو" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | أوريد يدافع عن حضور التراث الإسلامي في مناهج المدرسة المغربية

أوريد يدافع عن حضور التراث الإسلامي في مناهج المدرسة المغربية

أوريد يدافع عن حضور التراث الإسلامي في مناهج المدرسة المغربية
هسبريس - محمد الراجي
السبت 14 نونبر 2020 - 10:00

دافع المفكر حسن أوريد عن تدريس التراث الإسلامي في المدرسة المغربية، وتلقين التلاميذ المبادئ والقيَم الحميدة التي يتضمنها، ذاهبا إلى القول: "من العبث أن نقول إننا نستطيع أن نسلخ المدرسة المغربية عن سياقها التاريخي والثقافي".

وأبرز أوريد، في سياق حديثه عن مكانة الدين في المنظومة التربوية، ضمن ندوة رقمية نظمتها الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم "أماكن"، أنه "لا يمكن تصور مدرسة مغربية في مُجافاة للتراث الإسلامي"، قبل أن يستدرك قائلا إن المدرسة الحديثة "لا يمكن أن تكون استنساخا للمدارس العتيقة، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن أن تنسلخ عن هذا العمق الحضاري والتاريخي".

واستطرد أوريد قائلا: "على مستوى التعليم الابتدائي، من الأمور الأساسية تربية النشء على قيَم وأخلاق، ولا عيب أن تُستمد هذه القيم، مثل الصدق والعمل والجدّ، من التراث الإسلامي"، مضيفا أنه "عوض أن نسمّيها تربية إسلامية يمكن أن ندرجها في دائرة الأخلاق".

وأضاف أنه عندما تُستوْحى تجارب مرتبطة بالثقافة الإسلامية يكون لها انعكاس أعمق على الناشئة. وزاد موضحا: "قد أتحدث، مثلا، عن الأخلاق، عن الصدق عند الفيلسوف مارك أوريل، لكن لن يكون له الأثر نفسه لو استقيت أمثلة من التراث الإسلامي".

مَدعاة حضور التراث الإسلامي في الكتب المدرسية، حسب أوريد، يمليها أيضا كون الحضارة الإسلامية جزءا من التاريخ، غير أنه شدد على أن تدريس التاريخ الإسلامي ينبغي أن يتم "وفق رؤية موضوعية ليفهم التلاميذ كيف بدأ الإسلام، وكيف ظهر، وكيف كان المجتمع العربي قبل الإسلام".

وعبّر أوريد عن معارضته لتدريس التاريخ الإسلامي خارج نطاق ما هو تاريخي، قائلا: "لا يمكن عمليا، في إطار تدريس التاريخ، الارتكان إلى أمور أقرب إلى الميتافيزيقا منها إلى القراءة الموضوعية"، مضيفا "مثلا، هناك مَن يتحدث عن الفتح الإسلامي، وهناك من يتحدث عن الغزو، ونحن نفضّل قراءة موضوعية غير إيديولوجية".

وأبرز المتحدث ذاته أن التراث الإسلامي هو كذلك جزء من الأدب، "فلا يمكن أن ندرّس اللغة العربية بمعزل عن هذا التراث، بما فيه الدين"، منتقدا الأصوات التي تدعو إلى عدم تدريس القرآن في المدرسة المغربية بداعي عدم تدريس الكتب المقدسة الأخرى.

وتابع قائلا: "ينبغي أن يُدرّس القرآن لأنه جزء من الأدب، والتراث الإسلامي جزء من الحضارة الكونية التي نحن جزء منها، ولا يمكن أن نضرب صفحا عنها". وأضاف أن "المسألة ليست أن ننسخ العلمانية الفرنسية، ولكن أن نهتم بقواعد معينة، لأن العصر الذي نعيشه هو عصر علمي، وعلينا أن نتبنى قراءة موضوعية، والمطلوب هو أن نكسب تحدي كيفية تدريس هذا التراث دون الانسلاخ عنه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - kamal السبت 14 نونبر 2020 - 10:13
سي اوريد الشعوب تتقدم بالعلوم لا بالرجوع الى الخلف قرون اما مسالة الاخلاق فليس لها علاقة بالدين بدليل ان من تسمونهم كفار هم احسن منا اخلاقا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - قيم عالمية . السبت 14 نونبر 2020 - 10:20
لايمكن دراسة الأخلاق من خلال الدين لأنه يقصي من هو خارج منظومته من أن تشمله رحمته . وبذلك يضيق واسعا من قيم يمكن أن تشمل كل من في الأرض جميعا . فعندما نقول المسلم أخو المسلم فهذا يعني أن المسلم يرى الاخوة في الإسلام فقط وليست في الإنسانية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - Mohnd السبت 14 نونبر 2020 - 10:21
Il faut enseigner aux eleves tout cequi humaniste, qui les rends des sujets positifs la ou ils operent en vie. Qu ils croient a leur droit de pensee, mais aussi au diversitee. Et non pas les endoctriner pour faire partie de troupeau.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - مجرد رأي السبت 14 نونبر 2020 - 10:22
مشكلتنا في المغرب هو أن المثقفين جلهم خرافيون ولهذا شاهدنا أخيرا الإنحياز الأعمى للمثقفين وراء الظلاميين الذين يريدون فرض نمط عيشهم على الغرب. التربية الإسلامية تربي الناشئة على الكراهية ولا أرى أي فائدة من دراستها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - مرحبا السبت 14 نونبر 2020 - 10:22
لايمكن دراسة الأخلاق من خلال الدين لأنه يقصي من هو خارج منظومته من أن تشمله رحمته . وبذلك يضيق واسعا من قيم يمكن أن تشمل كل من في الأرض جميعا . فعندما نقول المسلم أخو المسلم فهذا يعني أن المسلم يرى الاخوة في الإسلام فقط وليست في الإنسانية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - مروان السبت 14 نونبر 2020 - 10:24
الثرات الإسلامي جميل جدا لكن هناك تخصصات في الكليات تدرس بها الاسلاميات بدون فاءدة... الدين علاقة الفرد بالله...اتدكر مرة دهبت إلى الجامعة مند تخرجي بعشرات السنين لاستخراج ورقة النقط . وبما انه كان علي الانتضار لأن المسؤول كان متأخر...وقفت في الضل وكان بجانب قسم. كان قسم يدرس به الاسلاميات و بما أن الاستاد المحاضر كن له مكبر صوت فبدأت استمع لما يقوله...و الله خزعبلات وهراء...يبداء من بسرد قصة أو رواية و يقف في وسطها لتثبيت أراء... ويمر كالطاءرة من مفهوم لمفهوم دون صلة و الطلبة و المحجبات... يكتبون بسرعة... لعدم الفهم... و قبل مايسالونه ...يكمل داءما بالله أعلم او ملادهم جنات النعيم...! اضن أن ليس فقط في الاسلاميات و لكن كدالك في المعرفة عامة يجب توفير طاقم من الأساتذة لديهم بيداغوجية قادرة على استخراج الكنوز التي هي في الطلاب و ليس العكس. لان الشباب هو المستقبل و يجب الاستماع إلى نضرته و ليس طمس هويته بشعودة غير مفهومة و ليس لها أي صلة بالعقل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - عبدالمجيد السبت 14 نونبر 2020 - 10:26
كثر الله من امثالك هذا ما كنا مشتاقين لسماعه وليس الارادة السياسية.السياسة تركناها لكم كلوها اربحوا بها المناصب والريع أما ميدان العلم والتعليم فاصحابه معروفين فاصبح واجبا علينا أن نترك هذا الميدان لكل من هب ودب وخصوصا السياسيين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - هولاكو السبت 14 نونبر 2020 - 10:29
القرءان هو سنة نبينا محمد وأما كتب التراث مثل البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة فهي من تأليف صناعة بشرية تم نسبها للنبي زورا...
لأنها تراثيات مليئة بااخرافات
والأساطير...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - أستاذ السبت 14 نونبر 2020 - 10:35
وخويا حججك ضعيفة، لا تكفي حجة هو جزء من تاريخنا وثقافتنا... راه حتى العبودية كانت جزء من ثقافتنا وعاداتنا. نرجعوها حتى هي؟؟ خليك في الفكر ديالك أش جابك لعلوم التربية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - مغربي السبت 14 نونبر 2020 - 10:46
اتفق تماما مع الاستاد الجليل اوريد لاننا اذا كنا نريد حقيقة ان تتحول القيم الاسلامية الى سلوكات ايجابية فعلينا ان نعرف ذلك من خلال ما تقدمه المدرسة التى تواكب التطورات الفكرية والعلمية ان عدم معرفة الناشءة بمروثهم الثقافي الاسلامي يجعلهم يسيؤون استخدامه اما مسالة الاخلاق فهي مسالة انسانية عامة وقد يكون هناك تعارض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - question,,réponse السبت 14 نونبر 2020 - 10:47
Mr,priere une réponse à cette question:
la langue arabe est une langue structurée ,une langue merveilleuse:
depuis quand cette structure a vu le jour,
le message de l"islam est transmis en langue arabe fousha, or les bédouins arabes sont considérés par les fouqahas comme ignares,
comment alors ces ignares pouvaient ils comprendre le Coran transmis en langue fousha,
ou bien ces bédouins ont été mal traités par les fouqahas,faut il donc les croire ,
or on sait que la langue de Voltaire a été imposée par la classe des nobles au pouvoir apres avoir éliminé les révolutionnaires
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - الفلاح السبت 14 نونبر 2020 - 11:15
يجب أن تدافع عن نفسك أما المناهج الإسلامية والإسلام يدافع عنه خالقه وأنت لن تعود مقبولاً لدا قراء هذه الجريدة المحترمة لأنك وبكل تواضع تحملت مناصب كبرى ولم تكن عند حسن ضن الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - Hassan السبت 14 نونبر 2020 - 11:17
الله إكثر من مثالك حتى يغلب الحق عن الباطل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.