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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 5875 إصابة و66 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 5875 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 288.211 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.335.308 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 66 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4697 حالة، بينما تم التأكد من 5744 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 234.904.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.