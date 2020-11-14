24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5613:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. قتيل وثمانية جرحى في حادثة سير نواحي سطات (5.00)

  2. القوات المسلحة الملكية: معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا آمِن (5.00)

  3. المغرب يُمطر "إفريقيا الوسطى" بأربعة أهداف في "تصفيات الكان" (5.00)

  4. هل تندلع "حرب صحراء" جديدة؟ .. خبير: "الجزائر لا تملك الشجاعة" (3.67)

  5. الإمارات تؤيد قرار الملك بالتدخل العسكري بالكركرات (3.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 5875 إصابة و66 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 5875 إصابة و66 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 5875 إصابة و66 وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 14 نونبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 5875 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 288.211 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.335.308 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 66 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4697 حالة، بينما تم التأكد من 5744 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 234.904.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.