حصيلة "كوفيد-19" ترتفع والحالات الخطيرة تتخطى الألف في المغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، إصابة 5875 شخصاً بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ووفاة 66 بسبب المرض ذاته، فيما تعافى منه 5744.

وتفيد معطيات الوزارة بأن عدد الحالات النشطة بلغ 45610؛ فيما تبلغ نسبة الفتك حوالي 1,6 في المائة، ونسبة التعافي 81,5 في المائة.

ووصلت الحالات الخطرة أو الحرجة 1053؛ منها 152 فقط في الـ24 ساعة الأخيرة. أما الحالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي فتناهز 82.

فيما يخص التوزيع الجهوي، سجلت جهة الدار البيضاء 2254 حالة؛ منها 1607 في الدار البيضاء، و217 في النواصر، و157 في المحمدية، و86 في الجديدة، و73 في برشيد، و53 في سطات، و26 في بن سليمان، و21 في مديونة، و13 في سيدي بنور.

جهة الرباط سلا القنيطرة ما زالت تسجل هي الأخرى أرقاماً مرتفعة بلغت 1036؛ منها 362 في سلا، و229 في الصخيرات تمارة، و155 في القنيطرة، و125 في الرباط، و61 في سيدي سليمان، و56 في سيدي قاسم، و48 في الخميسات.

وفي جهة سوس ماسة، تم رصد 655 حالة جديدة مصابة بالفيروس؛ منها 338 في أكادير، و183 في إنزكان، و48 في تارودانت، و43 في تزنيت، و30 في شتوكة آيت باها، و13 في طاطا.

جهة الشرق أحصت 501 حالة جديدة؛ منها 163 في وجدة، و135 في بركان، و82 في الناظور، و37 في تاوريرت، و31 في جرسيف، و25 في فجيج، و23 في جرادة، و5 في الدريوش.

أما في جهة طنجة تطوان الحسيمة، فقد أصيب بالمرض 433 شخصاً؛ منهم 176 في طنجة أصيلة، و100 في تطوان، و60 في العرائش، و44 في المضيق، و36 في شفشاون، و24 في الحسيمة، و2 في وزان، وحالة واحدة في الفحص أنجرة.

وتشير معطيات وزارة الصحة إلى أن جهة مراكش آسفي سجلت 283 حالة جديدة؛ منها 182 في مراكش، و28 في قلعة السراغنة، و22 في الصويرة، و18 في الرحامنة، و15 في شيشاوة، و10 في اليوسفية، و8 في الحوز.

وفي جهة بني ملال خنيفرة، تم إحصاء 201 حالة جديدة؛ منها 69 في خريبكة، و53 في الفقيه بن صالح، و37 في بني ملال، و23 في أزيلال، و19 في خنيفرة.

جهة كلميم واد نون سجلت 142 حالة جديدة؛ منها 112 في كلميم، و21 في سيدي إفني، و9 في طانطان.

جهة فاس مكناس سجلت 117 حالة جديدة؛ منها 41 في فاس، و25 في تاونات، و20 في صفرو، و12 في مكناس، و9 في تازة، و7 في بولمان، و3 في الحاجب.

على مستوى جهة درعة تافيلالت، أصيب 107 أشخاص بالفيروس؛ منهم 38 في ميدلت، و35 في الرشيدية، و18 في ورززات، و12 في تنغير، و4 في زاكورة.

جهة العيون الساقية الحمراء سجلت 76 إصابة جديدة؛ منها 54 في العيون، و12 في السمارة، و6 في بوجدور، و3 في طرفاية.

وفي جهة الداخلة وادي الذهب، سُجّلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 60 حالة في وادي الذهب.

وفيما يخص توزيع الوفيات، فقد توفي 15 مصابا في الدار البيضاء، و5 مصابين في كل من العرائش ومراكش، و4 مصابين في خريبكة، و3 مصابين في كل من تارودانت والناظور، ومصابان في كل من بن سليمان والصخيرات تمارة والقنيطرة والرباط وأكادير ووجدة وتاوريرت وطنجة أصيلة وكلميم، ومصاب واحد في كل من الجديدة وإنزكان آيت ملول وطاطا وبركان وتطوان والصويرة والرحامنة والفقيه بن صالح فاس وتاونات ومكناس وبولمان وبني ملال.