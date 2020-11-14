24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5613:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. قتيل وثمانية جرحى في حادثة سير نواحي سطات (5.00)

  2. حكومة البركة (5.00)

  3. المغرب يُمطر "إفريقيا الوسطى" بأربعة أهداف في "تصفيات الكان" (5.00)

  4. هل تندلع "حرب صحراء" جديدة؟ .. خبير: "الجزائر لا تملك الشجاعة" (4.00)

  5. الإمارات تؤيد قرار الملك بالتدخل العسكري بالكركرات (3.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | حصيلة "كوفيد-19" ترتفع والحالات الخطيرة تتخطى الألف في المغرب

حصيلة "كوفيد-19" ترتفع والحالات الخطيرة تتخطى الألف في المغرب

حصيلة "كوفيد-19" ترتفع والحالات الخطيرة تتخطى الألف في المغرب
هسبريس من الرباط
السبت 14 نونبر 2020 - 19:15

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، إصابة 5875 شخصاً بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ووفاة 66 بسبب المرض ذاته، فيما تعافى منه 5744.

وتفيد معطيات الوزارة بأن عدد الحالات النشطة بلغ 45610؛ فيما تبلغ نسبة الفتك حوالي 1,6 في المائة، ونسبة التعافي 81,5 في المائة.

ووصلت الحالات الخطرة أو الحرجة 1053؛ منها 152 فقط في الـ24 ساعة الأخيرة. أما الحالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي فتناهز 82.

فيما يخص التوزيع الجهوي، سجلت جهة الدار البيضاء 2254 حالة؛ منها 1607 في الدار البيضاء، و217 في النواصر، و157 في المحمدية، و86 في الجديدة، و73 في برشيد، و53 في سطات، و26 في بن سليمان، و21 في مديونة، و13 في سيدي بنور.

جهة الرباط سلا القنيطرة ما زالت تسجل هي الأخرى أرقاماً مرتفعة بلغت 1036؛ منها 362 في سلا، و229 في الصخيرات تمارة، و155 في القنيطرة، و125 في الرباط، و61 في سيدي سليمان، و56 في سيدي قاسم، و48 في الخميسات.

وفي جهة سوس ماسة، تم رصد 655 حالة جديدة مصابة بالفيروس؛ منها 338 في أكادير، و183 في إنزكان، و48 في تارودانت، و43 في تزنيت، و30 في شتوكة آيت باها، و13 في طاطا.

جهة الشرق أحصت 501 حالة جديدة؛ منها 163 في وجدة، و135 في بركان، و82 في الناظور، و37 في تاوريرت، و31 في جرسيف، و25 في فجيج، و23 في جرادة، و5 في الدريوش.

أما في جهة طنجة تطوان الحسيمة، فقد أصيب بالمرض 433 شخصاً؛ منهم 176 في طنجة أصيلة، و100 في تطوان، و60 في العرائش، و44 في المضيق، و36 في شفشاون، و24 في الحسيمة، و2 في وزان، وحالة واحدة في الفحص أنجرة.

وتشير معطيات وزارة الصحة إلى أن جهة مراكش آسفي سجلت 283 حالة جديدة؛ منها 182 في مراكش، و28 في قلعة السراغنة، و22 في الصويرة، و18 في الرحامنة، و15 في شيشاوة، و10 في اليوسفية، و8 في الحوز.

وفي جهة بني ملال خنيفرة، تم إحصاء 201 حالة جديدة؛ منها 69 في خريبكة، و53 في الفقيه بن صالح، و37 في بني ملال، و23 في أزيلال، و19 في خنيفرة.

جهة كلميم واد نون سجلت 142 حالة جديدة؛ منها 112 في كلميم، و21 في سيدي إفني، و9 في طانطان.

جهة فاس مكناس سجلت 117 حالة جديدة؛ منها 41 في فاس، و25 في تاونات، و20 في صفرو، و12 في مكناس، و9 في تازة، و7 في بولمان، و3 في الحاجب.

على مستوى جهة درعة تافيلالت، أصيب 107 أشخاص بالفيروس؛ منهم 38 في ميدلت، و35 في الرشيدية، و18 في ورززات، و12 في تنغير، و4 في زاكورة.

جهة العيون الساقية الحمراء سجلت 76 إصابة جديدة؛ منها 54 في العيون، و12 في السمارة، و6 في بوجدور، و3 في طرفاية.

وفي جهة الداخلة وادي الذهب، سُجّلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 60 حالة في وادي الذهب.

وفيما يخص توزيع الوفيات، فقد توفي 15 مصابا في الدار البيضاء، و5 مصابين في كل من العرائش ومراكش، و4 مصابين في خريبكة، و3 مصابين في كل من تارودانت والناظور، ومصابان في كل من بن سليمان والصخيرات تمارة والقنيطرة والرباط وأكادير ووجدة وتاوريرت وطنجة أصيلة وكلميم، ومصاب واحد في كل من الجديدة وإنزكان آيت ملول وطاطا وبركان وتطوان والصويرة والرحامنة والفقيه بن صالح فاس وتاونات ومكناس وبولمان وبني ملال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - فركوس السبت 14 نونبر 2020 - 19:21
الحمد لله عدد المتعافين اكبر بكثير. شكرا لوزير الصحه و معالي رئيس الحكومه الدكتور العثماني على العمل الجبار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-56
2 - الحجر؟؟ السبت 14 نونبر 2020 - 19:30
يجب تطبيق الحجر حتى تتبت نجاعة هذا اللقاح. اللهم إرفع عنا هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
3 - نعمان السبت 14 نونبر 2020 - 19:39
اللهم أشفي كل من أتعبه المرض ربي أرح كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت يا رب العالمين. ... اللهم اشف كل مريض متألّم ووحدك يعلم حالته.
اللهم آمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
4 - سبحان الله السبت 14 نونبر 2020 - 19:42
سبحان الله, الإقليم الوحيد في المغرب الذي لا يسجل حالات هو آسفي, يجب على الوزارة إيفاد لجنة من العلماء و الباحثين للإكتشاف سبب إنعدام الحالات, هل هو الثلوث؟؟؟, هل أكاسيد الكبريت و الفوسفاط و الكادميوم التي تطلقها مركبات المكتب الشريف تقتل الفيروس؟؟؟ هل غازات إحتراق الفحم الحجري و ما يحتوي عليه من مواد مشعة و كبريت التي تطلقها المحطة الحرارية تقتل الفيروس؟؟؟؟ أم أن مالين لبلاد حاضينها من أشراف و أسياد و زوايا؟؟؟؟ أم هو سمك السردين الذي يأكله المسفيوييون الغني بالمعادن و الفيتاميين؟؟؟؟ أم أن سكان الإقليم لهم مناعة فائقة تكونت مع سنوات الثلوث؟؟؟؟؟ أم أن السبب بسيط هو ان المستشفى الإقليمي متوقف عن إنجاز التحاليل ويطرد المرضى المصابيين بكوفيد ؟؟؟؟ المهم يجب على الوزارة إيفاد لجنة قبل وقوع كارثة بالإقليم, فمن غير المنطقي أن جل الأقاليم المحادية فيها إصابات بالجملة و الإقليم لا توجد فيه أي حالة و إلا فلماذا تم إغلاق الحمامات إذن إذا كانت لا توجد حالات؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
5 - هاشمي العربي السبت 14 نونبر 2020 - 19:48
مؤسف الفيديوهات ديال 6 دلمليون 12 مليون. أتمنى أن تعطى بروتوكول العلاج والادوية للصيدليات لي مريض يأخذ دوا ويجلس ف دارو.. مستشفيات الدولة عاااامرة.المصحات الخاصة راكم عارفين. ولي معندو مايدار ف زنقة يجلس فدارو الله يرحم الوالدين. الوضع مقلق جدا. باركا من القهاوي والدوران الخاوي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
6 - Baadi lhcen السبت 14 نونبر 2020 - 19:49
كمامه تعقيم غسل لوجه واليدين وايستنشاق لما الساخن ولغرغره يكون فيه شي من ملح او حامض او خل تفاح...ولبتعاد عن ركوب في طراماي وطوبيس في اوقات ذروة واليل لانه طوبيس، وطرام يكون ممتلا عن آخره ولدوة او تخالط يصيب عدد من ركاب ارجو من كل مواطن ان يستعمل سيارته لخاصه او دراجه او طكسي كبير لتفادي لزدحام وتخالط من جهة أخرى يجب تعقيم كل مواد لمستورده من لخارج ونردو لبال من اعدا وخونه ونفصالين لهم مصلحه ان ينتشر كوفيد 19 في المغرب لضرب اقتصاد ونتشاور لبطاله والفقر والاجرام ولنتحار لان تجربه حجر شامل الدي فرصته داخليه او حكومة نتائجه غير مرضيه مليون في لميا عدد من شركات ومقولات صغرى ومهنين تضررو. منهم من نتحر او طلق زوجه وشتت أسرته وسامح في ولداتو منهم من حرك منهم من افلس مشروعه الذي خسر فيه دم جوفه ومسلف يعني يجب عل داخليه ان تخفف من الحجر عل المدن والقرى لان الرضع كارثي ولربم الايام لمقبله سيزداد الفقر سوئا. ال موعبناش لمواطن ينقص من ركوب طرام وحفلات لمزدحمه اوقات ذروه وفي الليل افضل سياره أجره كبيره 5مقاعد او 6مقاعد لاتشكل خطر لان عدد ركاب قليل حسب رأي واستطلاعي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - Akkawi السبت 14 نونبر 2020 - 19:55
اللهم اشف جميع المرضى الذين يئنون على فراش الموت. و ارحم كل من غادرنا إلى دار البقاء من جراء هذا الوباء .ونسألك اللهم السلامة والعافية وحسن الخاتمة .فمزيدا من التعقل والحذر والإحتراز وعدم الإستهتار .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
8 - محمد ابن فاطمة السبت 14 نونبر 2020 - 20:14
يا إخوتي المسلمين الخيّرين والصالحين ادعوا لأمي فاطمة بالشفاء والعافية من هذا الداء الخبيث فهي ترقد في المستشفى في حالة يرثى لها فقد أقعدها المرض وسبب لها ضررا كبيرا في رئتيها وحلقها وقلبها وكلاها وساقيتها, أرجوكم ادعوا لها في صلاتكم وسجودكم بالشفاء والنجاة والعافية وادعوا لكل مريض بالشفاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - محمد السبت 14 نونبر 2020 - 20:19
الحالات في اسفي لا يعلن عنها حتى المدينة لا تذكر لانها ربما ليست من المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - محارب سابق السبت 14 نونبر 2020 - 20:23
غريب امر هؤلاء المسؤولين عن صحة المواطن المسفيوي.فاسفي لا تسجل بها حالات كوفيد الا لماما على بلاغات وزارة الصحة في حين نحن الساكنة او القليل منها يعلم علم اليقين ان هناك حالات كثيرة و وفيات يومية تقريبا .
رغم ان هناك مؤسسة استشفائية وحيدة بالاقليم و هي مستشفى محمد الخامس الذي بني سنة 1953 مع توسعة تعود لسنة 1982 الا ان حالته مزيرية بما في ذلك من معنى للكلمة .
اذن يجب البحث و التقصي عن حالات كوفيد بمدينة آسفي التي تطمسها وزارة الصحة في بلاغاتها اليومية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.