مدرسة فرنسية بالقنيطرة تتشبث بالنظام الداخلي لرفض تلميذة محجبة

هسبريس - وائل بورشاشن

عقب الجدل الذي أثاره منع تلميذة مِن الاستمرار في حضور دروسها بمدرسة فرنسية بالقنيطرة تابعة للتّعليم الكاثوليكي، بعد ارتدائها الحجاب، قال مدير المؤسّسة إنّ النّظام الداخلي للمؤسسة لا يسمح بتغطية الرّأس.

وفي نظامها الداخلي الخاصّ باللباس، تنصّ مؤسّسة "دون بوسكو" على أنّ الرّأس يجب أن يكون مكشوفا، باستثناء الأيّام التي تكون فيها الشّمس لاذعة، حيث يمكن إذّاك وضع قبّعة في ساحة المؤسّسة خلال فترة الاستراحة.

وذكر مدير مؤسّسة "دون بوسكو" التّعليميّة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ التلميذة "بعد سنوات من الدراسة بالمؤسسة ومعرفة نظامها الداخلي، ارتدت فجأة الحجاب"، مضيفا أن "للتّلميذة حقّها ولأمّها حقّها في القناعات، لكن لا يمكن أن يكون عندنا نظام داخليّ يتغيّر حسب كل شخص".

واسترسل مدير "دون بوسكو" قائلا: "التلميذة تدرس في المدرسة منذ أزيد من أربع سنوات، وعادت إلى الإعداديّة، في السنة الأولى من التّعليم الإعداديّ، برأس مكشوف، وهي تلميذة جيّدة، مهذَّبَة (...)، ولمّا حضرت بالحجاب، مع أمّها، قال لهما المدير بالنيابة إنّ النّظام الدّاخليّ لا يسمح بهذا".

وعن انتقال القضيّة إلى القضاء الاستعجاليّ، قال المدير إنّه "متفاجئ باللجوء إلى القضاء"، قبل أن يستدرك قائلا: "لكن أحترم هذا الحقّ، والقرارات الصادرة عن المحكمة، وأنتظر حُكْمَها". وتابع المتحدّث: "يؤسفني أن نكون في هذا التوتر، ولكني لستُ من خلقَ قضيّة من هذا الأمر".

وتعليقا على قول الأمّ إنّها لَم توقِّع على النّظام الدّاخليّ للمؤسّسة هذه السنة، أكّد المدير هذا الأمر قائلا: "هذا صحيح، فهي لَم توقّعه قانونا، ولكن أخلاقيّا هي تعرِفُه، لأنّ ابنتها درسَت منذ سنوات بالمؤسّسة". وزاد شارحا: "حدث هذا الأمر لأنّ التسجيل هذه السنة كان عبر الأنترنت".

وأضاف مدير "دون بوسكو" أن "للآباء الاختيار في أن يقدموا إلى هنا، واستمرارُ الأمّ في تسجيل ابنتها بالمؤسسة سنوات يعني أنّها كانت راضية عنها"، قبل أن يجمل قائلا: "للمؤسّسة نظامها الداخلي (...) وبإِمكانها تغيير المدرسة".

تجدر الإشارة إلى أنّ أطوار منع تلميذة مغربيّة في السلك الإعداديّ من حضور دروسها بدأت مطلع الأسبوع الجاري، عندما ارتدت الحجاب، فرفَضَت مؤسّسة "دون بوسكو" السّماح لها بدخول قاعات الدّراسة إلى أن تنزع حجابها.

ووثّق عون قضائيّ رافق أمّ التلميذة، الأربعاء الماضي، رفض المؤسّسة التّعليميّة استقبالَها، وكتب في محضر معاينة مباشِرَة، اطّلَعت عليه هسبريس، أنّ التلميذة "تمّ إيقافُها، ومنعُها من الولوج (إلى مدرسة دون بوسكو)، من طرف السيد المدير المساعد (...) مصرّحا للتّلميذة أمامنا باللّفظ التالي: النّظام الدّاخليّ للمدرسة يمنع منعا كليا ارتداء غطاء الرأس لكلّ من التلميذ أو التلميذة داخل المدرسة".