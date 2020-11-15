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الرئيسية | مجتمع | نقابة تندد باستعمال القوة في احتجاجات الممرضين

نقابة تندد باستعمال القوة في احتجاجات الممرضين

نقابة تندد باستعمال القوة في احتجاجات الممرضين
هسبريس من الرباط
الأحد 15 نونبر 2020 - 15:20

نددت النقابة الوطنية للصحة العمومية بتفريق الوقفة الاحتجاجية، التي خاضها الممرضون أمس السبت، أمام مقر وزارة الصحة، بالعاصمة الرباط.

وقالت الهيئة النقابية المذكورة إن تفريق وقفة الأطر التمريضية عرف "استخدام القوة والترهيب في وجه ممرضات وممرضين قدِموا للتعبير بشكل سلمي".

وأضافت أن غاية الممرضين من الوقفة الاحتجاجية هي "التنديد بوضعيتهم المهنية الشاقة وإحجام وزارة الصحة عن الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، والتي ما فتئت نقابتنا تنادي بالتسريع بالاستجابة لها دون تأخر".

النقابة الوطنية للصحة العمومية عبّرت عن "رفضها جملة وتفصيلا لتعنيف الممرضات والممرضين"، لافتة إلى أن الذي كانت تتمناه هو أن تحظى هذه الفئة من الأطر الصحية بالاعتراف "بالمجهودات الكبرى والمهام الجسام والتضحيات الوطنية العظيمة التي أبلوها جميعا من أجل محاصرة الوباء والتصدي له".

واعتبرت الهيئة النقابية ذاتها أن موقفها الرافض لمواجهة احتجاجات الأطر الصحية باستعمال القوة أو التفريق بالعنف يتأسس على كون احتجاج الأطر الصحية "ينم عن وطنيتهم وإرادتهم القوية للرقي بالمنظومة الصحية وتجويد خدماتها".

وأضافت أن الاختلالات والنواقص التي تعاني منها المنظومة الصحية الوطنية والتي تناضل الأطر الصحية لإصلاحها، "لا يدفع ثمنها، في الأول والأخير، سوى المواطن البسيط والإطار الصحي المغلوب على أمره".

إلى ذلك، طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية الحكومة ووزارة الصحة بـ"إعمال مبدأ الحوار وضبط النفس والعمل على تسريع وتيرة الحوار الاجتماعي القطاعي، باعتباره الآلية الديمقراطية الوحيدة لتجاوز الاحتقان داخل القطاع".

كما دعت الهيئة النقابية الحكومة ووزارة الصحة إلى "الاستجابة الآنية لجميع مطالب الأطر الصحية بكل فئاتها دون قيد أو شرط، وفق ما هو مضمّن ومتفق عليه في محاضر اجتماعات اللجان الموضوعاتية للحوار الاجتماعي القطاعي بالصحة سنة 2018".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مواطن الأحد 15 نونبر 2020 - 15:28
ماحدث غير مقبول نهائيا وينبغي فتح تحقيق في هذا الشأن
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5
2 - Adnane الأحد 15 نونبر 2020 - 15:33
لا يعقل أن يكون المغرب يحارب على جبهة كورونا و جبهة البوليساريو و الناس عاملين اعتصامات هذا لا يمت لعمل النقابي بصلة هذا وقت الوحدة و الاصطفاف خلف الوطن و نكران الذات توقيت غير موفق خصوصا أن الأجهزة الأمنية لديها حالات طوارئ و الكل متأهب للتطورات القادمة
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-14
3 - حسن إسبانيا الأحد 15 نونبر 2020 - 15:36
في نضري ليس هناك لامستشفيات في المستوى ولا ممرضات وممرضين ولا أطباء أين يكمن الخلل كما وقع لي رضيع في ورزازات الدي قطعت يده اما حال المستشفيات يرثى له وكأنه مجزرة فقط تتجول في داخل بكل حرية جدران.... في نضري يجب الرفع من ميزانية القطاع الصحي إلى 30 % وإحالته إلى الجيش العسكري لكي يتكفل به في جميع أنحاء المملكة
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3
4 - ملاحظ الأحد 15 نونبر 2020 - 15:37
يجب تقديم مستعمل العنف هذا للمحاكمة. ............
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11
5 - أمازيغي باعمراني الأحد 15 نونبر 2020 - 15:41
مجاي غير القمع عقلوا عليها سيصبح الإضراب من الممنوعات في هذا البلد.
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16
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